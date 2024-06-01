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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 12. Стадион: . Зрители: 17183
Гётеборг
1:0
Конец матча
Эльфсборг
0'
1:0
34' Гол
Норлин Густаф
48' Желтая карточка
Хауснер Себастиан
54' Желтая карточка
Jalal Abdulai
90'+14

Ход матча

34'
Норлин Густаф
1:0
34'
 
Jalal Abdulai
Фрик Пер
48'
Хауснер Себастиан
 
54'
 
Jalal Abdulai
55'
Пюндт Андреас
Lucas Kahed
 
68'
 
Томасен Йенс
Хедлунд Симон
75'
Карлстранд Линус
Петтерссон Оскар
 
75'
Трондсен Андерс
Вендт Оскар
 
78'
 
Besfort Zeneli
Зенели Арбер
78'
 
Кайб Рами
Боман Андре
88'
Скеллеруп Лаурс
Ольссон Себастьян
 
89'
Benjamin Brantlind
Норлин Густаф
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 10
  • 3 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 8
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
25
Бишесари
Элис
15
Хауснер
Себастиан
13
Свенссон
Густаф
21
Карлен
Адам
17
Вендт
Оскар
5
Ольссон
Себастьян
23
Тордарсон
Колбейнн
28
Lucas
Kahed
29
Thomas
Santos
14
Норлин
Густаф
7
Петтерссон
Оскар
30
Marcus
Bundgaard
21
Боман
Андре
8
Хольмен
Себастьян
4
Хенрикссон
Густав
23
Хульт
Никлас
18
Касем
Ахмед
10
Michael
Baidoo
6
Бальдюрссон
Андри-Фаннар
15
Хедлунд
Симон
17
Фрик
Пер
9
Зенели
Арбер
Гётеборг
4-3-3
Эльфсборг
4-3-3

История личных встреч

Гётеборг
Эльфсборг

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
35.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

55%
45%
0 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 12 побед

34 матча

26.5%
38.2%
35.3%
9 побед 13 ничьих 12 побед

Первый тайм

17.6%
52.9%
29.5%
6 побед 18 ничьих 10 побед

Второй тайм

32.4%
32.4%
35.2%
11 побед 11 ничьих 12 побед

История матчей

А
1:2
А
1:1
А
1:3
А
3:1
К
1:0
А
1:0
А
0:1
А
0:0
К
0:1
А
0:1
А
2:0
А
3:0
А
2:2
А
1:1
А
1:2
А
1:1
А
2:2
А
1:1
А
1:1
А
1:0
А
0:0
А
0:0
А
3:1
А
0:0
А
2:1
А
1:0
А
3:2
А
1:1
А
1:1
А
5:1
А
4:0
А
2:0
А
5:2
А
3:0

Голы

Всего голов

31
11

Голов в среднем за матч

1.94
0.61

Среднее время на гол

46
147

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.22
1.13

Среднее время на гол

73
80

Всего голов

53
29

Голов в среднем за матч

1.56
0.85

Тотал матчей

2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

57
105

Бомбардиры внутри турнира

Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Paulos Abraham 4 0.33
Петтерссон Оскар 2 0.17
Норлин Густаф 2 0.17
Thomas Santos 1 0.08
Malick Junior Yalcouye 1 0.08
Вендт Оскар 1 0.08
Муколли Арбнор 1 0.08
Скеллеруп Лаурс 1 0.08
Тордарсон Колбейнн 0 0
Свенссон Густаф 0 0
Ольссон Себастьян 0 0
Lucas Kahed 0 0
Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael Baidoo 4 0.31
Касем Ахмед 4 (1) 0.31
Хедлунд Симон 4 0.31
Зенели Арбер 3 0.23
Jalal Abdulai 2 0.15
Ларссон Йохан 1 0.08
Седерберг Ноа 1 0.08
Фрик Пер 1 0.08
Оума Тимоти 0 0
Хульт Никлас 0 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 0 0
Buhari Ibrahim 0 0

Карточки

Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тордарсон Колбейнн 3 1
Муколли Арбнор 3 0
Malick Junior Yalcouye 3 0
Трондсен Андерс 1 1
Свенссон Густаф 2 0
Ольссон Себастьян 2 0
Paulos Abraham 2 0
Хауснер Себастиан 1 0
Петтерссон Оскар 1 0
Скеллеруп Лаурс 1 0
Пюндт Андреас 1 0
Бишесари Элис 1 0
Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jalal Abdulai 5 0
Хольмен Себастьян 4 0
Ларссон Йохан 3 0
Michael Baidoo 1 1
Кайб Рами 2 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 2 0
Касем Ахмед 2 0
Terry Yegbe 0 1
Хульт Никлас 1 0
Томасен Йенс 1 0
Marcus Bundgaard 1 0
Седерберг Ноа 1 0
Buhari Ibrahim 1 0
Camil Jebara 1 0
Оума Тимоти 1 0

Результаты матчей

Гётеборг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Эльфсборг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Гётеборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Эльфсборг
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

6
14
Гётеборг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Эльфсборг
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

8
18

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
50%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

9
14
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
6
67%
2
14%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
1
11%
4
29%
61-75
2
22%
2
14%
76-90

