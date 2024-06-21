Тур: 1. Стадион: ЭнЭрДжи.
История личных встреч
Колумбия
Парагвай
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
12 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.33
0.67
Среднее время на гол
270
135
Всего голов
8
13
Голов в среднем за матч
0.67
1.08
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
Среднее время на гол
135
83
Результаты последних матчей
Колумбия
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Колумбия - Боливия 3:0 США - Колумбия 1:5 Румыния - Колумбия 2:3 Испания - Колумбия 0:1
Мексика - Колумбия 2:3 Колумбия - Венесуэла 1:0 Парагвай - Колумбия 0:1 Колумбия - Бразилия 2:1 Эквадор - Колумбия 0:0 Колумбия - Уругвай 2:2 Чили - Колумбия 0:0 Колумбия - Венесуэла 1:0 Германия - Колумбия 0:2 Колумбия - Ирак 1:0 Япония - Колумбия 1:2 Южная Корея - Колумбия 2:2 США - Колумбия 0:0 Парагвай - Колумбия 0:2 Колумбия - Мексика 3:2 Гватемала - Колумбия 1:4
Парагвай
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Панама - Парагвай 0:1 Чили - Парагвай 3:0 Перу - Парагвай 0:0 Парагвай - Колумбия 0:1
Чили - Парагвай 0:0 Парагвай - Боливия 1:0 Аргентина - Парагвай 1:0 Венесуэла - Парагвай 1:0 Парагвай - Перу 0:0 Парагвай - Никарагуа 2:0 Чили - Парагвай 3:2 Парагвай - Колумбия 0:2 Перу - Парагвай 1:0 Парагвай - Марокко 0:0 Парагвай - ОАЭ 1:0 Мексика - Парагвай 0:1 Южная Корея - Парагвай 2:2 Япония - Парагвай 4:1 Перу - Парагвай 2:0 Парагвай - Эквадор 3:1
Группа D
Группа D
- — Выход в плей-офф
|Аргентина
|Мартинес Лаутаро
|1
|Аргентина
|Альварес Хулиан
|1
|Аргентина
|Месси Лионель
|0 (1)
|Аргентина
|Макаллистер Алексис
|0 (1)
|Чили
|Санчес Алексис
|1
|Перу
|Самбрано Очандарте
|1
|Аргентина
|Де Пауль Родриго
|1
|Чили
|Пульгар Эрик
|1
|Чили
|Давила Виктор
|1
Прогнозы на матч Колумбия - Парагвай
Исход игры
Колумбия
84.5% (49)
Ничья
8.6% (5)
Парагвай
6.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
45.45% (25)
Меньше
54.55% (30)
Обе команды забьют
Да
50.91% (28)
Нет
49.09% (27)
Популярный счёт
2:1 Колумбия
32.8% (19)
2:0 Колумбия
22.4% (13)
1:0 Колумбия
20.7% (12)
1:2 Парагвай
6.9% (4)
1:1 Ничья
6.9% (4)
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