  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 11. Стадион: .
ГАИС
2:0
Второй тайм: 49'
Хеккен
0'
1:0
4' Гол
Милованович Вилльям
30' Желтая карточка
Милованович Вилльям
36' Желтая карточка
Густафссон Симон
2:0
45' Гол
Лав Джек Купер

Ход матча

4'
Милованович Вилльям
(Лав Джек Купер)
1:0
30'
Милованович Вилльям
 
36'
 
Густафссон Симон
42'
Anes Cardaklija
Robin Wendin Thomasson
 
45'
Лав Джек Купер
(Axel Henriksson)
2:0
46'
 
Чилуфя Эдвард
Хрстич Срджан
46'
 
Инусса Зейдан
Линдберг Юлиус
46'
Ибрагим Харун
Оберг Йоаким
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Лучшие коэффициенты
ГАИС
Ничья
Хеккен
3.00
Реклама, betboom.ru
8.20
Реклама, betcity.ru
3.70
Все Коэффициенты
1
Красники
Мергим
6
Вангберг
Август
4
Норен
Аксель
12
Robin
Frej
5
Robin
Wendin
Thomasson
21
Axel
Henriksson
7
Оберг
Йоаким
8
Милованович
Вилльям
9
Gustav
Lundgren
16
Лав
Джек
Купер
10
Селик
Мерван
1
Линде
Андреас
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
5
Ховланд
Эвен
4
Лоде
Мариус
21
Лундквист
Адам
18
Рюгор
Миккель
14
Густафссон
Симон
27
Ромео
Аман
24
Лаюни
Амор
19
Хрстич
Срджан
11
Линдберг
Юлиус
ГАИС
4-3-3
Хеккен
4-3-3

История личных встреч

ГАИС
Хеккен

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

16 матчей

43.8%
12.5%
43.7%
7 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед

История матчей

К
3:0
ТМК
1:2
К
4:1
ТМК
1:0
ТМС
0:0
А
3:1
А
0:0
ТМС
1:2
ТМС
2:1
А
2:0
А
1:0
А
2:1
А
0:2
А
1:0
А
3:0
ТМС
0:2

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.33
0.8

Среднее время на гол

67
112

Всего голов

16
4

Голов в среднем за матч

1.6
0.67

Среднее время на гол

56
135

Всего голов

24
12

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

60
120

Бомбардиры внутри турнира

ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмстрём Александр Аль 4 0.36
Лав Джек Купер 3 0.27
Axel Henriksson 3 0.27
Милованович Вилльям 2 0.18
Линдберг Йонас 2 0.18
Amin Boudri 1 0.09
Robin Wendin Thomasson 0 0
Gustav Lundgren 0 0
Вангберг Август 0 0
Chovanie Amatkarijo 0 0
Ибрагим Харун 0 0
Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хрстич Срджан 4 0.36
Густафссон Симон 3 (1) 0.27
Инусса Зейдан 3 0.27
Линдберг Юлиус 3 0.27
Лаюни Амор 2 0.18
Рюгор Миккель 1 0.09
Ховланд Эвен 1 0.09
Чилуфя Эдвард 1 0.09
Лундквист Адам 0 0
Юссеф Али 0 0
Ромео Аман 0 0
Дабо Понтус 0 0

Карточки

ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Axel Henriksson 3 0
Ибрагим Харун 3 0
Милованович Вилльям 2 0
Хольмстрём Александр Аль 2 0
Оберг Йоаким 2 0
Amin Boudri 2 0
Линдберг Йонас 1 0
Вангберг Август 1 0
Норен Аксель 1 0
Бечирович Эдвин 1 0
Robin Frej 1 0
Густафссон Филип 1 0
Anes Cardaklija 1 0
Robin Wendin Thomasson 1 0
Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаюни Амор 2 0
Густафссон Симон 2 0
Чилуфя Эдвард 2 0
Линдаль Аксель 2 0
Линдберг Юлиус 2 0
Ховланд Эвен 1 0
Рюгор Миккель 1 0
Лоде Мариус 1 0
Лундквист Адам 1 0
Абдулразак Исхак 1 0
Инусса Зейдан 1 0
Дабо Понтус 1 0

Результаты матчей

ГАИС
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Хеккен
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
3
ГАИС
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Хеккен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

5
11
ГАИС
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Хеккен
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

6
14

Голы по времени матча

Забито

9
6
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
3
50%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
3
43%
76-90

Забито

5
12
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 5
1
20%
1
8%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
20%
3
25%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
20%
3
25%
76-90

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
17%
4
40%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
1
17%
3
30%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

14
18
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
3
21%
1
6%
1-15
3
21%
3
17%
16-30
2
14%
3
17%
31-45
1
7%
4
22%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
5
36%
3
17%
76-90

Пропущено

12
17
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
1
8%
2
12%
1-15
1
8%
5
29%
29%
16-30
3
25%
2
12%
31-45
1
8%
4
24%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
4
33%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

