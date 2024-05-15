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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 5158
Вестерос
0:2
Конец матча
Вернаму
0'
0:1
45' Гол
Johnbosco Samuel Kalu
45' Желтая карточка
Johnbosco Samuel Kalu
0:2
51' Гол
Энгвалль Густав
73' Желтая карточка
Albin Lohikangas
82' Желтая карточка
Herman Magnusson
90'+6

Ход матча

45'
0:1
Johnbosco Samuel Kalu
(Frank Junior Adjei)
45'
 
Johnbosco Samuel Kalu
46'
 
Hampus Naesstroem
Frank Junior Adjei
51'
0:2
Энгвалль Густав
(Johnbosco Samuel Kalu)
59'
 
Юханссон Карл
Энгвалль Густав
63'
Jens Magnusson
Йоханссон Саймон
 
63'
Ахлинви Маттео
Оффия Генри
 
70'
 
Albin Lohikangas
Зелькович Айдин
72'
Асома Самуэль
Jabir Abdihakim Ali
 
72'
Диабате Ибрахим
Alexander Warneryd
 
73'
 
Albin Lohikangas
82'
Herman Magnusson
 
86'
Йоханссон Юлиус
Patric Aaslund
 
88'
 
Кенндал Уильям
Терн Симон

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 7
  • 8 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
35
Браттберг
Йохан
2
Herman
Magnusson
23
Маркес
Микаэль
3
Alex
Douglas
11
Гефверт
Симон
24
Marcus
Linday
22
Patric
Aaslund
29
Alexander
Warneryd
6
Йоханссон
Саймон
9
Jabir
Abdihakim
Ali
20
Оффия
Генри
1
Рашид
Джонатан
20
Винст
Фредди
5
Ларссон
Виктор
4
Хасич
Эмин
3
Берг
Виктор
28
Frank
Junior
Adjei
11
Оливейра
Вендерсон
9
Johnbosco
Samuel
Kalu
22
Терн
Симон
14
Энгвалль
Густав
10
Зелькович
Айдин
Вестерос
3-4-3
Вернаму
4-2-3-1

История личных встреч

Вестерос
Вернаму

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

С
3:2
С
0:0
С
2:3
С
2:2

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Среднее время на гол

90
36

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.75
1.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

51
51

Бомбардиры внутри турнира

Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оффия Генри 1 0.11
Диабате Ибрахим 1 0.11
Гефверт Симон 1 0.11
Patric Aaslund 0 0
Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зелькович Айдин 3 (1) 0.33
Берг Виктор 2 0.22
Johnbosco Samuel Kalu 2 0.22
Энгвалль Густав 1 0.11
Оливейра Вендерсон 1 0.11
Hampus Naesstroem 1 0.11
Frank Junior Adjei 0 0

Карточки

Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Max Larsson 3 0
Alex Douglas 2 0
Нсабиумва Фредерик 1 0
Ахлинви Маттео 1 0
Patric Aaslund 1 0
Диабате Ибрахим 1 0
Herman Magnusson 1 0
Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samuel Kotto 4 0
Энгвалль Густав 2 0
Хасич Эмин 2 0
Терн Симон 1 0
Albin Lohikangas 1 0
Зелькович Айдин 1 0
Рапп Йохан 1 0
Оливейра Вендерсон 1 0
Ларссон Виктор 1 0
Берг Виктор 1 0
Hampus Naesstroem 1 0
Frank Junior Adjei 1 0
Johnbosco Samuel Kalu 1 0

Результаты матчей

Вестерос
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Вернаму
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
2
Вестерос
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Вернаму
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
9

Упущенные победы

0
1
Вестерос
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Вернаму
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

7
10

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
29%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
10
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
3
30%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
2
33%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
20%
76-90

Забито

3
10
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
7 Не забивали 2
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
33%
3
30%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
33%
2
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

13
15
7 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
15%
4
27%
1-15
2
15%
4
27%
16-30
3
23%
3
20%
31-45
4
31%
1
7%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
1
8%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерос
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
ГАИС - Вестерос 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1 Вестерос - Мьельбю 2:1
Мальмё - Вестерос 1:0 Дегерфорс - Вестерос 0:1 Вестерос - Хальмстад 0:1 Вестерос - Эльфсборг 0:1 АИК - Вестерос 1:0 Вестерос - Дегерфорс (до 21 года) 0:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Вестерос - Эребру 2:2 Вестерос - Сундсвалль 1:1 Мьельбю - Вестерос 2:0 Хаммарбю - Вестерос 1:2 Вестерос - Соллентуна 5:0 Сириус - Вестерос 1:3 Вестерос - Юргорден 0:0 Вестерос - Эстерсунд 0:2 Эргрюте - Вестерос 1:0
Вернаму
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Вернаму - Хальмстад 1:3 АИК - Вернаму 2:0
Сириус - Вернаму 0:1 Вернаму - Мальмё 0:4 Вернаму - ГАИС 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хельсинборг - Вернаму 0:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Вернаму - Эстер 3:1 Вернаму - Эргрюте 0:1 Вернаму - Сталь Мелец 2:1 АИК - Вернаму 3:1 Вернаму - Хаммарбю 0:0 Кальмар - Вернаму 1:3 Вернаму - Гётеборг 3:1

