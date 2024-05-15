  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 4210
Хальмстад
3:0
Конец матча
Хеккен
0'
1:0
22' Гол
Gabriel Wallentin
2:0
44' Гол
Naeem Mohammed
3:0
46' Гол
William Granath
76' Желтая карточка
William Granath
90' Желтая карточка
Алланссон Йоэль
90'+6
12
Эрландссон
Тим
17
Офосу-Айе
Фил
3
Gabriel
Wallentin
5
Баффо
Джозеф
11
William
Granath
27
Ногейра
Винисиус
13
Эйольфссон
Гисли
8
Сведберг
Джонатан
24
Аль-Аммари
Амир
18
Naeem
Mohammed
9
Viktor
Granath
1
Линде
Андреас
11
Линдберг
Юлиус
3
Хаммар
Юхан
4
Лоде
Мариус
7
Лаурсен
Якоб-Баррет
16
Дабо
Понтус
14
Густафссон
Симон
27
Ромео
Аман
24
Лаюни
Амор
19
Хрстич
Срджан
10
Юссеф
Али
Хальмстад
5-3-2
Хеккен
4-3-3

История личных встреч

Хальмстад
Хеккен

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 12 побед

23 матча

26.1%
4.3%
69.6%
6 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

8.7%
39.1%
52.2%
2 победы 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

21.7%
26.1%
52.2%
5 побед 6 ничьих 12 побед

История матчей

А
3:2
А
1:0
ТМК
2:0
А
2:3
ТМК
0:2
А
1:0
ТМК
0:2
А
0:3
А
2:1
К
1:0
А
4:1
А
0:2
А
1:4
А
3:0
А
1:3
А
0:2
ТМС
1:0
А
0:1
А
3:1
А
2:0
А
1:2
А
0:4
А
2:2

Голы

Всего голов

4
17

Голов в среднем за матч

0.44
1.21

Среднее время на гол

202
74

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

1.86
2

Среднее время на гол

48
45

Всего голов

30
35

Голов в среднем за матч

1.3
1.52

Тотал матчей

2.5
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
19

Среднее время на гол

69
59

Бомбардиры внутри турнира

Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Naeem Mohammed 4 0.44
Viktor Granath 2 0.22
Ульссон Маркус 1 0.11
Сведберг Джонатан 1 0.11
Баффо Джозеф 1 0.11
Офосу-Айе Фил 1 0.11
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.11
Gabriel Wallentin 1 0.11
William Granath 1 0.11
Ногейра Винисиус 0 0
Аль-Аммари Амир 0 0
Эйольфссон Гисли 0 0
Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хрстич Срджан 4 0.44
Инусса Зейдан 3 0.33
Лаюни Амор 2 0.22
Густафссон Симон 2 0.22
Линдберг Юлиус 2 0.22
Рюгор Миккель 1 0.11
Ховланд Эвен 1 0.11
Чилуфя Эдвард 1 0.11
Лундквист Адам 0 0
Юссеф Али 0 0
Дабо Понтус 0 0

Карточки

Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баффо Джозеф 5 0
Аль-Аммари Амир 3 0
Gabriel Wallentin 3 0
Albin Ahlstrand 3 0
Офосу-Айе Фил 2 0
Naeem Mohammed 2 0
Ногейра Винисиус 2 0
Ульссон Маркус 1 0
Алланссон Йоэль 1 0
Снаер Ингассон Бирнир 1 0
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0
William Granath 1 0
Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаюни Амор 2 0
Чилуфя Эдвард 2 0
Линдберг Юлиус 2 0
Ховланд Эвен 1 0
Рюгор Миккель 1 0
Линдаль Аксель 1 0
Абдулразак Исхак 1 0
Инусса Зейдан 1 0
Дабо Понтус 1 0

Результаты матчей

Хальмстад
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Хеккен
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
3
Хальмстад
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Хеккен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

4
9
Хальмстад
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
0% (0)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Хеккен
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

5
12

Голы по времени матча

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
3
50%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
3
50%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
43%
76-90

Забито

7
10
6 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
3
43%
1
10%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
14%
1
10%
76-90

Пропущено

8
8
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
4
50%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
4
50%
1
13%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

14
16
10 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
4
29%
1
6%
1-15
2
14%
3
19%
16-30
4
29%
3
19%
31-45
2
14%
4
25%
46-60
1
7%
4
25%
61-75
1
7%
1
6%
76-90

Пропущено

14
15
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
3
21%
1
7%
1-15
2
14%
5
33%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
1
7%
3
20%
46-60
5
36%
1
7%
61-75
2
14%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Хальмстад
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хальмстад - Мьельбю 1:3 Кальмар - Хальмстад 5:2 Вернаму - Хальмстад 1:3 Хальмстад - Хаммарбю 2:1
Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Вестерос - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0 Сириус - Хальмстад 3:0 Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хальмстад - Мальмё 0:4 Броммапойкарна - Хальмстад 0:1 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Треллеборг 1:1 Хальмстад - Хельсинборг 3:2 Сённерйюск - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Раннерс 0:1 Хальмстад - Утсиктенс 2:0 Гётеборг - Хальмстад 0:1 Хаммарбю - Хальмстад 2:2 Хальмстад - Кальмар 3:0
Хеккен
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Хеккен - Кальмар 3:1 Сириус - Хеккен 0:3 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 Гётеборг - Хеккен 0:1
Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Юргорден - Хеккен 3:3 Хеккен - Мьельбю 0:1 Хеккен - Нествед 5:1 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 1:1 Ландскруна - Хеккен 3:2 Хеккен - Эстерсунд 2:0 Норшелланн - Хеккен 3:0 Хёугесунн - Хеккен 4:2 Тромсё - Хеккен 4:2 Хеккен - Мидтьюлланн 2:4 Карабах - Хеккен 2:1 ХИК - Хеккен 4:3

Результаты матчей

Хальмстад
Хеккен

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:3
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Хальмстад
Хеккен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
3
2
1
4
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
2
2
1
3
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
4
5
1.5
5
4
2
7
2.5
4
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 8 7 0 1 22 - 4 21
2.
Мьельбю
 9 5 2 2 17 - 9 17
3.
Юргорден
 8 5 1 2 14 - 7 16
4.
Хеккен
 9 5 1 3 17 - 14 16
5.
ГАИС
 8 5 0 3 11 - 11 15
6.
Хальмстад
 9 5 0 4 13 - 15 15
7.
АИК
 9 4 2 3 16 - 19 14
8.
Эльфсборг
 9 4 1 4 17 - 15 13
9.
Хаммарбю
 9 4 0 5 13 - 14 12
10.
Вернаму
 9 3 2 4 10 - 15 11
11.
Сириус
 8 3 1 4 9 - 11 10
12.
ИФК Норрчепинг
 8 3 1 4 12 - 20 10
13.
Броммапойкарна
 8 2 4 2 14 - 12 10
14.
Гётеборг
 8 2 1 5 7 - 12 7
15.
Кальмар
 8 2 0 6 14 - 18 6
16.
Вестерос
 9 1 0 8 3 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АИК
 5 4 0 1 12 - 5 12
2.
Мьельбю
 5 3 2 0 11 - 4 11
3.
Эльфсборг
 5 3 1 1 14 - 6 10
4.
Юргорден
 5 3 1 1 8 - 4 10
5.
Мальмё
 3 3 0 0 8 - 0 9
6.
Хаммарбю
 4 3 0 1 9 - 4 9
7.
ГАИС
 4 3 0 1 6 - 6 9
8.
Хеккен
 5 3 0 2 10 - 8 9
9.
Хальмстад
 5 3 0 2 7 - 6 9
10.
ИФК Норрчепинг
 4 2 0 2 7 - 9 6
11.
Сириус
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Кальмар
 4 1 0 3 8 - 8 3
13.
Вестерос
 5 1 0 4 2 - 7 3
14.
Броммапойкарна
 3 0 2 1 3 - 6 2
15.
Гётеборг
 4 0 1 3 2 - 9 1
16.
Вернаму
 4 0 1 3 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 5 4 0 1 14 - 4 12
2.
Вернаму
 5 3 1 1 7 - 5 10
3.
Броммапойкарна
 5 2 2 1 11 - 6 8
4.
Хеккен
 4 2 1 1 7 - 6 7
5.
Сириус
 5 2 1 2 6 - 7 7
6.
Юргорден
 3 2 0 1 6 - 3 6
7.
Гётеборг
 4 2 0 2 5 - 3 6
8.
Мьельбю
 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
ГАИС
 4 2 0 2 5 - 5 6
10.
Хальмстад
 4 2 0 2 6 - 9 6
11.
ИФК Норрчепинг
 4 1 1 2 5 - 11 4
12.
Кальмар
 4 1 0 3 6 - 10 3
13.
Эльфсборг
 4 1 0 3 3 - 9 3
14.
Хаммарбю
 5 1 0 4 4 - 10 3
15.
АИК
 4 0 2 2 4 - 14 2
16.
Вестерос
 4 0 0 4 1 - 6 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 6 (2)
Мальмё Ботхейм Эрик 5 (3)
Сириус Салех Юсеф 5 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 4 (5)
Кальмар Тренсков Якоб 4 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 5
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 3
Вернаму Samuel Kotto 4
Эльфсборг Jalal Abdulai 4
АИК Тюкосен Мадс 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Хальмстад 3:0 Хеккен онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный