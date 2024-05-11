Тур: 8. Стадион: Oerjans Vall.
Ход матча
7'
0:1
14'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
28 Владение мячом, % 72
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Штоль АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
История личных встреч
Хальмстад
Мьельбю
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
19 матчей
36.8%
21.1%
42.1%
7 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.22
0.8
Среднее время на гол
73
112
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.4
1.11
Среднее время на гол
64
81
Всего голов
25
18
Голов в среднем за матч
1.32
0.95
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
68
95
Бомбардиры внутри турнира
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Naeem Mohammed
|3
|0.38
|Viktor Granath
|2
|0.25
|Ульссон Маркус
|1
|0.13
|Сведберг Джонатан
|1
|0.13
|Баффо Джозеф
|1
|0.13
|Офосу-Айе Фил
|1
|0.13
|Ногейра Винисиус
|0
|0
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рёйкьер Никлас
|2
|0.25
|Jakob Kiilerich Rask
|2
|0.25
|Бергстрем Якоб
|2
|0.25
|Seedy Jagne
|1
|0.13
|Elliot Stroud
|1
|0.13
|Густафссон Виктор
|1
|0.13
|Silas Nwankwo
|1
|0.13
|Викстрём Расмус
|1
|0.13
|Йоханссон Александр
|0
|0
|Брорссон Арвид
|0
|0
|Штоль Адам
|0
|0
Карточки
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баффо Джозеф
|4
|0
|Аль-Аммари Амир
|3
|0
|Gabriel Wallentin
|3
|0
|Albin Ahlstrand
|3
|0
|Офосу-Айе Фил
|2
|0
|Naeem Mohammed
|2
|0
|Ногейра Винисиус
|2
|0
|Ульссон Маркус
|1
|0
|Снаер Ингассон Бирнир
|1
|0
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йоханссон Херман
|2
|0
|Бергстрем Якоб
|2
|0
|Jakob Kiilerich Rask
|1
|0
|Густафссон Виктор
|1
|0
|Seedy Jagne
|1
|0
|Тернквист Ноэль
|1
|0
Результаты матчей
Хальмстад
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Мьельбю
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Хальмстад
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Мьельбю
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
4
7
Хальмстад
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Мьельбю
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
4
9
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
3
75%
76-90
Забито
7
7
6 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
3
43%
1
14%
1-15
1
14%
3
43%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Пропущено
8
5
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
4
50%
1
20%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Забито
10
10
8 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
4
40%
1
10%
1-15
1
10%
4
40%
16-30
3
30%
1
10%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
10%
2
20%
76-90
Пропущено
11
9
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
5
45%
1
11%
61-75
2
18%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
Хальмстад
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Кальмар - Хальмстад 5:2 Вернаму - Хальмстад 1:3 Хальмстад - Хаммарбю 2:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2
Вестерос - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0 Сириус - Хальмстад 3:0 Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хальмстад - Мальмё 0:4 Броммапойкарна - Хальмстад 0:1 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Треллеборг 1:1 Хальмстад - Хельсинборг 3:2 Сённерйюск - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Раннерс 0:1 Хальмстад - Утсиктенс 2:0 Гётеборг - Хальмстад 0:1 Хаммарбю - Хальмстад 2:2 Хальмстад - Кальмар 3:0 АИК - Хальмстад 1:1
Мьельбю
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:2 Вестерос - Мьельбю 2:1 ГАИС - Мьельбю 2:1
Мьельбю - АИК 1:1 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 Хеккен - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Мьельбю - АИК 1:3 Хаммарбю - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Вестерос 2:0 Мьельбю - Сундсвалль 3:2 Юргорден - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Б-93 4:2 Ландскруна - Мьельбю 0:3 Дегерфорс - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Мьельбю - Хеккен 2:1 Хальмстад - Мьельбю 1:1
Результаты матчей
Хальмстад
Мьельбю
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
2:1
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
5 раз 71%
3
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Хальмстад
Мьельбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
25
16
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|19 - 4
|18
|2.
|2:0
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|3.
|0:1
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|4.
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|5.
|7
|4
|1
|2
|14 - 10
|13
|6.
|7
|4
|0
|3
|9 - 11
|12
|7.
|0:2
|8
|4
|0
|4
|9 - 14
|12
|8.
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|9.
|7
|3
|1
|3
|11 - 18
|10
|10.
|1:0
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|11.
|7
|3
|0
|4
|11 - 10
|9
|12.
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|13.
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|14.
|7
|2
|1
|4
|7 - 14
|7
|15.
|7
|2
|0
|5
|13 - 15
|6
|16.
|7
|1
|0
|6
|3 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|2.
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|4.
|2:0
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|6 - 7
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|4 - 6
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|10.
|0:2
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|11.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|8 - 8
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|14.
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|15.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|16.
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|11 - 4
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|5.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|8.
|2:0
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|10.
|0:2
|4
|2
|0
|2
|6 - 9
|6
|11.
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|12.
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|14.
|0:1
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|15.
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|16.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|6 (2)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|4 (3)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|4 (3)
|АИК
|Питтас Яннис
|4 (2)
|ИФК Норрчепинг
|Траустасон Арнор
|4
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 3
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|4
|Вернаму
|Samuel Kotto
|4
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|3
|Юргорден
|Сабович Бесард
|3