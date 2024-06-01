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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 12. Стадион: .
Хальмстад
3:0
Второй тайм: 90+'
ГАИС
0'
1:0
1' Гол
William Granath
3' Желтая карточка
Линдберг Йонас
28' Желтая карточка
Сведберг Джонатан
2:0
35' Гол
Аль-Аммари Амир
3:0
73' Гол
Офосу-Айе Фил
77' Желтая карточка
Эрландссон Тим

Ход матча

1'
William Granath
(Эйольфссон Гисли)
1:0
3'
 
Линдберг Йонас
28'
Сведберг Джонатан
 
35'
Аль-Аммари Амир
2:0
46'
Ульссон Маркус
Gabriel Wallentin
 
46'
 
Милованович Вилльям
Линдберг Йонас
46'
 
Селик Мерван
Amin Boudri
66'
 
Оберг Йоаким
Ибрагим Харун
66'
 
Лав Джек Купер
Robin Wendin Thomasson
70'
Алланссон Йоэль
Снаер Ингассон Бирнир
 
71'
Albin Ahlstrand
Эйольфссон Гисли
 
73'
Офосу-Айе Фил
(Naeem Mohammed)
3:0
77'
Эрландссон Тим
 
79'
 
Anes Cardaklija
Норен Аксель
81'
Боаки Томас
William Granath
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 9
  • 6 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 8
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 28 Владение мячом, % 72
Лучшие коэффициенты
Хальмстад
Ничья
ГАИС
3.50
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6.10
22.00
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Все Коэффициенты
12
Эрландссон
Тим
17
Офосу-Айе
Фил
3
Gabriel
Wallentin
5
Баффо
Джозеф
27
Ногейра
Винисиус
13
Эйольфссон
Гисли
8
Сведберг
Джонатан
24
Аль-Аммари
Амир
11
William
Granath
7
Снаер
Ингассон
Бирнир
18
Naeem
Mohammed
1
Красники
Мергим
6
Вангберг
Август
4
Норен
Аксель
12
Robin
Frej
5
Robin
Wendin
Thomasson
21
Axel
Henriksson
32
Ибрагим
Харун
25
Линдберг
Йонас
9
Gustav
Lundgren
18
Хольмстрём
Александр
Аль
17
Amin
Boudri
Хальмстад
4-4-2
ГАИС
4-3-3

История личных встреч

Хальмстад
ГАИС

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
50%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

18 матчей

33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед

История матчей

К
0:2
С
1:3
С
0:0
С
1:1
С
1:2
С
1:2
С
1:0
С
2:1
С
2:0
А
2:1
А
0:2
ТМС
1:0
А
1:1
А
3:0
А
1:3
А
1:1
А
0:4
А
0:0

Голы

Всего голов

8
14

Голов в среднем за матч

0.89
1.56

Среднее время на гол

101
57

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.11
1

Среднее время на гол

81
90

Всего голов

18
23

Голов в среднем за матч

1
1.28

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
3
Больше 17%
Меньше 83%
15

Среднее время на гол

90
70

Бомбардиры внутри турнира

Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Naeem Mohammed 4 0.33
Viktor Granath 2 0.17
Офосу-Айе Фил 2 0.17
William Granath 2 0.17
Аль-Аммари Амир 1 0.08
Ульссон Маркус 1 0.08
Сведберг Джонатан 1 0.08
Баффо Джозеф 1 0.08
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.08
Gabriel Wallentin 1 0.08
Ногейра Винисиус 0 0
Эйольфссон Гисли 0 0
ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лав Джек Купер 4 0.33
Хольмстрём Александр Аль 4 0.33
Axel Henriksson 3 0.25
Милованович Вилльям 2 0.17
Линдберг Йонас 2 0.17
Amin Boudri 1 0.08
Robin Wendin Thomasson 0 0
Gustav Lundgren 0 0
Вангберг Август 0 0
Chovanie Amatkarijo 0 0
Ибрагим Харун 0 0

Карточки

Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баффо Джозеф 6 0
Аль-Аммари Амир 3 0
Gabriel Wallentin 3 0
Albin Ahlstrand 3 0
Офосу-Айе Фил 2 0
Сведберг Джонатан 2 0
Naeem Mohammed 2 0
Ногейра Винисиус 2 0
Ульссон Маркус 1 0
Алланссон Йоэль 1 0
Эрландссон Тим 1 0
Снаер Ингассон Бирнир 1 0
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0
William Granath 1 0
ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Axel Henriksson 4 0
Ибрагим Харун 3 0
Линдберг Йонас 2 0
Милованович Вилльям 2 0
Хольмстрём Александр Аль 2 0
Оберг Йоаким 2 0
Amin Boudri 2 0
Вангберг Август 1 0
Норен Аксель 1 0
Бечирович Эдвин 1 0
Robin Frej 1 0
Густафссон Филип 1 0
Anes Cardaklija 1 0
Robin Wendin Thomasson 1 0

Результаты матчей

Хальмстад
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
ГАИС
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

1
0
Хальмстад
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
ГАИС
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

4
11
Хальмстад
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
ГАИС
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

5
11

Голы по времени матча

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Забито

7
12
6 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
3
43%
3
25%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
2
29%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
4
33%
76-90

Пропущено

12
6
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
8%
1
17%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
4
33%
1
17%
61-75
2
17%
2
33%
76-90

Забито

14
17
10 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
4
29%
4
24%
1-15
2
14%
3
18%
16-30
4
29%
3
18%
31-45
2
14%
2
12%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
1
7%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

