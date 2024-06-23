Тур: 1. Стадион: Эй-ти-энд-ти Стэдиум. Главный судья: Мариани Маурицио
Прогноз на матч от Liveresult
13
Рим
Тим
21
Веа
Тимоти
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Рим ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Веа ТимотиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Хорват ИтанВратарь
-
25 Джонсон ШонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Мур ШакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Райт ХаджиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Берхалтер Грегг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Вратарь
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Роша ЙомарЗащитник
- Полузащитник
-
10 Вака РамироПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Чавес ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Антонио Карлос
История личных встреч
США
Боливия
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
0
Голов в среднем за матч
3.5
0
Среднее время на гол
25
0
Всего голов
7
0
Голов в среднем за матч
3.5
0
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
25
0
Результаты последних матчей
США
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
США - Бразилия 1:1 США - Колумбия 1:5 США - Мексика 2:0 США - Ямайка 3:1
США - Словения 0:1 Тринидад и Тобаго - США 2:1 США - Тринидад и Тобаго 3:0 США - Гана 4:0 США - Германия 1:3 США - Оман 4:0 США - Узбекистан 3:0 США - Панама 1:1 США - Канада 2:2 США - Тринидад и Тобаго 6:0 Сент-Китс и Невис - США 0:6 США - Ямайка 1:1 Канада - США 0:2 США - Мексика 3:0 США - Мексика 1:1 США - Сальвадор 1:0
Боливия
(20 матчей)
15%
5%
80%
3 победы 1 ничья 16 поражений
Колумбия - Боливия 3:0 Эквадор - Боливия 3:1 Мексика - Боливия 1:0 Боливия - Андорра 1:0
Алжир - Боливия 3:2 Уругвай - Боливия 3:0 Боливия - Перу 2:0 Парагвай - Боливия 1:0 Боливия - Эквадор 1:2 Боливия - Аргентина 0:3 Бразилия - Боливия 5:1 Боливия - Панама 1:2 Боливия - Чили 0:0 Эквадор - Боливия 1:0 Саудовская Аравия - Боливия 1:2 Узбекистан - Боливия 1:0 Боливия - Перу 0:1 Боливия - Сенегал 0:2 Боливия - Бразилия 0:4 Колумбия - Боливия 3:0
Группа C
Группа C
- — Выход в плей-офф
|Венесуэла
|Кадис Хондер
|1
|Венесуэла
|Бельо Эдуард
|1
|Аргентина
|Мартинес Лаутаро
|1
|Мексика
|Артеага Херардо
|1
|Аргентина
|Альварес Хулиан
|1
|Эквадор
|Валенсия Эннер
|1
|Чили
|Санчес Алексис
|1
|Перу
|Самбрано Очандарте
|1
|Венесуэла
|Мачис Дарвин
|1
|Аргентина
|Де Пауль Родриго
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч США - Боливия
Исход игры
США
91.8% (123)
Ничья
3.7% (5)
Боливия
4.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
41.82% (46)
Меньше
58.18% (64)
Обе команды забьют
Да
37.27% (41)
Нет
62.73% (69)
Популярный счёт
2:0 США
37.3% (50)
2:1 США
20.9% (28)
1:0 США
9% (12)
3:0 США
5.2% (7)
3:1 США
3% (4)
1:2 Боливия
3% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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