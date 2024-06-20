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Тур: 1. Стадион: .
США
FIFA #11
 
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Боливия
FIFA #84
Прогнозы 55
США 89.1% (49)
X 3.6% (2)
Боливия 7.3% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
США
Ничья
Боливия
15.50
7.20
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6.60
Все Коэффициенты

История личных встреч

США
Боливия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
3:0
ТМС
4:0

Голы

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

3.5
0

Среднее время на гол

25
0

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

3.5
0

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

25
0

Результаты последних матчей

США
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
США - Бразилия 1:1 США - Колумбия 1:5 США - Мексика 2:0 США - Ямайка 3:1
США - Словения 0:1 Тринидад и Тобаго - США 2:1 США - Тринидад и Тобаго 3:0 США - Гана 4:0 США - Германия 1:3 США - Оман 4:0 США - Узбекистан 3:0 США - Панама 1:1 США - Канада 2:2 США - Тринидад и Тобаго 6:0 Сент-Китс и Невис - США 0:6 США - Ямайка 1:1 Канада - США 0:2 США - Мексика 3:0 США - Мексика 1:1 США - Сальвадор 1:0
Боливия
(20 матчей)
15%
5%
80%
3 победы 1 ничья 16 поражений
Колумбия - Боливия 3:0 Эквадор - Боливия 3:1 Мексика - Боливия 1:0 Боливия - Андорра 1:0
Алжир - Боливия 3:2 Уругвай - Боливия 3:0 Боливия - Перу 2:0 Парагвай - Боливия 1:0 Боливия - Эквадор 1:2 Боливия - Аргентина 0:3 Бразилия - Боливия 5:1 Боливия - Панама 1:2 Боливия - Чили 0:0 Эквадор - Боливия 1:0 Саудовская Аравия - Боливия 1:2 Узбекистан - Боливия 1:0 Боливия - Перу 0:1 Боливия - Сенегал 0:2 Боливия - Бразилия 0:4 Колумбия - Боливия 3:0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
США
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Боливия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Панама
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Уругвай
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уругвай
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Панама
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Боливия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
США
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уругвай
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Панама
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Боливия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
США
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аргентина Мартинес Лаутаро 1
Аргентина Альварес Хулиан 1
Аргентина Месси Лионель 0 (1)
Аргентина Макаллистер Алексис 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аргентина Де Пауль Родриго 1
Аргентина Ло Чельсо Джовани 1
Канада Корнелиус Дерек 1
Канада Коне Исмаэль 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча США - Боливия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 июня 2024, осталось 2 дня 16 часов 13 минут.



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    • Прогнозы 55
    США 89.1% (49)
    X 3.6% (2)
    Боливия 7.3% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    США
    Ничья
    Боливия
    15.50
    7.20
    Реклама, ligastavok.ru
    6.60
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч США - Боливия

    Исход игры
    США
    89.1% (49)
    Ничья
    3.6% (2)
    Боливия
    7.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.92% (27)
    Меньше
    48.08% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    44.23% (23)
    Нет
    55.77% (29)
    Популярный счёт
    2:0 США
    34.5% (19)
    2:1 США
    27.3% (15)
    1:0 США
    9.1% (5)
    3:0 США
    9.1% (5)
    1:2 Боливия
    5.5% (3)
    3:1 США
    3.6% (2)
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