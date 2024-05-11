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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 8. Стадион: .
ГАИС
2:0
Перерыв
Вестерос
0'
1:0
4' Гол
Линдберг Йонас
26' Желтая карточка
Max Larsson
2:0
41' Гол
Хольмстрём Александр Аль
44' Желтая карточка
Диабате Ибрахим

Ход матча

4'
Линдберг Йонас
(Robin Wendin Thomasson)
1:0
26'
 
Max Larsson
41'
Хольмстрём Александр Аль
(Вангберг Август)
2:0
44'
 
Диабате Ибрахим

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 33 Владение мячом, % 67
Лучшие коэффициенты
ГАИС
Ничья
Вестерос
2.55
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9.50
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6.94
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Все Коэффициенты
1
Красники
Мергим
6
Вангберг
Август
4
Норен
Аксель
12
Robin
Frej
5
Robin
Wendin
Thomasson
8
Милованович
Вилльям
14
Густафссон
Филип
25
Линдберг
Йонас
9
Gustav
Lundgren
18
Хольмстрём
Александр
Аль
10
Селик
Мерван
35
Браттберг
Йохан
2
Herman
Magnusson
23
Маркес
Микаэль
3
Alex
Douglas
11
Гефверт
Симон
24
Marcus
Linday
22
Patric
Aaslund
44
Max
Larsson
6
Йоханссон
Саймон
17
Диабате
Ибрахим
8
Ахлинви
Маттео
ГАИС
4-3-3
Вестерос
3-4-3

История личных встреч

ГАИС
Вестерос

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

9 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

С
2:1
С
0:2
С
3:0
С
1:0
К
3:0
С
1:0
С
2:2
С
4:1
С
1:1

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.75
0.8

Среднее время на гол

120
112

Всего голов

14
3

Голов в среднем за матч

2.8
0.75

Среднее время на гол

32
120

Всего голов

17
7

Голов в среднем за матч

1.89
0.78

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

47
115

Бомбардиры внутри турнира

ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмстрём Александр Аль 4 0.5
Линдберг Йонас 2 0.25
Лав Джек Купер 2 0.25
Милованович Вилльям 1 0.13
Axel Henriksson 1 0.13
Amin Boudri 1 0.13
Robin Wendin Thomasson 0 0
Вангберг Август 0 0
Chovanie Amatkarijo 0 0
Ибрагим Харун 0 0
Gustav Lundgren 0 0
Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оффия Генри 1 0.13
Диабате Ибрахим 1 0.13
Гефверт Симон 1 0.13
Patric Aaslund 0 0

Карточки

ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Axel Henriksson 3 0
Ибрагим Харун 3 0
Хольмстрём Александр Аль 2 0
Оберг Йоаким 2 0
Amin Boudri 2 0
Линдберг Йонас 1 0
Вангберг Август 1 0
Норен Аксель 1 0
Бечирович Эдвин 1 0
Robin Frej 1 0
Густафссон Филип 1 0
Anes Cardaklija 1 0
Robin Wendin Thomasson 1 0
Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Max Larsson 3 0
Нсабиумва Фредерик 1 0
Ахлинви Маттео 1 0
Alex Douglas 1 0
Patric Aaslund 1 0
Диабате Ибрахим 1 0

Результаты матчей

ГАИС
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Вестерос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
1
ГАИС
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Вестерос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

5
2
ГАИС
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Вестерос
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

6
3

Голы по времени матча

Забито

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
4
80%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

10
3
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
5
50%
1
33%
76-90

Пропущено

10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
1
10%
1
11%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
1
10%
3
33%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
3
30%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

ГАИС
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ГАИС - Гётеборг 2:1 Юргорден - ГАИС 1:0 Кальмар - ГАИС 2:3 ГАИС - Мьельбю 2:1
ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Вернаму - ГАИС 1:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4 ГАИС - Варберг БоИС 1:1 ГАИС - Ландскруна 1:0 ГАИС - Утсиктенс 0:0 ГАИС - Эргрюте 3:0 Дегерфорс - ГАИС 2:2 Эльфсборг - ГАИС 2:0 ГАИС - Оддевольд 3:0 Сённерйюск - ГАИС 3:1 ГАИС - Утсиктенс 0:1 Йёнчёпинг - ГАИС 0:2 Вестерос - ГАИС 2:1 ГАИС - Эстерсунд 2:1 Треллеборг - ГАИС 0:6
Вестерос
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вестерос - Юргорден 0:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1 Вестерос - Мьельбю 2:1 Мальмё - Вестерос 1:0
Дегерфорс - Вестерос 0:1 Вестерос - Хальмстад 0:1 Вестерос - Эльфсборг 0:1 АИК - Вестерос 1:0 Вестерос - Дегерфорс (до 21 года) 0:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Вестерос - Эребру 2:2 Вестерос - Сундсвалль 1:1 Мьельбю - Вестерос 2:0 Хаммарбю - Вестерос 1:2 Вестерос - Соллентуна 5:0 Сириус - Вестерос 1:3 Вестерос - Юргорден 0:0 Вестерос - Эстерсунд 0:2 Эргрюте - Вестерос 1:0 Вестерос - ГАИС 2:1

