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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 12. Стадион: .
Гётеборг
1:0
Первый тайм: 45'
Эльфсборг
0'
1:0
34' Гол
Норлин Густаф

Ход матча

34'
Норлин Густаф
1:0
34'
 
Jalal Abdulai
Фрик Пер

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Лучшие коэффициенты
Гётеборг
Ничья
Эльфсборг
2.86
3.75
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3.70
Все Коэффициенты
25
Бишесари
Элис
15
Хауснер
Себастиан
13
Свенссон
Густаф
21
Карлен
Адам
17
Вендт
Оскар
5
Ольссон
Себастьян
23
Тордарсон
Колбейнн
28
Lucas
Kahed
29
Thomas
Santos
14
Норлин
Густаф
7
Петтерссон
Оскар
30
Marcus
Bundgaard
21
Боман
Андре
8
Хольмен
Себастьян
4
Хенрикссон
Густав
23
Хульт
Никлас
18
Касем
Ахмед
10
Michael
Baidoo
6
Бальдюрссон
Андри-Фаннар
15
Хедлунд
Симон
17
Фрик
Пер
9
Зенели
Арбер
Гётеборг
4-3-3
Эльфсборг
4-3-3

История личных встреч

Гётеборг
Эльфсборг

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
35.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

55%
45%
0 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 12 побед

34 матча

26.5%
38.2%
35.3%
9 побед 13 ничьих 12 побед

Первый тайм

17.6%
52.9%
29.5%
6 побед 18 ничьих 10 побед

Второй тайм

32.4%
32.4%
35.2%
11 побед 11 ничьих 12 побед

История матчей

А
1:2
А
1:1
А
1:3
А
3:1
К
1:0
А
1:0
А
0:1
А
0:0
К
0:1
А
0:1
А
2:0
А
3:0
А
2:2
А
1:1
А
1:2
А
1:1
А
2:2
А
1:1
А
1:1
А
1:0
А
0:0
А
0:0
А
3:1
А
0:0
А
2:1
А
1:0
А
3:2
А
1:1
А
1:1
А
5:1
А
4:0
А
2:0
А
5:2
А
3:0

Голы

Всего голов

31
11

Голов в среднем за матч

1.94
0.61

Среднее время на гол

46
147

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.22
1.13

Среднее время на гол

73
80

Всего голов

53
29

Голов в среднем за матч

1.56
0.85

Тотал матчей

2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

57
105

Бомбардиры внутри турнира

Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Paulos Abraham 4 0.33
Петтерссон Оскар 2 0.17
Thomas Santos 1 0.08
Malick Junior Yalcouye 1 0.08
Вендт Оскар 1 0.08
Муколли Арбнор 1 0.08
Норлин Густаф 1 0.08
Скеллеруп Лаурс 1 0.08
Тордарсон Колбейнн 0 0
Свенссон Густаф 0 0
Ольссон Себастьян 0 0
Lucas Kahed 0 0
Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael Baidoo 4 0.31
Касем Ахмед 4 (1) 0.31
Хедлунд Симон 4 0.31
Зенели Арбер 3 0.23
Jalal Abdulai 2 0.15
Ларссон Йохан 1 0.08
Седерберг Ноа 1 0.08
Фрик Пер 1 0.08
Оума Тимоти 0 0
Хульт Никлас 0 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 0 0
Buhari Ibrahim 0 0

Карточки

Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тордарсон Колбейнн 3 1
Муколли Арбнор 3 0
Malick Junior Yalcouye 3 0
Трондсен Андерс 1 1
Свенссон Густаф 2 0
Ольссон Себастьян 2 0
Paulos Abraham 2 0
Петтерссон Оскар 1 0
Скеллеруп Лаурс 1 0
Пюндт Андреас 1 0
Бишесари Элис 1 0
Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хольмен Себастьян 4 0
Jalal Abdulai 4 0
Ларссон Йохан 3 0
Michael Baidoo 1 1
Кайб Рами 2 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 2 0
Касем Ахмед 2 0
Terry Yegbe 0 1
Хульт Никлас 1 0
Томасен Йенс 1 0
Marcus Bundgaard 1 0
Седерберг Ноа 1 0
Buhari Ibrahim 1 0
Camil Jebara 1 0
Оума Тимоти 1 0

Результаты матчей

Гётеборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Эльфсборг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Гётеборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Эльфсборг
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

6
14
Гётеборг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Эльфсборг
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

8
18

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

9
13
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
6
67%
1
8%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
1
11%
4
31%
61-75
2
22%
2
15%
76-90

Забито

10
15
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
1
10%
2
13%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
2
20%
5
33%
46-60
4
40%
1
7%
61-75
2
20%
2
13%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
22%
2
29%
61-75
3
33%
1
14%
76-90

Забито

13
20
3 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
1
8%
3
15%
1-15
1
8%
3
15%
16-30
1
8%
5
25%
31-45
2
15%
5
25%
46-60
4
31%
2
10%
61-75
4
31%
2
10%
76-90

