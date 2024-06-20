Тур: 1. Стадион: Эй-ти-энд-ти Стэдиум.
История личных встреч
США
Боливия
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
0
Голов в среднем за матч
3.5
0
Среднее время на гол
25
0
Всего голов
7
0
Голов в среднем за матч
3.5
0
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
25
0
Результаты последних матчей
США
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
США - Бразилия 1:1 США - Колумбия 1:5 США - Мексика 2:0 США - Ямайка 3:1
США - Словения 0:1 Тринидад и Тобаго - США 2:1 США - Тринидад и Тобаго 3:0 США - Гана 4:0 США - Германия 1:3 США - Оман 4:0 США - Узбекистан 3:0 США - Панама 1:1 США - Канада 2:2 США - Тринидад и Тобаго 6:0 Сент-Китс и Невис - США 0:6 США - Ямайка 1:1 Канада - США 0:2 США - Мексика 3:0 США - Мексика 1:1 США - Сальвадор 1:0
Боливия
(20 матчей)
15%
5%
80%
3 победы 1 ничья 16 поражений
Колумбия - Боливия 3:0 Эквадор - Боливия 3:1 Мексика - Боливия 1:0 Боливия - Андорра 1:0
Алжир - Боливия 3:2 Уругвай - Боливия 3:0 Боливия - Перу 2:0 Парагвай - Боливия 1:0 Боливия - Эквадор 1:2 Боливия - Аргентина 0:3 Бразилия - Боливия 5:1 Боливия - Панама 1:2 Боливия - Чили 0:0 Эквадор - Боливия 1:0 Саудовская Аравия - Боливия 1:2 Узбекистан - Боливия 1:0 Боливия - Перу 0:1 Боливия - Сенегал 0:2 Боливия - Бразилия 0:4 Колумбия - Боливия 3:0
Группа C
Группа C
- — Выход в плей-офф
|Аргентина
|Мартинес Лаутаро
|1
|Аргентина
|Альварес Хулиан
|1
|Аргентина
|Месси Лионель
|0 (1)
|Аргентина
|Макаллистер Алексис
|0 (1)
|Аргентина
|Де Пауль Родриго
|1
|Аргентина
|Ло Чельсо Джовани
|1
|Канада
|Корнелиус Дерек
|1
|Канада
|Коне Исмаэль
|1
Прогнозы на матч США - Боливия
Исход игры
США
89.1% (49)
Ничья
3.6% (2)
Боливия
7.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
51.92% (27)
Меньше
48.08% (25)
Обе команды забьют
Да
44.23% (23)
Нет
55.77% (29)
Популярный счёт
2:0 США
34.5% (19)
2:1 США
27.3% (15)
1:0 США
9.1% (5)
3:0 США
9.1% (5)
1:2 Боливия
5.5% (3)
3:1 США
3.6% (2)
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