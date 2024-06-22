Первый тайм

5' Из глубины поля последовал заброс на ход Инкапье, Пьеро зацепился за мяч, но затем при попытке войти в штрафную площадь нарушил правила против Феррареси.

4' Кассерес в центре поля нарушил правила против Кайседо. Игроки сборной Эквадора не стали торопиться при розыгрыше мяча.

3' Рондон отправился прессинговать Домингеса в центр штрафной площади, Александер сыграл без ошибок и выбил мяч в центр поля.

2' Из центра поля сразу же последовал заброс на правый угол штрафной площади сборной Венесуэлы, мяч полетел довольно сильно для Валенсии, Ромо при этом спокойно вышел из ворот и перехватил его.