Пропущено

18
20
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
1
6%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
9
50%
3
15%
31-45
0
0%
6
30%
46-60
3
17%
6
30%
61-75
5
28%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Гётеборг
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
АИК - Гётеборг 5:2 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Сириус - Гётеборг 2:2 Гётеборг - Мальмё 0:3
ГАИС - Гётеборг 2:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Гётеборг - Хеккен 0:1 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Кальмар - Гётеборг 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:4 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хаммарбю - Гётеборг 1:3 Гётеборг - Эстер 2:1 Юргорден - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Сковде АИК 1:0 Юнайтед ИК - Гётеборг 3:4 Брондбю - Гётеборг 1:3 Мафра - Гётеборг 7:1 Гётеборг - Силькеборг 2:3
Эльфсборг
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Мальмё - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - Хальмстад 2:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1
Юргорден - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Эльфсборг - Сириус 2:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Эльфсборг - Кальмар 1:2 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Вестерос - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Эргрюте - Эльфсборг 3:2 Эльфсборг - Одд 3:1 Эльфсборг - ГАИС 2:0 Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5

Результаты матчей

Гётеборг
Эльфсборг

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
2:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Гётеборг
Эльфсборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
1
5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
10
2
3
8
1.5
6
6
1
10
2.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 1:1 13 10 2 1 33 - 8 32
2.
Юргорден
 11 8 1 2 24 - 8 25
3.
ГАИС
 11 7 0 4 16 - 13 21
4.
Мьельбю
 12 6 2 4 20 - 14 20
5.
Хаммарбю
 11 6 0 5 18 - 15 18
6.
АИК
 11 5 2 4 22 - 23 17
7.
Хеккен
 12 5 2 5 20 - 21 17
8.
Эльфсборг
 0:1 13 5 1 7 21 - 20 16
9.
Хальмстад
 11 5 0 6 13 - 19 15
10.
Броммапойкарна
 1:1 12 3 6 3 18 - 20 15
11.
Вернаму
 11 4 2 5 14 - 17 14
12.
Гётеборг
 1:0 12 4 2 6 13 - 19 14
13.
Сириус
 11 3 3 5 11 - 16 12
14.
ИФК Норрчепинг
 11 3 2 6 14 - 27 11
15.
Кальмар
 11 3 1 7 17 - 24 10
16.
Вестерос
 11 1 2 8 4 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 1:1 6 6 0 0 16 - 1 18
2.
АИК
 6 5 0 1 17 - 7 15
3.
Хаммарбю
 6 5 0 1 14 - 5 15
4.
ГАИС
 6 5 0 1 11 - 7 15
5.
Мьельбю
 7 4 2 1 14 - 8 14
6.
Эльфсборг
 0:1 6 4 1 1 16 - 6 13
7.
Юргорден
 6 4 1 1 10 - 4 13
8.
Хеккен
 6 3 1 2 12 - 10 10
9.
Хальмстад
 5 3 0 2 7 - 6 9
10.
Гётеборг
 1:0 6 2 1 3 4 - 9 7
11.
ИФК Норрчепинг
 5 2 0 3 7 - 13 6
12.
Броммапойкарна
 1:1 6 1 3 2 6 - 13 6
13.
Сириус
 5 1 2 2 5 - 6 5
14.
Кальмар
 5 1 1 3 9 - 9 4
15.
Вестерос
 6 1 1 4 3 - 8 4
16.
Вернаму
 5 0 1 4 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 1:1 7 4 2 1 17 - 7 14
2.
Вернаму
 6 4 1 1 11 - 5 13
3.
Юргорден
 5 4 0 1 14 - 4 12
4.
Броммапойкарна
 1:1 6 2 3 1 12 - 7 9
5.
Гётеборг
 1:0 6 2 1 3 9 - 10 7
6.
Хеккен
 6 2 1 3 8 - 11 7
7.
Сириус
 6 2 1 3 6 - 10 7
8.
Мьельбю
 5 2 0 3 6 - 6 6
9.
ГАИС
 5 2 0 3 5 - 6 6
10.
Кальмар
 6 2 0 4 8 - 15 6
11.
Хальмстад
 6 2 0 4 6 - 13 6
12.
ИФК Норрчепинг
 6 1 2 3 7 - 14 5
13.
Хаммарбю
 5 1 0 4 4 - 10 3
14.
Эльфсборг
 0:1 7 1 0 6 5 - 14 3
15.
АИК
 5 0 2 3 5 - 16 2
16.
Вестерос
 5 0 1 4 1 - 6 1
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Мальмё Телин Исаак 10 (3)
Мальмё Ботхейм Эрик 8 (5)
Броммапойкарна Васич Никола 7 (4)
АИК Питтас Яннис 6 (2)
Юргорден Хуммет Денис 6 (2)
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Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 6
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 3
Эльфсборг Хольмен Себастьян 4
ИФК Норрчепинг Daniel Eid 4
Хаммарбю Пинас Шакилль 4
Весь список
Лучшие коэффициенты
Гётеборг
Ничья
Эльфсборг
2.86
3.75
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3.70
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