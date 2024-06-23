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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Эльфат Исмаил
Мексика
FIFA #15
 
Позже
Ямайка
FIFA #53
Прогнозы 124
Мексика 95.2% (118)
X 2.4% (3)
Ямайка 2.4% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Мексика
Ничья
Ямайка
1.64
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2
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3
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Палмер
Кейси
10
Рид
Бобби
22
Ли
Грегори
II
11
Николсон
Шамар
9
Антонио
Майкл
7
Грэй
Демарай
Мексика
4-2-3-1
Ямайка
3-4-3

История личных встреч

Мексика
Ямайка

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

13 матчей

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

30.8%
61.5%
7.7%
4 победы 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

ЗКК
0:3
ЛНК
2:2
ЛНК
1:1
Ч2КСИЦА
1:2
Ч2КСИЦА
2:1
ЗКК
0:1
ЗКК
0:0
КА
2:0
ЗКК
1:3
ЧМОМ
0:1
ЧМОМ
0:0
ЧМОМ
1:0
ЧМОМ
3:0

Голы

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.29
1.67

Среднее время на гол

70
54

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.67
0.57

Среднее время на гол

135
157

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

1
1.08

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

90
83

Результаты последних матчей

Мексика
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мексика - Бразилия 2:3 Мексика - Уругвай 0:4 Мексика - Боливия 1:0 США - Мексика 2:0
Панама - Мексика 0:3 Мексика - Колумбия 2:3 Мексика - Гондурас 2:0 Гондурас - Мексика 2:0 Мексика - Германия 2:2 Мексика - Гана 2:0 Мексика - Узбекистан 3:3 Мексика - Австралия 2:2 Мексика - Панама 1:0 Ямайка - Мексика 0:3 Мексика - Коста-Рика 2:0 Мексика - Катар 0:1 Гаити - Мексика 1:3 Мексика - Гондурас 4:0 Панама - Мексика 0:1 США - Мексика 3:0
Ямайка
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Доминика - Ямайка 2:3 Ямайка - Доминиканская Республика 1:0 Ямайка - Панама 1:0 США - Ямайка 3:1
Тринидад и Тобаго - Ямайка 0:0 Тринидад и Тобаго - Ямайка 0:1 Канада - Ямайка 2:3 Ямайка - Канада 1:2 Гватемала - Ямайка 0:0 Гаити - Ямайка 2:3 Гренада - Ямайка 1:4 Ямайка - Гаити 2:2 Ямайка - Гондурас 1:0 Ямайка - Мексика 0:3 Гватемала - Ямайка 0:1 Ямайка - Сент-Китс и Невис 5:0 Ямайка - Тринидад и Тобаго 4:1 США - Ямайка 1:1 Ямайка - Иордания 1:2 Ямайка - Катар 1:2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венесуэла
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Ямайка
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Мексика
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Эквадор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мексика
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Ямайка
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Венесуэла
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Эквадор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венесуэла
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Эквадор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ямайка
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Мексика
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Венесуэла Кадис Хондер 1
Венесуэла Бель Эдуард 1
Аргентина Мартинес Лаутаро 1
Аргентина Альварес Хулиан 1
Эквадор Сармиенто Джереми 1
Весь список

Топ нарушителей
Эквадор Валенсия Эннер 1
Чили Санчес Алексис 1
Перу Самбрано Очандарте 1
Венесуэла Мачис Дарвин 1
Аргентина Де Пауль Родриго 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Мексика - Ямайка от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 июня 2024, осталось 22 минуты.

    Главный судья: Эльфат Исмаил

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    • Прогнозы 124
    Мексика 95.2% (118)
    X 2.4% (3)
    Ямайка 2.4% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Мексика
    Ничья
    Ямайка
    1.64
    4.75
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    7.30
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    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мексика - Ямайка

    Исход игры
    Мексика
    95.2% (120)
    Ничья
    2.4% (3)
    Ямайка
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.35% (51)
    Меньше
    55.65% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    31.3% (36)
    Нет
    68.7% (79)
    Популярный счёт
    2:0 Мексика
    39.7% (50)
    2:1 Мексика
    17.5% (22)
    3:0 Мексика
    11.9% (15)
    1:0 Мексика
    9.5% (12)
    3:1 Мексика
    7.9% (10)
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