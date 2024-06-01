Тур: 12. Стадион: Oerjans Vall.
0'
1:0
1' ГолWilliam Granath
3' Желтая карточкаЛиндберг Йонас
28' Желтая карточкаСведберг Джонатан
2:0
35' ГолАль-Аммари Амир
3:0
73' ГолОфосу-Айе Фил
77' Желтая карточкаЭрландссон Тим
Ход матча
1'
35'
2:0
73'
3:0
77'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 9
-
6 Удары в створ 6
-
3 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
28 Владение мячом, % 72
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Robin FrejЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Amin BoudriНападающий
- Запасные игроки
-
13 Симс КесВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Селик МерванНападающий
-
27 Mohamed Bawa
-
-
-
Главный тренер: Фредрик Холмберг
История личных встреч
Хальмстад
ГАИС
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
87.5%
50%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
18 матчей
33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
14
Голов в среднем за матч
0.89
1.56
Среднее время на гол
101
57
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.11
1
Среднее время на гол
81
90
Всего голов
18
23
Голов в среднем за матч
1
1.28
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
Среднее время на гол
90
70
Бомбардиры внутри турнира
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Naeem Mohammed
|4
|0.33
|Viktor Granath
|2
|0.17
|Офосу-Айе Фил
|2
|0.17
|William Granath
|2
|0.17
|Аль-Аммари Амир
|1
|0.08
|Ульссон Маркус
|1
|0.08
|Сведберг Джонатан
|1
|0.08
|Баффо Джозеф
|1
|0.08
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.08
|Gabriel Wallentin
|1
|0.08
|Ногейра Винисиус
|0
|0
|Эйольфссон Гисли
|0
|0
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лав Джек Купер
|4
|0.33
|Хольмстрём Александр Аль
|4
|0.33
|Axel Henriksson
|3
|0.25
|Милованович Вилльям
|2
|0.17
|Линдберг Йонас
|2
|0.17
|Amin Boudri
|1
|0.08
|Robin Wendin Thomasson
|0
|0
|Gustav Lundgren
|0
|0
|Вангберг Август
|0
|0
|Chovanie Amatkarijo
|0
|0
|Ибрагим Харун
|0
|0
Карточки
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баффо Джозеф
|6
|0
|Аль-Аммари Амир
|3
|0
|Gabriel Wallentin
|3
|0
|Albin Ahlstrand
|3
|0
|Офосу-Айе Фил
|2
|0
|Сведберг Джонатан
|2
|0
|Naeem Mohammed
|2
|0
|Ногейра Винисиус
|2
|0
|Ульссон Маркус
|1
|0
|Алланссон Йоэль
|1
|0
|Эрландссон Тим
|1
|0
|Снаер Ингассон Бирнир
|1
|0
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0
|William Granath
|1
|0
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Axel Henriksson
|4
|0
|Ибрагим Харун
|3
|0
|Линдберг Йонас
|2
|0
|Милованович Вилльям
|2
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0
|Оберг Йоаким
|2
|0
|Amin Boudri
|2
|0
|Вангберг Август
|1
|0
|Норен Аксель
|1
|0
|Бечирович Эдвин
|1
|0
|Robin Frej
|1
|0
|Густафссон Филип
|1
|0
|Anes Cardaklija
|1
|0
|Robin Wendin Thomasson
|1
|0
Результаты матчей
Хальмстад
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
ГАИС
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
1
0
Хальмстад
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
ГАИС
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
4
11
Хальмстад
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
ГАИС
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
12
6
Упущенные победы
5
11
Голы по времени матча
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
2
33%
76-90
Забито
7
12
6 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
3
43%
3
25%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
2
29%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
4
33%
76-90
Пропущено
12
6
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
8%
1
17%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
4
33%
1
17%
61-75
2
17%
2
33%
76-90
Забито
14
17
10 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
4
29%
4
24%
1-15
2
14%
3
18%
16-30
4
29%
3
18%
31-45
2
14%
2
12%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
1
7%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
18
12
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
4
22%
1
8%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
1
6%
3
25%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
5
28%
2
17%
61-75
3
17%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Хальмстад
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Эльфсборг - Хальмстад 2:0 Юргорден - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3
Кальмар - Хальмстад 5:2 Вернаму - Хальмстад 1:3 Хальмстад - Хаммарбю 2:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Вестерос - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0 Сириус - Хальмстад 3:0 Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хальмстад - Мальмё 0:4 Броммапойкарна - Хальмстад 0:1 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Треллеборг 1:1 Хальмстад - Хельсинборг 3:2 Сённерйюск - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Раннерс 0:1 Хальмстад - Утсиктенс 2:0
ГАИС
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ГАИС - Хеккен 3:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Мальмё - ГАИС 1:0 ГАИС - Вестерос 2:0
ГАИС - Гётеборг 2:1 Юргорден - ГАИС 1:0 Кальмар - ГАИС 2:3 ГАИС - Мьельбю 2:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Вернаму - ГАИС 1:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4 ГАИС - Варберг БоИС 1:1 ГАИС - Ландскруна 1:0 ГАИС - Утсиктенс 0:0 ГАИС - Эргрюте 3:0 Дегерфорс - ГАИС 2:2 Эльфсборг - ГАИС 2:0 ГАИС - Оддевольд 3:0 Сённерйюск - ГАИС 3:1 ГАИС - Утсиктенс 0:1
Результаты матчей
Хальмстад
ГАИС
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:1
3 раза 50%
0:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
1:0
3 раза 60%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:3
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
5 раз 45%
0
4 раза 36%
3
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Хальмстад
ГАИС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
23
51
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
23
24
23
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
74
47
74
29
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|34 - 9
|32
|2.
|11
|8
|1
|2
|24 - 8
|25
|3.
|0:3
|12
|7
|0
|5
|16 - 16
|21
|4.
|12
|6
|2
|4
|20 - 14
|20
|5.
|11
|6
|0
|5
|18 - 15
|18
|6.
|3:0
|12
|6
|0
|6
|16 - 19
|18
|7.
|11
|5
|2
|4
|22 - 23
|17
|8.
|12
|5
|2
|5
|20 - 21
|17
|9.
|13
|5
|1
|7
|21 - 20
|16
|10.
|12
|4
|3
|5
|16 - 17
|15
|11.
|12
|3
|6
|3
|19 - 21
|15
|12.
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|13.
|12
|4
|2
|6
|13 - 19
|14
|14.
|12
|3
|2
|7
|15 - 32
|11
|15.
|11
|3
|1
|7
|17 - 24
|10
|16.
|11
|1
|2
|8
|4 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|16 - 1
|18
|2.
|6
|5
|0
|1
|17 - 7
|15
|3.
|6
|5
|0
|1
|14 - 5
|15
|4.
|0:3
|6
|5
|0
|1
|11 - 7
|15
|5.
|7
|4
|2
|1
|14 - 8
|14
|6.
|6
|4
|1
|1
|16 - 6
|13
|7.
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|8.
|3:0
|6
|4
|0
|2
|10 - 6
|12
|9.
|6
|3
|1
|2
|12 - 10
|10
|10.
|6
|2
|2
|2
|10 - 7
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|4 - 9
|7
|12.
|5
|2
|0
|3
|7 - 13
|6
|13.
|6
|1
|3
|2
|7 - 14
|6
|14.
|5
|1
|1
|3
|9 - 9
|4
|15.
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|16.
|5
|0
|1
|4
|3 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|18 - 8
|14
|2.
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|3.
|5
|4
|0
|1
|14 - 4
|12
|4.
|6
|2
|3
|1
|12 - 7
|9
|5.
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|6.
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|7.
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|8.
|5
|2
|0
|3
|6 - 6
|6
|9.
|0:3
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|6
|10.
|6
|2
|0
|4
|8 - 15
|6
|11.
|3:0
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|12.
|7
|1
|2
|4
|8 - 19
|5
|13.
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|14.
|7
|1
|0
|6
|5 - 14
|3
|15.
|5
|0
|2
|3
|5 - 16
|2
|16.
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|10 (3)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|8 (5)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|7 (4)
|Сириус
|Салех Юсеф
|7 (1)
|АИК
|Питтас Яннис
|6 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|6
|Эльфсборг
|Jalal Abdulai
|5
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 3
|Мальмё
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|4
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|4