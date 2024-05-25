  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 5005
Мьельбю
1:3
Конец матча
Юргорден
0'
0:1
11' Гол
Lucas Bergvall
0:2
23' Гол
Lucas Bergvall
39' Желтая карточка
Густавссон Йеспер
1:2
48' Гол
Йоханссон Александр
1:3
87' Гол
Хуммет Денис
90'+4

Ход матча

11'
0:1
Lucas Bergvall
23'
0:2
Lucas Bergvall
39'
Густавссон Йеспер
 
46'
Йоханссон Херман
Викстрём Расмус
 
48'
Йоханссон Александр
1:2
68'
 
Фаллениус Оскар
Викхейм Густав
68'
 
Экдаль Альбин
Нгуэн Токмак
68'
Seedy Jagne
Йоханссон Александр
 
79'
 
Samuel Holm
Сабович Бесард
81'
Silas Nwankwo
Густафссон Виктор
 
87'
1:3
Хуммет Денис
(Гулликсен Тобиас)
90'
 
Эрикссон Магнус
Lucas Bergvall
90'
Abdoulie Manneh
Silas Nwankwo
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 2
  • 3 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
1
Тернквист
Ноэль
4
Викстрём
Расмус
5
Рослер
Колин
24
Петтерссон
Том
11
Штоль
Адам
7
Густафссон
Виктор
22
Густавссон
Йеспер
10
Рёйкьер
Никлас
17
Elliot
Stroud
16
Йоханссон
Александр
18
Бергстрем
Якоб
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
5
Тенхо
Миро
4
Ларссон
Якоб
26
Samuel
Dahl
21
Lucas
Bergvall
14
Сабович
Бесард
23
Викхейм
Густав
20
Нгуэн
Токмак
16
Гулликсен
Тобиас
11
Хуммет
Денис
Мьельбю
3-5-2
Юргорден
4-2-3-1

История личных встреч

Мьельбю
Юргорден

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

19 матчей

52.6%
5.3%
42.1%
10 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

ТМК
0:1
А
0:1
А
2:0
А
0:1
А
1:0
А
0:0
А
0:1
А
2:1
А
2:1
К
1:2
А
4:0
А
0:2
А
2:0
А
0:1
А
4:3
А
1:0
А
3:0
А
3:0
А
1:0

Голы

Всего голов

15
6

Голов в среднем за матч

1.67
0.6

Среднее время на гол

54
150

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.1
0.89

Среднее время на гол

81
101

Всего голов

26
14

Голов в среднем за матч

1.37
0.74

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

65
122

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергстрем Якоб 3 0.27
Рёйкьер Никлас 2 0.18
Seedy Jagne 2 0.18
Густафссон Виктор 2 0.18
Jakob Kiilerich Rask 2 0.18
Elliot Stroud 1 0.09
Йоханссон Александр 1 0.09
Silas Nwankwo 1 0.09
Штоль Адам 1 (1) 0.09
Йоханссон Херман 1 0.09
Викстрём Расмус 1 0.09
Брорссон Арвид 0 0
Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуммет Денис 6 (1) 0.55
Нгуэн Токмак 4 0.36
Гулликсен Тобиас 3 0.27
Lucas Bergvall 3 0.27
Samuel Holm 2 0.18
Даниэльссон Маркус 2 (2) 0.18
Фаллениус Оскар 1 0.09
Викхейм Густав 1 0.09
Сабович Бесард 1 0.09
Тенхо Миро 1 0.09
Samuel Dahl 0 0
Радетинац Харис 0 0
Юханссон Петр 0 0
Зеттерстрем Якоб Видель 0 0

Карточки

Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jakob Kiilerich Rask 2 0
Йоханссон Херман 2 0
Бергстрем Якоб 2 0
Густавссон Йеспер 1 0
Брорссон Арвид 1 0
Штоль Адам 1 0
Викстрём Расмус 1 0
Густафссон Виктор 1 0
Seedy Jagne 1 0
Silas Nwankwo 1 0
Тернквист Ноэль 1 0
Abdoulie Manneh 1 0
Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабович Бесард 3 0
Викхейм Густав 2 0
Ларссон Якоб 2 0
Samuel Holm 2 0
Нгуэн Токмак 0 1
Экдаль Альбин 1 0
Юханссон Петр 1 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Samuel Dahl 1 0
Гулликсен Тобиас 1 0
Lucas Bergvall 1 0

Результаты матчей

Мьельбю
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Юргорден
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
0
Мьельбю
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Юргорден
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

4
10
Мьельбю
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Юргорден
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

6
10

Голы по времени матча

Забито

11
14
8 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
1
9%
2
14%
1-15
5
45%
1
7%
16-30
2
18%
3
21%
31-45
2
18%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
9%
4
29%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
50%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Забито

6
10
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
2
33%
1
10%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
1
17%
3
30%
76-90

Пропущено

6
4
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
4
67%
1
25%
76-90

Забито

17
24
12 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
2 Не забивали 2
3
18%
3
13%
1-15
6
35%
3
13%
16-30
3
18%
3
13%
31-45
2
12%
5
21%
46-60
1
6%
3
13%
61-75
2
12%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

