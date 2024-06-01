Тур: 12. Стадион: Студентернас.
5:1
Конец матча
0'
1:0
12' ГолЛиндберг Маркус
2:0
19' ГолМиллескуг Ноэль
3:0
23' ГолЛиндберг Маркус
37' Желтая карточкаСсеванкамбо Исак
43' Желтая карточкаКастегрен Хенрик
4:0
65' ГолСалех Юсеф
4:1
71' ГолTure Sandberg
5:1
77' ГолСалех Юсеф
84' Желтая карточкаDaniel Eid
90' Желтая карточкаБьёрк Карл
90'+4
Ход матча
12'
1:0
19'
2:0
23'
3:0
37'
43'
65'
4:0
71'
4:1
77'
5:1
84'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
12 Удары в створ 4
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
31
Malcolm
Jeng
14
Leo
Walta
10
Хейер
Мелкер
20
Daniel
Eid
14
Каллей
Яхья
21
Сисей
Йеспер
22
Прица
Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Malcolm JengЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Leo WaltaПолузащитник
-
10 Хейер МелкерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Викман АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Олссон ФилипПолузащитник
-
-
-
-
34 David Celic
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Daniel EidЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Каллей ЯхьяЗащитник
-
21 Сисей ЙесперПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Прица ТимНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
15 Бьёрк КарлПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
История личных встреч
Сириус
ИФК Норрчепинг
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
90%
30%
9 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
18 матчей
38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
11.1%
55.6%
33.3%
2 победы 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
9 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
1.56
0.89
Среднее время на гол
57
101
Всего голов
8
13
Голов в среднем за матч
0.89
1.44
Среднее время на гол
101
62
Всего голов
22
21
Голов в среднем за матч
1.22
1.17
Тотал матчей
2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
73
77
Бомбардиры внутри турнира
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салех Юсеф
|8
|0.67
|Миллескуг Ноэль
|5
|0.42
|Линдберг Маркус
|2
|0.17
|Хейер Мелкер
|0
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|0
|0
|Кастегрен Хенрик
|0
|0
|Сьогрелл Херман
|0
|0
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прица Тим
|4
|0.33
|Нюман Кристоффер
|4
|0.33
|Траустасон Арнор
|4
|0.33
|Сигюргейрссон Исак
|1
|0.08
|Лушаку Исмет
|1
|0.08
|Ture Sandberg
|1
|0.08
|Kevin Jansson
|0
|0
|Ссеванкамбо Исак
|0
|0
|Ватсон Макс
|0
|0
|Бьёрк Карл
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Daniel Eid
|0
|0
Карточки
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастегрен Хенрик
|3
|0
|Нвадике Патрик
|3
|0
|Leo Walta
|3
|0
|Перссон Хоаким
|2
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|2
|0
|Хейер Мелкер
|2
|0
|Видгрен Деннис
|1
|0
|Стенссон Даниэль
|1
|0
|Сьогрелл Херман
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
|Миллескуг Ноэль
|1
|0
|Викман Адам
|1
|0
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Eid
|4
|0
|Kevin Jansson
|3
|0
|Ссеванкамбо Исак
|2
|0
|Ватсон Макс
|2
|0
|Каллей Яхья
|2
|0
|Нюман Кристоффер
|1
|0
|Траустасон Арнор
|1
|0
|Сисей Йозеф
|1
|0
|Эрикссон Антон
|1
|0
|Лушаку Исмет
|1
|0
|Салихович Дино
|1
|0
|Marcus Baggesen
|1
|0
Результаты матчей
Сириус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
ИФК Норрчепинг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
5
Сириус
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
ИФК Норрчепинг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
11
Упущенные победы
6
5
Сириус
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
ИФК Норрчепинг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
12
Упущенные победы
9
10
Голы по времени матча
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
4
57%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
14
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
17%
3
21%
1-15
2
33%
1
7%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
33%
2
14%
61-75
1
17%
2
14%
76-90
Забито
6
7
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
1
17%
3
43%
61-75
2
33%
2
29%
76-90
Пропущено
10
13
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
0
0%
2
15%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
2
20%
3
23%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
2
20%
3
23%
61-75
2
20%
2
15%
76-90
Забито
11
14
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 2
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
14%
16-30
1
9%
2
14%
31-45
3
27%
5
36%
46-60
2
18%
3
21%
61-75
2
18%
2
14%
76-90
Пропущено
16
27
6 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
6%
5
19%
1-15
3
19%
3
11%
16-30
2
13%
7
26%
31-45
3
19%
3
11%
46-60
4
25%
5
19%
61-75
3
19%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Сириус
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хаммарбю - Сириус 3:0 Сириус - Вестерос 0:0 Сириус - Гётеборг 2:2 АИК - Сириус 1:3
Сириус - Хеккен 0:3 Эльфсборг - Сириус 2:0 Броммапойкарна - Сириус 1:1 Сириус - Вернаму 0:1 Юргорден - Сириус 2:0 Кальмар - Сириус 1:2 Сириус - Хальмстад 3:0 Сириус - Браге 3:0 Кальмар - Сириус 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 Браге - Сириус 0:0 Сириус - Утсиктенс 2:0 Сириус - Раннерс 0:3 Сириус - Вестерос 1:3 Сириус - Дегерфорс 1:1 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2
АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0 ИФК Норрчепинг - Браге 1:1 Бранн - ИФК Норрчепинг 1:1 Сиэтл Саундерс - ИФК Норрчепинг 3:0 Люнгбю - ИФК Норрчепинг 4:1
Результаты матчей
Сириус
ИФК Норрчепинг
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
6:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
3:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Сириус
ИФК Норрчепинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
23
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
24
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
92
47
38
29
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|34 - 9
|32
|2.
|11
|8
|1
|2
|24 - 8
|25
|3.
|0:3
|12
|7
|0
|5
|16 - 16
|21
|4.
|12
|6
|2
|4
|20 - 14
|20
|5.
|11
|6
|0
|5
|18 - 15
|18
|6.
|3:0
|12
|6
|0
|6
|16 - 19
|18
|7.
|11
|5
|2
|4
|22 - 23
|17
|8.
|12
|5
|2
|5
|20 - 21
|17
|9.
|13
|5
|1
|7
|21 - 20
|16
|10.
|12
|4
|3
|5
|16 - 17
|15
|11.
|12
|3
|6
|3
|19 - 21
|15
|12.
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|13.
|12
|4
|2
|6
|13 - 19
|14
|14.
|12
|3
|2
|7
|15 - 32
|11
|15.
|11
|3
|1
|7
|17 - 24
|10
|16.
|11
|1
|2
|8
|4 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|16 - 1
|18
|2.
|6
|5
|0
|1
|17 - 7
|15
|3.
|6
|5
|0
|1
|14 - 5
|15
|4.
|0:3
|6
|5
|0
|1
|11 - 7
|15
|5.
|7
|4
|2
|1
|14 - 8
|14
|6.
|6
|4
|1
|1
|16 - 6
|13
|7.
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|8.
|3:0
|6
|4
|0
|2
|10 - 6
|12
|9.
|6
|3
|1
|2
|12 - 10
|10
|10.
|6
|2
|2
|2
|10 - 7
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|4 - 9
|7
|12.
|5
|2
|0
|3
|7 - 13
|6
|13.
|6
|1
|3
|2
|7 - 14
|6
|14.
|5
|1
|1
|3
|9 - 9
|4
|15.
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|16.
|5
|0
|1
|4
|3 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|18 - 8
|14
|2.
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|3.
|5
|4
|0
|1
|14 - 4
|12
|4.
|6
|2
|3
|1
|12 - 7
|9
|5.
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|6.
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|7.
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|8.
|5
|2
|0
|3
|6 - 6
|6
|9.
|0:3
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|6
|10.
|6
|2
|0
|4
|8 - 15
|6
|11.
|3:0
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|12.
|7
|1
|2
|4
|8 - 19
|5
|13.
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|14.
|7
|1
|0
|6
|5 - 14
|3
|15.
|5
|0
|2
|3
|5 - 16
|2
|16.
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|10 (3)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|8 (5)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|7 (4)
|Сириус
|Салех Юсеф
|7 (1)
|АИК
|Питтас Яннис
|6 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|6
|Эльфсборг
|Jalal Abdulai
|5
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 3
|Мальмё
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|4
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|4