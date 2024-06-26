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  3. Кубок Америки 2024
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Матонте Андрес
Чили
FIFA #40
0:0
Второй тайм: 76'
Аргентина
FIFA #1
0'
55' Желтая карточка
Суасо Габриэль

Ход матча

55'
Суасо Габриэль
 
64'
 
Ло Чельсо Джовани
Фернандес Энцо
66'
Боладос Маркос
Санчес Алексис
 
73'
 
Ди Мария Анхель
Гонсалес Николас
73'
 
Мартинес Лаутаро
Альварес Хулиан

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 6
  • 0 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 215 Количество передач 366
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Прогнозы 140
Чили 2.1% (3)
X 9.3% (13)
Аргентина 88.6% (124)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Чили
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Браво
Клаудио
4
Исла
Маурисио
16
Личновски
Игор
5
Диас
Пауло
2
Суасо
Габриэль
13
Пульгар
Эрик
18
Эчеверрия
Родриго
8
Осорио
Дарио
10
Санчес
Алексис
9
Давила
Виктор
11
Варгас
Эдуардо
23
Мартинес
Эмилиано
26
Молина
Науэль
13
Ромеро
Кристиан
25
Мартинес
Лисандро
3
Тальяфико
Николас
7
Де
Пауль
Родриго
20
Макаллистер
Алексис
24
Фернандес
Энцо
15
Гонсалес
Николас
10
Месси
Лионель
9
Альварес
Хулиан
Чили
4-2-3-1
Аргентина
4-4-2

История личных встреч

Чили
Аргентина

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
125%
3 победы 5 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 2 победы

14 матчей

21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

7.1%
35.7%
57.2%
1 победа 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 2 победы

История матчей

Ч2КЮА
1:2
КА
1:1
Ч2КЮА
1:1
ТМС
0:0
КА
2:1
Ч2КЮА
1:0
КА
0:0
КА
2:1
Ч2КЮА
1:2
КА
0:0
ЧМОМ
1:2
ЧМОМ
4:1
ЧМОМ
1:0
ЧМОМ
2:0

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.67
0.63

Среднее время на гол

135
144

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.63
1

Среднее время на гол

55
90

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.21
0.79

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

74
114

Бомбардиры внутри турнира

Чили
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аргентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 1 0.5
Альварес Хулиан 1 0.5
Месси Лионель 0 0
Макаллистер Алексис 0 0

Карточки

Чили
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санчес Алексис 1 0
Пульгар Эрик 1 0
Давила Виктор 1 0
Суасо Габриэль 1 0
Аргентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Пауль Родриго 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0

Результаты матчей

Чили
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аргентина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Чили
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аргентина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Чили
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Перу - Чили 0:0 Чили - Парагвай 3:0 Франция - Чили 3:2 Албания - Чили 0:3
Эквадор - Чили 1:0 Чили - Парагвай 0:0 Венесуэла - Чили 3:0 Чили - Перу 2:0 Чили - Колумбия 0:0 Уругвай - Чили 3:1 Боливия - Чили 0:0 Чили - Доминиканская Республика 5:0 Чили - Куба 3:0 Чили - Парагвай 3:2 Словакия - Чили 0:0 Польша - Чили 1:0 Катар - Чили 2:2 Марокко - Чили 2:0 Гана - Чили 0:0 Чили - Тунис 0:2
Аргентина
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 0 ничьих 1 поражение
Аргентина - Канада 2:0 Гватемала - Аргентина 1:4 Аргентина - Эквадор 1:0 Аргентина - Коста-Рика 3:1
Сальвадор - Аргентина 0:3 Бразилия - Аргентина 0:1 Аргентина - Уругвай 0:2 Перу - Аргентина 0:2 Аргентина - Парагвай 1:0 Боливия - Аргентина 0:3 Аргентина - Эквадор 1:0 Индонезия - Аргентина 0:2 Аргентина - Австралия 2:0 Аргентина - Кюрасао 7:0 Аргентина - Панама 2:0 Аргентина - Франция 3:3 Аргентина - Хорватия 3:0 Нидерланды - Аргентина 2:2 Аргентина - Австралия 2:1 Польша - Аргентина 0:2

Результаты матчей

Чили
Аргентина

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Чили
Аргентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Канада
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
3.
Чили
 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
4.
Перу
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Чили
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Перу
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
4.
Канада
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Канада
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
2.
Чили
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Аргентина
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Перу
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
США Пулишич Кристиан 1 (1)
Уругвай Винья Матиас 1 (1)
Венесуэла Кадис Хондер 1
Венесуэла Бельо Эдуард 1
Панама Мурильо Микаэль 1
Весь список

