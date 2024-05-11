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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 8. Стадион: . Зрители: 25289
АИК
1:3
Конец матча
Сириус
0'
0:1
25' Гол
Миллескуг Ноэль
0:2
53' Гол
Салех Юсеф
0:3
63' Гол
Салех Юсеф
90' Желтая карточка
Lamine Dabo
90' Желтая карточка
Вельчерлинг-Перссон Якоб
1:3
90' Гол
Целина Берсант
90'+7

Ход матча

25'
0:1
Миллескуг Ноэль
(Вельчерлинг-Перссон Якоб)
53'
0:2
Салех Юсеф
(Хейер Мелкер)
61'
 
Нвадике Патрик
Malcolm Jeng
63'
0:3
Салех Юсеф
67'
Victor Andersson
Беширович Дино
 
67'
Emmanuel Gono
Исмаила Кулибали
 
71'
 
Линдберг Маркус
Хейер Мелкер
71'
 
Мурбек Андреас
Сьогрелл Херман
85'
Lamine Dabo
Салетрос Антон
 
85'
Taha Ayari
Тюкосен Мадс
 
90'
 
Michael Martin
Миллескуг Ноэль
90'
 
Олссон Филип
Leo Walta
90'
Lamine Dabo
 
90'
 
Вельчерлинг-Перссон Якоб
90'
Целина Берсант
1:3

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 5
  • 11 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
15
Нордфельдт
Кристоффер
17
Тюкосен
Мадс
16
Хансен
Беньямин
4
Папаяннопулос
Сотирис
12
Бьорнстрем
Аксель
32
Модесто
Руй
10
Целина
Берсант
7
Салетрос
Антон
8
Исмаила
Кулибали
28
Питтас
Яннис
19
Беширович
Дино
1
Нильссон
Давид
13
Вельчерлинг-Перссон
Якоб
4
Кастегрен
Хенрик
31
Malcolm
Jeng
21
Видгрен
Деннис
16
Сьогрелл
Херман
14
Leo
Walta
18
Викман
Адам
10
Хейер
Мелкер
9
Салех
Юсеф
19
Миллескуг
Ноэль
АИК
4-4-2
Сириус
4-4-2

История личных встреч

АИК
Сириус

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

200%
0 побед 4 ничьи 2 победы

19 матчей

63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

31.6%
57.9%
10.5%
6 побед 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

47.4%
42.1%
10.5%
9 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

А
0:1
А
0:0
ТМК
0:0
ТМК
2:2
А
1:1
А
2:2
А
4:2
А
0:1
ТМК
3:3
А
0:0
А
1:0
А
0:2
А
2:1
А
2:3
А
2:0
А
1:4
А
1:0
ТМК
0:1
ШК
0:1

Голы

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.7
1.56

Среднее время на гол

52
57

Всего голов

4
10

Голов в среднем за матч

0.44
1

Среднее время на гол

202
90

Всего голов

21
24

Голов в среднем за матч

1.11
1.26

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

81
71

Бомбардиры внутри турнира

АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питтас Яннис 4 0.5
Модесто Руй 2 0.25
Целина Берсант 2 0.25
Исмаила Кулибали 2 0.25
Тюкосен Мадс 1 0.13
Хансен Беньямин 1 0.13
Беширович Дино 1 0.13
Эд Эскил 1 0.13
Abdihakin Ali 1 0.13
Фараж Омар 0 0
Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салех Юсеф 5 0.63
Миллескуг Ноэль 3 0.38
Кастегрен Хенрик 0 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 0 0
Сьогрелл Херман 0 0
Хейер Мелкер 0 0

Карточки

АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салетрос Антон 2 0
Беширович Дино 2 0
Папаяннопулос Сотирис 1 0
Целина Берсант 1 0
Тюкосен Мадс 1 0
Исмаила Кулибали 1 0
Эд Эскил 1 0
Lamine Dabo 1 0
Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перссон Хоаким 2 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 2 0
Нвадике Патрик 2 0
Хейер Мелкер 2 0
Leo Walta 2 0
Видгрен Деннис 1 0
Стенссон Даниэль 1 0
Кастегрен Хенрик 1 0
Сьогрелл Херман 1 0
Салех Юсеф 1 0
Миллескуг Ноэль 1 0
Викман Адам 1 0

Результаты матчей

АИК
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сириус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

1
1
АИК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сириус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

4
2
АИК
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сириус
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

5
3

Голы по времени матча

Забито

12
6
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
2
33%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
3
25%
2
33%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
60%
2
29%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
17%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Забито

17
9
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
1
6%
1
11%
1-15
1
6%
2
22%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
4
24%
3
33%
46-60
4
24%
1
11%
61-75
3
18%
2
22%
76-90

Пропущено

11
11
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
1
9%
1
9%
1-15
1
9%
3
27%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
4
36%
2
18%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
1
9%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

