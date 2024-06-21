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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Сампайо Вилтон
Перу
FIFA #31
 
Позже
Чили
FIFA #40
Прогнозы 142
Перу 19% (27)
X 33.1% (47)
Чили 47.9% (68)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Перу
Ничья
Чили
4.40
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3.20
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1
Гальесе
Педро
15
Араухо
Мигель
5
Самбрано
Очандарте
22
Калленс
Александр
7
Поло Энди
8
Пенья
Серхио
16
Вильдер
Картахена
23
Киспе
Пьеро
17
Адвинкула
Луис
20
Флорес
Эдисон
14
Лападула
Джанлука
1
Браво
Клаудио
4
Исла
Маурисио
5
Диас
Пауло
16
Личновски
Игор
2
Суасо
Габриэль
7
Нуньес
Марселино
13
Пульгар
Эрик
9
Давила
Виктор
10
Санчес
Алексис
15
Вальдес
Диего
11
Варгас
Эдуардо
Перу
3-5-1-1
Чили
4-2-3-1

История личных встреч

Перу
Чили

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
4 победы 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

Ч2КЮА
2:0
Ч2КЮА
2:0
Ч2КЮА
2:0
КА
0:3
ТМС
3:0
Ч2КЮА
2:1
Ч2КЮА
3:4
КА
2:1
ЧМОМ
1:0
FI
0:3
ЧМОМ
4:2
КА
1:0
ЧМОМ
1:3
ЧМОМ
2:0

Голы

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.67
0.88

Среднее время на гол

54
102

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.88
1.67

Среднее время на гол

48
54

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

1.79
1.21

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

50
74

Результаты последних матчей

Перу
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Перу - Сальвадор 1:0 Перу - Парагвай 0:0 Перу - Доминиканская Республика 4:1 Перу - Никарагуа 2:0
Перу - Венесуэла 1:1 Боливия - Перу 2:0 Перу - Аргентина 0:2 Чили - Перу 2:0 Перу - Бразилия 0:1 Парагвай - Перу 0:0 Япония - Перу 4:1 Южная Корея - Перу 0:1 Марокко - Перу 0:0 Германия - Перу 2:0 Боливия - Перу 0:1 Перу - Парагвай 1:0 Перу - Сальвадор 4:1 Мексика - Перу 1:0 Австралия - Перу 0:0 Перу - Новая Зеландия 1:0
Чили
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Чили - Парагвай 3:0 Франция - Чили 3:2 Албания - Чили 0:3 Эквадор - Чили 1:0
Чили - Парагвай 0:0 Венесуэла - Чили 3:0 Чили - Перу 2:0 Чили - Колумбия 0:0 Уругвай - Чили 3:1 Боливия - Чили 0:0 Чили - Доминиканская Республика 5:0 Чили - Куба 3:0 Чили - Парагвай 3:2 Словакия - Чили 0:0 Польша - Чили 1:0 Катар - Чили 2:2 Марокко - Чили 2:0 Гана - Чили 0:0 Чили - Тунис 0:2 Южная Корея - Чили 2:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Перу
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Чили
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Канада
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Канада
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Перу
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Чили
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чили
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Перу
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Аргентина
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Канада
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аргентина Мартинес Лаутаро 1
Аргентина Альварес Хулиан 1
Аргентина Месси Лионель 0 (1)
Аргентина Макаллистер Алексис 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аргентина Де Пауль Родриго 1
Аргентина Ло Чельсо Джовани 1
Канада Корнелиус Дерек 1
Канада Коне Исмаэль 1
Весь список
  • До матча
  • Напомним, в стартовой игре турнира, прошедшей в рамках этой же группы, действующий победитель Копа Америка сборная Аргентины обыграла Канаду со счётом 2:0.
  • Анонс
    Добро пожаловать на матч группового этапа Кубка Америки, в котором встретятся сборные Перу и Чили. Текстовую трансляцию встречи проведёт Артур Гаямов.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Перу - Чили от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 июня 2024, осталось 4 минуты.

    Главный судья: Сампайо Вилтон

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

Прогнозы 142
Перу 19% (27)
X 33.1% (47)
Чили 47.9% (68)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Перу
Ничья
Чили
4.40
Реклама, betcity.ru
3.20
Реклама, betcity.ru
2.22
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Перу - Чили онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Перу - Чили

Исход игры
Перу
19.3% (28)
Ничья
33.1% (48)
Чили
47.6% (69)
Тотал 2.5
Больше
38.26% (44)
Меньше
61.74% (71)
Обе команды забьют
Да
70.43% (81)
Нет
29.57% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25.5% (37)
1:2 Чили
16.6% (24)
0:1 Чили
11% (16)
2:1 Перу
7.6% (11)
1:0 Перу
6.2% (9)
0:2 Чили
4.8% (7)
2:2 Ничья
4.1% (6)
1:3 Чили
1.4% (2)
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