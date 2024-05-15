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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 3819
Мьельбю
3:0
Конец матча
Хаммарбю
0'
2' Желтая карточка
Куртулус Эдвин
21' Желтая карточка
Deniz Gul
1:0
24' Гол
Густафссон Виктор
2:0
25' Гол
Seedy Jagne
3:0
43' Гол
Бергстрем Якоб
81' Желтая карточка
Abdoulie Manneh
90'+3

Ход матча

2'
 
Куртулус Эдвин
21'
 
Deniz Gul
24'
Густафссон Виктор
(Рёйкьер Никлас)
1:0
25'
Seedy Jagne
2:0
43'
Бергстрем Якоб
3:0
46'
 
Hampus Skoglund
Deniz Gul
46'
 
Йоханссон Оскар
Теки Тесфальдет
66'
Abdoulie Manneh
Бергстрем Якоб
 
67'
 
Kingsley Gyamfi
Маркус Карлссон
67'
 
Bazoumana Toure
Джуканович Виктор
75'
Йоханссон Александр
Seedy Jagne
 
75'
Петтерссон Том
Йоханссон Херман
 
81'
Abdoulie Manneh
 
87'
Kimmen Nennesson
Рёйкьер Никлас
 
87'
Isac Johnsson
Густафссон Виктор
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
1
Тернквист
Ноэль
3
Брорссон
Арвид
5
Рослер
Колин
11
Штоль
Адам
14
Йоханссон
Херман
7
Густафссон
Виктор
22
Густавссон
Йеспер
10
Рёйкьер
Никлас
17
Elliot
Stroud
6
Seedy
Jagne
18
Бергстрем
Якоб
1
Довин
Оливер
6
Вагич
Павле
4
Куртулус
Эдвин
13
Фенгер
Мадс
15
Marc
Llinares
22
Маркус
Карлссон
5
Теки
Тесфальдет
23
Саиди
Абдельрахман
20
Бесара
Нахир
7
Джуканович
Виктор
19
Deniz
Gul
Мьельбю
3-5-2
Хаммарбю
4-2-3-1

История личных встреч

Мьельбю
Хаммарбю

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

13 матчей

30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

К
1:1
А
0:3
А
0:0
К
1:0
А
0:3
А
2:0
А
2:0
А
2:0
А
4:2
А
2:1
ТМК
0:1
ШК
4:2
ШК
5:1

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.29
0.67

Среднее время на гол

70
135

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

2.33
1.43

Среднее время на гол

38
63

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

1.77
1.08

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
3
Больше 23%
Меньше 77%
10

Среднее время на гол

50
83

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергстрем Якоб 3 0.33
Рёйкьер Никлас 2 0.22
Seedy Jagne 2 0.22
Густафссон Виктор 2 0.22
Jakob Kiilerich Rask 2 0.22
Elliot Stroud 1 0.11
Silas Nwankwo 1 0.11
Штоль Адам 1 (1) 0.11
Йоханссон Херман 1 0.11
Викстрём Расмус 1 0.11
Йоханссон Александр 0 0
Брорссон Арвид 0 0
Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесара Нахир 3 0.33
Jusef Erabi 2 0.22
Пинас Шакилль 1 0.11
Куртулус Эдвин 1 0.11
Джуканович Виктор 1 0.11
Deniz Gul 1 0.11
Теки Тесфальдет 1 0.11
Саиди Абдельрахман 1 0.11
Marc Llinares 1 0.11
Hampus Skoglund 0 0
Bazoumana Toure 0 0

Карточки

Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jakob Kiilerich Rask 2 0
Йоханссон Херман 2 0
Бергстрем Якоб 2 0
Брорссон Арвид 1 0
Штоль Адам 1 0
Густафссон Виктор 1 0
Seedy Jagne 1 0
Тернквист Ноэль 1 0
Abdoulie Manneh 1 0
Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пинас Шакилль 3 0
Хаммар Фредрик 2 0
Куртулус Эдвин 2 0
Йоханссон Оскар 1 0
Теки Тесфальдет 1 0
Саиди Абдельрахман 1 0
Jusef Erabi 1 0
Deniz Gul 1 0
Hampus Skoglund 1 0

Результаты матчей

Мьельбю
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Хаммарбю
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
2
Мьельбю
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Хаммарбю
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

4
7
Мьельбю
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Хаммарбю
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

10
4
8 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
10%
0
0%
1-15
5
50%
2
50%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
10%
1
25%
76-90

Пропущено

5
10
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
1
20%
4
40%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
1
20%
1
10%
76-90

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
33%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

16
12
12 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
3
19%
1
8%
1-15
6
38%
3
25%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
1
6%
2
17%
46-60
1
6%
3
25%
61-75
2
13%
3
25%
76-90

Пропущено

10
15
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
4
27%
16-30
2
20%
4
27%
31-45
1
10%
3
20%
46-60
2
20%
3
20%
61-75
4
40%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Мьельбю
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хальмстад - Мьельбю 1:3 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:2 Вестерос - Мьельбю 2:1
ГАИС - Мьельбю 2:1 Мьельбю - АИК 1:1 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 Хеккен - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Мьельбю - АИК 1:3 Хаммарбю - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Вестерос 2:0 Мьельбю - Сундсвалль 3:2 Юргорден - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Б-93 4:2 Ландскруна - Мьельбю 0:3 Дегерфорс - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Мьельбю - Хеккен 2:1
Хаммарбю
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 2:1
Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Мальмё - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0 Хаммарбю - Гётеборг 1:3 Хаммарбю - Сандвикен 1:0 Хаммарбю - Иль Саннвикен 1:0 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Мьельбю 1:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:1 Хаммарбю - Вестерос 1:2 Хаммарбю - ХИК 1:2 Хаммарбю - Сарпсборг-08 4:5 Будё/Глимт - Хаммарбю 3:2 Хаммарбю - Диошдьёр 0:0

Результаты матчей

Мьельбю
Хаммарбю

Точный счет

1:1
2 раза 40%
3:0
2 раза 40%
3:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
1
2 раза 40%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
2:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
3
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Мьельбю
Хаммарбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
1
3
2
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
4
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
1.5
Больше Меньше
4
5
4
5
2.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 8 7 0 1 22 - 4 21
2.
Мьельбю
 9 5 2 2 17 - 9 17
3.
Юргорден
 8 5 1 2 14 - 7 16
4.
Хеккен
 9 5 1 3 17 - 14 16
5.
ГАИС
 8 5 0 3 11 - 11 15
6.
Хальмстад
 9 5 0 4 13 - 15 15
7.
АИК
 9 4 2 3 16 - 19 14
8.
Эльфсборг
 9 4 1 4 17 - 15 13
9.
Хаммарбю
 9 4 0 5 13 - 14 12
10.
Вернаму
 9 3 2 4 10 - 15 11
11.
Сириус
 8 3 1 4 9 - 11 10
12.
ИФК Норрчепинг
 8 3 1 4 12 - 20 10
13.
Броммапойкарна
 8 2 4 2 14 - 12 10
14.
Гётеборг
 8 2 1 5 7 - 12 7
15.
Кальмар
 8 2 0 6 14 - 18 6
16.
Вестерос
 9 1 0 8 3 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АИК
 5 4 0 1 12 - 5 12
2.
Мьельбю
 5 3 2 0 11 - 4 11
3.
Эльфсборг
 5 3 1 1 14 - 6 10
4.
Юргорден
 5 3 1 1 8 - 4 10
5.
Мальмё
 3 3 0 0 8 - 0 9
6.
Хаммарбю
 4 3 0 1 9 - 4 9
7.
ГАИС
 4 3 0 1 6 - 6 9
8.
Хеккен
 5 3 0 2 10 - 8 9
9.
Хальмстад
 5 3 0 2 7 - 6 9
10.
ИФК Норрчепинг
 4 2 0 2 7 - 9 6
11.
Сириус
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Кальмар
 4 1 0 3 8 - 8 3
13.
Вестерос
 5 1 0 4 2 - 7 3
14.
Броммапойкарна
 3 0 2 1 3 - 6 2
15.
Гётеборг
 4 0 1 3 2 - 9 1
16.
Вернаму
 4 0 1 3 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 5 4 0 1 14 - 4 12
2.
Вернаму
 5 3 1 1 7 - 5 10
3.
Броммапойкарна
 5 2 2 1 11 - 6 8
4.
Хеккен
 4 2 1 1 7 - 6 7
5.
Сириус
 5 2 1 2 6 - 7 7
6.
Юргорден
 3 2 0 1 6 - 3 6
7.
Гётеборг
 4 2 0 2 5 - 3 6
8.
Мьельбю
 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
ГАИС
 4 2 0 2 5 - 5 6
10.
Хальмстад
 4 2 0 2 6 - 9 6
11.
ИФК Норрчепинг
 4 1 1 2 5 - 11 4
12.
Кальмар
 4 1 0 3 6 - 10 3
13.
Эльфсборг
 4 1 0 3 3 - 9 3
14.
Хаммарбю
 5 1 0 4 4 - 10 3
15.
АИК
 4 0 2 2 4 - 14 2
16.
Вестерос
 4 0 0 4 1 - 6 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 6 (2)
Мальмё Ботхейм Эрик 5 (3)
Сириус Салех Юсеф 5 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 4 (5)
Кальмар Тренсков Якоб 4 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 5
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 3
Вернаму Samuel Kotto 4
Эльфсборг Jalal Abdulai 4
АИК Тюкосен Мадс 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Г О О О О Л - Бергстрем Якоб бьет в цель!
  • 25'
    Г О О О О Л - Imam Jagne бьет в цель!
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