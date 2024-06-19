  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кубок Америки 2024
Тур: 1. Стадион: .
Перу
FIFA #32
 
Позже
Чили
FIFA #42
Прогнозы 57
Перу 19.3% (11)
X 36.8% (21)
Чили 43.9% (25)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Перу
Ничья
Чили
4.40
Реклама, pari.ru
3.30
Реклама, betcity.ru
2.03
Все Коэффициенты

История личных встреч

Перу
Чили

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
4 победы 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

Ч2КЮА
2:0
Ч2КЮА
2:0
Ч2КЮА
2:0
КА
0:3
ТМС
3:0
Ч2КЮА
2:1
Ч2КЮА
3:4
КА
2:1
ЧМОМ
1:0
FI
0:3
ЧМОМ
4:2
КА
1:0
ЧМОМ
1:3
ЧМОМ
2:0

Голы

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.67
0.88

Среднее время на гол

54
102

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.88
1.67

Среднее время на гол

48
54

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

1.79
1.21

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

50
74

Результаты последних матчей

Перу
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Перу - Сальвадор 1:0 Перу - Парагвай 0:0 Перу - Доминиканская Республика 4:1 Перу - Никарагуа 2:0
Перу - Венесуэла 1:1 Боливия - Перу 2:0 Перу - Аргентина 0:2 Чили - Перу 2:0 Перу - Бразилия 0:1 Парагвай - Перу 0:0 Япония - Перу 4:1 Южная Корея - Перу 0:1 Марокко - Перу 0:0 Германия - Перу 2:0 Боливия - Перу 0:1 Перу - Парагвай 1:0 Перу - Сальвадор 4:1 Мексика - Перу 1:0 Австралия - Перу 0:0 Перу - Новая Зеландия 1:0
Чили
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Чили - Парагвай 3:0 Франция - Чили 3:2 Албания - Чили 0:3 Эквадор - Чили 1:0
Чили - Парагвай 0:0 Венесуэла - Чили 3:0 Чили - Перу 2:0 Чили - Колумбия 0:0 Уругвай - Чили 3:1 Боливия - Чили 0:0 Чили - Доминиканская Республика 5:0 Чили - Куба 3:0 Чили - Парагвай 3:2 Словакия - Чили 0:0 Польша - Чили 1:0 Катар - Чили 2:2 Марокко - Чили 2:0 Гана - Чили 0:0 Чили - Тунис 0:2 Южная Корея - Чили 2:0

Группа A

Команда И В Н П Г О
1.
Канада
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Чили
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Перу
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Аргентина
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда И В Н П Г О
1.
Аргентина
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Перу
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Чили
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Канада
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда И В Н П Г О
1.
Аргентина
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Перу
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Чили
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Канада
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф
  • Текстовая онлайн трансляция матча Перу - Чили от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 июня 2024, осталось 2 дня 16 часов 16 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 30.4% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 57
    Перу 19.3% (11)
    X 36.8% (21)
    Чили 43.9% (25)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Перу
    Ничья
    Чили
    4.40
    Реклама, pari.ru
    3.30
    Реклама, betcity.ru
    2.03
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Перу - Чили онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Перу - Чили

    Исход игры
    Перу
    17.9% (10)
    Ничья
    37.5% (21)
    Чили
    44.6% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.64% (25)
    Меньше
    55.36% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (42)
    Нет
    25% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.4% (17)
    1:2 Чили
    28.6% (16)
    0:1 Чили
    10.7% (6)
    2:1 Перу
    8.9% (5)
    1:0 Перу
    7.1% (4)
    0:2 Чили
    3.6% (2)
    2:2 Ничья
    3.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Перу
    Чили
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный