Тур: 9. Стадион: Iver Arena. Зрители: 5158
0'
0:1
45' ГолJohnbosco Samuel Kalu
45' Желтая карточкаJohnbosco Samuel Kalu
0:2
51' ГолЭнгвалль Густав
73' Желтая карточкаAlbin Lohikangas
82' Желтая карточкаHerman Magnusson
90'+6
Ход матча
45'
51'
73'
82'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 7
-
8 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
20
Оффия
Генри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Оффия ГенриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Йенссон ИсакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Терн СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Бастос МаркоПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Anes Mravac
История личных встреч
Вестерос
Вернаму
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
1
2.5
Среднее время на гол
90
36
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.75
1.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
51
51
Бомбардиры внутри турнира
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оффия Генри
|1
|0.11
|Диабате Ибрахим
|1
|0.11
|Гефверт Симон
|1
|0.11
|Patric Aaslund
|0
|0
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зелькович Айдин
|3 (1)
|0.33
|Берг Виктор
|2
|0.22
|Johnbosco Samuel Kalu
|2
|0.22
|Энгвалль Густав
|1
|0.11
|Оливейра Вендерсон
|1
|0.11
|Hampus Naesstroem
|1
|0.11
|Frank Junior Adjei
|0
|0
Карточки
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Max Larsson
|3
|0
|Alex Douglas
|2
|0
|Нсабиумва Фредерик
|1
|0
|Ахлинви Маттео
|1
|0
|Patric Aaslund
|1
|0
|Диабате Ибрахим
|1
|0
|Herman Magnusson
|1
|0
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samuel Kotto
|4
|0
|Энгвалль Густав
|2
|0
|Хасич Эмин
|2
|0
|Терн Симон
|1
|0
|Albin Lohikangas
|1
|0
|Зелькович Айдин
|1
|0
|Рапп Йохан
|1
|0
|Оливейра Вендерсон
|1
|0
|Ларссон Виктор
|1
|0
|Берг Виктор
|1
|0
|Hampus Naesstroem
|1
|0
|Frank Junior Adjei
|1
|0
|Johnbosco Samuel Kalu
|1
|0
Результаты матчей
Вестерос
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Вернаму
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
2
Вестерос
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Вернаму
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
9
Упущенные победы
0
1
Вестерос
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Вернаму
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
7
10
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
29%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
10
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
3
30%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
2
33%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
20%
76-90
Забито
3
10
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
7 Не забивали 2
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
33%
3
30%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
33%
2
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
13
15
7 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
15%
4
27%
1-15
2
15%
4
27%
16-30
3
23%
3
20%
31-45
4
31%
1
7%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
1
8%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерос
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
ГАИС - Вестерос 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1 Вестерос - Мьельбю 2:1
Мальмё - Вестерос 1:0 Дегерфорс - Вестерос 0:1 Вестерос - Хальмстад 0:1 Вестерос - Эльфсборг 0:1 АИК - Вестерос 1:0 Вестерос - Дегерфорс (до 21 года) 0:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Вестерос - Эребру 2:2 Вестерос - Сундсвалль 1:1 Мьельбю - Вестерос 2:0 Хаммарбю - Вестерос 1:2 Вестерос - Соллентуна 5:0 Сириус - Вестерос 1:3 Вестерос - Юргорден 0:0 Вестерос - Эстерсунд 0:2 Эргрюте - Вестерос 1:0
Вернаму
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Вернаму - Хальмстад 1:3 АИК - Вернаму 2:0
Сириус - Вернаму 0:1 Вернаму - Мальмё 0:4 Вернаму - ГАИС 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хельсинборг - Вернаму 0:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Вернаму - Эстер 3:1 Вернаму - Эргрюте 0:1 Вернаму - Сталь Мелец 2:1 АИК - Вернаму 3:1 Вернаму - Хаммарбю 0:0 Кальмар - Вернаму 1:3 Вернаму - Гётеборг 3:1
Результаты матчей
Вестерос
Вернаму
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:2
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
7 раз 78%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Вестерос
Вернаму
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
31
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
27
Больше Меньше
72
18
36
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|6 (2)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|5 (3)
|Сириус
|Салех Юсеф
|5 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|4 (5)
|Кальмар
|Тренсков Якоб
|4 (4)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|5
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 3
|Вернаму
|Samuel Kotto
|4
|Эльфсборг
|Jalal Abdulai
|4
|АИК
|Тюкосен Мадс
|1 2