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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Мариани Маурицио
США
FIFA #11
 
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Боливия
FIFA #84
Прогнозы 135
США 91.9% (124)
X 3.7% (5)
Боливия 4.4% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
США
Ничья
Боливия
17.00
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1
Тёрнер
Мэтт
22
Скалли
Джозеф
3
Ричардс
Крис
13
Рим
Тим
5
Робинсон
Энтони
7
Рейна
Джованни
4
Адамс
Тайлер
8
Маккенни
Уэстон
21
Веа
Тимоти
20
Балогун
Фоларин
10
Пулишич
Кристиан
23
Вискарра
Гильермо
4
Хакин
Луис
II
2
Сагредо
Хесус
3
Медина
Даниэль
17
Фернандес
Роберто
II
20
Сауседо
Фернандо
6
Хустиниано
Леонель
15
Вильямиль
Габриэль
9
Меначо
Сесар
19
Миранда
Бруно
США
4-3-3
Боливия
5-3-2

История личных встреч

США
Боливия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
3:0
ТМС
4:0

Голы

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

3.5
0

Среднее время на гол

25
0

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

3.5
0

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

25
0

Результаты последних матчей

США
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
США - Бразилия 1:1 США - Колумбия 1:5 США - Мексика 2:0 США - Ямайка 3:1
США - Словения 0:1 Тринидад и Тобаго - США 2:1 США - Тринидад и Тобаго 3:0 США - Гана 4:0 США - Германия 1:3 США - Оман 4:0 США - Узбекистан 3:0 США - Панама 1:1 США - Канада 2:2 США - Тринидад и Тобаго 6:0 Сент-Китс и Невис - США 0:6 США - Ямайка 1:1 Канада - США 0:2 США - Мексика 3:0 США - Мексика 1:1 США - Сальвадор 1:0
Боливия
(20 матчей)
15%
5%
80%
3 победы 1 ничья 16 поражений
Колумбия - Боливия 3:0 Эквадор - Боливия 3:1 Мексика - Боливия 1:0 Боливия - Андорра 1:0
Алжир - Боливия 3:2 Уругвай - Боливия 3:0 Боливия - Перу 2:0 Парагвай - Боливия 1:0 Боливия - Эквадор 1:2 Боливия - Аргентина 0:3 Бразилия - Боливия 5:1 Боливия - Панама 1:2 Боливия - Чили 0:0 Эквадор - Боливия 1:0 Саудовская Аравия - Боливия 1:2 Узбекистан - Боливия 1:0 Боливия - Перу 0:1 Боливия - Сенегал 0:2 Боливия - Бразилия 0:4 Колумбия - Боливия 3:0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
США
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Боливия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Панама
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Уругвай
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уругвай
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Панама
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Боливия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
США
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уругвай
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Панама
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Боливия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
США
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Венесуэла Кадис Хондер 1
Венесуэла Бельо Эдуард 1
Аргентина Мартинес Лаутаро 1
Мексика Артеага Херардо 1
Аргентина Альварес Хулиан 1
Весь список

Топ нарушителей
Эквадор Валенсия Эннер 1
Чили Санчес Алексис 1
Перу Самбрано Очандарте 1
Венесуэла Мачис Дарвин 1
Аргентина Де Пауль Родриго 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча США - Боливия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 июня 2024, осталось 15 минут.

    Главный судья: Мариани Маурицио

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    • Прогнозы 135
    США 91.9% (124)
    X 3.7% (5)
    Боливия 4.4% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    США
    Ничья
    Боливия
    17.00
    7.80
    Реклама, ligastavok.ru
    7.35
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч США - Боливия

    Исход игры
    США
    91.8% (123)
    Ничья
    3.7% (5)
    Боливия
    4.5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.82% (46)
    Меньше
    58.18% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    37.27% (41)
    Нет
    62.73% (69)
    Популярный счёт
    2:0 США
    37.3% (50)
    2:1 США
    20.9% (28)
    1:0 США
    9% (12)
    3:0 США
    5.2% (7)
    3:1 США
    3% (4)
    1:2 Боливия
    3% (4)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
    1:1 Ничья
    1.5% (2)
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