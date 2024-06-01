Тур: 12. Стадион: Гримста.
2:2
Конец матча
0'
0:1
23' ГолТелин Исаак
1:1
24' ГолВасич Никола
65' Желтая карточкаСтрюгер-Ларсен Йенс
2:1
65' ГолТорбьерн Эггем
79' Желтая карточкаКорнелиус Дерек
90' Желтая карточкаЙонсен Лассер Берг
2:2
90' ГолКорнелиус Дерек
90'+8
Ход матча
23'
24'
1:1
65'
79'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 6
-
4 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
26 Владение мячом, % 74
27
Далин
Юхан
20
Ботхейм
Эрик
38
Болин
Уго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Жута ЛеонардЗащитник
- Полузащитник
-
15 Пичках ПайяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ботхейм ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Болин УгоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Берг ОливерНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
История личных встреч
Броммапойкарна
Мальмё
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
7.1%
28.6%
64.3%
1 победа 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
0.67
0.75
Среднее время на гол
135
120
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
2.13
2.33
Среднее время на гол
42
38
Всего голов
21
20
Голов в среднем за матч
1.5
1.43
Тотал матчей
2.5
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
Среднее время на гол
60
63
Бомбардиры внутри турнира
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васич Никола
|7
|0.58
|Фрицсон Людвиг
|3
|0.25
|Adam Jakobsen
|2
|0.17
|Кристенсен Фредерик
|1
|0.08
|Ирандуст Далехо
|1
|0.08
|Торбьерн Эггем
|1
|0.08
|Эрквист Расмус
|1
|0.08
|Wilmer Odefalk
|1
|0.08
|Барслунд Каре
|1
|0.08
|Сёдерстрём Тим
|0
|0
|Тимосси-Андерссон Алекс
|0
|0
|Alexander Jensen
|0
|0
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|10
|0.77
|Ботхейм Эрик
|8
|0.62
|Нанаси Себастьян
|5
|0.38
|Рикс Сёрен
|2
|0.15
|Корнелиус Дерек
|2
|0.15
|Болин Уго
|2
|0.15
|Йонсен Лассер Берг
|1
|0.08
|Янссон Понтус
|1
|0.08
|Веккья Стефано
|1
|0.08
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|1
|0.08
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
|Пенья Серхио
|0
|0
|Али Таха Абди
|0
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|0
|0
|Берг Оливер
|0
|0
Карточки
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьёркандер Эрик
|1
|1
|Фрицсон Людвиг
|2
|0
|Васич Никола
|2
|0
|Тимосси-Андерссон Алекс
|2
|0
|Барслунд Каре
|2
|0
|Чалышир Андре
|1
|0
|Эрквист Расмус
|1
|0
|Filip Sidklev
|1
|0
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|4
|0
|Пенья Серхио
|2
|0
|Телин Исаак
|2
|0
|Йонсен Лассер Берг
|2
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|2
|0
|Розенгрен Отто
|2
|0
|Ольссон Мартин
|1
|0
|Кристиансен Андерс
|1
|0
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|Рикс Сёрен
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Корнелиус Дерек
|1
|0
|Али Таха Абди
|1
|0
|Elison Makolli
|1
|0
Результаты матчей
Броммапойкарна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Мальмё
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
5
6
Броммапойкарна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Мальмё
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
8
15
Броммапойкарна
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Мальмё
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
8% (1)
62% (8)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
13
21
Голы по времени матча
Забито
7
19
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
8 Не забивали 6
1
14%
3
16%
1-15
1
14%
1
5%
16-30
2
29%
5
26%
31-45
1
14%
3
16%
46-60
1
14%
1
5%
61-75
1
14%
6
32%
76-90
Пропущено
14
7
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
2
29%
61-75
4
29%
3
43%
76-90
Забито
11
15
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
2
18%
3
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
5
33%
31-45
1
9%
4
27%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
2
18%
2
13%
76-90
Пропущено
8
2
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
13%
1
50%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
18
34
10 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 11
2 Не забивали 0
3
17%
6
18%
1-15
3
17%
1
3%
16-30
4
22%
10
29%
29%
31-45
2
11%
7
21%
46-60
3
17%
2
6%
61-75
3
17%
8
24%
76-90
Пропущено
22
9
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 6
3
14%
1
11%
1-15
4
18%
1
11%
16-30
2
9%
2
22%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
3
14%
2
22%
61-75
5
23%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Броммапойкарна
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Вернаму - Броммапойкарна 1:1
Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Броммапойкарна - Сириус 1:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Броммапойкарна - АИК 2:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Хальмстад 0:1 Хеккен - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Эребру - Броммапойкарна 1:0 Броммапойкарна - Табю 7:1 Броммапойкарна - Тебю 7:1
Мальмё
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Мальмё - Эльфсборг 2:1 Мальмё - Кальмар 5:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Мальмё - ГАИС 1:0
Гётеборг - Мальмё 0:3 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Мальмё - Юргорден 1:1 Мальмё - АИК 5:0 Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Вернаму - Мальмё 0:4 Мальмё - Хаммарбю 2:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Хальмстад - Мальмё 0:4 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Мальмё - Варберг БоИС 1:1 ИФК Лулео - Мальмё 0:8 Мальмё - Фалькенберг 0:2 Мальмё - Эстер 2:0 Будё/Глимт - Мальмё 4:0
Результаты матчей
Броммапойкарна
Мальмё
Точный счет
2:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
5:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
5
2 раза 33%
Точный счет
1:1
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
5
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Броммапойкарна
Мальмё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
52
24
34
15
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
66
94
210
58
111
49
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|34 - 9
|32
|2.
|11
|8
|1
|2
|24 - 8
|25
|3.
|0:3
|12
|7
|0
|5
|16 - 16
|21
|4.
|12
|6
|2
|4
|20 - 14
|20
|5.
|11
|6
|0
|5
|18 - 15
|18
|6.
|3:0
|12
|6
|0
|6
|16 - 19
|18
|7.
|11
|5
|2
|4
|22 - 23
|17
|8.
|12
|5
|2
|5
|20 - 21
|17
|9.
|13
|5
|1
|7
|21 - 20
|16
|10.
|12
|4
|3
|5
|16 - 17
|15
|11.
|12
|3
|6
|3
|19 - 21
|15
|12.
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|13.
|12
|4
|2
|6
|13 - 19
|14
|14.
|12
|3
|2
|7
|15 - 32
|11
|15.
|11
|3
|1
|7
|17 - 24
|10
|16.
|11
|1
|2
|8
|4 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|16 - 1
|18
|2.
|6
|5
|0
|1
|17 - 7
|15
|3.
|6
|5
|0
|1
|14 - 5
|15
|4.
|0:3
|6
|5
|0
|1
|11 - 7
|15
|5.
|7
|4
|2
|1
|14 - 8
|14
|6.
|6
|4
|1
|1
|16 - 6
|13
|7.
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|8.
|3:0
|6
|4
|0
|2
|10 - 6
|12
|9.
|6
|3
|1
|2
|12 - 10
|10
|10.
|6
|2
|2
|2
|10 - 7
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|4 - 9
|7
|12.
|5
|2
|0
|3
|7 - 13
|6
|13.
|6
|1
|3
|2
|7 - 14
|6
|14.
|5
|1
|1
|3
|9 - 9
|4
|15.
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|16.
|5
|0
|1
|4
|3 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|18 - 8
|14
|2.
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|3.
|5
|4
|0
|1
|14 - 4
|12
|4.
|6
|2
|3
|1
|12 - 7
|9
|5.
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|6.
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|7.
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|8.
|5
|2
|0
|3
|6 - 6
|6
|9.
|0:3
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|6
|10.
|6
|2
|0
|4
|8 - 15
|6
|11.
|3:0
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|12.
|7
|1
|2
|4
|8 - 19
|5
|13.
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|14.
|7
|1
|0
|6
|5 - 14
|3
|15.
|5
|0
|2
|3
|5 - 16
|2
|16.
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|10 (3)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|8 (5)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|7 (4)
|Сириус
|Салех Юсеф
|7 (1)
|АИК
|Питтас Яннис
|6 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|6
|Эльфсборг
|Jalal Abdulai
|5
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 3
|Мальмё
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|4
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|4