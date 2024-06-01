Тур: 12. Стадион: Гамла Уллеви.
Ход матча
34'
1:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
6 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
21
Карлен
Адам
17
Вендт
Оскар
28
Lucas
Kahed
21
Боман
Андре
23
Хульт
Никлас
18
Касем
Ахмед
17
Фрик
Пер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Карлен АдамЗащитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Lucas KahedПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
33 Noah Tolf
-
-
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Боман АндреЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хульт НикласЗащитник
-
18 Касем АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Кайб РамиЗащитник
- Полузащитник
-
16 Оума ТимотиПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
История личных встреч
Гётеборг
Эльфсборг
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
35.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
55%
45%
0 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 12 побед
34 матча
26.5%
38.2%
35.3%
9 побед 13 ничьих 12 побед
Первый тайм
17.6%
52.9%
29.5%
6 побед 18 ничьих 10 побед
Второй тайм
32.4%
32.4%
35.2%
11 побед 11 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
11
Голов в среднем за матч
1.94
0.61
Среднее время на гол
46
147
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
1.22
1.13
Среднее время на гол
73
80
Всего голов
53
29
Голов в среднем за матч
1.56
0.85
Тотал матчей
2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
57
105
Бомбардиры внутри турнира
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Paulos Abraham
|4
|0.33
|Петтерссон Оскар
|2
|0.17
|Thomas Santos
|1
|0.08
|Malick Junior Yalcouye
|1
|0.08
|Вендт Оскар
|1
|0.08
|Муколли Арбнор
|1
|0.08
|Норлин Густаф
|1
|0.08
|Скеллеруп Лаурс
|1
|0.08
|Тордарсон Колбейнн
|0
|0
|Свенссон Густаф
|0
|0
|Ольссон Себастьян
|0
|0
|Lucas Kahed
|0
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Michael Baidoo
|4
|0.31
|Касем Ахмед
|4 (1)
|0.31
|Хедлунд Симон
|4
|0.31
|Зенели Арбер
|3
|0.23
|Jalal Abdulai
|2
|0.15
|Ларссон Йохан
|1
|0.08
|Седерберг Ноа
|1
|0.08
|Фрик Пер
|1
|0.08
|Оума Тимоти
|0
|0
|Хульт Никлас
|0
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|0
|0
|Buhari Ibrahim
|0
|0
Карточки
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тордарсон Колбейнн
|3
|1
|Муколли Арбнор
|3
|0
|Malick Junior Yalcouye
|3
|0
|Трондсен Андерс
|1
|1
|Свенссон Густаф
|2
|0
|Ольссон Себастьян
|2
|0
|Paulos Abraham
|2
|0
|Петтерссон Оскар
|1
|0
|Скеллеруп Лаурс
|1
|0
|Пюндт Андреас
|1
|0
|Бишесари Элис
|1
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хольмен Себастьян
|4
|0
|Jalal Abdulai
|4
|0
|Ларссон Йохан
|3
|0
|Michael Baidoo
|1
|1
|Кайб Рами
|2
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|2
|0
|Касем Ахмед
|2
|0
|Terry Yegbe
|0
|1
|Хульт Никлас
|1
|0
|Томасен Йенс
|1
|0
|Marcus Bundgaard
|1
|0
|Седерберг Ноа
|1
|0
|Buhari Ibrahim
|1
|0
|Camil Jebara
|1
|0
|Оума Тимоти
|1
|0
Результаты матчей
Гётеборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Эльфсборг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Гётеборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Эльфсборг
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
6
14
Гётеборг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Эльфсборг
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
8
18
Голы по времени матча
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
9
13
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
6
67%
1
8%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
1
11%
4
31%
61-75
2
22%
2
15%
76-90
Забито
10
15
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
1
10%
2
13%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
2
20%
5
33%
46-60
4
40%
1
7%
61-75
2
20%
2
13%
76-90
Пропущено
9
7
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
22%
2
29%
61-75
3
33%
1
14%
76-90
Забито
13
20
3 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
1
8%
3
15%
1-15
1
8%
3
15%
16-30
1
8%
5
25%
31-45
2
15%
5
25%
46-60
4
31%
2
10%
61-75
4
31%
2
10%
76-90
Пропущено
18
20