Результаты матчей

Вестерос
Вернаму

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:2
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
7 раз 78%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Вестерос
Вернаму

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
7
0.5
Больше Меньше
7
2
1
8
1.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 8 7 0 1 22 - 4 21
2.
Мьельбю
 9 5 2 2 17 - 9 17
3.
Юргорден
 8 5 1 2 14 - 7 16
4.
Хеккен
 9 5 1 3 17 - 14 16
5.
ГАИС
 8 5 0 3 11 - 11 15
6.
Хальмстад
 9 5 0 4 13 - 15 15
7.
АИК
 9 4 2 3 16 - 19 14
8.
Эльфсборг
 9 4 1 4 17 - 15 13
9.
Хаммарбю
 9 4 0 5 13 - 14 12
10.
Вернаму
 9 3 2 4 10 - 15 11
11.
Сириус
 8 3 1 4 9 - 11 10
12.
ИФК Норрчепинг
 8 3 1 4 12 - 20 10
13.
Броммапойкарна
 8 2 4 2 14 - 12 10
14.
Гётеборг
 8 2 1 5 7 - 12 7
15.
Кальмар
 8 2 0 6 14 - 18 6
16.
Вестерос
 9 1 0 8 3 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АИК
 5 4 0 1 12 - 5 12
2.
Мьельбю
 5 3 2 0 11 - 4 11
3.
Эльфсборг
 5 3 1 1 14 - 6 10
4.
Юргорден
 5 3 1 1 8 - 4 10
5.
Мальмё
 3 3 0 0 8 - 0 9
6.
Хаммарбю
 4 3 0 1 9 - 4 9
7.
ГАИС
 4 3 0 1 6 - 6 9
8.
Хеккен
 5 3 0 2 10 - 8 9
9.
Хальмстад
 5 3 0 2 7 - 6 9
10.
ИФК Норрчепинг
 4 2 0 2 7 - 9 6
11.
Сириус
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Кальмар
 4 1 0 3 8 - 8 3
13.
Вестерос
 5 1 0 4 2 - 7 3
14.
Броммапойкарна
 3 0 2 1 3 - 6 2
15.
Гётеборг
 4 0 1 3 2 - 9 1
16.
Вернаму
 4 0 1 3 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 5 4 0 1 14 - 4 12
2.
Вернаму
 5 3 1 1 7 - 5 10
3.
Броммапойкарна
 5 2 2 1 11 - 6 8
4.
Хеккен
 4 2 1 1 7 - 6 7
5.
Сириус
 5 2 1 2 6 - 7 7
6.
Юргорден
 3 2 0 1 6 - 3 6
7.
Гётеборг
 4 2 0 2 5 - 3 6
8.
Мьельбю
 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
ГАИС
 4 2 0 2 5 - 5 6
10.
Хальмстад
 4 2 0 2 6 - 9 6
11.
ИФК Норрчепинг
 4 1 1 2 5 - 11 4
12.
Кальмар
 4 1 0 3 6 - 10 3
13.
Эльфсборг
 4 1 0 3 3 - 9 3
14.
Хаммарбю
 5 1 0 4 4 - 10 3
15.
АИК
 4 0 2 2 4 - 14 2
16.
Вестерос
 4 0 0 4 1 - 6 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 6 (2)
Мальмё Ботхейм Эрик 5 (3)
Сириус Салех Юсеф 5 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 4 (5)
Кальмар Тренсков Якоб 4 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 5
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 3
Вернаму Samuel Kotto 4
Эльфсборг Jalal Abdulai 4
АИК Тюкосен Мадс 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Johnbosco Samuel Kalu получил желтую карточку от судьи
    • 47'
      Frank Junior Adjei сделал результативную передачу.
    • 47'
      Г О О О О Л - Johnbosco Samuel Kalu бьет в цель!
    • 36'
      ГОООООЛ Вестерос забивает
    • Судья начинает матч
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