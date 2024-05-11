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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 8. Стадион: . Зрители: 5207
Хальмстад
1:3
Конец матча
Мьельбю
0'
0:1
7' Гол
Elliot Stroud
0:2
14' Гол
Йоханссон Херман
0:3
37' Пенальти
Штоль Адам
56' Желтая карточка
Баффо Джозеф
1:3
71' Гол
Видесхейм-Пауль Расмус
73' Желтая карточка
Jakob Kiilerich Rask
86' Желтая карточка
Штоль Адам
87' Желтая карточка
Видесхейм-Пауль Расмус
90' Желтая карточка
Брорссон Арвид
90'+5
1
Роннинг
Тим
26
Bleon
Kurtulus
5
Баффо
Джозеф
21
Ульссон
Маркус
17
Офосу-Айе
Фил
27
Ногейра
Винисиус
8
Сведберг
Джонатан
6
Алланссон
Йоэль
24
Аль-Аммари
Амир
18
Naeem
Mohammed
9
Viktor
Granath
1
Тернквист
Ноэль
11
Штоль
Адам
5
Рослер
Колин
3
Брорссон
Арвид
14
Йоханссон
Херман
10
Рёйкьер
Никлас
22
Густавссон
Йеспер
6
Seedy
Jagne
17
Elliot
Stroud
7
Густафссон
Виктор
18
Бергстрем
Якоб
Хальмстад
5-3-2
Мьельбю
3-5-2

История личных встреч

Хальмстад
Мьельбю

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

19 матчей

36.8%
21.1%
42.1%
7 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед

История матчей

А
1:1
А
0:2
А
0:0
ТМК
1:2
А
1:1
С
2:0
С
2:0
ТМК
0:2
А
1:2
А
2:1
ТМС
0:0
А
1:0
А
5:1
А
2:0
А
1:0
А
2:0
ТМС
1:3
А
1:2
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.22
0.8

Среднее время на гол

73
112

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.4
1.11

Среднее время на гол

64
81

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

1.32
0.95

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

68
95

Бомбардиры внутри турнира

Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Naeem Mohammed 3 0.38
Viktor Granath 2 0.25
Ульссон Маркус 1 0.13
Сведберг Джонатан 1 0.13
Баффо Джозеф 1 0.13
Офосу-Айе Фил 1 0.13
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.13
Ногейра Винисиус 0 0
Аль-Аммари Амир 0 0
Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рёйкьер Никлас 2 0.25
Jakob Kiilerich Rask 2 0.25
Бергстрем Якоб 2 0.25
Elliot Stroud 1 0.13
Seedy Jagne 1 0.13
Густафссон Виктор 1 0.13
Silas Nwankwo 1 0.13
Штоль Адам 1 (1) 0.13
Йоханссон Херман 1 0.13
Викстрём Расмус 1 0.13
Йоханссон Александр 0 0
Брорссон Арвид 0 0

Карточки

Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баффо Джозеф 5 0
Аль-Аммари Амир 3 0
Gabriel Wallentin 3 0
Albin Ahlstrand 3 0
Офосу-Айе Фил 2 0
Naeem Mohammed 2 0
Ногейра Винисиус 2 0
Ульссон Маркус 1 0
Снаер Ингассон Бирнир 1 0
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0
Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jakob Kiilerich Rask 2 0
Йоханссон Херман 2 0
Бергстрем Якоб 2 0
Брорссон Арвид 1 0
Штоль Адам 1 0
Густафссон Виктор 1 0
Seedy Jagne 1 0
Тернквист Ноэль 1 0

Результаты матчей

Хальмстад
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Мьельбю
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
2
Хальмстад
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Мьельбю
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

4
7
Хальмстад
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Мьельбю
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
25%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
3
60%
76-90

Забито

7
7
6 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
3
43%
1
14%
1-15
1
14%
3
43%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Пропущено

8
5
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
4
50%
1
20%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Забито

11
13
8 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
4
36%
3
23%
1-15
1
9%
4
31%
16-30
3
27%
2
15%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
1
9%
2
15%
76-90

