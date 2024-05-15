Тур: 9. Стадион: Oerjans Vall. Зрители: 4210
0'
1:0
22' ГолGabriel Wallentin
2:0
44' ГолNaeem Mohammed
3:0
46' ГолWilliam Granath
76' Желтая карточкаWilliam Granath
90' Желтая карточкаАлланссон Йоэль
90'+6
Ход матча
22'
44'
46'
76'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 7
-
2 Угловые 11
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
29 Владение мячом, % 71
16
Дабо
Понтус
27
Ромео
Аман
24
Лаюни
Амор
10
Юссеф
Али
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Дабо ПонтусПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Ромео АманПолузащитник
-
24 Лаюни АморНападающий
- Нападающий
-
10 Юссеф АлиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
История личных встреч
Хальмстад
Хеккен
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
17 матчей
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 12 побед
23 матча
26.1%
4.3%
69.6%
6 побед 1 ничья 16 побед
Первый тайм
8.7%
39.1%
52.2%
2 победы 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
21.7%
26.1%
52.2%
5 побед 6 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
17
Голов в среднем за матч
0.44
1.21
Среднее время на гол
202
74
Всего голов
26
18
Голов в среднем за матч
1.86
2
Среднее время на гол
48
45
Всего голов
30
35
Голов в среднем за матч
1.3
1.52
Тотал матчей
2.5
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
Среднее время на гол
69
59
Бомбардиры внутри турнира
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Naeem Mohammed
|4
|0.44
|Viktor Granath
|2
|0.22
|Ульссон Маркус
|1
|0.11
|Сведберг Джонатан
|1
|0.11
|Баффо Джозеф
|1
|0.11
|Офосу-Айе Фил
|1
|0.11
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.11
|Gabriel Wallentin
|1
|0.11
|William Granath
|1
|0.11
|Ногейра Винисиус
|0
|0
|Аль-Аммари Амир
|0
|0
|Эйольфссон Гисли
|0
|0
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хрстич Срджан
|4
|0.44
|Инусса Зейдан
|3
|0.33
|Лаюни Амор
|2
|0.22
|Густафссон Симон
|2
|0.22
|Линдберг Юлиус
|2
|0.22
|Рюгор Миккель
|1
|0.11
|Ховланд Эвен
|1
|0.11
|Чилуфя Эдвард
|1
|0.11
|Лундквист Адам
|0
|0
|Юссеф Али
|0
|0
|Дабо Понтус
|0
|0
Карточки
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баффо Джозеф
|5
|0
|Аль-Аммари Амир
|3
|0
|Gabriel Wallentin
|3
|0
|Albin Ahlstrand
|3
|0
|Офосу-Айе Фил
|2
|0
|Naeem Mohammed
|2
|0
|Ногейра Винисиус
|2
|0
|Ульссон Маркус
|1
|0
|Алланссон Йоэль
|1
|0
|Снаер Ингассон Бирнир
|1
|0
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0
|William Granath
|1
|0
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лаюни Амор
|2
|0
|Чилуфя Эдвард
|2
|0
|Линдберг Юлиус
|2
|0
|Ховланд Эвен
|1
|0
|Рюгор Миккель
|1
|0
|Линдаль Аксель
|1
|0
|Абдулразак Исхак
|1
|0
|Инусса Зейдан
|1
|0
|Дабо Понтус
|1
|0
Результаты матчей
Хальмстад
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Хеккен
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
3
Хальмстад
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Хеккен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
4
9
Хальмстад
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
0% (0)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Хеккен
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
5
12
Голы по времени матча
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
3
50%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
3
50%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
43%
76-90
Забито
7
10
6 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
3
43%
1
10%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
14%
1
10%
76-90
Пропущено
8
8
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
4
50%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
4
50%
1
13%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
14
16
10 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
4
29%
1
6%
1-15
2
14%
3
19%
16-30
4
29%
3
19%
31-45
2
14%
4
25%
46-60
1
7%
4
25%
61-75
1
7%
1
6%
76-90
Пропущено
14
15
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
3
21%
1
7%
1-15
2
14%
5
33%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
1
7%
3
20%
46-60
5
36%
1
7%
61-75
2
14%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Хальмстад
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хальмстад - Мьельбю 1:3 Кальмар - Хальмстад 5:2 Вернаму - Хальмстад 1:3 Хальмстад - Хаммарбю 2:1
Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Вестерос - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0 Сириус - Хальмстад 3:0 Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хальмстад - Мальмё 0:4 Броммапойкарна - Хальмстад 0:1 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Треллеборг 1:1 Хальмстад - Хельсинборг 3:2 Сённерйюск - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Раннерс 0:1 Хальмстад - Утсиктенс 2:0 Гётеборг - Хальмстад 0:1 Хаммарбю - Хальмстад 2:2 Хальмстад - Кальмар 3:0
Хеккен
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Хеккен - Кальмар 3:1 Сириус - Хеккен 0:3 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 Гётеборг - Хеккен 0:1
Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Юргорден - Хеккен 3:3 Хеккен - Мьельбю 0:1 Хеккен - Нествед 5:1 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 1:1 Ландскруна - Хеккен 3:2 Хеккен - Эстерсунд 2:0 Норшелланн - Хеккен 3:0 Хёугесунн - Хеккен 4:2 Тромсё - Хеккен 4:2 Хеккен - Мидтьюлланн 2:4 Карабах - Хеккен 2:1 ХИК - Хеккен 4:3
Результаты матчей
Хальмстад
Хеккен
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:3
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Хальмстад
Хеккен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
32
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
22
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
45
54
27
45
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|6 (2)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|5 (3)
|Сириус
|Салех Юсеф
|5 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|4 (5)
|Кальмар
|Тренсков Якоб
|4 (4)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|5
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 3
|Вернаму
|Samuel Kotto
|4
|Эльфсборг
|Jalal Abdulai
|4
|АИК
|Тюкосен Мадс
|1 2