Забито

10
15
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
1
10%
2
13%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
2
20%
5
33%
46-60
4
40%
1
7%
61-75
2
20%
2
13%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
22%
2
29%
61-75
3
33%
1
14%
76-90

Забито

14
20
4 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
1
7%
3
15%
1-15
1
7%
3
15%
16-30
2
14%
5
25%
31-45
2
14%
5
25%
46-60
4
29%
2
10%
61-75
4
29%
2
10%
76-90

Пропущено

18
21
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
1
6%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
9
50%
4
19%
31-45
0
0%
6
29%
46-60
3
17%
6
29%
61-75
5
28%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Гётеборг
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
АИК - Гётеборг 5:2 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Сириус - Гётеборг 2:2 Гётеборг - Мальмё 0:3
ГАИС - Гётеборг 2:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Гётеборг - Хеккен 0:1 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Кальмар - Гётеборг 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:4 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хаммарбю - Гётеборг 1:3 Гётеборг - Эстер 2:1 Юргорден - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Сковде АИК 1:0 Юнайтед ИК - Гётеборг 3:4 Брондбю - Гётеборг 1:3 Мафра - Гётеборг 7:1 Гётеборг - Силькеборг 2:3
Эльфсборг
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Мальмё - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - Хальмстад 2:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1
Юргорден - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Эльфсборг - Сириус 2:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Эльфсборг - Кальмар 1:2 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Вестерос - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Эргрюте - Эльфсборг 3:2 Эльфсборг - Одд 3:1 Эльфсборг - ГАИС 2:0 Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5

Результаты матчей

Гётеборг
Эльфсборг

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Гётеборг
Эльфсборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
3
3
3
1.5
1
6
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
3
3
9
1.5
6
7
1
11
2.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 13 10 2 1 34 - 9 32
2.
Юргорден
 11 8 1 2 24 - 8 25
3.
ГАИС
 12 7 0 5 16 - 17 21
4.
Мьельбю
 12 6 2 4 20 - 14 20
5.
Хаммарбю
 11 6 0 5 18 - 15 18
6.
Хальмстад
 12 6 0 6 17 - 19 18
7.
АИК
 11 5 2 4 22 - 23 17
8.
Хеккен
 12 5 2 5 20 - 21 17
9.
Эльфсборг
 13 5 1 7 21 - 20 16
10.
Сириус
 12 4 3 5 16 - 17 15
11.
Броммапойкарна
 12 3 6 3 19 - 21 15
12.
Вернаму
 11 4 2 5 14 - 17 14
13.
Гётеборг
 12 4 2 6 13 - 19 14
14.
ИФК Норрчепинг
 12 3 2 7 15 - 32 11
15.
Кальмар
 11 3 1 7 17 - 24 10
16.
Вестерос
 11 1 2 8 4 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 6 6 0 0 16 - 1 18
2.
АИК
 6 5 0 1 17 - 7 15
3.
Хаммарбю
 6 5 0 1 14 - 5 15
4.
ГАИС
 6 5 0 1 11 - 7 15
5.
Мьельбю
 7 4 2 1 14 - 8 14
6.
Эльфсборг
 6 4 1 1 16 - 6 13
7.
Юргорден
 6 4 1 1 10 - 4 13
8.
Хальмстад
 6 4 0 2 11 - 6 12
9.
Хеккен
 6 3 1 2 12 - 10 10
10.
Сириус
 6 2 2 2 10 - 7 8
11.
Гётеборг
 6 2 1 3 4 - 9 7
12.
ИФК Норрчепинг
 5 2 0 3 7 - 13 6
13.
Броммапойкарна
 6 1 3 2 7 - 14 6
14.
Кальмар
 5 1 1 3 9 - 9 4
15.
Вестерос
 6 1 1 4 3 - 8 4
16.
Вернаму
 5 0 1 4 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 4 2 1 18 - 8 14
2.
Вернаму
 6 4 1 1 11 - 5 13
3.
Юргорден
 5 4 0 1 14 - 4 12
4.
Броммапойкарна
 6 2 3 1 12 - 7 9
5.
Гётеборг
 6 2 1 3 9 - 10 7
6.
Хеккен
 6 2 1 3 8 - 11 7
7.
Сириус
 6 2 1 3 6 - 10 7
8.
Мьельбю
 5 2 0 3 6 - 6 6
9.
ГАИС
 6 2 0 4 5 - 10 6
10.
Кальмар
 6 2 0 4 8 - 15 6
11.
Хальмстад
 6 2 0 4 6 - 13 6
12.
ИФК Норрчепинг
 7 1 2 4 8 - 19 5
13.
Хаммарбю
 5 1 0 4 4 - 10 3
14.
Эльфсборг
 7 1 0 6 5 - 14 3
15.
АИК
 5 0 2 3 5 - 16 2
16.
Вестерос
 5 0 1 4 1 - 6 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 10 (3)
Мальмё Ботхейм Эрик 8 (5)
Сириус Салех Юсеф 8 (1)
Броммапойкарна Васич Никола 7 (4)
АИК Питтас Яннис 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 6
ИФК Норрчепинг Daniel Eid 5
Эльфсборг Jalal Abdulai 5
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 3
Мальмё Стрюгер-Ларсен Йенс 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Фрик Пер уходит с поля. Jalal Abdulai выходит вместо него
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