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  3. Кубок Америки 2024
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Ролдан Вилмар
Эквадор
FIFA #30
0:0
Первый тайм: 4'
Венесуэла
FIFA #54
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 75 Владение мячом, % 25

Владение мячом

Прогнозы 126
Эквадор 76.2% (96)
X 13.5% (17)
Венесуэла 10.3% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эквадор
Ничья
Венесуэла
2.09
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3.30
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4.70
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Домингес
Александер
17
Пресиадо
Анхело
2
Торрес
Феликс
6
Пачо
Вильям
3
Инкапье
Пьеро
21
Франко
Алан
23
Кайседо
Мойсес
9
Йебоа
Джон
10
Паэс
Кендри
16
Сармиенто
Джереми
13
Валенсия
Эннер
22
Ромо
Рафаэль
21
Гонсалес
Александр
2
Феррареси
Науэль
3
Осорио
Йордан
15
Наварро
Мигель
6
Эррера
Янхель
13
Мартинес
Хосе
Андрес
18
Кассерес
Кристиан
11
Мачис
Дарвин
23
Рондон
Саломон
10
Сотельдо
Йеферсон
Эквадор
4-2-3-1
Венесуэла
4-3-3

История личных встреч

Эквадор
Венесуэла

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

15 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед

История матчей

Ч2КЮА
0:0
Ч2КЮА
1:0
Ч2КЮА
2:1
КА
2:2
ТМС
1:1
ТМС
1:1
Ч2КЮА
3:0
Ч2КЮА
1:3
ЧМОМ
1:1
ЧМОМ
2:0
КА
1:0
ТМС
4:1
ТМС
1:0
ЧМОМ
3:1
ЧМОМ
0:1

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.83
1

Среднее время на гол

49
90

Всего голов

12
3

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Среднее время на гол

67
180

Всего голов

23
12

Голов в среднем за матч

1.53
0.8

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

58
112

Результаты последних матчей

Эквадор
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эквадор - Гондурас 2:1 Эквадор - Боливия 3:1 Аргентина - Эквадор 1:0 Италия - Эквадор 2:0
Гватемала - Эквадор 0:2 Эквадор - Чили 1:0 Венесуэла - Эквадор 0:0 Эквадор - Колумбия 0:0 Боливия - Эквадор 1:2 Эквадор - Уругвай 2:1 Аргентина - Эквадор 1:0 Эквадор - Коста-Рика 3:1 Эквадор - Боливия 1:0 Австралия - Эквадор 1:2 Австралия - Эквадор 3:1 Эквадор - Сенегал 1:2 Нидерланды - Эквадор 1:1 Катар - Эквадор 0:2 Эквадор - Ирак 0:0 Япония - Эквадор 0:0
Венесуэла
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Гватемала - Венесуэла 0:0 Италия - Венесуэла 2:1 Колумбия - Венесуэла 1:0 Перу - Венесуэла 1:1
Венесуэла - Эквадор 0:0 Венесуэла - Чили 3:0 Бразилия - Венесуэла 1:1 Венесуэла - Парагвай 1:0 Колумбия - Венесуэла 1:0 Гватемала - Венесуэла 0:1 Гондурас - Венесуэла 0:1 Узбекистан - Венесуэла 1:1 Саудовская Аравия - Венесуэла 1:2 Сирия - Венесуэла 1:2 Венесуэла - Панама 2:2 ОАЭ - Венесуэла 0:4 Исландия - Венесуэла 1:0 Саудовская Аравия - Венесуэла 0:1 Мальта - Венесуэла 0:1 Венесуэла - Колумбия 0:1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эквадор
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Венесуэла
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Мексика
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ямайка
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эквадор
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Ямайка
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Венесуэла
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Мексика
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венесуэла
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Ямайка
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Мексика
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Эквадор
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аргентина Мартинес Лаутаро 1
Аргентина Альварес Хулиан 1
Аргентина Месси Лионель 0 (1)
Аргентина Макаллистер Алексис 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Чили Санчес Алексис 1
Перу Самбрано Очандарте 1
Аргентина Де Пауль Родриго 1
Чили Пульгар Эрик 1
Чили Давила Виктор 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    5'
    Из глубины поля последовал заброс на ход Инкапье, Пьеро зацепился за мяч, но затем при попытке войти в штрафную площадь нарушил правила против Феррареси. 
  • Фол, нарушение
    4'
    Кассерес в центре поля нарушил правила против Кайседо. Игроки сборной Эквадора не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 3'
    Рондон отправился прессинговать Домингеса в центр штрафной площади, Александер сыграл без ошибок и выбил мяч в центр поля. 
  • 2'
    Из центра поля сразу же последовал заброс на правый угол штрафной площади сборной Венесуэлы, мяч полетел довольно сильно для Валенсии, Ромо при этом спокойно вышел из ворот и перехватил его. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва между двумя достаточно крепкими командами, которые имеют неплохие шансы на выход в плей-офф, но для этого турнир нужно стараться начинать с победы. 
  • До матча
  • Рассудит этот матч колумбийская бригада арбитров во главе с Вильмаром Рольданом. Помогать ему на бровках будут Александер Гусман и Хон Леон. Резервным арбитром на этот матч назначен Кевин Ортега из Перу. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче первого тура группового этапа Кубка Америки, который проходит в США. Сегодня свой путь на турнире начинают команды группы В. Первыми в Калифорнии сыграют между собой сборные Эквадора и Венесуэлы. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 28.6% пользователей.
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Levi's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Эквадор 0:0 Венесуэла

Исход игры
Эквадор
76.2% (96)
Ничья
13.5% (17)
Венесуэла
10.3% (13)
Тотал 2.5
Больше
41.74% (48)
Меньше
58.26% (67)
Обе команды забьют
Да
52.17% (60)
Нет
47.83% (55)
Популярный счёт
1:0 Эквадор
28.6% (36)
2:1 Эквадор
27.8% (35)
2:0 Эквадор
11.1% (14)
1:1 Ничья
10.3% (13)
1:2 Венесуэла
5.6% (7)
2:2 Ничья
2.4% (3)
0:1 Венесуэла
1.6% (2)
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