  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 12. Стадион: . Зрители: 8030
Хальмстад
4:0
Конец матча
ГАИС
0'
1:0
1' Гол
William Granath
3' Желтая карточка
Линдберг Йонас
28' Желтая карточка
Сведберг Джонатан
2:0
35' Гол
Аль-Аммари Амир
3:0
73' Гол
Офосу-Айе Фил
77' Желтая карточка
Эрландссон Тим
90' Желтая карточка
Красники Мергим
4:0
90' Пенальти
Naeem Mohammed
90'+18
12
Эрландссон
Тим
17
Офосу-Айе
Фил
3
Gabriel
Wallentin
5
Баффо
Джозеф
27
Ногейра
Винисиус
13
Эйольфссон
Гисли
8
Сведберг
Джонатан
24
Аль-Аммари
Амир
11
William
Granath
7
Снаер
Ингассон
Бирнир
18
Naeem
Mohammed
1
Красники
Мергим
6
Вангберг
Август
4
Норен
Аксель
12
Robin
Frej
5
Robin
Wendin
Thomasson
21
Axel
Henriksson
32
Ибрагим
Харун
25
Линдберг
Йонас
9
Gustav
Lundgren
18
Хольмстрём
Александр
Аль
17
Amin
Boudri
Хальмстад
4-4-2
ГАИС
4-3-3

История личных встреч

Хальмстад
ГАИС

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
50%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

18 матчей

33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед

История матчей

К
0:2
С
1:3
С
0:0
С
1:1
С
1:2
С
1:2
С
1:0
С
2:1
С
2:0
А
2:1
А
0:2
ТМС
1:0
А
1:1
А
3:0
А
1:3
А
1:1
А
0:4
А
0:0

Голы

Всего голов

8
14

Голов в среднем за матч

0.89
1.56

Среднее время на гол

101
57

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.11
1

Среднее время на гол

81
90

Всего голов

18
23

Голов в среднем за матч

1
1.28

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
3
Больше 17%
Меньше 83%
15

Среднее время на гол

90
70

Бомбардиры внутри турнира

Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Naeem Mohammed 5 (1) 0.42
Viktor Granath 2 0.17
Офосу-Айе Фил 2 0.17
William Granath 2 0.17
Аль-Аммари Амир 1 0.08
Ульссон Маркус 1 0.08
Сведберг Джонатан 1 0.08
Баффо Джозеф 1 0.08
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.08
Gabriel Wallentin 1 0.08
Ногейра Винисиус 0 0
Эйольфссон Гисли 0 0
ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лав Джек Купер 4 0.33
Хольмстрём Александр Аль 4 0.33
Axel Henriksson 3 0.25
Милованович Вилльям 2 0.17
Линдберг Йонас 2 0.17
Amin Boudri 1 0.08
Robin Wendin Thomasson 0 0
Gustav Lundgren 0 0
Вангберг Август 0 0
Chovanie Amatkarijo 0 0
Ибрагим Харун 0 0

Карточки

Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баффо Джозеф 6 0
Аль-Аммари Амир 3 0
Gabriel Wallentin 3 0
Albin Ahlstrand 3 0
Офосу-Айе Фил 2 0
Сведберг Джонатан 2 0
Naeem Mohammed 2 0
Ногейра Винисиус 2 0
Ульссон Маркус 1 0
Алланссон Йоэль 1 0
Эрландссон Тим 1 0
Снаер Ингассон Бирнир 1 0
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0
William Granath 1 0
ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Axel Henriksson 4 0
Ибрагим Харун 3 0
Линдберг Йонас 2 0
Милованович Вилльям 2 0
Хольмстрём Александр Аль 2 0
Оберг Йоаким 2 0
Amin Boudri 2 0
Вангберг Август 1 0
Красники Мергим 1 0
Норен Аксель 1 0
Бечирович Эдвин 1 0
Robin Frej 1 0
Густафссон Филип 1 0
Anes Cardaklija 1 0
Robin Wendin Thomasson 1 0

Результаты матчей

Хальмстад
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
ГАИС
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

1
0
Хальмстад
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
ГАИС
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

4
11
Хальмстад
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
ГАИС
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

5
11

Голы по времени матча

Забито

11
5
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
2
18%
1
20%
1-15
1
9%
2
40%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
1
20%
76-90

Пропущено

6
10
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
3
50%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
1
17%
3
30%
76-90

Забито

7
12
6 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
3
43%
3
25%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
2
29%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
4
33%
76-90

Пропущено

12
6
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
8%
1
17%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
4
33%
1
17%
61-75
2
17%
2
33%
76-90

Забито

18
17
12 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
5
28%
4
24%
1-15
2
11%
3
18%
16-30
5
28%
3
18%
31-45
2
11%
2
12%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
2
11%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

18
16
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
4
22%
2
13%
1-15
3
17%
1
6%
16-30
1
6%
4
25%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
5
28%
3
19%
61-75
3
17%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Хальмстад
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Эльфсборг - Хальмстад 2:0 Юргорден - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3
Кальмар - Хальмстад 5:2 Вернаму - Хальмстад 1:3 Хальмстад - Хаммарбю 2:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Вестерос - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0 Сириус - Хальмстад 3:0 Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хальмстад - Мальмё 0:4 Броммапойкарна - Хальмстад 0:1 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Треллеборг 1:1 Хальмстад - Хельсинборг 3:2 Сённерйюск - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Раннерс 0:1 Хальмстад - Утсиктенс 2:0
ГАИС
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ГАИС - Хеккен 3:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Мальмё - ГАИС 1:0 ГАИС - Вестерос 2:0
ГАИС - Гётеборг 2:1 Юргорден - ГАИС 1:0 Кальмар - ГАИС 2:3 ГАИС - Мьельбю 2:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Вернаму - ГАИС 1:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4 ГАИС - Варберг БоИС 1:1 ГАИС - Ландскруна 1:0 ГАИС - Утсиктенс 0:0 ГАИС - Эргрюте 3:0 Дегерфорс - ГАИС 2:2 Эльфсборг - ГАИС 2:0 ГАИС - Оддевольд 3:0 Сённерйюск - ГАИС 3:1 ГАИС - Утсиктенс 0:1

Результаты матчей

Хальмстад
ГАИС

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:1
3 раза 50%
0:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
1:0
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
5 раз 42%
2
5 раз 42%
3
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Хальмстад
ГАИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
5
1
2
4
2.5
1
5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
4
2
4
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
7
5
5
7
1.5
7
5
3
9
2.5
2
10
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 13 10 2 1 34 - 9 32
2.
Юргорден
 11 8 1 2 24 - 8 25
3.
ГАИС
 12 7 0 5 16 - 17 21
4.
Мьельбю
 12 6 2 4 20 - 14 20
5.
Хаммарбю
 11 6 0 5 18 - 15 18
6.
Хальмстад
 12 6 0 6 17 - 19 18
7.
АИК
 11 5 2 4 22 - 23 17
8.
Хеккен
 12 5 2 5 20 - 21 17
9.
Эльфсборг
 13 5 1 7 21 - 20 16
10.
Сириус
 12 4 3 5 16 - 17 15
11.
Броммапойкарна
 12 3 6 3 19 - 21 15
12.
Вернаму
 11 4 2 5 14 - 17 14
13.
Гётеборг
 12 4 2 6 13 - 19 14
14.
ИФК Норрчепинг
 12 3 2 7 15 - 32 11
15.
Кальмар
 11 3 1 7 17 - 24 10
16.
Вестерос
 11 1 2 8 4 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 6 6 0 0 16 - 1 18
2.
АИК
 6 5 0 1 17 - 7 15
3.
Хаммарбю
 6 5 0 1 14 - 5 15
4.
ГАИС
 6 5 0 1 11 - 7 15
5.
Мьельбю
 7 4 2 1 14 - 8 14
6.
Эльфсборг
 6 4 1 1 16 - 6 13
7.
Юргорден
 6 4 1 1 10 - 4 13
8.
Хальмстад
 6 4 0 2 11 - 6 12
9.
Хеккен
 6 3 1 2 12 - 10 10
10.
Сириус
 6 2 2 2 10 - 7 8
11.
Гётеборг
 6 2 1 3 4 - 9 7
12.
ИФК Норрчепинг
 5 2 0 3 7 - 13 6
13.
Броммапойкарна
 6 1 3 2 7 - 14 6
14.
Кальмар
 5 1 1 3 9 - 9 4
15.
Вестерос
 6 1 1 4 3 - 8 4
16.
Вернаму
 5 0 1 4 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 4 2 1 18 - 8 14
2.
Вернаму
 6 4 1 1 11 - 5 13
3.
Юргорден
 5 4 0 1 14 - 4 12
4.
Броммапойкарна
 6 2 3 1 12 - 7 9
5.
Гётеборг
 6 2 1 3 9 - 10 7
6.
Хеккен
 6 2 1 3 8 - 11 7
7.
Сириус
 6 2 1 3 6 - 10 7
8.
Мьельбю
 5 2 0 3 6 - 6 6
9.
ГАИС
 6 2 0 4 5 - 10 6
10.
Кальмар
 6 2 0 4 8 - 15 6
11.
Хальмстад
 6 2 0 4 6 - 13 6
12.
ИФК Норрчепинг
 7 1 2 4 8 - 19 5
13.
Хаммарбю
 5 1 0 4 4 - 10 3
14.
Эльфсборг
 7 1 0 6 5 - 14 3
15.
АИК
 5 0 2 3 5 - 16 2
16.
Вестерос
 5 0 1 4 1 - 6 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 10 (3)
Мальмё Ботхейм Эрик 8 (5)
Сириус Салех Юсеф 8 (1)
Броммапойкарна Васич Никола 7 (4)
АИК Питтас Яннис 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 6
ИФК Норрчепинг Daniel Eid 5
Эльфсборг Jalal Abdulai 5
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 3
Мальмё Стрюгер-Ларсен Йенс 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Amin Boudri уходит с поля. Селик Мерван выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Хальмстад 4:0 ГАИС онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный