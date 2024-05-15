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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 9205
Эльфсборг
6:1
Конец матча
АИК
0'
1:0
6' Гол
Jalal Abdulai
7' Желтая карточка
Jalal Abdulai
2:0
18' Гол
Jalal Abdulai
21' Желтая карточка
Тюкосен Мадс
3:0
45' Гол
Касем Ахмед
4:0
51' Гол
Michael Baidoo
5:0
60' Гол
Касем Ахмед
63' Желтая карточка
Беширович Дино
5:1
73' Гол
Целина Берсант
82' Вторая желтая карточка
Тюкосен Мадс
6:1
89' Пенальти
Касем Ахмед
90'+4

Ход матча

6'
Jalal Abdulai
(Michael Baidoo)
1:0
7'
Jalal Abdulai
 
18'
Jalal Abdulai
(Зенели Арбер)
2:0
21'
 
Тюкосен Мадс
45'
Касем Ахмед
(Зенели Арбер)
3:0
46'
Петтерссон Исак
Marcus Bundgaard
 
51'
Michael Baidoo
4:0
60'
Касем Ахмед
(Оума Тимоти)
5:0
63'
 
Беширович Дино
66'
Кайб Рами
Хульт Никлас
 
67'
 
Victor Andersson
Беширович Дино
67'
 
Taha Ayari
Салетрос Антон
67'
 
Ринг Эрик
Питтас Яннис
73'
5:1
Целина Берсант
(Модесто Руй)
79'
Хедлунд Симон
Jalal Abdulai
 
79'
Besfort Zeneli
Зенели Арбер
 
80'
 
Aaron Rydell
Модесто Руй
82'
 
Тюкосен Мадс
85'
Гвюдмюндссон Эггерт-Арон
Michael Baidoo
 
89'
Касем Ахмед
6:1

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 7
  • 8 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 32 Владение мячом, % 68
30
Marcus
Bundgaard
13
Ларссон
Йохан
8
Хольмен
Себастьян
29
Buhari
Ibrahim
23
Хульт
Никлас
16
Оума
Тимоти
10
Michael
Baidoo
6
Бальдюрссон
Андри-Фаннар
18
Касем
Ахмед
14
Jalal
Abdulai
9
Зенели
Арбер
15
Нордфельдт
Кристоффер
17
Тюкосен
Мадс
16
Хансен
Беньямин
4
Папаяннопулос
Сотирис
12
Бьорнстрем
Аксель
32
Модесто
Руй
10
Целина
Берсант
7
Салетрос
Антон
8
Исмаила
Кулибали
19
Беширович
Дино
28
Питтас
Яннис
Эльфсборг
4-3-3
АИК
4-4-2

История личных встреч

Эльфсборг
АИК

19 матчей

52.6%
47.4%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.2%
42.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 13 побед

35 матчей

28.6%
31.4%
40%
10 побед 11 ничьих 14 побед

Первый тайм

34.3%
40%
25.7%
12 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

22.9%
40%
37.1%
8 побед 14 ничьих 13 побед

История матчей

А
3:0
А
1:2
А
0:1
А
2:2
А
2:4
А
1:0
ТМК
0:2
ТМК
1:0
А
2:2
А
1:2
А
1:1
А
3:0
А
1:0
А
0:0
А
5:2
А
1:2
А
2:2
А
2:1
А
4:2
А
3:2
А
1:1
А
2:1
ТМС
2:1
А
2:1
А
2:2
А
1:1
А
1:0
А
0:1
А
2:2
А
2:0
А
4:0
А
0:0
А
0:0
А
0:2
А
3:0

Голы

Всего голов

29
17

Голов в среднем за матч

1.71
0.94

Среднее время на гол

52
95

Всего голов

28
22

Голов в среднем за матч

1.56
1.29

Среднее время на гол

57
69

Всего голов

57
39

Голов в среднем за матч

1.63
1.11

Тотал матчей

2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
26
Больше 74%
Меньше 26%
9
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

55
80

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хедлунд Симон 4 0.44
Michael Baidoo 3 0.33
Касем Ахмед 3 (1) 0.33
Зенели Арбер 2 0.22
Jalal Abdulai 2 0.22
Седерберг Ноа 1 0.11
Фрик Пер 1 0.11
Оума Тимоти 0 0
Хульт Никлас 0 0
Ларссон Йохан 0 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 0 0
Buhari Ibrahim 0 0
АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питтас Яннис 4 0.44
Целина Берсант 3 0.33
Модесто Руй 2 0.22
Исмаила Кулибали 2 0.22
Тюкосен Мадс 1 0.11
Хансен Беньямин 1 0.11
Беширович Дино 1 0.11
Эд Эскил 1 0.11
Abdihakin Ali 1 0.11
Фараж Омар 0 0

Карточки

Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jalal Abdulai 4 0
Хольмен Себастьян 3 0
Michael Baidoo 1 1
Бальдюрссон Андри-Фаннар 2 0
Касем Ахмед 2 0
Terry Yegbe 0 1
Хульт Никлас 1 0
Ларссон Йохан 1 0
Кайб Рами 1 0
Marcus Bundgaard 1 0
Седерберг Ноа 1 0
Buhari Ibrahim 1 0
Оума Тимоти 1 0
АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тюкосен Мадс 2 1
Беширович Дино 3 0
Салетрос Антон 2 0
Папаяннопулос Сотирис 1 0
Целина Берсант 1 0
Исмаила Кулибали 1 0
Эд Эскил 1 0
Lamine Dabo 1 0

Результаты матчей

Эльфсборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
АИК
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
6
Эльфсборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
АИК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

1
11
Эльфсборг
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
АИК
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

4
17

Голы по времени матча

Забито

13
6
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
1
17%
31-45
4
31%
2
33%
46-60
1
8%
3
50%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

7
12
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
29%
3
25%
31-45
2
29%
3
25%
46-60
2
29%
1
8%
61-75
1
14%
2
17%
76-90

Забито

3
12
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
1
33%
1
8%
16-30
1
33%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
33%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

9
5
0 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
3
60%
46-60
4
44%
1
20%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

16
18
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
2
13%
1
6%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
4
25%
4
22%
31-45
4
25%
4
22%
46-60
2
13%
5
28%
61-75
1
6%
3
17%
76-90

Пропущено

16
17
2 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
13%
3
18%
31-45
5
31%
6
35%
46-60
6
38%
2
12%
61-75
3
19%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Эльфсборг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Юргорден - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Эльфсборг - Сириус 2:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2
Эльфсборг - Кальмар 1:2 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Вестерос - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Эргрюте - Эльфсборг 3:2 Эльфсборг - Одд 3:1 Эльфсборг - ГАИС 2:0 Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5 Фредрикстад - Эльфсборг 3:0 Эльфсборг - Оденсе 3:3 Мальмё - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2
АИК
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
АИК - Сириус 1:3 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Мальмё - АИК 5:0 АИК - Вернаму 2:0
АИК - Юргорден 2:0 Мьельбю - АИК 1:1 Броммапойкарна - АИК 2:2 АИК - Вестерос 1:0 АИК - Волеренга 4:0 АИК - Юргорден 1:1 Мьельбю - АИК 1:3 Кальмар - АИК 1:1 АИК - Карлбергс 1:1 АИК - Гефле 1:0 АИК - Эребру 3:1 Сарпсборг-08 - АИК 2:0 АИК - Бачка-Топола 0:2 ТСК - АИК 2:0 Броммапойкарна - АИК 0:3 Славия Прага - АИК 2:0

Результаты матчей

Эльфсборг
АИК

Точный счет

1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
6:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
6
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
6
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
6
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Эльфсборг
АИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
2
2
3
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4
1
4
4.5
1
4
1
4
5.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
5
4
1.5
4
5
2
7
2.5
1
8
1
8
3.5
1
8
1
8
4.5
1
8
1
8
5.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 8 7 0 1 22 - 4 21
2.
Мьельбю
 9 5 2 2 17 - 9 17
3.
Юргорден
 8 5 1 2 14 - 7 16
4.
Хеккен
 9 5 1 3 17 - 14 16
5.
ГАИС
 8 5 0 3 11 - 11 15
6.
Хальмстад
 9 5 0 4 13 - 15 15
7.
АИК
 9 4 2 3 16 - 19 14
8.
Эльфсборг
 9 4 1 4 17 - 15 13
9.
Хаммарбю
 9 4 0 5 13 - 14 12
10.
Вернаму
 9 3 2 4 10 - 15 11
11.
Сириус
 8 3 1 4 9 - 11 10
12.
ИФК Норрчепинг
 8 3 1 4 12 - 20 10
13.
Броммапойкарна
 8 2 4 2 14 - 12 10
14.
Гётеборг
 8 2 1 5 7 - 12 7
15.
Кальмар
 8 2 0 6 14 - 18 6
16.
Вестерос
 9 1 0 8 3 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АИК
 5 4 0 1 12 - 5 12
2.
Мьельбю
 5 3 2 0 11 - 4 11
3.
Эльфсборг
 5 3 1 1 14 - 6 10
4.
Юргорден
 5 3 1 1 8 - 4 10
5.
Мальмё
 3 3 0 0 8 - 0 9
6.
Хаммарбю
 4 3 0 1 9 - 4 9
7.
ГАИС
 4 3 0 1 6 - 6 9
8.
Хеккен
 5 3 0 2 10 - 8 9
9.
Хальмстад
 5 3 0 2 7 - 6 9
10.
ИФК Норрчепинг
 4 2 0 2 7 - 9 6
11.
Сириус
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Кальмар
 4 1 0 3 8 - 8 3
13.
Вестерос
 5 1 0 4 2 - 7 3
14.
Броммапойкарна
 3 0 2 1 3 - 6 2
15.
Гётеборг
 4 0 1 3 2 - 9 1
16.
Вернаму
 4 0 1 3 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 5 4 0 1 14 - 4 12
2.
Вернаму
 5 3 1 1 7 - 5 10
3.
Броммапойкарна
 5 2 2 1 11 - 6 8
4.
Хеккен
 4 2 1 1 7 - 6 7
5.
Сириус
 5 2 1 2 6 - 7 7
6.
Юргорден
 3 2 0 1 6 - 3 6
7.
Гётеборг
 4 2 0 2 5 - 3 6
8.
Мьельбю
 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
ГАИС
 4 2 0 2 5 - 5 6
10.
Хальмстад
 4 2 0 2 6 - 9 6
11.
ИФК Норрчепинг
 4 1 1 2 5 - 11 4
12.
Кальмар
 4 1 0 3 6 - 10 3
13.
Эльфсборг
 4 1 0 3 3 - 9 3
14.
Хаммарбю
 5 1 0 4 4 - 10 3
15.
АИК
 4 0 2 2 4 - 14 2
16.
Вестерос
 4 0 0 4 1 - 6 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 6 (2)
Мальмё Ботхейм Эрик 5 (3)
Сириус Салех Юсеф 5 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 4 (5)
Кальмар Тренсков Якоб 4 (4)
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Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 5
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 3
Вернаму Samuel Kotto 4
Эльфсборг Jalal Abdulai 4
АИК Тюкосен Мадс 1 2
Весь список
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    • 60'
      Оума Тимоти сделал результативную передачу.
    • 60'
      Г О О О О Л - Касем Ахмед бьет в цель!
    • 59'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 51'
      Г О О О О Л - Майкл Байду бьет в цель!
    • 46'
      Marcus Bundgaard уходит с поля. Петтерссон Исак выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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      Зенели Арбер сделал результативную передачу.
    • 46'
      Г О О О О Л - Касем Ахмед бьет в цель!
    • 21'
      Тюкосен Мадс получил желтую карточку от судьи
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