14
8
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
3
38%
46-60
2
14%
2
25%
61-75
6
43%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Мьельбю
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Гётеборг - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1
Мьельбю - Кальмар 3:2 Вестерос - Мьельбю 2:1 ГАИС - Мьельбю 2:1 Мьельбю - АИК 1:1 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 Хеккен - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Мьельбю - АИК 1:3 Хаммарбю - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Вестерос 2:0 Мьельбю - Сундсвалль 3:2 Юргорден - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Б-93 4:2 Ландскруна - Мьельбю 0:3 Дегерфорс - Мьельбю 1:2
Юргорден
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Юргорден - Хальмстад 2:0 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2
Мальмё - Юргорден 1:1 Юргорден - ГАИС 1:0 Юргорден - Мальмё 0:1 АИК - Юргорден 2:0 Юргорден - Сириус 2:0 Юргорден - Хеккен 3:3 Гётеборг - Юргорден 1:4 Юргорден - Эребру 5:0 АИК - Юргорден 1:1 Юргорден - Дегерфорс 3:0 Юргорден - Гётеборг 3:0 Юнайтед ИК - Юргорден 0:5 Юргорден - Сковде АИК 2:0 Юргорден - Викинг 1:3 Юргорден - Мьельбю 0:1 Вестерос - Юргорден 0:0

Результаты матчей

Мьельбю
Юргорден

Точный счет

1:1
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
3
3 раза 50%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:0
4 раза 36%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
3
4 раза 36%
0
1 раз 9%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Мьельбю
Юргорден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
4
2
3
3
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
4
1
1
4
2.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
2
4
7
1.5
8
3
4
7
2.5
4
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 11 9 1 1 30 - 6 28
2.
Юргорден
 11 8 1 2 24 - 8 25
3.
ГАИС
 11 7 0 4 16 - 13 21
4.
Мьельбю
 11 5 2 4 18 - 13 17
5.
Хеккен
 11 5 2 4 19 - 19 17
6.
Эльфсборг
 11 5 1 5 20 - 17 16
7.
Хаммарбю
 10 5 0 5 15 - 15 15
8.
Хальмстад
 11 5 0 6 13 - 19 15
9.
АИК
 10 4 2 4 17 - 21 14
10.
Броммапойкарна
 10 3 4 3 16 - 18 13
11.
Сириус
 10 3 3 4 11 - 13 12
12.
Гётеборг
 10 3 2 5 10 - 14 11
13.
Вернаму
 10 3 2 5 10 - 17 11
14.
ИФК Норрчепинг
 10 3 2 5 14 - 23 11
15.
Кальмар
 11 3 1 7 17 - 24 10
16.
Вестерос
 10 1 1 8 3 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 5 5 0 0 14 - 0 15
2.
ГАИС
 6 5 0 1 11 - 7 15
3.
Эльфсборг
 6 4 1 1 16 - 6 13
4.
Юргорден
 6 4 1 1 10 - 4 13
5.
АИК
 5 4 0 1 12 - 5 12
6.
Хаммарбю
 5 4 0 1 11 - 5 12
7.
Мьельбю
 6 3 2 1 12 - 7 11
8.
Хеккен
 6 3 1 2 12 - 10 10
9.
Хальмстад
 5 3 0 2 7 - 6 9
10.
ИФК Норрчепинг
 4 2 0 2 7 - 9 6
11.
Сириус
 5 1 2 2 5 - 6 5
12.
Броммапойкарна
 5 1 2 2 5 - 12 5
13.
Кальмар
 5 1 1 3 9 - 9 4
14.
Гётеборг
 5 1 1 3 3 - 9 4
15.
Вестерос
 5 1 0 4 2 - 7 3
16.
Вернаму
 5 0 1 4 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 6 4 1 1 16 - 6 13
2.
Юргорден
 5 4 0 1 14 - 4 12
3.
Вернаму
 5 3 1 1 7 - 5 10
4.
Броммапойкарна
 5 2 2 1 11 - 6 8
5.
Гётеборг
 5 2 1 2 7 - 5 7
6.
Сириус
 5 2 1 2 6 - 7 7
7.
Хеккен
 5 2 1 2 7 - 9 7
8.
Мьельбю
 5 2 0 3 6 - 6 6
9.
ГАИС
 5 2 0 3 5 - 6 6
10.
Кальмар
 6 2 0 4 8 - 15 6
11.
Хальмстад
 6 2 0 4 6 - 13 6
12.
ИФК Норрчепинг
 6 1 2 3 7 - 14 5
13.
Хаммарбю
 5 1 0 4 4 - 10 3
14.
Эльфсборг
 5 1 0 4 4 - 11 3
15.
АИК
 5 0 2 3 5 - 16 2
16.
Вестерос
 5 0 1 4 1 - 6 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Ботхейм Эрик 8 (4)
Мальмё Телин Исаак 8 (3)
Юргорден Хуммет Денис 6 (2)
Сириус Салех Юсеф 6 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 5 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 6
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 3
Эльфсборг Хольмен Себастьян 4
ГАИС Axel Henriksson 4
Вернаму Samuel Kotto 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Густавссон Йеспер получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 23'
      Г О О О О Л - Lucas Bergvall бьет в цель!
    • 11'
      Г О О О О Л - Lucas Bergvall бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Мьельбю 1:3 Юргорден онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный