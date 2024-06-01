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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 12. Стадион: .
Сириус
5:1
Конец матча
ИФК Норрчепинг
0'
1:0
12' Гол
Линдберг Маркус
2:0
19' Гол
Миллескуг Ноэль
3:0
23' Гол
Линдберг Маркус
37' Желтая карточка
Ссеванкамбо Исак
43' Желтая карточка
Кастегрен Хенрик
4:0
65' Гол
Салех Юсеф
4:1
71' Гол
Ture Sandberg
5:1
77' Гол
Салех Юсеф
84' Желтая карточка
Daniel Eid
90' Желтая карточка
Бьёрк Карл
90'+4
30
Тоннандер
Якоб
2
Нвадике
Патрик
4
Кастегрен
Хенрик
31
Malcolm
Jeng
21
Видгрен
Деннис
8
Стенссон
Даниэль
14
Leo
Walta
10
Хейер
Мелкер
17
Линдберг
Маркус
19
Миллескуг
Ноэль
9
Салех
Юсеф
1
Янссон
Оскар
20
Daniel
Eid
24
Эрикссон
Антон
6
Ссеванкамбо
Исак
14
Каллей
Яхья
21
Сисей
Йеспер
16
Салихович
Дино
9
Траустасон
Арнор
10
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
5
Нюман
Кристоффер
22
Прица
Тим
Сириус
4-2-3-1
ИФК Норрчепинг
4-3-1-2

История личных встреч

Сириус
ИФК Норрчепинг

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

90%
30%
9 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

18 матчей

38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
2 победы 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
9 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

К
2:2
А
2:0
А
1:1
А
2:0
А
0:1
А
2:4
А
1:1
А
1:2
А
4:2
А
0:2
А
0:1
А
1:1
А
1:0
А
0:1
А
0:2
С
3:0
С
1:1
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.56
0.89

Среднее время на гол

57
101

Всего голов

8
13

Голов в среднем за матч

0.89
1.44

Среднее время на гол

101
62

Всего голов

22
21

Голов в среднем за матч

1.22
1.17

Тотал матчей

2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

73
77

Бомбардиры внутри турнира

Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салех Юсеф 8 0.67
Миллескуг Ноэль 5 0.42
Линдберг Маркус 2 0.17
Хейер Мелкер 0 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 0 0
Кастегрен Хенрик 0 0
Сьогрелл Херман 0 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прица Тим 4 0.33
Нюман Кристоффер 4 0.33
Траустасон Арнор 4 0.33
Сигюргейрссон Исак 1 0.08
Лушаку Исмет 1 0.08
Ture Sandberg 1 0.08
Kevin Jansson 0 0
Ссеванкамбо Исак 0 0
Ватсон Макс 0 0
Бьёрк Карл 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Daniel Eid 0 0

Карточки

Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастегрен Хенрик 3 0
Нвадике Патрик 3 0
Leo Walta 3 0
Перссон Хоаким 2 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 2 0
Хейер Мелкер 2 0
Видгрен Деннис 1 0
Стенссон Даниэль 1 0
Сьогрелл Херман 1 0
Салех Юсеф 1 0
Миллескуг Ноэль 1 0
Викман Адам 1 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Eid 4 0
Kevin Jansson 3 0
Ссеванкамбо Исак 2 0
Ватсон Макс 2 0
Каллей Яхья 2 0
Нюман Кристоффер 1 0
Траустасон Арнор 1 0
Сисей Йозеф 1 0
Эрикссон Антон 1 0
Лушаку Исмет 1 0
Салихович Дино 1 0
Marcus Baggesen 1 0

Результаты матчей

Сириус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
ИФК Норрчепинг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
5
Сириус
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
ИФК Норрчепинг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
11

Упущенные победы

6
5
Сириус
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
ИФК Норрчепинг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
12

Упущенные победы

9
10

Голы по времени матча

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
4
57%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
14
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
17%
3
21%
1-15
2
33%
1
7%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
33%
2
14%
61-75
1
17%
2
14%
76-90

Забито

6
7
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
1
17%
3
43%
61-75
2
33%
2
29%
76-90

Пропущено

10
13
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
0
0%
2
15%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
2
20%
3
23%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
2
20%
3
23%
61-75
2
20%
2
15%
76-90

Забито

11
14
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 2
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
14%
16-30
1
9%
2
14%
31-45
3
27%
5
36%
46-60
2
18%
3
21%
61-75
2
18%
2
14%
76-90

Пропущено

16
27
6 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
6%
5
19%
1-15
3
19%
3
11%
16-30
2
13%
7
26%
31-45
3
19%
3
11%
46-60
4
25%
5
19%
61-75
3
19%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Сириус
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хаммарбю - Сириус 3:0 Сириус - Вестерос 0:0 Сириус - Гётеборг 2:2 АИК - Сириус 1:3
Сириус - Хеккен 0:3 Эльфсборг - Сириус 2:0 Броммапойкарна - Сириус 1:1 Сириус - Вернаму 0:1 Юргорден - Сириус 2:0 Кальмар - Сириус 1:2 Сириус - Хальмстад 3:0 Сириус - Браге 3:0 Кальмар - Сириус 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 Браге - Сириус 0:0 Сириус - Утсиктенс 2:0 Сириус - Раннерс 0:3 Сириус - Вестерос 1:3 Сириус - Дегерфорс 1:1 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2
АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0 ИФК Норрчепинг - Браге 1:1 Бранн - ИФК Норрчепинг 1:1 Сиэтл Саундерс - ИФК Норрчепинг 3:0 Люнгбю - ИФК Норрчепинг 4:1

Результаты матчей

Сириус
ИФК Норрчепинг

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
6:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

3:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Сириус
ИФК Норрчепинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
2
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
9
2
4
7
1.5
3
8
2
9
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 13 10 2 1 34 - 9 32
2.
Юргорден
 11 8 1 2 24 - 8 25
3.
ГАИС
 0:3 12 7 0 5 16 - 16 21
4.
Мьельбю
 12 6 2 4 20 - 14 20
5.
Хаммарбю
 11 6 0 5 18 - 15 18
6.
Хальмстад
 3:0 12 6 0 6 16 - 19 18
7.
АИК
 11 5 2 4 22 - 23 17
8.
Хеккен
 12 5 2 5 20 - 21 17
9.
Эльфсборг
 13 5 1 7 21 - 20 16
10.
Сириус
 12 4 3 5 16 - 17 15
11.
Броммапойкарна
 12 3 6 3 19 - 21 15
12.
Вернаму
 11 4 2 5 14 - 17 14
13.
Гётеборг
 12 4 2 6 13 - 19 14
14.
ИФК Норрчепинг
 12 3 2 7 15 - 32 11
15.
Кальмар
 11 3 1 7 17 - 24 10
16.
Вестерос
 11 1 2 8 4 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 6 6 0 0 16 - 1 18
2.
АИК
 6 5 0 1 17 - 7 15
3.
Хаммарбю
 6 5 0 1 14 - 5 15
4.
ГАИС
 0:3 6 5 0 1 11 - 7 15
5.
Мьельбю
 7 4 2 1 14 - 8 14
6.
Эльфсборг
 6 4 1 1 16 - 6 13
7.
Юргорден
 6 4 1 1 10 - 4 13
8.
Хальмстад
 3:0 6 4 0 2 10 - 6 12
9.
Хеккен
 6 3 1 2 12 - 10 10
10.
Сириус
 6 2 2 2 10 - 7 8
11.
Гётеборг
 6 2 1 3 4 - 9 7
12.
ИФК Норрчепинг
 5 2 0 3 7 - 13 6
13.
Броммапойкарна
 6 1 3 2 7 - 14 6
14.
Кальмар
 5 1 1 3 9 - 9 4
15.
Вестерос
 6 1 1 4 3 - 8 4
16.
Вернаму
 5 0 1 4 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 4 2 1 18 - 8 14
2.
Вернаму
 6 4 1 1 11 - 5 13
3.
Юргорден
 5 4 0 1 14 - 4 12
4.
Броммапойкарна
 6 2 3 1 12 - 7 9
5.
Гётеборг
 6 2 1 3 9 - 10 7
6.
Хеккен
 6 2 1 3 8 - 11 7
7.
Сириус
 6 2 1 3 6 - 10 7
8.
Мьельбю
 5 2 0 3 6 - 6 6
9.
ГАИС
 0:3 6 2 0 4 5 - 9 6
10.
Кальмар
 6 2 0 4 8 - 15 6
11.
Хальмстад
 3:0 6 2 0 4 6 - 13 6
12.
ИФК Норрчепинг
 7 1 2 4 8 - 19 5
13.
Хаммарбю
 5 1 0 4 4 - 10 3
14.
Эльфсборг
 7 1 0 6 5 - 14 3
15.
АИК
 5 0 2 3 5 - 16 2
16.
Вестерос
 5 0 1 4 1 - 6 1
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Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 10 (3)
Мальмё Ботхейм Эрик 8 (5)
Броммапойкарна Васич Никола 7 (4)
Сириус Салех Юсеф 7 (1)
АИК Питтас Яннис 6 (2)
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Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 6
Эльфсборг Jalal Abdulai 5
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 3
Мальмё Стрюгер-Ларсен Йенс 4
Эльфсборг Хольмен Себастьян 4
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    • 46'
      Ссеванкамбо Исак уходит с поля. Kevin Jansson выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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