18
12
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
4
22%
1
8%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
1
6%
3
25%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
5
28%
2
17%
61-75
3
17%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Хальмстад
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Эльфсборг - Хальмстад 2:0 Юргорден - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3
Кальмар - Хальмстад 5:2 Вернаму - Хальмстад 1:3 Хальмстад - Хаммарбю 2:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Вестерос - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0 Сириус - Хальмстад 3:0 Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хальмстад - Мальмё 0:4 Броммапойкарна - Хальмстад 0:1 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Треллеборг 1:1 Хальмстад - Хельсинборг 3:2 Сённерйюск - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Раннерс 0:1 Хальмстад - Утсиктенс 2:0
ГАИС
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ГАИС - Хеккен 3:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Мальмё - ГАИС 1:0 ГАИС - Вестерос 2:0
ГАИС - Гётеборг 2:1 Юргорден - ГАИС 1:0 Кальмар - ГАИС 2:3 ГАИС - Мьельбю 2:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Вернаму - ГАИС 1:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4 ГАИС - Варберг БоИС 1:1 ГАИС - Ландскруна 1:0 ГАИС - Утсиктенс 0:0 ГАИС - Эргрюте 3:0 Дегерфорс - ГАИС 2:2 Эльфсборг - ГАИС 2:0 ГАИС - Оддевольд 3:0 Сённерйюск - ГАИС 3:1 ГАИС - Утсиктенс 0:1

Результаты матчей

Хальмстад
ГАИС

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:1
3 раза 50%
0:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
1:0
3 раза 60%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:3
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
5 раз 45%
0
4 раза 36%
3
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Хальмстад
ГАИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
3
1.5
5
1
1
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
3
2
4
1.5
2
3
1
5
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
4
4
7
1.5
7
4
2
9
2.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 13 10 2 1 34 - 9 32
2.
Юргорден
 11 8 1 2 24 - 8 25
3.
ГАИС
 0:3 12 7 0 5 16 - 16 21
4.
Мьельбю
 12 6 2 4 20 - 14 20
5.
Хаммарбю
 11 6 0 5 18 - 15 18
6.
Хальмстад
 3:0 12 6 0 6 16 - 19 18
7.
АИК
 11 5 2 4 22 - 23 17
8.
Хеккен
 12 5 2 5 20 - 21 17
9.
Эльфсборг
 13 5 1 7 21 - 20 16
10.
Сириус
 12 4 3 5 16 - 17 15
11.
Броммапойкарна
 12 3 6 3 19 - 21 15
12.
Вернаму
 11 4 2 5 14 - 17 14
13.
Гётеборг
 12 4 2 6 13 - 19 14
14.
ИФК Норрчепинг
 12 3 2 7 15 - 32 11
15.
Кальмар
 11 3 1 7 17 - 24 10
16.
Вестерос
 11 1 2 8 4 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 6 6 0 0 16 - 1 18
2.
АИК
 6 5 0 1 17 - 7 15
3.
Хаммарбю
 6 5 0 1 14 - 5 15
4.
ГАИС
 0:3 6 5 0 1 11 - 7 15
5.
Мьельбю
 7 4 2 1 14 - 8 14
6.
Эльфсборг
 6 4 1 1 16 - 6 13
7.
Юргорден
 6 4 1 1 10 - 4 13
8.
Хальмстад
 3:0 6 4 0 2 10 - 6 12
9.
Хеккен
 6 3 1 2 12 - 10 10
10.
Сириус
 6 2 2 2 10 - 7 8
11.
Гётеборг
 6 2 1 3 4 - 9 7
12.
ИФК Норрчепинг
 5 2 0 3 7 - 13 6
13.
Броммапойкарна
 6 1 3 2 7 - 14 6
14.
Кальмар
 5 1 1 3 9 - 9 4
15.
Вестерос
 6 1 1 4 3 - 8 4
16.
Вернаму
 5 0 1 4 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 4 2 1 18 - 8 14
2.
Вернаму
 6 4 1 1 11 - 5 13
3.
Юргорден
 5 4 0 1 14 - 4 12
4.
Броммапойкарна
 6 2 3 1 12 - 7 9
5.
Гётеборг
 6 2 1 3 9 - 10 7
6.
Хеккен
 6 2 1 3 8 - 11 7
7.
Сириус
 6 2 1 3 6 - 10 7
8.
Мьельбю
 5 2 0 3 6 - 6 6
9.
ГАИС
 0:3 6 2 0 4 5 - 9 6
10.
Кальмар
 6 2 0 4 8 - 15 6
11.
Хальмстад
 3:0 6 2 0 4 6 - 13 6
12.
ИФК Норрчепинг
 7 1 2 4 8 - 19 5
13.
Хаммарбю
 5 1 0 4 4 - 10 3
14.
Эльфсборг
 7 1 0 6 5 - 14 3
15.
АИК
 5 0 2 3 5 - 16 2
16.
Вестерос
 5 0 1 4 1 - 6 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 10 (3)
Мальмё Ботхейм Эрик 8 (5)
Броммапойкарна Васич Никола 7 (4)
Сириус Салех Юсеф 7 (1)
АИК Питтас Яннис 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 6
Эльфсборг Jalal Abdulai 5
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 3
Мальмё Стрюгер-Ларсен Йенс 4
Эльфсборг Хольмен Себастьян 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Г О О О О Л - Аль-Аммари Амир бьет в цель!
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    • 28'
      Сведберг Джонатан получил желтую карточку от судьи
    • 3'
      Линдберг Йонас получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Эйольфссон Гисли сделал результативную передачу.
    • 1'
      Г О О О О Л - Villiam Granath бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 47% завершится победой ГАИС.
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    Хальмстад
    Ничья
    ГАИС
    3.50
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    6.10
    22.00
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