Топ нарушителей
Эквадор Валенсия Эннер 1
Перу Араухо Мигель 1
Чили Санчес Алексис 1
Перу Самбрано Очандарте 1
Коста-Рика Кальво Франсиско 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Судья
    75'
    Осорио по правой половине поля ворвался в штрафную площадь и в борьбе с Тальяфико оказался на газоне, Андрес Матонте показал, что никакого пенальти не будет. 
  • Замена
    74'
    Вторую подряд замену провёл Лионель Скалони. Вместо Николаса Гонсалеса на поле вышел Анхель Ди Мария. 
  • Замена
    73'
    В составе сборной Аргентины произошла замена. Вместо Хулиана Альвареса на поле вышел Лаутаро Мартинес. 
  • Опасный момент
    72'
    Эчеверрия подкараулил отскок мяча у радиуса штрафной площади и в касание пробил по воротам, мяч полетел практически точно по центру, Эмилиано Мартинес грамотно отбил мяч на своего партнёра по команде. 
  • Угловой
    71'
    Ло Чельсо с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, завязалась упорная борьба за мяч, но в итоге игрокам сборной Аргентины не удалось завершить момент ударом по воротам. 
  • 70'
    Де Пауль совершил рывок по правому флангу и затем выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Исла не стал рисковать и выбил мяч на угловой. 
  • Офсайд
    69'
    Из центра поля последовал заброс на ход Месси к правому углу штрафной площади, Лионель забрался в небольшой офсайд. 
  • Замена
    68'
    В составе сборной Чили произошла замена. Вместо Алексиса Санчеса на поле вышел Маркос Боладос. 
  • Фол, нарушение
    67'
    Против Месси Диас в центральном круге нарушил правила. Аргентина не смогла быстро разыграть стандарт. 
  • Замена
    66'
    В составе сборной Аргентины произошла замена. Вместо Энцо Фернандеса на поле вышел Джовани Ло Чельсо. 
  • 65'
    По правой половине поля последовала передача на ход Гонсалесу, Николас убежал в штрафную площадь, но под давлением Диаса упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • Угловой
    64'
    Де Пауль с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не был готов к борьбе за мяч. 
  • 63'
    Тальяфико совершил рывок по левому флангу и под давлением соперника заработал угловой для своей команды. 
  • Штанга
    62'
    Гонсалес вошёл в штрафную площадь по левой половине поля, раскачал Ислу и сильно пробил в ближний угол ворот, Браво в прыжке перевёл мяч в перекладину, далее отскок был в пользу Чили. 
  • 61'
    Из центра поля последовала передача на ход Санчесу по правому флангу от Эчеверрии, Алексис догнал мяч и от лицевой линии поля сделал прострел в штрафную площадь, Лисандро Мартинес отлично сыграл в обороне, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля от игрока сборной Чили. 
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    • 60'
      Осорио попытался убежать в атаку по правому флангу, но под давлением соперника Дрио упустил мяч в аут. 
    • Судья
      59'
      Ромеро досталось в борьбе за мяч в центральном круге, на этот раз Андрес Матонте не зафиксировал нарушение правил. 
    • 58'
      Месси со стандарта выполнил заброс в центр штрафной площади, совсем немного не хватило Макаллистеру, чтобы завершить момент ударом по воротам, мяч в итоге прилетел в руки Браво. 
    • Фол, нарушение
      57'
      Давила на своей половине поля нарушил правила против Макаллистера. Санчес не позволил соперникам быстро разыграть стандарт. 
    • Фол, нарушение
      56'
      Против Альвареса нарушили правила в центре поля. Игроки сборной Аргентины не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Желтая карточка
      55'
      Фланговый защитник сборной Чили Габриэль Суасо получил жёлтую карточку за грубую игру на левой половине поля против Де Пауля. 
    • 54'
      Санчес со стандарта выполнил подачу на правый угол вратарской, Эмилиано Мартинес уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • Фол, нарушение
      53'
      Тальяфико на левой половине поля нарушил правила против Давилы. Игроки сборной Чили спокойно готовятся к стандарту. 
    • Угловой
      52'
      Месси на этот раз неудачно разыграл корнер с партнёрами по команде, ничего особо интересного на левом фланге игроки сборной Аргентины в итоге придумать не смогли. 
    • 51'
      Молина от линии штрафной площади с левой половины поля пробил по воротам, мяч попал в Ислу и затем ушёл на угловой. 
    • Угловой
      50'
      Месси с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Браво сыграл на выходе и кулаком выбил мяч за пределы штрафной площади. 
    • Опасный момент
      49'
      Месси разогнал атаку по правой половине поля и затем выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Молина в касание сильно пробил в ближний угол ворот, Браво грамотно сыграл по позиции и выручил свою команду. 
    • Травма, повреждение
      48'
      Гонсалесу по итогам прошлого эпизода также досталось по лицу мячом, но после небольшой паузы Николас показал, что он готов играть дальше. 
    • Судья
      47'
      Гонсалес по левой половине поля разогнал атаку и затем Николас при входе в штрафную площадь под давлением Ислы оказался на газоне, Андрес Матонте показал, что никакого пенальти не будет. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. Посмотрим, хватит ли сил обороне сборной Чили, чтобы и дальше играть более-менее грамотно в обороне и не пускать соперника в свою штрафную площадь. Также для чилийцев было бы неплохо хотя бы иногда бить по воротам сборной Аргентины, чтобы Эмилиано Мартинес уж совсем сильно не скучал. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча сборная Аргентины играет вничью со сборной Чили со счётом 0:0. Аргентина в атаке действовала в атаке всё же более активно, особенно под конец тайма, но пока что оборона чилийцев держится и старается в очередной раз устроить нули на Кубке Америки. 
    • 45'
      Де Пауль от радиуса штрафной площади под давлением соперника пробил в левый угол ворот, мяч вновь полетел слишком высоко. 
    • 45'
      Альварес с левой половины поля от линии штрафной площади пробил в ближний угол ворот, мяч полетел выше цели. 
    • 45'
      Макаллистер пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч задел защитника сборной Чили, а затем его у левой штанги спокойно выловил Браво. 
    • Дополнительное время
      45'
      Три минуты добавил Андрес Матонте к основному времени первого тайма. 
    • 44'
      Месси со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Лисандро Мартинес под давлением соперника не смог пробить по воротам. 
    • Фол, нарушение
      43'
      Варгас на левом фланге на своей половине поля нарушил правила против Тальяфико. Сборная Аргентины тщательно готовится к стандарту. 
    • 42'
      Альварес от левого угла штрафной площади сделал передачу к боковой линии штрафной площади, Тальяфико в касание сделал прострел в центр штрафной, Личновски грамотно сыграл по позиции и выбил мяч подальше от своих ворот. 
    • Фол, нарушение
      41'
      Против Санчеса вновь в центре поля были нарушены правила. Игроки сборной Чили вновь достаточно быстро разыграли стандарт. 
    • Угловой
      40'
      Де Пауль с углового теперь уже выполнил подачу на ближний угол вратарской, Макаллистер под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч полетел выше цели. 
    • Угловой
      39'
      Месси с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Макаллистер под давлением соперника смог заработать повторный корнер. 
    • 38'
      Де Пауль выполнил передачу к правой боковой линии штрафной площади, Молина сделал прострел в центр к линии вратарской, Пульгар в касание выбил мяч на угловой. 
    • Штанга
      37'
      Месси из центра половины поля сборной Чили пробил в правый угол ворот, мяч задел штангу и затем ушёл за лицевую линию поля. 
    • 36'
      Заканчивается у нас постепенно первый тайм, пока что никто на гол в этом противостоянии не наиграл, команды играют достаточно осторожно. 
    • Фол, нарушение
      35'
      Энцо Фернандес нарушил правила в центре поля против Санчеса. Игроки сборной Чили достаточно быстро разыграли стандарт. 
    • 34'
      Гонсалес сейчас подкараулил отскок мяча у линии штрафной площади сборной Чили, но удар головой у Николаса совсем не получился, вышла скидка в руки Браво. 
    • 33'
      Месси пока что испытывает дискомфорт в области бедра, делать полноценные рывки у Лионеля не получается. 
    • 32'
      Из центра поля последовал заброс к левому углу штрафной площади сборной Аргентины, Молина опередил Давилу и выбил мяч в аут. 
    • 31'
      Суасо с левой половины поля сделал неудачный перевод на ход Санчесу по центру, мяч полетел слишком высоко для Алексиса. 
    • 30'
      Поднялся Суасо после паузы, всё нормально с защитником сборной Чили, должен будет он вернуться в игру. 
    • Травма, повреждение
      29'
      Андрес Матонте всё же остановил игру, вышли на поле врачи сборной Чили, чтобы оказать помощь Суасо. 
    • 28'
      Энцо Фернандес с левой половины поля из-за пределов штрафной площади на исполнение пробил в дальний угол ворот, Браво в прыжке накрыл мяч без особого труда. 
    • 27'
      Де Пауль с правой половины поля от линии штрафной площади пробил по воротам, Суасо при игре в подкате блокировал попытку, а затем Родриго невольно наступил на ногу защитнику сборной Чили. 
    • Фол, нарушение
