Тур: 1. Стадион: Эй-ти-энд-ти Стэдиум.
История личных встреч
Перу
Чили
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
4 победы 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.67
0.88
Среднее время на гол
54
102
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.88
1.67
Среднее время на гол
48
54
Всего голов
25
17
Голов в среднем за матч
1.79
1.21
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
50
74
Результаты последних матчей
Перу
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Перу - Сальвадор 1:0 Перу - Парагвай 0:0 Перу - Доминиканская Республика 4:1 Перу - Никарагуа 2:0
Перу - Венесуэла 1:1 Боливия - Перу 2:0 Перу - Аргентина 0:2 Чили - Перу 2:0 Перу - Бразилия 0:1 Парагвай - Перу 0:0 Япония - Перу 4:1 Южная Корея - Перу 0:1 Марокко - Перу 0:0 Германия - Перу 2:0 Боливия - Перу 0:1 Перу - Парагвай 1:0 Перу - Сальвадор 4:1 Мексика - Перу 1:0 Австралия - Перу 0:0 Перу - Новая Зеландия 1:0
Чили
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Чили - Парагвай 3:0 Франция - Чили 3:2 Албания - Чили 0:3 Эквадор - Чили 1:0
Чили - Парагвай 0:0 Венесуэла - Чили 3:0 Чили - Перу 2:0 Чили - Колумбия 0:0 Уругвай - Чили 3:1 Боливия - Чили 0:0 Чили - Доминиканская Республика 5:0 Чили - Куба 3:0 Чили - Парагвай 3:2 Словакия - Чили 0:0 Польша - Чили 1:0 Катар - Чили 2:2 Марокко - Чили 2:0 Гана - Чили 0:0 Чили - Тунис 0:2 Южная Корея - Чили 2:0
Группа A
Группа A
- — Выход в плей-офф
Прогнозы на матч Перу - Чили
Исход игры
Перу
17.9% (10)
Ничья
37.5% (21)
Чили
44.6% (25)
Тотал 2.5
Больше
44.64% (25)
Меньше
55.36% (31)
Обе команды забьют
Да
75% (42)
Нет
25% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.4% (17)
1:2 Чили
28.6% (16)
0:1 Чили
10.7% (6)
2:1 Перу
8.9% (5)
1:0 Перу
7.1% (4)
0:2 Чили
3.6% (2)
2:2 Ничья
3.6% (2)
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