Тур: 1. Стадион: ЭнЭрДжи. Главный судья: Эльфат Исмаил
Прогноз на матч от Liveresult
24
Чавес
Луис
23
Уэйт
Джамали
14
Палмер
Кейси
10
Рид
Бобби
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Чавес ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Ороско ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Санчес ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Вега ЭрнестоНападающий
-
21 Уэрта СесарНападающий
-
23 Jose Rangel
-
-
Главный тренер: Лосано Хайме
- Основной состав
-
23 Уэйт ДжамалиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Палмер КейсиПолузащитник
-
10 Рид БоббиПолузащитник
-
22 Ли ГрегориПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
12 Хардинг УэсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Белл ДжонЗащитник
- Полузащитник
-
17 Лоу ДэмионПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Халлгримссон Хеймир
История личных встреч
Мексика
Ямайка
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
13 матчей
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
30.8%
61.5%
7.7%
4 победы 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.29
1.67
Среднее время на гол
70
54
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
0.67
0.57
Среднее время на гол
135
157
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
1
1.08
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
90
83
Результаты последних матчей
Мексика
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мексика - Бразилия 2:3 Мексика - Уругвай 0:4 Мексика - Боливия 1:0 США - Мексика 2:0
Панама - Мексика 0:3 Мексика - Колумбия 2:3 Мексика - Гондурас 2:0 Гондурас - Мексика 2:0 Мексика - Германия 2:2 Мексика - Гана 2:0 Мексика - Узбекистан 3:3 Мексика - Австралия 2:2 Мексика - Панама 1:0 Ямайка - Мексика 0:3 Мексика - Коста-Рика 2:0 Мексика - Катар 0:1 Гаити - Мексика 1:3 Мексика - Гондурас 4:0 Панама - Мексика 0:1 США - Мексика 3:0
Ямайка
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Доминика - Ямайка 2:3 Ямайка - Доминиканская Республика 1:0 Ямайка - Панама 1:0 США - Ямайка 3:1
Тринидад и Тобаго - Ямайка 0:0 Тринидад и Тобаго - Ямайка 0:1 Канада - Ямайка 2:3 Ямайка - Канада 1:2 Гватемала - Ямайка 0:0 Гаити - Ямайка 2:3 Гренада - Ямайка 1:4 Ямайка - Гаити 2:2 Ямайка - Гондурас 1:0 Ямайка - Мексика 0:3 Гватемала - Ямайка 0:1 Ямайка - Сент-Китс и Невис 5:0 Ямайка - Тринидад и Тобаго 4:1 США - Ямайка 1:1 Ямайка - Иордания 1:2 Ямайка - Катар 1:2
Группа B
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Венесуэла
|Кадис Хондер
|1
|Венесуэла
|Бель Эдуард
|1
|Аргентина
|Мартинес Лаутаро
|1
|Аргентина
|Альварес Хулиан
|1
|Эквадор
|Сармиенто Джереми
|1
|Эквадор
|Валенсия Эннер
|1
|Чили
|Санчес Алексис
|1
|Перу
|Самбрано Очандарте
|1
|Венесуэла
|Мачис Дарвин
|1
|Аргентина
|Де Пауль Родриго
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мексика - Ямайка
Исход игры
Мексика
95.2% (120)
Ничья
2.4% (3)
Ямайка
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
44.35% (51)
Меньше
55.65% (64)
Обе команды забьют
Да
31.3% (36)
Нет
68.7% (79)
Популярный счёт
2:0 Мексика
39.7% (50)
2:1 Мексика
17.5% (22)
3:0 Мексика
11.9% (15)
1:0 Мексика
9.5% (12)
3:1 Мексика
7.9% (10)
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