Из центра поля последовал заброс на ход Месси к правому углу штрафной площади, Лионель забрался в небольшой офсайд.

Де Пауль совершил рывок по правому флангу и затем выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Исла не стал рисковать и выбил мяч на угловой.

Ло Чельсо с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, завязалась упорная борьба за мяч, но в итоге игрокам сборной Аргентины не удалось завершить момент ударом по воротам.

Эчеверрия подкараулил отскок мяча у радиуса штрафной площади и в касание пробил по воротам, мяч полетел практически точно по центру, Эмилиано Мартинес грамотно отбил мяч на своего партнёра по команде.

В составе сборной Аргентины произошла замена. Вместо Хулиана Альвареса на поле вышел Лаутаро Мартинес.

Осорио по правой половине поля ворвался в штрафную площадь и в борьбе с Тальяфико оказался на газоне, Андрес Матонте показал, что никакого пенальти не будет.

Из центра поля последовала передача на ход Санчесу по правому флангу от Эчеверрии, Алексис догнал мяч и от лицевой линии поля сделал прострел в штрафную площадь, Лисандро Мартинес отлично сыграл в обороне, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля от игрока сборной Чили.

Гонсалес вошёл в штрафную площадь по левой половине поля, раскачал Ислу и сильно пробил в ближний угол ворот, Браво в прыжке перевёл мяч в перекладину, далее отскок был в пользу Чили.

Тальяфико совершил рывок по левому флангу и под давлением соперника заработал угловой для своей команды.

Де Пауль с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не был готов к борьбе за мяч.

По правой половине поля последовала передача на ход Гонсалесу, Николас убежал в штрафную площадь, но под давлением Диаса упустил мяч за лицевую линию поля.

В составе сборной Аргентины произошла замена. Вместо Энцо Фернандеса на поле вышел Джовани Ло Чельсо.

Против Месси Диас в центральном круге нарушил правила. Аргентина не смогла быстро разыграть стандарт.

В составе сборной Чили произошла замена. Вместо Алексиса Санчеса на поле вышел Маркос Боладос.

Молина от линии штрафной площади с левой половины поля пробил по воротам, мяч попал в Ислу и затем ушёл на угловой.

Месси на этот раз неудачно разыграл корнер с партнёрами по команде, ничего особо интересного на левом фланге игроки сборной Аргентины в итоге придумать не смогли.

Тальяфико на левой половине поля нарушил правила против Давилы. Игроки сборной Чили спокойно готовятся к стандарту.

Санчес со стандарта выполнил подачу на правый угол вратарской, Эмилиано Мартинес уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Фланговый защитник сборной Чили Габриэль Суасо получил жёлтую карточку за грубую игру на левой половине поля против Де Пауля.

Против Альвареса нарушили правила в центре поля. Игроки сборной Аргентины не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Давила на своей половине поля нарушил правила против Макаллистера. Санчес не позволил соперникам быстро разыграть стандарт.

Месси со стандарта выполнил заброс в центр штрафной площади, совсем немного не хватило Макаллистеру, чтобы завершить момент ударом по воротам, мяч в итоге прилетел в руки Браво.

Ромеро досталось в борьбе за мяч в центральном круге, на этот раз Андрес Матонте не зафиксировал нарушение правил.

Осорио попытался убежать в атаку по правому флангу, но под давлением соперника Дрио упустил мяч в аут.

Начинается второй тайм. Посмотрим, хватит ли сил обороне сборной Чили, чтобы и дальше играть более-менее грамотно в обороне и не пускать соперника в свою штрафную площадь. Также для чилийцев было бы неплохо хотя бы иногда бить по воротам сборной Аргентины, чтобы Эмилиано Мартинес уж совсем сильно не скучал.

Гонсалес по левой половине поля разогнал атаку и затем Николас при входе в штрафную площадь под давлением Ислы оказался на газоне, Андрес Матонте показал, что никакого пенальти не будет.

Гонсалесу по итогам прошлого эпизода также досталось по лицу мячом, но после небольшой паузы Николас показал, что он готов играть дальше.

Месси разогнал атаку по правой половине поля и затем выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Молина в касание сильно пробил в ближний угол ворот, Браво грамотно сыграл по позиции и выручил свою команду.

Месси с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Браво сыграл на выходе и кулаком выбил мяч за пределы штрафной площади.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча сборная Аргентины играет вничью со сборной Чили со счётом 0:0. Аргентина в атаке действовала в атаке всё же более активно, особенно под конец тайма, но пока что оборона чилийцев держится и старается в очередной раз устроить нули на Кубке Америки.

45' Де Пауль от радиуса штрафной площади под давлением соперника пробил в левый угол ворот, мяч вновь полетел слишком высоко.

45' Альварес с левой половины поля от линии штрафной площади пробил в ближний угол ворот, мяч полетел выше цели.

45' Макаллистер пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч задел защитника сборной Чили, а затем его у левой штанги спокойно выловил Браво.

45' Три минуты добавил Андрес Матонте к основному времени первого тайма.

44' Месси со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Лисандро Мартинес под давлением соперника не смог пробить по воротам.

43' Варгас на левом фланге на своей половине поля нарушил правила против Тальяфико. Сборная Аргентины тщательно готовится к стандарту.

42' Альварес от левого угла штрафной площади сделал передачу к боковой линии штрафной площади, Тальяфико в касание сделал прострел в центр штрафной, Личновски грамотно сыграл по позиции и выбил мяч подальше от своих ворот.

41' Против Санчеса вновь в центре поля были нарушены правила. Игроки сборной Чили вновь достаточно быстро разыграли стандарт.

