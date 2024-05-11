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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 8. Стадион: . Зрители: 5905
ГАИС
2:0
Конец матча
Вестерос
0'
1:0
4' Гол
Линдберг Йонас
26' Желтая карточка
Max Larsson
2:0
41' Гол
Хольмстрём Александр Аль
44' Желтая карточка
Диабате Ибрахим
64' Желтая карточка
Alex Douglas
90' Желтая карточка
Милованович Вилльям
90'+6

Ход матча

4'
Линдберг Йонас
(Robin Wendin Thomasson)
1:0
26'
 
Max Larsson
41'
Хольмстрём Александр Аль
(Вангберг Август)
2:0
44'
 
Диабате Ибрахим
46'
 
Jabir Abdihakim Ali
Ахлинви Маттео
54'
Бечирович Эдвин
Линдберг Йонас
 
60'
 
Jens Magnusson
Max Larsson
60'
 
Alexander Warneryd
Диабате Ибрахим
63'
Chovanie Amatkarijo
Селик Мерван
 
63'
Лав Джек Купер
Хольмстрём Александр Аль
 
64'
 
Alex Douglas
75'
 
Рибейро Педро
Patric Aaslund
85'
 
Йенссон Исак
Alex Douglas
86'
Amin Boudri
Gustav Lundgren
 
90'
Милованович Вилльям
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 7
  • 7 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 32 Владение мячом, % 68
1
Красники
Мергим
6
Вангберг
Август
4
Норен
Аксель
12
Robin
Frej
5
Robin
Wendin
Thomasson
8
Милованович
Вилльям
14
Густафссон
Филип
25
Линдберг
Йонас
9
Gustav
Lundgren
18
Хольмстрём
Александр
Аль
10
Селик
Мерван
35
Браттберг
Йохан
2
Herman
Magnusson
23
Маркес
Микаэль
3
Alex
Douglas
11
Гефверт
Симон
24
Marcus
Linday
22
Patric
Aaslund
44
Max
Larsson
6
Йоханссон
Саймон
17
Диабате
Ибрахим
8
Ахлинви
Маттео
ГАИС
4-3-3
Вестерос
3-4-3

История личных встреч

ГАИС
Вестерос

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

9 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

С
2:1
С
0:2
С
3:0
С
1:0
К
3:0
С
1:0
С
2:2
С
4:1
С
1:1

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.75
0.8

Среднее время на гол

120
112

Всего голов

14
3

Голов в среднем за матч

2.8
0.75

Среднее время на гол

32
120

Всего голов

17
7

Голов в среднем за матч

1.89
0.78

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

47
115

Бомбардиры внутри турнира

ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмстрём Александр Аль 4 0.5
Линдберг Йонас 2 0.25
Лав Джек Купер 2 0.25
Милованович Вилльям 1 0.13
Axel Henriksson 1 0.13
Amin Boudri 1 0.13
Robin Wendin Thomasson 0 0
Вангберг Август 0 0
Chovanie Amatkarijo 0 0
Ибрагим Харун 0 0
Gustav Lundgren 0 0
Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оффия Генри 1 0.13
Диабате Ибрахим 1 0.13
Гефверт Симон 1 0.13
Patric Aaslund 0 0

Карточки

ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Axel Henriksson 3 0
Ибрагим Харун 3 0
Хольмстрём Александр Аль 2 0
Оберг Йоаким 2 0
Amin Boudri 2 0
Линдберг Йонас 1 0
Милованович Вилльям 1 0
Вангберг Август 1 0
Норен Аксель 1 0
Бечирович Эдвин 1 0
Robin Frej 1 0
Густафссон Филип 1 0
Anes Cardaklija 1 0
Robin Wendin Thomasson 1 0
Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Max Larsson 3 0
Alex Douglas 2 0
Нсабиумва Фредерик 1 0
Ахлинви Маттео 1 0
Patric Aaslund 1 0
Диабате Ибрахим 1 0

Результаты матчей

ГАИС
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Вестерос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
1
ГАИС
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Вестерос
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

5
2
ГАИС
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Вестерос
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

6
3

Голы по времени матча

Забито

7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
17%
76-90

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

12
3
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 0
2 Не забивали 6
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
1
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
5
42%
1
33%
76-90

Пропущено

10
11
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 8
1
10%
2
18%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
2
20%
2
18%
31-45
1
10%
3
27%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
3
30%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

ГАИС
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ГАИС - Гётеборг 2:1 Юргорден - ГАИС 1:0 Кальмар - ГАИС 2:3 ГАИС - Мьельбю 2:1
ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Вернаму - ГАИС 1:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4 ГАИС - Варберг БоИС 1:1 ГАИС - Ландскруна 1:0 ГАИС - Утсиктенс 0:0 ГАИС - Эргрюте 3:0 Дегерфорс - ГАИС 2:2 Эльфсборг - ГАИС 2:0 ГАИС - Оддевольд 3:0 Сённерйюск - ГАИС 3:1 ГАИС - Утсиктенс 0:1 Йёнчёпинг - ГАИС 0:2 Вестерос - ГАИС 2:1 ГАИС - Эстерсунд 2:1 Треллеборг - ГАИС 0:6
Вестерос
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вестерос - Юргорден 0:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1 Вестерос - Мьельбю 2:1 Мальмё - Вестерос 1:0
Дегерфорс - Вестерос 0:1 Вестерос - Хальмстад 0:1 Вестерос - Эльфсборг 0:1 АИК - Вестерос 1:0 Вестерос - Дегерфорс (до 21 года) 0:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Вестерос - Эребру 2:2 Вестерос - Сундсвалль 1:1 Мьельбю - Вестерос 2:0 Хаммарбю - Вестерос 1:2 Вестерос - Соллентуна 5:0 Сириус - Вестерос 1:3 Вестерос - Юргорден 0:0 Вестерос - Эстерсунд 0:2 Эргрюте - Вестерос 1:0 Вестерос - ГАИС 2:1

Результаты матчей

ГАИС
Вестерос

Точный счет

2:1
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

ГАИС
Вестерос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
3
1
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
2
2
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
2
6
5
3
1.5
1
7
1
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 6 0 1 19 - 4 18
2.
ГАИС
 8 5 0 3 11 - 11 15
3.
Мьельбю
 8 4 2 2 14 - 9 14
4.
АИК
 8 4 2 2 15 - 13 14
5.
Юргорден
 7 4 1 2 12 - 7 13
6.
Хеккен
 7 4 1 2 14 - 10 13
7.
Хальмстад
 8 4 0 4 10 - 15 12
8.
Эльфсборг
 7 3 1 3 11 - 12 10
9.
ИФК Норрчепинг
 7 3 1 3 11 - 18 10
10.
Сириус
 8 3 1 4 9 - 11 10
11.
Хаммарбю
 7 3 0 4 11 - 10 9
12.
Броммапойкарна
 7 2 3 2 13 - 11 9
13.
Гётеборг
 7 2 1 4 7 - 9 7
14.
Вернаму
 7 2 1 4 7 - 14 7
15.
Кальмар
 7 2 0 5 13 - 15 6
16.
Вестерос
 8 1 0 7 3 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АИК
 5 4 0 1 12 - 5 12
2.
Мальмё
 3 3 0 0 8 - 0 9
3.
Хаммарбю
 4 3 0 1 9 - 4 9
4.
ГАИС
 4 3 0 1 6 - 6 9
5.
Мьельбю
 4 2 2 0 8 - 4 8
6.
Эльфсборг
 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Юргорден
 4 2 1 1 6 - 4 7
8.
ИФК Норрчепинг
 3 2 0 1 6 - 7 6
9.
Хеккен
 4 2 0 2 7 - 7 6
10.
Хальмстад
 4 2 0 2 4 - 6 6
11.
Сириус
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Кальмар
 4 1 0 3 8 - 8 3
13.
Вестерос
 4 1 0 3 2 - 5 3
14.
Броммапойкарна
 3 0 2 1 3 - 6 2
15.
Гётеборг
 3 0 1 2 2 - 6 1
16.
Вернаму
 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 3 0 1 11 - 4 9
2.
Хеккен
 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
Броммапойкарна
 4 2 1 1 10 - 5 7
4.
Вернаму
 4 2 1 1 5 - 5 7
5.
Сириус
 5 2 1 2 6 - 7 7
6.
Юргорден
 3 2 0 1 6 - 3 6
7.
Гётеборг
 4 2 0 2 5 - 3 6
8.
Мьельбю
 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
ГАИС
 4 2 0 2 5 - 5 6
10.
Хальмстад
 4 2 0 2 6 - 9 6
11.
ИФК Норрчепинг
 4 1 1 2 5 - 11 4
12.
Кальмар
 3 1 0 2 5 - 7 3
13.
Эльфсборг
 3 1 0 2 3 - 7 3
14.
АИК
 3 0 2 1 3 - 8 2
15.
Хаммарбю
 3 0 0 3 2 - 6 0
16.
Вестерос
 4 0 0 4 1 - 6 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 6 (2)
Сириус Салех Юсеф 5 (1)
Мальмё Ботхейм Эрик 4 (3)
Мальмё Нанаси Себастьян 4 (3)
АИК Питтас Яннис 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 5
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 3
Вернаму Samuel Kotto 4
Эльфсборг Хольмен Себастьян 3
Юргорден Сабович Бесард 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Диабате Ибрахим получил желтую карточку от судьи
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