Пропущено

14
10
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
1
7%
2
20%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
5
36%
2
20%
61-75
2
14%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Хальмстад
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Кальмар - Хальмстад 5:2 Вернаму - Хальмстад 1:3 Хальмстад - Хаммарбю 2:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2
Вестерос - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0 Сириус - Хальмстад 3:0 Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хальмстад - Мальмё 0:4 Броммапойкарна - Хальмстад 0:1 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Треллеборг 1:1 Хальмстад - Хельсинборг 3:2 Сённерйюск - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Раннерс 0:1 Хальмстад - Утсиктенс 2:0 Гётеборг - Хальмстад 0:1 Хаммарбю - Хальмстад 2:2 Хальмстад - Кальмар 3:0 АИК - Хальмстад 1:1
Мьельбю
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:2 Вестерос - Мьельбю 2:1 ГАИС - Мьельбю 2:1
Мьельбю - АИК 1:1 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 Хеккен - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Мьельбю - АИК 1:3 Хаммарбю - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Вестерос 2:0 Мьельбю - Сундсвалль 3:2 Юргорден - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Б-93 4:2 Ландскруна - Мьельбю 0:3 Дегерфорс - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Мьельбю - Хеккен 2:1 Хальмстад - Мьельбю 1:1

Результаты матчей

Хальмстад
Мьельбю

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
5 раз 63%
3
3 раза 38%

Тоталы голов в матче

Хальмстад
Мьельбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
3
5
1
7
2.5
3
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 6 0 1 19 - 4 18
2.
ГАИС
 1:0 8 5 0 3 10 - 11 15
3.
Мьельбю
 8 4 2 2 14 - 9 14
4.
АИК
 8 4 2 2 15 - 13 14
5.
Юргорден
 7 4 1 2 12 - 7 13
6.
Хеккен
 7 4 1 2 14 - 10 13
7.
Хальмстад
 8 4 0 4 10 - 15 12
8.
Эльфсборг
 7 3 1 3 11 - 12 10
9.
ИФК Норрчепинг
 7 3 1 3 11 - 18 10
10.
Сириус
 8 3 1 4 9 - 11 10
11.
Хаммарбю
 7 3 0 4 11 - 10 9
12.
Броммапойкарна
 7 2 3 2 13 - 11 9
13.
Гётеборг
 7 2 1 4 7 - 9 7
14.
Вернаму
 7 2 1 4 7 - 14 7
15.
Кальмар
 7 2 0 5 13 - 15 6
16.
Вестерос
 0:1 8 1 0 7 3 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АИК
 5 4 0 1 12 - 5 12
2.
Мальмё
 3 3 0 0 8 - 0 9
3.
Хаммарбю
 4 3 0 1 9 - 4 9
4.
ГАИС
 1:0 4 3 0 1 5 - 6 9
5.
Мьельбю
 4 2 2 0 8 - 4 8
6.
Эльфсборг
 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Юргорден
 4 2 1 1 6 - 4 7
8.
ИФК Норрчепинг
 3 2 0 1 6 - 7 6
9.
Хеккен
 4 2 0 2 7 - 7 6
10.
Хальмстад
 4 2 0 2 4 - 6 6
11.
Сириус
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Кальмар
 4 1 0 3 8 - 8 3
13.
Вестерос
 0:1 4 1 0 3 2 - 5 3
14.
Броммапойкарна
 3 0 2 1 3 - 6 2
15.
Гётеборг
 3 0 1 2 2 - 6 1
16.
Вернаму
 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 3 0 1 11 - 4 9
2.
Хеккен
 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
Броммапойкарна
 4 2 1 1 10 - 5 7
4.
Вернаму
 4 2 1 1 5 - 5 7
5.
Сириус
 5 2 1 2 6 - 7 7
6.
Юргорден
 3 2 0 1 6 - 3 6
7.
Гётеборг
 4 2 0 2 5 - 3 6
8.
Мьельбю
 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
ГАИС
 1:0 4 2 0 2 5 - 5 6
10.
Хальмстад
 4 2 0 2 6 - 9 6
11.
ИФК Норрчепинг
 4 1 1 2 5 - 11 4
12.
Кальмар
 3 1 0 2 5 - 7 3
13.
Эльфсборг
 3 1 0 2 3 - 7 3
14.
АИК
 3 0 2 1 3 - 8 2
15.
Хаммарбю
 3 0 0 3 2 - 6 0
16.
Вестерос
 0:1 4 0 0 4 1 - 5 0
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Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 6 (2)
Сириус Салех Юсеф 5 (1)
Мальмё Ботхейм Эрик 4 (3)
Мальмё Нанаси Себастьян 4 (3)
АИК Питтас Яннис 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 5
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 3
Вернаму Samuel Kotto 4
Эльфсборг Хольмен Себастьян 3
Юргорден Сабович Бесард 3
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