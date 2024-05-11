Тур: 8. Стадион: Френдс Арена. Зрители: 25289
0'
0:1
25' ГолМиллескуг Ноэль
0:2
53' ГолСалех Юсеф
0:3
63' ГолСалех Юсеф
90' Желтая карточкаLamine Dabo
90' Желтая карточкаВельчерлинг-Перссон Якоб
1:3
90' ГолЦелина Берсант
90'+7
Ход матча
25'
53'
0:2
63'
0:3
90'
90'
1:3
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 5
-
11 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
17
Тюкосен
Мадс
32
Модесто
Руй
28
Питтас
Яннис
31
Malcolm
Jeng
14
Leo
Walta
18
Викман
Адам
10
Хейер
Мелкер
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Модесто РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Питтас ЯннисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Ринг ЭрикНападающий
-
-
45 Taha Ayari
-
-
-
37 Ahmad Faqa
-
24 Lamine Dabo
-
14 Aaron Rydell
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Malcolm JengЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Leo WaltaПолузащитник
-
18 Викман АдамПолузащитник
-
10 Хейер МелкерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Олссон ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
История личных встреч
АИК
Сириус
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
300%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
200%
0 побед 4 ничьи 2 победы
19 матчей
63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
31.6%
57.9%
10.5%
6 побед 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
47.4%
42.1%
10.5%
9 побед 8 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.7
1.56
Среднее время на гол
52
57
Всего голов
4
10
Голов в среднем за матч
0.44
1
Среднее время на гол
202
90
Всего голов
21
24
Голов в среднем за матч
1.11
1.26
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
81
71
Бомбардиры внутри турнира
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|4
|0.5
|Модесто Руй
|2
|0.25
|Целина Берсант
|2
|0.25
|Исмаила Кулибали
|2
|0.25
|Тюкосен Мадс
|1
|0.13
|Хансен Беньямин
|1
|0.13
|Беширович Дино
|1
|0.13
|Эд Эскил
|1
|0.13
|Abdihakin Ali
|1
|0.13
|Фараж Омар
|0
|0
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салех Юсеф
|5
|0.63
|Миллескуг Ноэль
|3
|0.38
|Кастегрен Хенрик
|0
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|0
|0
|Сьогрелл Херман
|0
|0
|Хейер Мелкер
|0
|0
Карточки
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салетрос Антон
|2
|0
|Беширович Дино
|2
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0
|Целина Берсант
|1
|0
|Тюкосен Мадс
|1
|0
|Исмаила Кулибали
|1
|0
|Эд Эскил
|1
|0
|Lamine Dabo
|1
|0
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перссон Хоаким
|2
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|2
|0
|Нвадике Патрик
|2
|0
|Хейер Мелкер
|2
|0
|Leo Walta
|2
|0
|Видгрен Деннис
|1
|0
|Стенссон Даниэль
|1
|0
|Кастегрен Хенрик
|1
|0
|Сьогрелл Херман
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
|Миллескуг Ноэль
|1
|0
|Викман Адам
|1
|0
Результаты матчей
АИК
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сириус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
1
1
АИК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сириус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
4
2
АИК
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сириус
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
5
3
Голы по времени матча
Забито
12
6
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
2
33%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
3
25%
2
33%
76-90
Пропущено
5
7
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
60%
2
29%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
17%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Забито
17
9
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
1
6%
1
11%
1-15
1
6%
2
22%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
4
24%
3
33%
46-60
4
24%
1
11%
61-75
3
18%
2
22%
76-90
Пропущено
11
11
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
1
9%
1
9%
1-15
1
9%
3
27%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
4
36%
2
18%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
1
9%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
АИК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Мальмё - АИК 5:0 АИК - Вернаму 2:0 АИК - Юргорден 2:0
Мьельбю - АИК 1:1 Броммапойкарна - АИК 2:2 АИК - Вестерос 1:0 АИК - Волеренга 4:0 АИК - Юргорден 1:1 Мьельбю - АИК 1:3 Кальмар - АИК 1:1 АИК - Карлбергс 1:1 АИК - Гефле 1:0 АИК - Эребру 3:1 Сарпсборг-08 - АИК 2:0 АИК - Бачка-Топола 0:2 ТСК - АИК 2:0 Броммапойкарна - АИК 0:3 Славия Прага - АИК 2:0 АИК - Вернаму 3:1
Сириус
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сириус - Хеккен 0:3 Эльфсборг - Сириус 2:0 Броммапойкарна - Сириус 1:1 Сириус - Вернаму 0:1
Юргорден - Сириус 2:0 Кальмар - Сириус 1:2 Сириус - Хальмстад 3:0 Сириус - Браге 3:0 Кальмар - Сириус 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 Браге - Сириус 0:0 Сириус - Утсиктенс 2:0 Сириус - Раннерс 0:3 Сириус - Вестерос 1:3 Сириус - Дегерфорс 1:1 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0 Юргорден - Сириус 2:4 Хаммарбю - Сириус 2:2 Сириус - Броммапойкарна 3:2 Хаммарбю - Сириус 1:0
Результаты матчей
АИК
Сириус
Точный счет
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
6:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
6
1 раз 20%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
6
1 раз 13%
0
4 раза 50%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
АИК
Сириус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
12
14
12
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
32
12
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
44
35
17
26
17
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|19 - 4
|18
|2.
|1:0
|8
|5
|0
|3
|10 - 11
|15
|3.
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|4.
|8
|4
|2
|2
|15 - 13
|14
|5.
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|6.
|7
|4
|1
|2
|14 - 10
|13
|7.
|8
|4
|0
|4
|10 - 15
|12
|8.
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|9.
|7
|3
|1
|3
|11 - 18
|10
|10.
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|11.
|7
|3
|0
|4
|11 - 10
|9
|12.
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|13.
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|14.
|7
|2
|1
|4
|7 - 14
|7
|15.
|7
|2
|0
|5
|13 - 15
|6
|16.
|0:1
|8
|1
|0
|7
|3 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|2.
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|4.
|1:0
|4
|3
|0
|1
|5 - 6
|9
|5.
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|6.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|3
|2
|0
|1
|6 - 7
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|10.
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|8 - 8
|3
|13.
|0:1
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|14.
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|15.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|16.
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|11 - 4
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|1:0
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|10.
|4
|2
|0
|2
|6 - 9
|6
|11.
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|12.
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|14.
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|15.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|16.
|0:1
|4
|0
|0
|4
|1 - 5
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|6 (2)
|Сириус
|Салех Юсеф
|5 (1)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|4 (3)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|4 (3)
|АИК
|Питтас Яннис
|4 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|5
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 3
|Вернаму
|Samuel Kotto
|4
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|3
|Юргорден
|Сабович Бесард
|3