40' Де Пауль с углового теперь уже выполнил подачу на ближний угол вратарской, Макаллистер под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч полетел выше цели.

39' Месси с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Макаллистер под давлением соперника смог заработать повторный корнер.

38' Де Пауль выполнил передачу к правой боковой линии штрафной площади, Молина сделал прострел в центр к линии вратарской, Пульгар в касание выбил мяч на угловой.

37' Месси из центра половины поля сборной Чили пробил в правый угол ворот, мяч задел штангу и затем ушёл за лицевую линию поля.

36' Заканчивается у нас постепенно первый тайм, пока что никто на гол в этом противостоянии не наиграл, команды играют достаточно осторожно.

35' Энцо Фернандес нарушил правила в центре поля против Санчеса. Игроки сборной Чили достаточно быстро разыграли стандарт.

34' Гонсалес сейчас подкараулил отскок мяча у линии штрафной площади сборной Чили, но удар головой у Николаса совсем не получился, вышла скидка в руки Браво.

33' Месси пока что испытывает дискомфорт в области бедра, делать полноценные рывки у Лионеля не получается.

32' Из центра поля последовал заброс к левому углу штрафной площади сборной Аргентины, Молина опередил Давилу и выбил мяч в аут.

31' Суасо с левой половины поля сделал неудачный перевод на ход Санчесу по центру, мяч полетел слишком высоко для Алексиса.

30' Поднялся Суасо после паузы, всё нормально с защитником сборной Чили, должен будет он вернуться в игру.

29' Андрес Матонте всё же остановил игру, вышли на поле врачи сборной Чили, чтобы оказать помощь Суасо.

28' Энцо Фернандес с левой половины поля из-за пределов штрафной площади на исполнение пробил в дальний угол ворот, Браво в прыжке накрыл мяч без особого труда.

27' Де Пауль с правой половины поля от линии штрафной площади пробил по воротам, Суасо при игре в подкате блокировал попытку, а затем Родриго невольно наступил на ногу защитнику сборной Чили.

26' Против Врагаса были нарушены правила в центре поля. Игроки сборной Чили никуда не спеша разыграли стандарт.

25' Де Пауль со входа в штрафную площадь по правой половине поля пробил в ближний угол ворот, мяч полетел выше цели.

24' Суасо в центре поля бортанул в бедро Месси. Игроки сборной Аргентины не стали торопиться при розыгрыше мяча.

23' Из центра поля последовал заброс в центр половины поля сборной Аргентины, Санчес в борьбе с Лисандро Мартинесом не смог зацепиться за мяч.

22' Месси с правой половины поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Николас играя в подкате по уходящему мячу у лицевой линии всё же попал и сделал передачу к ближней штанге, мяч попал в колено Браво, но боковой арбитр показал, что будет удар от ворот.

21' Гонсалес разогнал атаку по левому флангу и затем Николас от боковой линии штрафной площади выполнил передачу в центр штрафной, Альварес в касание пробил в левый угол ворот, Браво хорошо сложился и намертво поймал мяч.

20' Альварес продолжает регулярно идти в прессинг Браво, Клаудио уже в третий раз за тайм выбил мяч в аут.

19' Суасо на правом углу своей штрафной площади попал под прессинг, Габриэлю пришлось делать пас назад на Браво, а Клаудио под прессингом выбил мяч в аут на правый фланг.

18' Тальяфико с левой половины поля сделал заброс в центр к линии вратарской, Браво спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

17' Достаточно медленно Аргентина пока что работает при развитии атак, что помогает Чили в нужный момент перестраиваться на игру от обороны.

16' Давила с левого фланга выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно для Суасо, Эмилиано Мартинес вовремя вышел из ворот и спокойно перехватил мяч.

15' Тальяфико ошибся при развитии атаки по левой половине поля и сделал передачу точно в ноги сопернику.

14' Довольно много борьбы у нас пока что в центре поля, сборная Чили старается ничем не уступать серьёзному сопернику.

13' Давила активно работал на левом фланге, но в итоге его накрыл Молина и выбил мяч в аут.

12' Де Пауль с дальней дистанции пробил по воротам, Пульгар грамотно блокировал попытку.

11' Тальяфико в борьбе с соперником оказался на газоне на левом фланге, но Андрес Матонте показал, что будет аут в пользу сборной Чили.

10' Сборная Аргентины постепенно перехватывает контроль над мячом и начинает попытки больше атаковать через фланги.

9' Альварес отправился прессинговать Браво в центр штрафной площади, Клаудио в итоге выбил мяч в аут на левый фланг.

8' Из центра поля последовал безадресный заброс в центр штрафной площади сборной Аргентины, Мартинес немного размялся при игре на выходе.

7' Поднялся Давила после паузы, в область глаза пришёлся удар атакующему полузащитнику сборной Чили, Виктор показал, что он готов играть дальше.

6' Давила получил по лицу рукой от Ромеро в прошлом эпизоде в борьбе за верховой мяч, но Андрес Матонте нарушение правил не зафиксировал.

5' С правого фланга последовала подача в центр штрафной площади, мяч полетел слишком высоко для партнёров по команде и в итоге ушёл на левый фланг.

4' Игроки сборной Чили на старте матча пока что больше времени работают с мячом, но дальше центра поля чилийцам пройти очень трудно.

3' Месси попытался разогнать атаку по центру, но в окружении нескольких соперников Лионель потерял мяч.

2' Санчес в центре поля нарушил правила против Фернандеса. Игроки сборной Аргентины никуда не спеша разыграли стандарт.