      26'
      Против Врагаса были нарушены правила в центре поля. Игроки сборной Чили никуда не спеша разыграли стандарт. 
    • 25'
      Де Пауль со входа в штрафную площадь по правой половине поля пробил в ближний угол ворот, мяч полетел выше цели. 
    • Фол, нарушение
      24'
      Суасо в центре поля бортанул в бедро Месси. Игроки сборной Аргентины не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 23'
      Из центра поля последовал заброс в центр половины поля сборной Аргентины, Санчес в борьбе с Лисандро Мартинесом не смог зацепиться за мяч. 
    • Судья
      22'
      Месси с правой половины поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Николас играя в подкате по уходящему мячу у лицевой линии всё же попал и сделал передачу к ближней штанге, мяч попал в колено Браво, но боковой арбитр показал, что будет удар от ворот. 
    • 21'
      Гонсалес разогнал атаку по левому флангу и затем Николас от боковой линии штрафной площади выполнил передачу в центр штрафной, Альварес в касание пробил в левый угол ворот, Браво хорошо сложился и намертво поймал мяч. 
    • 20'
      Альварес продолжает регулярно идти в прессинг Браво, Клаудио уже в третий раз за тайм выбил мяч в аут. 
    • 19'
      Суасо на правом углу своей штрафной площади попал под прессинг, Габриэлю пришлось делать пас назад на Браво, а Клаудио под прессингом выбил мяч в аут на правый фланг. 
    • 18'
      Тальяфико с левой половины поля сделал заброс в центр к линии вратарской, Браво спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • 17'
      Достаточно медленно Аргентина пока что работает при развитии атак, что помогает Чили в нужный момент перестраиваться на игру от обороны. 
    • 16'
      Давила с левого фланга выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно для Суасо, Эмилиано Мартинес вовремя вышел из ворот и спокойно перехватил мяч. 
    • 15'
      Тальяфико ошибся при развитии атаки по левой половине поля и сделал передачу точно в ноги сопернику. 
    • 14'
      Довольно много борьбы у нас пока что в центре поля, сборная Чили старается ничем не уступать серьёзному сопернику. 
    • 13'
      Давила активно работал на левом фланге, но в итоге его накрыл Молина и выбил мяч в аут. 
    • 12'
      Де Пауль с дальней дистанции пробил по воротам, Пульгар грамотно блокировал попытку. 
    • Судья
      11'
      Тальяфико в борьбе с соперником оказался на газоне на левом фланге, но Андрес Матонте показал, что будет аут в пользу сборной Чили. 
    • 10'
      Сборная Аргентины постепенно перехватывает контроль над мячом и начинает попытки больше атаковать через фланги. 
    • 9'
      Альварес отправился прессинговать Браво в центр штрафной площади, Клаудио в итоге выбил мяч в аут на левый фланг. 
    • 8'
      Из центра поля последовал безадресный заброс в центр штрафной площади сборной Аргентины, Мартинес немного размялся при игре на выходе. 
    • 7'
      Поднялся Давила после паузы, в область глаза пришёлся удар атакующему полузащитнику сборной Чили, Виктор показал, что он готов играть дальше. 
    • Травма, повреждение
      6'
      Давила получил по лицу рукой от Ромеро в прошлом эпизоде в борьбе за верховой мяч, но Андрес Матонте нарушение правил не зафиксировал. 
    • 5'
      С правого фланга последовала подача в центр штрафной площади, мяч полетел слишком высоко для партнёров по команде и в итоге ушёл на левый фланг. 
    • 4'
      Игроки сборной Чили на старте матча пока что больше времени работают с мячом, но дальше центра поля чилийцам пройти очень трудно. 
    • 3'
      Месси попытался разогнать атаку по центру, но в окружении нескольких соперников Лионель потерял мяч. 
    • Фол, нарушение
      2'
      Санчес в центре поля нарушил правила против Фернандеса. Игроки сборной Аргентины никуда не спеша разыграли стандарт. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва, хоть Аргентина и считается в этом противостоянии крайне явным фаворитом, но сборная Чили способна доставить проблемы на поле при должном настрое. 
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Чили 0:0 Аргентина

    Исход игры
    Чили
    2.1% (3)
    Ничья
    9.3% (13)
    Аргентина
    88.6% (124)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.05% (60)
    Меньше
    45.95% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    61.26% (68)
    Нет
    38.74% (43)
    Популярный счёт
    1:2 Аргентина
    34.3% (48)
    0:2 Аргентина
    14.3% (20)
    0:1 Аргентина
    14.3% (20)
    1:3 Аргентина
    6.4% (9)
    1:1 Ничья
    6.4% (9)
    2:2 Ничья
    1.4% (2)
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