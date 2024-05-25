Тур: 11. Стадион: Гамла Уллеви. Зрители: 10834
0'
1:0
4' ГолМилованович Вилльям
30' Желтая карточкаМилованович Вилльям
36' Желтая карточкаГустафссон Симон
2:0
45' ГолЛав Джек Купер
54' Желтая карточкаAxel Henriksson
3:0
57' ГолЛав Джек Купер
90'+4
Ход матча
4'
36'
45'
54'
57'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 9
-
5 Удары в створ 3
-
10 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
12
Robin
Frej
10
Селик
Мерван
27
Ромео
Аман
24
Лаюни
Амор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Robin FrejЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Селик МерванНападающий
- Запасные игроки
-
13 Симс КесВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
17 Amin Boudri
-
-
Главный тренер: Фредрик Холмберг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ромео АманПолузащитник
-
24 Лаюни АморНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Дабо ПонтусПолузащитник
- Нападающий
-
10 Юссеф АлиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
История личных встреч
ГАИС
Хеккен
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
16 матчей
43.8%
12.5%
43.7%
7 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.33
0.8
Среднее время на гол
67
112
Всего голов
16
4
Голов в среднем за матч
1.6
0.67
Среднее время на гол
56
135
Всего голов
24
12
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
60
120
Бомбардиры внутри турнира
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лав Джек Купер
|4
|0.36
|Хольмстрём Александр Аль
|4
|0.36
|Axel Henriksson
|3
|0.27
|Милованович Вилльям
|2
|0.18
|Линдберг Йонас
|2
|0.18
|Amin Boudri
|1
|0.09
|Robin Wendin Thomasson
|0
|0
|Gustav Lundgren
|0
|0
|Вангберг Август
|0
|0
|Chovanie Amatkarijo
|0
|0
|Ибрагим Харун
|0
|0
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хрстич Срджан
|4
|0.36
|Густафссон Симон
|3 (1)
|0.27
|Инусса Зейдан
|3
|0.27
|Линдберг Юлиус
|3
|0.27
|Лаюни Амор
|2
|0.18
|Рюгор Миккель
|1
|0.09
|Ховланд Эвен
|1
|0.09
|Чилуфя Эдвард
|1
|0.09
|Лундквист Адам
|0
|0
|Юссеф Али
|0
|0
|Ромео Аман
|0
|0
|Дабо Понтус
|0
|0
Карточки
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Axel Henriksson
|4
|0
|Ибрагим Харун
|3
|0
|Милованович Вилльям
|2
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0
|Оберг Йоаким
|2
|0
|Amin Boudri
|2
|0
|Линдберг Йонас
|1
|0
|Вангберг Август
|1
|0
|Норен Аксель
|1
|0
|Бечирович Эдвин
|1
|0
|Robin Frej
|1
|0
|Густафссон Филип
|1
|0
|Anes Cardaklija
|1
|0
|Robin Wendin Thomasson
|1
|0
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лаюни Амор
|2
|0
|Густафссон Симон
|2
|0
|Чилуфя Эдвард
|2
|0
|Линдаль Аксель
|2
|0
|Линдберг Юлиус
|2
|0
|Ховланд Эвен
|1
|0
|Рюгор Миккель
|1
|0
|Лоде Мариус
|1
|0
|Лундквист Адам
|1
|0
|Абдулразак Исхак
|1
|0
|Инусса Зейдан
|1
|0
|Дабо Понтус
|1
|0
Результаты матчей
ГАИС
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Хеккен
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
3
ГАИС
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Хеккен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
5
11
ГАИС
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Хеккен
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
6
14
Голы по времени матча
Забито
12
6
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
3
50%
16-30
3
25%
1
17%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
10
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
33%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
3
30%
76-90
Забито
5
12
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 6
1
20%
1
8%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
20%
3
25%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
20%
3
25%
76-90
Пропущено
6
10
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
17%
4
40%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
1
17%
3
30%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
17
18
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
4
24%
1
6%
1-15
3
18%
3
17%
16-30
3
18%
3
17%
31-45
2
12%
4
22%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
5
29%
29%
3
17%
76-90
Пропущено
12
20
5 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
1
8%
3
15%
1-15
1
8%
5
25%
16-30
3
25%
3
15%
31-45
1
8%
5
25%
46-60
2
17%
1
5%
61-75
4
33%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
ГАИС
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ГАИС - Эльфсборг 2:1 Мальмё - ГАИС 1:0 ГАИС - Вестерос 2:0 ГАИС - Гётеборг 2:1
Юргорден - ГАИС 1:0 Кальмар - ГАИС 2:3 ГАИС - Мьельбю 2:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Вернаму - ГАИС 1:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4 ГАИС - Варберг БоИС 1:1 ГАИС - Ландскруна 1:0 ГАИС - Утсиктенс 0:0 ГАИС - Эргрюте 3:0 Дегерфорс - ГАИС 2:2 Эльфсборг - ГАИС 2:0 ГАИС - Оддевольд 3:0 Сённерйюск - ГАИС 3:1 ГАИС - Утсиктенс 0:1 Йёнчёпинг - ГАИС 0:2
Хеккен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Хеккен - Мальмё 2:2 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хеккен - Кальмар 3:1 Сириус - Хеккен 0:3
Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 Гётеборг - Хеккен 0:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Юргорден - Хеккен 3:3 Хеккен - Мьельбю 0:1 Хеккен - Нествед 5:1 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 1:1 Ландскруна - Хеккен 3:2 Хеккен - Эстерсунд 2:0 Норшелланн - Хеккен 3:0 Хёугесунн - Хеккен 4:2 Тромсё - Хеккен 4:2 Хеккен - Мидтьюлланн 2:4
Результаты матчей
ГАИС
Хеккен
Точный счет
2:1
3 раза 50%
0:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 60%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
0
4 раза 36%
3
2 раза 18%
0
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
ГАИС
Хеккен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
51
42
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
23
23
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
83
74
65
29
47
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|8 (4)
|Мальмё
|Телин Исаак
|8 (3)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|6 (2)
|Сириус
|Салех Юсеф
|6 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|5 (6)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|6
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 3
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|4
|ГАИС
|Axel Henriksson
|4
|Вернаму
|Samuel Kotto
|4