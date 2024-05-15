Тур: 9. Стадион: Boraas Arena. Зрители: 9205
0'
1:0
6' ГолJalal Abdulai
7' Желтая карточкаJalal Abdulai
2:0
18' ГолJalal Abdulai
21' Желтая карточкаТюкосен Мадс
3:0
45' ГолКасем Ахмед
4:0
51' ГолMichael Baidoo
5:0
60' ГолКасем Ахмед
63' Желтая карточкаБеширович Дино
5:1
73' ГолЦелина Берсант
82' Вторая желтая карточкаТюкосен Мадс
6:1
89' ПенальтиКасем Ахмед
90'+4
Ход матча
6'
1:0
18'
2:0
21'
45'
3:0
51'
4:0
60'
5:0
63'
73'
5:1
82'
89'
6:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
8 Удары в створ 4
-
5 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
32 Владение мячом, % 68
23
Хульт
Никлас
16
Оума
Тимоти
18
Касем
Ахмед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хульт НикласЗащитник
-
16 Оума ТимотиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Касем АхмедНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Кайб РамиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Модесто РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Питтас ЯннисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Ринг ЭрикНападающий
-
37 Ahmad Faqa
-
-
14 Aaron Rydell
-
-
45 Taha Ayari
-
-
24 Lamine Dabo
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
История личных встреч
Эльфсборг
АИК
19 матчей
52.6%
47.4%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.2%
42.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 13 побед
35 матчей
28.6%
31.4%
40%
10 побед 11 ничьих 14 побед
Первый тайм
34.3%
40%
25.7%
12 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
22.9%
40%
37.1%
8 побед 14 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
17
Голов в среднем за матч
1.71
0.94
Среднее время на гол
52
95
Всего голов
28
22
Голов в среднем за матч
1.56
1.29
Среднее время на гол
57
69
Всего голов
57
39
Голов в среднем за матч
1.63
1.11
Тотал матчей
2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
26
Больше 74%
Меньше 26%
9
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
55
80
Бомбардиры внутри турнира
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хедлунд Симон
|4
|0.44
|Michael Baidoo
|3
|0.33
|Касем Ахмед
|3 (1)
|0.33
|Зенели Арбер
|2
|0.22
|Jalal Abdulai
|2
|0.22
|Седерберг Ноа
|1
|0.11
|Фрик Пер
|1
|0.11
|Оума Тимоти
|0
|0
|Хульт Никлас
|0
|0
|Ларссон Йохан
|0
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|0
|0
|Buhari Ibrahim
|0
|0
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|4
|0.44
|Целина Берсант
|3
|0.33
|Модесто Руй
|2
|0.22
|Исмаила Кулибали
|2
|0.22
|Тюкосен Мадс
|1
|0.11
|Хансен Беньямин
|1
|0.11
|Беширович Дино
|1
|0.11
|Эд Эскил
|1
|0.11
|Abdihakin Ali
|1
|0.11
|Фараж Омар
|0
|0
Карточки
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jalal Abdulai
|4
|0
|Хольмен Себастьян
|3
|0
|Michael Baidoo
|1
|1
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|2
|0
|Касем Ахмед
|2
|0
|Terry Yegbe
|0
|1
|Хульт Никлас
|1
|0
|Ларссон Йохан
|1
|0
|Кайб Рами
|1
|0
|Marcus Bundgaard
|1
|0
|Седерберг Ноа
|1
|0
|Buhari Ibrahim
|1
|0
|Оума Тимоти
|1
|0
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тюкосен Мадс
|2
|1
|Беширович Дино
|3
|0
|Салетрос Антон
|2
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0
|Целина Берсант
|1
|0
|Исмаила Кулибали
|1
|0
|Эд Эскил
|1
|0
|Lamine Dabo
|1
|0
Результаты матчей
Эльфсборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
АИК
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
6
Эльфсборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
АИК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
1
11
Эльфсборг
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
АИК
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
4
17
Голы по времени матча
Забито
13
6
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
1
17%
31-45
4
31%
2
33%
46-60
1
8%
3
50%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Пропущено
7
12
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
29%
3
25%
31-45
2
29%
3
25%
46-60
2
29%
1
8%
61-75
1
14%
2
17%
76-90
Забито
3
12
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
1
33%
1
8%
16-30
1
33%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
33%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
9
5
0 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
3
60%
46-60
4
44%
1
20%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
16
18
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
2
13%
1
6%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
4
25%
4
22%
31-45
4
25%
4
22%
46-60
2
13%
5
28%
61-75
1
6%
3
17%
76-90
Пропущено
16
17
2 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
13%
3
18%
31-45
5
31%
6
35%
46-60
6
38%
2
12%
61-75
3
19%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Эльфсборг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Юргорден - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Эльфсборг - Сириус 2:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2
Эльфсборг - Кальмар 1:2 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Вестерос - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Эргрюте - Эльфсборг 3:2 Эльфсборг - Одд 3:1 Эльфсборг - ГАИС 2:0 Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5 Фредрикстад - Эльфсборг 3:0 Эльфсборг - Оденсе 3:3 Мальмё - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2
АИК
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
АИК - Сириус 1:3 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Мальмё - АИК 5:0 АИК - Вернаму 2:0
АИК - Юргорден 2:0 Мьельбю - АИК 1:1 Броммапойкарна - АИК 2:2 АИК - Вестерос 1:0 АИК - Волеренга 4:0 АИК - Юргорден 1:1 Мьельбю - АИК 1:3 Кальмар - АИК 1:1 АИК - Карлбергс 1:1 АИК - Гефле 1:0 АИК - Эребру 3:1 Сарпсборг-08 - АИК 2:0 АИК - Бачка-Топола 0:2 ТСК - АИК 2:0 Броммапойкарна - АИК 0:3 Славия Прага - АИК 2:0
Результаты матчей
Эльфсборг
АИК
Точный счет
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
6:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
6
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
6
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
6
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Эльфсборг
АИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
14
14
14
14
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
54
45
27
18
18
18
18
18
18
18
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|6 (2)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|5 (3)
|Сириус
|Салех Юсеф
|5 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|4 (5)
|Кальмар
|Тренсков Якоб
|4 (4)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|5
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 3
|Вернаму
|Samuel Kotto
|4
|Эльфсборг
|Jalal Abdulai
|4
|АИК
|Тюкосен Мадс
|1 2