Тур: 1. Стадион: Ливайс. Главный судья: Ролдан Вилмар
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
75 Владение мячом, % 25
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
21
Франко
Алан
10
Паэс
Кендри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Паэс КендриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Уртадо ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ортис ХулиоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Минда АланПолузащитник
-
15 Мена АнхельПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Санчес Бас Феликс
- Основной состав
-
22 Ромо РафаэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мачис ДарвинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Бель ЭдуардПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Рамирес ЭрикНападающий
-
Главный тренер: Батиста Фернандо
История личных встреч
Эквадор
Венесуэла
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
15 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.83
1
Среднее время на гол
49
90
Всего голов
12
3
Голов в среднем за матч
1.33
0.5
Среднее время на гол
67
180
Всего голов
23
12
Голов в среднем за матч
1.53
0.8
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
58
112
Результаты последних матчей
Эквадор
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эквадор - Гондурас 2:1 Эквадор - Боливия 3:1 Аргентина - Эквадор 1:0 Италия - Эквадор 2:0
Гватемала - Эквадор 0:2 Эквадор - Чили 1:0 Венесуэла - Эквадор 0:0 Эквадор - Колумбия 0:0 Боливия - Эквадор 1:2 Эквадор - Уругвай 2:1 Аргентина - Эквадор 1:0 Эквадор - Коста-Рика 3:1 Эквадор - Боливия 1:0 Австралия - Эквадор 1:2 Австралия - Эквадор 3:1 Эквадор - Сенегал 1:2 Нидерланды - Эквадор 1:1 Катар - Эквадор 0:2 Эквадор - Ирак 0:0 Япония - Эквадор 0:0
Венесуэла
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Гватемала - Венесуэла 0:0 Италия - Венесуэла 2:1 Колумбия - Венесуэла 1:0 Перу - Венесуэла 1:1
Венесуэла - Эквадор 0:0 Венесуэла - Чили 3:0 Бразилия - Венесуэла 1:1 Венесуэла - Парагвай 1:0 Колумбия - Венесуэла 1:0 Гватемала - Венесуэла 0:1 Гондурас - Венесуэла 0:1 Узбекистан - Венесуэла 1:1 Саудовская Аравия - Венесуэла 1:2 Сирия - Венесуэла 1:2 Венесуэла - Панама 2:2 ОАЭ - Венесуэла 0:4 Исландия - Венесуэла 1:0 Саудовская Аравия - Венесуэла 0:1 Мальта - Венесуэла 0:1 Венесуэла - Колумбия 0:1
Группа B
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Аргентина
|Мартинес Лаутаро
|1
|Аргентина
|Альварес Хулиан
|1
|Аргентина
|Месси Лионель
|0 (1)
|Аргентина
|Макаллистер Алексис
|0 (1)
|Чили
|Санчес Алексис
|1
|Перу
|Самбрано Очандарте
|1
|Аргентина
|Де Пауль Родриго
|1
|Чили
|Пульгар Эрик
|1
|Чили
|Давила Виктор
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эквадор 0:0 Венесуэла
Исход игры
Эквадор
76.2% (96)
Ничья
13.5% (17)
Венесуэла
10.3% (13)
Тотал 2.5
Больше
41.74% (48)
Меньше
58.26% (67)
Обе команды забьют
Да
52.17% (60)
Нет
47.83% (55)
Популярный счёт
1:0 Эквадор
28.6% (36)
2:1 Эквадор
27.8% (35)
2:0 Эквадор
11.1% (14)
1:1 Ничья
10.3% (13)
1:2 Венесуэла
5.6% (7)
2:2 Ничья
2.4% (3)
0:1 Венесуэла
1.6% (2)
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