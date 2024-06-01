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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 12. Стадион: .
Броммапойкарна
2:2
Конец матча
Мальмё
0'
0:1
23' Гол
Телин Исаак
1:1
24' Гол
Васич Никола
65' Желтая карточка
Стрюгер-Ларсен Йенс
2:1
65' Гол
Торбьерн Эггем
79' Желтая карточка
Корнелиус Дерек
90' Желтая карточка
Йонсен Лассер Берг
2:2
90' Гол
Корнелиус Дерек
90'+8
20
Filip
Sidklev
17
Alexander
Jensen
3
Абрахамссон
Александер
2
Торбьерн
Эггем
23
Сёдерстрём
Тим
13
Фрицсон
Людвиг
10
Wilmer
Odefalk
7
Кристенсен
Фредерик
21
Тимосси-Андерссон
Алекс
9
Васич
Никола
16
Adam
Jakobsen
27
Далин
Юхан
17
Стрюгер-Ларсен
Йенс
33
Elison
Makolli
19
Корнелиус
Дерек
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
8
Пенья
Серхио
23
Йонсен
Лассер
Берг
20
Ботхейм
Эрик
11
Нанаси
Себастьян
38
Болин
Уго
9
Телин
Исаак
Броммапойкарна
3-4-3
Мальмё
4-2-3-1

История личных встреч

Броммапойкарна
Мальмё

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

7.1%
28.6%
64.3%
1 победа 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед

История матчей

А
2:1
А
1:2
А
0:3
А
3:1
К
3:1
А
2:0
А
1:1
КШ
2:0
А
2:1
А
1:3
А
0:4
А
2:1
А
1:1
А
1:1

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

0.67
0.75

Среднее время на гол

135
120

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

2.13
2.33

Среднее время на гол

42
38

Всего голов

21
20

Голов в среднем за матч

1.5
1.43

Тотал матчей

2.5
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
4
Больше 29%
Меньше 71%
10

Среднее время на гол

60
63

Бомбардиры внутри турнира

Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васич Никола 7 0.58
Фрицсон Людвиг 3 0.25
Adam Jakobsen 2 0.17
Кристенсен Фредерик 1 0.08
Ирандуст Далехо 1 0.08
Торбьерн Эггем 1 0.08
Эрквист Расмус 1 0.08
Wilmer Odefalk 1 0.08
Барслунд Каре 1 0.08
Сёдерстрём Тим 0 0
Тимосси-Андерссон Алекс 0 0
Alexander Jensen 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 10 0.77
Ботхейм Эрик 8 0.62
Нанаси Себастьян 5 0.38
Рикс Сёрен 2 0.15
Корнелиус Дерек 2 0.15
Болин Уго 2 0.15
Йонсен Лассер Берг 1 0.08
Янссон Понтус 1 0.08
Веккья Стефано 1 0.08
Йоргенсен Себастьян Винтер 1 0.08
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Пенья Серхио 0 0
Али Таха Абди 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Берг Оливер 0 0

Карточки

Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьёркандер Эрик 1 1
Фрицсон Людвиг 2 0
Васич Никола 2 0
Тимосси-Андерссон Алекс 2 0
Барслунд Каре 2 0
Чалышир Андре 1 0
Эрквист Расмус 1 0
Filip Sidklev 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стрюгер-Ларсен Йенс 4 0
Пенья Серхио 2 0
Телин Исаак 2 0
Йонсен Лассер Берг 2 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 2 0
Розенгрен Отто 2 0
Ольссон Мартин 1 0
Кристиансен Андерс 1 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Рикс Сёрен 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Корнелиус Дерек 1 0
Али Таха Абди 1 0
Elison Makolli 1 0

Результаты матчей

Броммапойкарна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Мальмё
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
6
Броммапойкарна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Мальмё
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

8
15
Броммапойкарна
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Мальмё
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
8% (1)
62% (8)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

13
21

Голы по времени матча

Забито

7
19
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
8 Не забивали 6
1
14%
3
16%
1-15
1
14%
1
5%
16-30
2
29%
5
26%
31-45
1
14%
3
16%
46-60
1
14%
1
5%
61-75
1
14%
6
32%
76-90

Пропущено

14
7
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
2
29%
61-75
4
29%
3
43%
76-90

Забито

11
15
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
2
18%
3
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
5
33%
31-45
1
9%
4
27%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
2
18%
2
13%
76-90

Пропущено

8
2
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
13%
1
50%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

18
34
10 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 11
2 Не забивали 0
3
17%
6
18%
1-15
3
17%
1
3%
16-30
4
22%
10
29%
29%
31-45
2
11%
7
21%
46-60
3
17%
2
6%
61-75
3
17%
8
24%
76-90

Пропущено

22
9
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 6
3
14%
1
11%
1-15
4
18%
1
11%
16-30
2
9%
2
22%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
3
14%
2
22%
61-75
5
23%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Броммапойкарна
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Вернаму - Броммапойкарна 1:1
Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Броммапойкарна - Сириус 1:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Броммапойкарна - АИК 2:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Хальмстад 0:1 Хеккен - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Эребру - Броммапойкарна 1:0 Броммапойкарна - Табю 7:1 Броммапойкарна - Тебю 7:1
Мальмё
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Мальмё - Эльфсборг 2:1 Мальмё - Кальмар 5:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Мальмё - ГАИС 1:0
Гётеборг - Мальмё 0:3 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Мальмё - Юргорден 1:1 Мальмё - АИК 5:0 Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Вернаму - Мальмё 0:4 Мальмё - Хаммарбю 2:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Хальмстад - Мальмё 0:4 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Мальмё - Варберг БоИС 1:1 ИФК Лулео - Мальмё 0:8 Мальмё - Фалькенберг 0:2 Мальмё - Эстер 2:0 Будё/Глимт - Мальмё 4:0

Результаты матчей

Броммапойкарна
Мальмё

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
5:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
5
2 раза 33%

Точный счет

1:1
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:1
4 раза 33%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
5
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Броммапойкарна
Мальмё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
5
2
2
4
2.5
3
4
1
5
3.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
6
6
1.5
9
4
2
10
2.5
5
8
1
11
3.5
4
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 13 10 2 1 34 - 9 32
2.
Юргорден
 11 8 1 2 24 - 8 25
3.
ГАИС
 0:3 12 7 0 5 16 - 16 21
4.
Мьельбю
 12 6 2 4 20 - 14 20
5.
Хаммарбю
 11 6 0 5 18 - 15 18
6.
Хальмстад
 3:0 12 6 0 6 16 - 19 18
7.
АИК
 11 5 2 4 22 - 23 17
8.
Хеккен
 12 5 2 5 20 - 21 17
9.
Эльфсборг
 13 5 1 7 21 - 20 16
10.
Сириус
 12 4 3 5 16 - 17 15
11.
Броммапойкарна
 12 3 6 3 19 - 21 15
12.
Вернаму
 11 4 2 5 14 - 17 14
13.
Гётеборг
 12 4 2 6 13 - 19 14
14.
ИФК Норрчепинг
 12 3 2 7 15 - 32 11
15.
Кальмар
 11 3 1 7 17 - 24 10
16.
Вестерос
 11 1 2 8 4 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 6 6 0 0 16 - 1 18
2.
АИК
 6 5 0 1 17 - 7 15
3.
Хаммарбю
 6 5 0 1 14 - 5 15
4.
ГАИС
 0:3 6 5 0 1 11 - 7 15
5.
Мьельбю
 7 4 2 1 14 - 8 14
6.
Эльфсборг
 6 4 1 1 16 - 6 13
7.
Юргорден
 6 4 1 1 10 - 4 13
8.
Хальмстад
 3:0 6 4 0 2 10 - 6 12
9.
Хеккен
 6 3 1 2 12 - 10 10
10.
Сириус
 6 2 2 2 10 - 7 8
11.
Гётеборг
 6 2 1 3 4 - 9 7
12.
ИФК Норрчепинг
 5 2 0 3 7 - 13 6
13.
Броммапойкарна
 6 1 3 2 7 - 14 6
14.
Кальмар
 5 1 1 3 9 - 9 4
15.
Вестерос
 6 1 1 4 3 - 8 4
16.
Вернаму
 5 0 1 4 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 4 2 1 18 - 8 14
2.
Вернаму
 6 4 1 1 11 - 5 13
3.
Юргорден
 5 4 0 1 14 - 4 12
4.
Броммапойкарна
 6 2 3 1 12 - 7 9
5.
Гётеборг
 6 2 1 3 9 - 10 7
6.
Хеккен
 6 2 1 3 8 - 11 7
7.
Сириус
 6 2 1 3 6 - 10 7
8.
Мьельбю
 5 2 0 3 6 - 6 6
9.
ГАИС
 0:3 6 2 0 4 5 - 9 6
10.
Кальмар
 6 2 0 4 8 - 15 6
11.
Хальмстад
 3:0 6 2 0 4 6 - 13 6
12.
ИФК Норрчепинг
 7 1 2 4 8 - 19 5
13.
Хаммарбю
 5 1 0 4 4 - 10 3
14.
Эльфсборг
 7 1 0 6 5 - 14 3
15.
АИК
 5 0 2 3 5 - 16 2
16.
Вестерос
 5 0 1 4 1 - 6 1
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Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 10 (3)
Мальмё Ботхейм Эрик 8 (5)
Броммапойкарна Васич Никола 7 (4)
Сириус Салех Юсеф 7 (1)
АИК Питтас Яннис 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 6
Эльфсборг Jalal Abdulai 5
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 3
Мальмё Стрюгер-Ларсен Йенс 4
Эльфсборг Хольмен Себастьян 4
Весь список
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