АИК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Мальмё - АИК 5:0 АИК - Вернаму 2:0 АИК - Юргорден 2:0
Мьельбю - АИК 1:1 Броммапойкарна - АИК 2:2 АИК - Вестерос 1:0 АИК - Волеренга 4:0 АИК - Юргорден 1:1 Мьельбю - АИК 1:3 Кальмар - АИК 1:1 АИК - Карлбергс 1:1 АИК - Гефле 1:0 АИК - Эребру 3:1 Сарпсборг-08 - АИК 2:0 АИК - Бачка-Топола 0:2 ТСК - АИК 2:0 Броммапойкарна - АИК 0:3 Славия Прага - АИК 2:0 АИК - Вернаму 3:1
Сириус
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сириус - Хеккен 0:3 Эльфсборг - Сириус 2:0 Броммапойкарна - Сириус 1:1 Сириус - Вернаму 0:1
Юргорден - Сириус 2:0 Кальмар - Сириус 1:2 Сириус - Хальмстад 3:0 Сириус - Браге 3:0 Кальмар - Сириус 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 Браге - Сириус 0:0 Сириус - Утсиктенс 2:0 Сириус - Раннерс 0:3 Сириус - Вестерос 1:3 Сириус - Дегерфорс 1:1 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0 Юргорден - Сириус 2:4 Хаммарбю - Сириус 2:2 Сириус - Броммапойкарна 3:2 Хаммарбю - Сириус 1:0

Результаты матчей

АИК
Сириус

Точный счет

2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
6:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
6
1 раз 20%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
6
1 раз 13%
0
4 раза 50%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

АИК
Сириус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
2
1
4
2.5
1
2
1
4
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
2
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
4
4
1.5
3
5
1
7
2.5
2
6
1
7
3.5
1
7
4.5
1
7
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 6 0 1 19 - 4 18
2.
ГАИС
 1:0 8 5 0 3 10 - 11 15
3.
Мьельбю
 8 4 2 2 14 - 9 14
4.
АИК
 8 4 2 2 15 - 13 14
5.
Юргорден
 7 4 1 2 12 - 7 13
6.
Хеккен
 7 4 1 2 14 - 10 13
7.
Хальмстад
 8 4 0 4 10 - 15 12
8.
Эльфсборг
 7 3 1 3 11 - 12 10
9.
ИФК Норрчепинг
 7 3 1 3 11 - 18 10
10.
Сириус
 8 3 1 4 9 - 11 10
11.
Хаммарбю
 7 3 0 4 11 - 10 9
12.
Броммапойкарна
 7 2 3 2 13 - 11 9
13.
Гётеборг
 7 2 1 4 7 - 9 7
14.
Вернаму
 7 2 1 4 7 - 14 7
15.
Кальмар
 7 2 0 5 13 - 15 6
16.
Вестерос
 0:1 8 1 0 7 3 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АИК
 5 4 0 1 12 - 5 12
2.
Мальмё
 3 3 0 0 8 - 0 9
3.
Хаммарбю
 4 3 0 1 9 - 4 9
4.
ГАИС
 1:0 4 3 0 1 5 - 6 9
5.
Мьельбю
 4 2 2 0 8 - 4 8
6.
Эльфсборг
 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Юргорден
 4 2 1 1 6 - 4 7
8.
ИФК Норрчепинг
 3 2 0 1 6 - 7 6
9.
Хеккен
 4 2 0 2 7 - 7 6
10.
Хальмстад
 4 2 0 2 4 - 6 6
11.
Сириус
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Кальмар
 4 1 0 3 8 - 8 3
13.
Вестерос
 0:1 4 1 0 3 2 - 5 3
14.
Броммапойкарна
 3 0 2 1 3 - 6 2
15.
Гётеборг
 3 0 1 2 2 - 6 1
16.
Вернаму
 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 3 0 1 11 - 4 9
2.
Хеккен
 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
Броммапойкарна
 4 2 1 1 10 - 5 7
4.
Вернаму
 4 2 1 1 5 - 5 7
5.
Сириус
 5 2 1 2 6 - 7 7
6.
Юргорден
 3 2 0 1 6 - 3 6
7.
Гётеборг
 4 2 0 2 5 - 3 6
8.
Мьельбю
 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
ГАИС
 1:0 4 2 0 2 5 - 5 6
10.
Хальмстад
 4 2 0 2 6 - 9 6
11.
ИФК Норрчепинг
 4 1 1 2 5 - 11 4
12.
Кальмар
 3 1 0 2 5 - 7 3
13.
Эльфсборг
 3 1 0 2 3 - 7 3
14.
АИК
 3 0 2 1 3 - 8 2
15.
Хаммарбю
 3 0 0 3 2 - 6 0
16.
Вестерос
 0:1 4 0 0 4 1 - 5 0
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Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 6 (2)
Сириус Салех Юсеф 5 (1)
Мальмё Ботхейм Эрик 4 (3)
Мальмё Нанаси Себастьян 4 (3)
АИК Питтас Яннис 4 (2)
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Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 5
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 3
Вернаму Samuel Kotto 4
Эльфсборг Хольмен Себастьян 3
Юргорден Сабович Бесард 3
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      Г О О О О Л - Салех Юсеф бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 25'
      Jakob Voelkerling Persson сделал результативную передачу.
    • 25'
      Г О О О О Л - Миллескуг Ноэль бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч АИК 1:3 Сириус онлайн

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