ГАИС
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ГАИС - Эльфсборг 2:1 Мальмё - ГАИС 1:0 ГАИС - Вестерос 2:0 ГАИС - Гётеборг 2:1
Юргорден - ГАИС 1:0 Кальмар - ГАИС 2:3 ГАИС - Мьельбю 2:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Вернаму - ГАИС 1:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4 ГАИС - Варберг БоИС 1:1 ГАИС - Ландскруна 1:0 ГАИС - Утсиктенс 0:0 ГАИС - Эргрюте 3:0 Дегерфорс - ГАИС 2:2 Эльфсборг - ГАИС 2:0 ГАИС - Оддевольд 3:0 Сённерйюск - ГАИС 3:1 ГАИС - Утсиктенс 0:1 Йёнчёпинг - ГАИС 0:2
Хеккен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Хеккен - Мальмё 2:2 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хеккен - Кальмар 3:1 Сириус - Хеккен 0:3
Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 Гётеборг - Хеккен 0:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Юргорден - Хеккен 3:3 Хеккен - Мьельбю 0:1 Хеккен - Нествед 5:1 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 1:1 Ландскруна - Хеккен 3:2 Хеккен - Эстерсунд 2:0 Норшелланн - Хеккен 3:0 Хёугесунн - Хеккен 4:2 Тромсё - Хеккен 4:2 Хеккен - Мидтьюлланн 2:4

Результаты матчей

ГАИС
Хеккен

Точный счет

2:1
3 раза 60%
0:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 80%
0
1 раз 20%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 60%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
2:1
3 раза 30%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
0
4 раза 40%
3
1 раз 10%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

ГАИС
Хеккен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
1
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
2
2
1
4
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
2
6
4
1.5
6
4
1
9
2.5
4
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 11 9 1 1 30 - 6 28
2.
Юргорден
 10 7 1 2 21 - 7 22
3.
ГАИС
 2:0 11 7 0 4 15 - 13 21
4.
Мьельбю
 10 5 2 3 17 - 10 17
5.
Хеккен
 0:2 11 5 2 4 19 - 18 17
6.
Эльфсборг
 11 5 1 5 20 - 17 16
7.
Хаммарбю
 10 5 0 5 15 - 15 15
8.
Хальмстад
 11 5 0 6 13 - 19 15
9.
АИК
 10 4 2 4 17 - 21 14
10.
Броммапойкарна
 10 3 4 3 16 - 18 13
11.
Сириус
 10 3 3 4 11 - 13 12
12.
Гётеборг
 10 3 2 5 10 - 14 11
13.
Вернаму
 10 3 2 5 10 - 17 11
14.
ИФК Норрчепинг
 10 3 2 5 14 - 23 11
15.
Кальмар
 11 3 1 7 17 - 24 10
16.
Вестерос
 10 1 1 8 3 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 5 5 0 0 14 - 0 15
2.
ГАИС
 2:0 6 5 0 1 10 - 7 15
3.
Эльфсборг
 6 4 1 1 16 - 6 13
4.
Юргорден
 6 4 1 1 10 - 4 13
5.
АИК
 5 4 0 1 12 - 5 12
6.
Хаммарбю
 5 4 0 1 11 - 5 12
7.
Мьельбю
 5 3 2 0 11 - 4 11
8.
Хеккен
 0:2 6 3 1 2 12 - 10 10
9.
Хальмстад
 5 3 0 2 7 - 6 9
10.
ИФК Норрчепинг
 4 2 0 2 7 - 9 6
11.
Сириус
 5 1 2 2 5 - 6 5
12.
Броммапойкарна
 5 1 2 2 5 - 12 5
13.
Кальмар
 5 1 1 3 9 - 9 4
14.
Гётеборг
 5 1 1 3 3 - 9 4
15.
Вестерос
 5 1 0 4 2 - 7 3
16.
Вернаму
 5 0 1 4 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 6 4 1 1 16 - 6 13
2.
Вернаму
 5 3 1 1 7 - 5 10
3.
Юргорден
 4 3 0 1 11 - 3 9
4.
Броммапойкарна
 5 2 2 1 11 - 6 8
5.
Гётеборг
 5 2 1 2 7 - 5 7
6.
Сириус
 5 2 1 2 6 - 7 7
7.
Хеккен
 0:2 5 2 1 2 7 - 8 7
8.
Мьельбю
 5 2 0 3 6 - 6 6
9.
ГАИС
 2:0 5 2 0 3 5 - 6 6
10.
Кальмар
 6 2 0 4 8 - 15 6
11.
Хальмстад
 6 2 0 4 6 - 13 6
12.
ИФК Норрчепинг
 6 1 2 3 7 - 14 5
13.
Хаммарбю
 5 1 0 4 4 - 10 3
14.
Эльфсборг
 5 1 0 4 4 - 11 3
15.
АИК
 5 0 2 3 5 - 16 2
16.
Вестерос
 5 0 1 4 1 - 6 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Ботхейм Эрик 8 (4)
Мальмё Телин Исаак 8 (3)
Сириус Салех Юсеф 6 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 5 (6)
Броммапойкарна Васич Никола 5 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 6
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 3
Эльфсборг Хольмен Себастьян 4
Вернаму Samuel Kotto 4
Эльфсборг Jalal Abdulai 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Аксель Хенрикссон сделал результативную передачу.
  • 47'
    Г О О О О Л - Лав Джек Купер бьет в цель!
Лучшие коэффициенты
ГАИС
Ничья
Хеккен
3.00
Реклама, betboom.ru
8.20
Реклама, betcity.ru
3.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ГАИС 2:0 Хеккен онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
ГАИС
Хеккен
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный