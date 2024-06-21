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Тур: 1. Стадион: .
Колумбия
FIFA #13
 
Позже
Парагвай
FIFA #58
Прогнозы 58
Колумбия 84.5% (49)
X 8.6% (5)
Парагвай 6.9% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Колумбия
Ничья
Парагвай
1.68
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3.75
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6.20
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Колумбия
Парагвай

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

12 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

Ч2КЮА
0:1
ТМС
0:2
Ч2КЮА
0:0
Ч2КЮА
1:1
КА
1:0
Ч2КЮА
1:2
Ч2КЮА
0:1
КА
2:1
ЧМОМ
1:2
ЧМОМ
2:0
ЧМОМ
0:2
ЧМОМ
0:1

Голы

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.33
0.67

Среднее время на гол

270
135

Всего голов

8
13

Голов в среднем за матч

0.67
1.08

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9

Среднее время на гол

135
83

Результаты последних матчей

Колумбия
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Колумбия - Боливия 3:0 США - Колумбия 1:5 Румыния - Колумбия 2:3 Испания - Колумбия 0:1
Мексика - Колумбия 2:3 Колумбия - Венесуэла 1:0 Парагвай - Колумбия 0:1 Колумбия - Бразилия 2:1 Эквадор - Колумбия 0:0 Колумбия - Уругвай 2:2 Чили - Колумбия 0:0 Колумбия - Венесуэла 1:0 Германия - Колумбия 0:2 Колумбия - Ирак 1:0 Япония - Колумбия 1:2 Южная Корея - Колумбия 2:2 США - Колумбия 0:0 Парагвай - Колумбия 0:2 Колумбия - Мексика 3:2 Гватемала - Колумбия 1:4
Парагвай
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Панама - Парагвай 0:1 Чили - Парагвай 3:0 Перу - Парагвай 0:0 Парагвай - Колумбия 0:1
Чили - Парагвай 0:0 Парагвай - Боливия 1:0 Аргентина - Парагвай 1:0 Венесуэла - Парагвай 1:0 Парагвай - Перу 0:0 Парагвай - Никарагуа 2:0 Чили - Парагвай 3:2 Парагвай - Колумбия 0:2 Перу - Парагвай 1:0 Парагвай - Марокко 0:0 Парагвай - ОАЭ 1:0 Мексика - Парагвай 0:1 Южная Корея - Парагвай 2:2 Япония - Парагвай 4:1 Перу - Парагвай 2:0 Парагвай - Эквадор 3:1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парагвай
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Колумбия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Коста-Рика
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Бразилия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бразилия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Коста-Рика
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Колумбия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Парагвай
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бразилия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Коста-Рика
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Колумбия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Парагвай
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аргентина Мартинес Лаутаро 1
Аргентина Альварес Хулиан 1
Аргентина Месси Лионель 0 (1)
Аргентина Макаллистер Алексис 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Чили Санчес Алексис 1
Перу Самбрано Очандарте 1
Аргентина Де Пауль Родриго 1
Чили Пульгар Эрик 1
Чили Давила Виктор 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Колумбия - Парагвай от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 июня 2024, осталось 2 дня 15 часов 40 минут.



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  • 30 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 58
    Колумбия 84.5% (49)
    X 8.6% (5)
    Парагвай 6.9% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Колумбия
    Ничья
    Парагвай
    1.68
    Реклама, ligastavok.ru
    3.75
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    6.20
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    Прогнозы на матч Колумбия - Парагвай

    Исход игры
    Колумбия
    84.5% (49)
    Ничья
    8.6% (5)
    Парагвай
    6.9% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.45% (25)
    Меньше
    54.55% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    50.91% (28)
    Нет
    49.09% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Колумбия
    32.8% (19)
    2:0 Колумбия
    22.4% (13)
    1:0 Колумбия
    20.7% (12)
    1:2 Парагвай
    6.9% (4)
    1:1 Ничья
    6.9% (4)
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