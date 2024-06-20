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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Ролдан Вилмар
Эквадор
FIFA #31
 
Позже
Венесуэла
FIFA #54
Прогнозы 53
Эквадор 69.8% (37)
X 17% (9)
Венесуэла 13.2% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Эквадор
Ничья
Венесуэла
1.83
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3.65
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5.30
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Эквадор
Венесуэла

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

15 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед

История матчей

Ч2КЮА
0:0
Ч2КЮА
1:0
Ч2КЮА
2:1
КА
2:2
ТМС
1:1
ТМС
1:1
Ч2КЮА
3:0
Ч2КЮА
1:3
ЧМОМ
1:1
ЧМОМ
2:0
КА
1:0
ТМС
4:1
ТМС
1:0
ЧМОМ
3:1
ЧМОМ
0:1

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.83
1

Среднее время на гол

49
90

Всего голов

12
3

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Среднее время на гол

67
180

Всего голов

23
12

Голов в среднем за матч

1.53
0.8

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

58
112

Результаты последних матчей

Эквадор
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эквадор - Гондурас 2:1 Эквадор - Боливия 3:1 Аргентина - Эквадор 1:0 Италия - Эквадор 2:0
Гватемала - Эквадор 0:2 Эквадор - Чили 1:0 Венесуэла - Эквадор 0:0 Эквадор - Колумбия 0:0 Боливия - Эквадор 1:2 Эквадор - Уругвай 2:1 Аргентина - Эквадор 1:0 Эквадор - Коста-Рика 3:1 Эквадор - Боливия 1:0 Австралия - Эквадор 1:2 Австралия - Эквадор 3:1 Эквадор - Сенегал 1:2 Нидерланды - Эквадор 1:1 Катар - Эквадор 0:2 Эквадор - Ирак 0:0 Япония - Эквадор 0:0
Венесуэла
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Гватемала - Венесуэла 0:0 Италия - Венесуэла 2:1 Колумбия - Венесуэла 1:0 Перу - Венесуэла 1:1
Венесуэла - Эквадор 0:0 Венесуэла - Чили 3:0 Бразилия - Венесуэла 1:1 Венесуэла - Парагвай 1:0 Колумбия - Венесуэла 1:0 Гватемала - Венесуэла 0:1 Гондурас - Венесуэла 0:1 Узбекистан - Венесуэла 1:1 Саудовская Аравия - Венесуэла 1:2 Сирия - Венесуэла 1:2 Венесуэла - Панама 2:2 ОАЭ - Венесуэла 0:4 Исландия - Венесуэла 1:0 Саудовская Аравия - Венесуэла 0:1 Мальта - Венесуэла 0:1 Венесуэла - Колумбия 0:1

Группа B

Команда И В Н П Г О
1.
Эквадор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Венесуэла
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Мексика
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ямайка
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда И В Н П Г О
1.
Ямайка
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Мексика
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Венесуэла
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Эквадор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда И В Н П Г О
1.
Ямайка
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Мексика
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Венесуэла
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Эквадор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф
  • Текстовая онлайн трансляция матча Эквадор - Венесуэла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 июня 2024, осталось 2 дня 16 часов 7 минут.

    Главный судья: Ролдан Вилмар

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 35.8% пользователей.
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    • Прогнозы 53
    Эквадор 69.8% (37)
    X 17% (9)
    Венесуэла 13.2% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эквадор
    Ничья
    Венесуэла
    1.83
    Реклама, ligastavok.ru
    3.65
    Реклама, ligastavok.ru
    5.30
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    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Эквадор - Венесуэла

    Исход игры
    Эквадор
    69.8% (37)
    Ничья
    17% (9)
    Венесуэла
    13.2% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.17% (25)
    Меньше
    52.83% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    60.38% (32)
    Нет
    39.62% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Эквадор
    35.8% (19)
    1:0 Эквадор
    18.9% (10)
    2:0 Эквадор
    15.1% (8)
    1:1 Ничья
    13.2% (7)
    1:2 Венесуэла
    9.4% (5)
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    Венесуэла
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