Результаты матчей

ГАИС
Вестерос

Точный счет

2:1
2 раза 67%
0:4
1 раз 33%
0:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

ГАИС
Вестерос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
3
2
1
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
2
2
2
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
5
4
3
1.5
1
6
1
6
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 6 0 1 19 - 4 18
2.
ГАИС
 2:0 8 5 0 3 11 - 11 15
3.
Мьельбю
 8 4 2 2 14 - 9 14
4.
АИК
 8 4 2 2 15 - 13 14
5.
Юргорден
 7 4 1 2 12 - 7 13
6.
Хеккен
 7 4 1 2 14 - 10 13
7.
Хальмстад
 8 4 0 4 10 - 15 12
8.
Эльфсборг
 7 3 1 3 11 - 12 10
9.
ИФК Норрчепинг
 7 3 1 3 11 - 18 10
10.
Сириус
 8 3 1 4 9 - 11 10
11.
Хаммарбю
 7 3 0 4 11 - 10 9
12.
Броммапойкарна
 7 2 3 2 13 - 11 9
13.
Гётеборг
 7 2 1 4 7 - 9 7
14.
Вернаму
 7 2 1 4 7 - 14 7
15.
Кальмар
 7 2 0 5 13 - 15 6
16.
Вестерос
 0:2 8 1 0 7 3 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АИК
 5 4 0 1 12 - 5 12
2.
Мальмё
 3 3 0 0 8 - 0 9
3.
Хаммарбю
 4 3 0 1 9 - 4 9
4.
ГАИС
 2:0 4 3 0 1 6 - 6 9
5.
Мьельбю
 4 2 2 0 8 - 4 8
6.
Эльфсборг
 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Юргорден
 4 2 1 1 6 - 4 7
8.
ИФК Норрчепинг
 3 2 0 1 6 - 7 6
9.
Хеккен
 4 2 0 2 7 - 7 6
10.
Хальмстад
 4 2 0 2 4 - 6 6
11.
Сириус
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Кальмар
 4 1 0 3 8 - 8 3
13.
Вестерос
 0:2 4 1 0 3 2 - 5 3
14.
Броммапойкарна
 3 0 2 1 3 - 6 2
15.
Гётеборг
 3 0 1 2 2 - 6 1
16.
Вернаму
 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 3 0 1 11 - 4 9
2.
Хеккен
 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
Броммапойкарна
 4 2 1 1 10 - 5 7
4.
Вернаму
 4 2 1 1 5 - 5 7
5.
Сириус
 5 2 1 2 6 - 7 7
6.
Юргорден
 3 2 0 1 6 - 3 6
7.
Гётеборг
 4 2 0 2 5 - 3 6
8.
Мьельбю
 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
ГАИС
 2:0 4 2 0 2 5 - 5 6
10.
Хальмстад
 4 2 0 2 6 - 9 6
11.
ИФК Норрчепинг
 4 1 1 2 5 - 11 4
12.
Кальмар
 3 1 0 2 5 - 7 3
13.
Эльфсборг
 3 1 0 2 3 - 7 3
14.
АИК
 3 0 2 1 3 - 8 2
15.
Хаммарбю
 3 0 0 3 2 - 6 0
16.
Вестерос
 0:2 4 0 0 4 1 - 6 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 6 (2)
Сириус Салех Юсеф 5 (1)
Мальмё Ботхейм Эрик 4 (3)
Мальмё Нанаси Себастьян 4 (3)
АИК Питтас Яннис 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 5
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 3
Вернаму Samuel Kotto 4
Эльфсборг Хольмен Себастьян 3
Юргорден Сабович Бесард 3
Весь список
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