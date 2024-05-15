Тур: 9. Стадион: Страндваллен. Зрители: 3819
0'
2' Желтая карточкаКуртулус Эдвин
21' Желтая карточкаDeniz Gul
1:0
24' ГолГустафссон Виктор
2:0
25' ГолSeedy Jagne
3:0
43' ГолБергстрем Якоб
81' Желтая карточкаAbdoulie Manneh
90'+3
Ход матча
21'
24'
25'
2:0
43'
3:0
81'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
11
Штоль
Адам
13
Фенгер
Мадс
20
Бесара
Нахир
19
Deniz
Gul
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Штоль АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Deniz GulНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
История личных встреч
Мьельбю
Хаммарбю
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
13 матчей
30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.29
0.67
Среднее время на гол
70
135
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
2.33
1.43
Среднее время на гол
38
63
Всего голов
23
14
Голов в среднем за матч
1.77
1.08
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
Среднее время на гол
50
83
Бомбардиры внутри турнира
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергстрем Якоб
|3
|0.33
|Рёйкьер Никлас
|2
|0.22
|Seedy Jagne
|2
|0.22
|Густафссон Виктор
|2
|0.22
|Jakob Kiilerich Rask
|2
|0.22
|Elliot Stroud
|1
|0.11
|Silas Nwankwo
|1
|0.11
|Штоль Адам
|1 (1)
|0.11
|Йоханссон Херман
|1
|0.11
|Викстрём Расмус
|1
|0.11
|Йоханссон Александр
|0
|0
|Брорссон Арвид
|0
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бесара Нахир
|3
|0.33
|Jusef Erabi
|2
|0.22
|Пинас Шакилль
|1
|0.11
|Куртулус Эдвин
|1
|0.11
|Джуканович Виктор
|1
|0.11
|Deniz Gul
|1
|0.11
|Теки Тесфальдет
|1
|0.11
|Саиди Абдельрахман
|1
|0.11
|Marc Llinares
|1
|0.11
|Hampus Skoglund
|0
|0
|Bazoumana Toure
|0
|0
Карточки
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jakob Kiilerich Rask
|2
|0
|Йоханссон Херман
|2
|0
|Бергстрем Якоб
|2
|0
|Брорссон Арвид
|1
|0
|Штоль Адам
|1
|0
|Густафссон Виктор
|1
|0
|Seedy Jagne
|1
|0
|Тернквист Ноэль
|1
|0
|Abdoulie Manneh
|1
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пинас Шакилль
|3
|0
|Хаммар Фредрик
|2
|0
|Куртулус Эдвин
|2
|0
|Йоханссон Оскар
|1
|0
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Саиди Абдельрахман
|1
|0
|Jusef Erabi
|1
|0
|Deniz Gul
|1
|0
|Hampus Skoglund
|1
|0
Результаты матчей
Мьельбю
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Хаммарбю
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
2
Мьельбю
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Хаммарбю
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
4
7
Мьельбю
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Хаммарбю
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
5
9
Голы по времени матча
Забито
10
4
8 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
10%
0
0%
1-15
5
50%
2
50%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
10%
1
25%
76-90
Пропущено
5
10
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
1
20%
4
40%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
1
20%
1
10%
76-90
Забито
6
8
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
33%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Забито
16
12
12 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
3
19%
1
8%
1-15
6
38%
3
25%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
1
6%
2
17%
46-60
1
6%
3
25%
61-75
2
13%
3
25%
76-90
Пропущено
10
15
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
4
27%
16-30
2
20%
4
27%
31-45
1
10%
3
20%
46-60
2
20%
3
20%
61-75
4
40%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Мьельбю
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хальмстад - Мьельбю 1:3 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:2 Вестерос - Мьельбю 2:1
ГАИС - Мьельбю 2:1 Мьельбю - АИК 1:1 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 Хеккен - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Мьельбю - АИК 1:3 Хаммарбю - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Вестерос 2:0 Мьельбю - Сундсвалль 3:2 Юргорден - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Б-93 4:2 Ландскруна - Мьельбю 0:3 Дегерфорс - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Мьельбю - Хеккен 2:1
Хаммарбю
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 2:1
Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Мальмё - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0 Хаммарбю - Гётеборг 1:3 Хаммарбю - Сандвикен 1:0 Хаммарбю - Иль Саннвикен 1:0 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Мьельбю 1:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:1 Хаммарбю - Вестерос 1:2 Хаммарбю - ХИК 1:2 Хаммарбю - Сарпсборг-08 4:5 Будё/Глимт - Хаммарбю 3:2 Хаммарбю - Диошдьёр 0:0
Результаты матчей
Мьельбю
Хаммарбю
Точный счет
1:1
2 раза 40%
3:0
2 раза 40%
3:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
1
2 раза 40%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
2:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
3
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Мьельбю
Хаммарбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
32
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
45
45
27
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|6 (2)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|5 (3)
|Сириус
|Салех Юсеф
|5 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|4 (5)
|Кальмар
|Тренсков Якоб
|4 (4)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|5
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 3
|Вернаму
|Samuel Kotto
|4
|Эльфсборг
|Jalal Abdulai
|4
|АИК
|Тюкосен Мадс
|1 2