Тур: 8. Стадион: Гамла Уллеви.
0'
1:0
4' ГолЛиндберг Йонас
26' Желтая карточкаMax Larsson
2:0
41' ГолХольмстрём Александр Аль
44' Желтая карточкаДиабате Ибрахим
Ход матча
4'
26'
41'
44'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
33 Владение мячом, % 67
12
Robin
Frej
10
Селик
Мерван
44
Max
Larsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Robin FrejЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Селик МерванНападающий
- Запасные игроки
-
13 Симс КесВратарь
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Erik Krantz
-
17 Amin Boudri
-
20 Chisom Chidi
-
-
27 Mohamed Bawa
-
Главный тренер: Фредрик Холмберг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Max LarssonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Йенссон ИсакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
История личных встреч
ГАИС
Вестерос
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
9 матчей
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.75
0.8
Среднее время на гол
120
112
Всего голов
14
3
Голов в среднем за матч
2.8
0.75
Среднее время на гол
32
120
Всего голов
17
7
Голов в среднем за матч
1.89
0.78
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
47
115
Бомбардиры внутри турнира
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмстрём Александр Аль
|4
|0.5
|Линдберг Йонас
|2
|0.25
|Лав Джек Купер
|2
|0.25
|Милованович Вилльям
|1
|0.13
|Axel Henriksson
|1
|0.13
|Amin Boudri
|1
|0.13
|Robin Wendin Thomasson
|0
|0
|Вангберг Август
|0
|0
|Chovanie Amatkarijo
|0
|0
|Ибрагим Харун
|0
|0
|Gustav Lundgren
|0
|0
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оффия Генри
|1
|0.13
|Диабате Ибрахим
|1
|0.13
|Гефверт Симон
|1
|0.13
|Patric Aaslund
|0
|0
Карточки
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Axel Henriksson
|3
|0
|Ибрагим Харун
|3
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0
|Оберг Йоаким
|2
|0
|Amin Boudri
|2
|0
|Линдберг Йонас
|1
|0
|Вангберг Август
|1
|0
|Норен Аксель
|1
|0
|Бечирович Эдвин
|1
|0
|Robin Frej
|1
|0
|Густафссон Филип
|1
|0
|Anes Cardaklija
|1
|0
|Robin Wendin Thomasson
|1
|0
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Max Larsson
|3
|0
|Нсабиумва Фредерик
|1
|0
|Ахлинви Маттео
|1
|0
|Alex Douglas
|1
|0
|Patric Aaslund
|1
|0
|Диабате Ибрахим
|1
|0
Результаты матчей
ГАИС
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Вестерос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
1
ГАИС
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Вестерос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
5
2
ГАИС
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Вестерос
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
6
3
Голы по времени матча
Забито
5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
4
80%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
10
3
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
5
50%
1
33%
76-90
Пропущено
10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
1
10%
1
11%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
1
10%
3
33%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
3
30%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
ГАИС
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ГАИС - Гётеборг 2:1 Юргорден - ГАИС 1:0 Кальмар - ГАИС 2:3 ГАИС - Мьельбю 2:1
ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Вернаму - ГАИС 1:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4 ГАИС - Варберг БоИС 1:1 ГАИС - Ландскруна 1:0 ГАИС - Утсиктенс 0:0 ГАИС - Эргрюте 3:0 Дегерфорс - ГАИС 2:2 Эльфсборг - ГАИС 2:0 ГАИС - Оддевольд 3:0 Сённерйюск - ГАИС 3:1 ГАИС - Утсиктенс 0:1 Йёнчёпинг - ГАИС 0:2 Вестерос - ГАИС 2:1 ГАИС - Эстерсунд 2:1 Треллеборг - ГАИС 0:6
Вестерос
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вестерос - Юргорден 0:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1 Вестерос - Мьельбю 2:1 Мальмё - Вестерос 1:0
Дегерфорс - Вестерос 0:1 Вестерос - Хальмстад 0:1 Вестерос - Эльфсборг 0:1 АИК - Вестерос 1:0 Вестерос - Дегерфорс (до 21 года) 0:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Вестерос - Эребру 2:2 Вестерос - Сундсвалль 1:1 Мьельбю - Вестерос 2:0 Хаммарбю - Вестерос 1:2 Вестерос - Соллентуна 5:0 Сириус - Вестерос 1:3 Вестерос - Юргорден 0:0 Вестерос - Эстерсунд 0:2 Эргрюте - Вестерос 1:0 Вестерос - ГАИС 2:1
Результаты матчей
ГАИС
Вестерос
Точный счет
2:1
2 раза 67%
0:4
1 раз 33%
0:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
ГАИС
Вестерос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
13
21
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
12
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
25
43
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|19 - 4
|18
|2.
|2:0
|8
|5
|0
|3
|11 - 11
|15
|3.
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|4.
|8
|4
|2
|2
|15 - 13
|14
|5.
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|6.
|7
|4
|1
|2
|14 - 10
|13
|7.
|8
|4
|0
|4
|10 - 15
|12
|8.
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|9.
|7
|3
|1
|3
|11 - 18
|10
|10.
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|11.
|7
|3
|0
|4
|11 - 10
|9
|12.
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|13.
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|14.
|7
|2
|1
|4
|7 - 14
|7
|15.
|7
|2
|0
|5
|13 - 15
|6
|16.
|0:2
|8
|1
|0
|7
|3 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|2.
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|4.
|2:0
|4
|3
|0
|1
|6 - 6
|9
|5.
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|6.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|3
|2
|0
|1
|6 - 7
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|10.
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|8 - 8
|3
|13.
|0:2
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|14.
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|15.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|16.
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|11 - 4
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|2:0
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|10.
|4
|2
|0
|2
|6 - 9
|6
|11.
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|12.
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|14.
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|15.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|16.
|0:2
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
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- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|6 (2)
|Сириус
|Салех Юсеф
|5 (1)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|4 (3)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|4 (3)
|АИК
|Питтас Яннис
|4 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|5
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 3
|Вернаму
|Samuel Kotto
|4
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|3
|Юргорден
|Сабович Бесард
|3