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
1
6%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
9
50%
3
15%
31-45
0
0%
6
30%
46-60
3
17%
6
30%
61-75
5
28%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Гётеборг
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
АИК - Гётеборг 5:2 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Сириус - Гётеборг 2:2 Гётеборг - Мальмё 0:3
ГАИС - Гётеборг 2:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Гётеборг - Хеккен 0:1 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Кальмар - Гётеборг 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:4 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хаммарбю - Гётеборг 1:3 Гётеборг - Эстер 2:1 Юргорден - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Сковде АИК 1:0 Юнайтед ИК - Гётеборг 3:4 Брондбю - Гётеборг 1:3 Мафра - Гётеборг 7:1 Гётеборг - Силькеборг 2:3
Эльфсборг
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Мальмё - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - Хальмстад 2:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1
Юргорден - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Эльфсборг - Сириус 2:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Эльфсборг - Кальмар 1:2 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Вестерос - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Эргрюте - Эльфсборг 3:2 Эльфсборг - Одд 3:1 Эльфсборг - ГАИС 2:0 Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5
Результаты матчей
Гётеборг
Эльфсборг
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
2:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Гётеборг
Эльфсборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
33
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
102
38
66
110
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|13
|10
|2
|1
|33 - 8
|32
|2.
|11
|8
|1
|2
|24 - 8
|25
|3.
|11
|7
|0
|4
|16 - 13
|21
|4.
|12
|6
|2
|4
|20 - 14
|20
|5.
|11
|6
|0
|5
|18 - 15
|18
|6.
|11
|5
|2
|4
|22 - 23
|17
|7.
|12
|5
|2
|5
|20 - 21
|17
|8.
|0:1
|13
|5
|1
|7
|21 - 20
|16
|9.
|11
|5
|0
|6
|13 - 19
|15
|10.
|1:1
|12
|3
|6
|3
|18 - 20
|15
|11.
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|12.
|1:0
|12
|4
|2
|6
|13 - 19
|14
|13.
|11
|3
|3
|5
|11 - 16
|12
|14.
|11
|3
|2
|6
|14 - 27
|11
|15.
|11
|3
|1
|7
|17 - 24
|10
|16.
|11
|1
|2
|8
|4 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|6
|6
|0
|0
|16 - 1
|18
|2.
|6
|5
|0
|1
|17 - 7
|15
|3.
|6
|5
|0
|1
|14 - 5
|15
|4.
|6
|5
|0
|1
|11 - 7
|15
|5.
|7
|4
|2
|1
|14 - 8
|14
|6.
|0:1
|6
|4
|1
|1
|16 - 6
|13
|7.
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|8.
|6
|3
|1
|2
|12 - 10
|10
|9.
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|10.
|1:0
|6
|2
|1
|3
|4 - 9
|7
|11.
|5
|2
|0
|3
|7 - 13
|6
|12.
|1:1
|6
|1
|3
|2
|6 - 13
|6
|13.
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|14.
|5
|1
|1
|3
|9 - 9
|4
|15.
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|16.
|5
|0
|1
|4
|3 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|7
|4
|2
|1
|17 - 7
|14
|2.
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|3.
|5
|4
|0
|1
|14 - 4
|12
|4.
|1:1
|6
|2
|3
|1
|12 - 7
|9
|5.
|1:0
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|6.
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|7.
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|8.
|5
|2
|0
|3
|6 - 6
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|10.
|6
|2
|0
|4
|8 - 15
|6
|11.
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|12.
|6
|1
|2
|3
|7 - 14
|5
|13.
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|14.
|0:1
|7
|1
|0
|6
|5 - 14
|3
|15.
|5
|0
|2
|3
|5 - 16
|2
|16.
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|10 (3)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|8 (5)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|7 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|6 (2)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|6 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|6
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 3
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|4
|ИФК Норрчепинг
|Daniel Eid
|4
|Хаммарбю
|Пинас Шакилль
|4