Тур: 11. Стадион: Страндваллен. Зрители: 5005
0'
0:1
11' ГолLucas Bergvall
0:2
23' ГолLucas Bergvall
39' Желтая карточкаГуставссон Йеспер
1:2
48' ГолЙоханссон Александр
1:3
87' ГолХуммет Денис
90'+4
Ход матча
11'
0:1
23'
0:2
48'
87'
1:3
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 6
-
4 Угловые 2
-
3 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
11
Штоль
Адам
26
Samuel
Dahl
20
Нгуэн
Токмак
11
Хуммет
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Штоль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Samuel DahlЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нгуэн ТокмакПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Хуммет ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Samuel HolmПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Keita Kosugi
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
История личных встреч
Мьельбю
Юргорден
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
19 матчей
52.6%
5.3%
42.1%
10 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
6
Голов в среднем за матч
1.67
0.6
Среднее время на гол
54
150
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.1
0.89
Среднее время на гол
81
101
Всего голов
26
14
Голов в среднем за матч
1.37
0.74
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
65
122
Бомбардиры внутри турнира
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергстрем Якоб
|3
|0.27
|Рёйкьер Никлас
|2
|0.18
|Seedy Jagne
|2
|0.18
|Густафссон Виктор
|2
|0.18
|Jakob Kiilerich Rask
|2
|0.18
|Elliot Stroud
|1
|0.09
|Йоханссон Александр
|1
|0.09
|Silas Nwankwo
|1
|0.09
|Штоль Адам
|1 (1)
|0.09
|Йоханссон Херман
|1
|0.09
|Викстрём Расмус
|1
|0.09
|Брорссон Арвид
|0
|0
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуммет Денис
|6 (1)
|0.55
|Нгуэн Токмак
|4
|0.36
|Гулликсен Тобиас
|3
|0.27
|Lucas Bergvall
|3
|0.27
|Samuel Holm
|2
|0.18
|Даниэльссон Маркус
|2 (2)
|0.18
|Фаллениус Оскар
|1
|0.09
|Викхейм Густав
|1
|0.09
|Сабович Бесард
|1
|0.09
|Тенхо Миро
|1
|0.09
|Samuel Dahl
|0
|0
|Радетинац Харис
|0
|0
|Юханссон Петр
|0
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|0
|0
Карточки
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jakob Kiilerich Rask
|2
|0
|Йоханссон Херман
|2
|0
|Бергстрем Якоб
|2
|0
|Густавссон Йеспер
|1
|0
|Брорссон Арвид
|1
|0
|Штоль Адам
|1
|0
|Викстрём Расмус
|1
|0
|Густафссон Виктор
|1
|0
|Seedy Jagne
|1
|0
|Silas Nwankwo
|1
|0
|Тернквист Ноэль
|1
|0
|Abdoulie Manneh
|1
|0
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сабович Бесард
|3
|0
|Викхейм Густав
|2
|0
|Ларссон Якоб
|2
|0
|Samuel Holm
|2
|0
|Нгуэн Токмак
|0
|1
|Экдаль Альбин
|1
|0
|Юханссон Петр
|1
|0
|Даниэльссон Маркус
|1
|0
|Samuel Dahl
|1
|0
|Гулликсен Тобиас
|1
|0
|Lucas Bergvall
|1
|0
Результаты матчей
Мьельбю
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Юргорден
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
0
Мьельбю
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Юргорден
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
4
10
Мьельбю
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Юргорден
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
6
10
Голы по времени матча
Забито
11
14
8 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
1
9%
2
14%
1-15
5
45%
1
7%
16-30
2
18%
3
21%
31-45
2
18%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
9%
4
29%
76-90
Пропущено
8
4
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
50%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
2
25%
1
25%
76-90
Забито
6
10
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
2
33%
1
10%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
1
17%
3
30%
76-90
Пропущено
6
4
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
4
67%
1
25%
76-90
Забито
17
24
12 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
2 Не забивали 2
3
18%
3
13%
1-15
6
35%
3
13%
16-30
3
18%
3
13%
31-45
2
12%
5
21%
46-60
1
6%
3
13%
61-75
2
12%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
14
8
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
3
38%
46-60
2
14%
2
25%
61-75
6
43%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Мьельбю
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Гётеборг - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1
Мьельбю - Кальмар 3:2 Вестерос - Мьельбю 2:1 ГАИС - Мьельбю 2:1 Мьельбю - АИК 1:1 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 Хеккен - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Мьельбю - АИК 1:3 Хаммарбю - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Вестерос 2:0 Мьельбю - Сундсвалль 3:2 Юргорден - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Б-93 4:2 Ландскруна - Мьельбю 0:3 Дегерфорс - Мьельбю 1:2
Юргорден
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Юргорден - Хальмстад 2:0 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2
Мальмё - Юргорден 1:1 Юргорден - ГАИС 1:0 Юргорден - Мальмё 0:1 АИК - Юргорден 2:0 Юргорден - Сириус 2:0 Юргорден - Хеккен 3:3 Гётеборг - Юргорден 1:4 Юргорден - Эребру 5:0 АИК - Юргорден 1:1 Юргорден - Дегерфорс 3:0 Юргорден - Гётеборг 3:0 Юнайтед ИК - Юргорден 0:5 Юргорден - Сковде АИК 2:0 Юргорден - Викинг 1:3 Юргорден - Мьельбю 0:1 Вестерос - Юргорден 0:0
Результаты матчей
Мьельбю
Юргорден
Точный счет
1:1
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
3
3 раза 50%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:0
4 раза 36%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
3
4 раза 36%
0
1 раз 9%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Мьельбю
Юргорден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
33
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
14
41
14
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
92
47
83
47
47
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|8 (4)
|Мальмё
|Телин Исаак
|8 (3)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|6 (2)
|Сириус
|Салех Юсеф
|6 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|5 (6)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|6
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 3
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|4
|ГАИС
|Axel Henriksson
|4
|Вернаму
|Samuel Kotto
|4