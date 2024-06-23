  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кубок Америки 2024
Тур: 2. Стадион: .
Чили
FIFA #40
 
Позже
Аргентина
FIFA #1
Прогнозы 48
Чили 2.1% (1)
X 10.4% (5)
Аргентина 87.5% (42)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Чили
Ничья
Аргентина
8.00
4.41
4.20
Все Коэффициенты

История личных встреч

Чили
Аргентина

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
125%
3 победы 5 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 2 победы

14 матчей

21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

7.1%
35.7%
57.2%
1 победа 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 2 победы

История матчей

Ч2КЮА
1:2
КА
1:1
Ч2КЮА
1:1
ТМС
0:0
КА
2:1
Ч2КЮА
1:0
КА
0:0
КА
2:1
Ч2КЮА
1:2
КА
0:0
ЧМОМ
1:2
ЧМОМ
4:1
ЧМОМ
1:0
ЧМОМ
2:0

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.67
0.63

Среднее время на гол

135
144

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.63
1

Среднее время на гол

55
90

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.21
0.79

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

74
114

Бомбардиры внутри турнира

Чили
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аргентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 1 1
Альварес Хулиан 1 1
Месси Лионель 0 0
Макаллистер Алексис 0 0

Карточки

Чили
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санчес Алексис 1 0
Пульгар Эрик 1 0
Давила Виктор 1 0
Аргентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Пауль Родриго 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0

Результаты матчей

Чили
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аргентина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Чили
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аргентина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Чили
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Перу - Чили 0:0 Чили - Парагвай 3:0 Франция - Чили 3:2 Албания - Чили 0:3
Эквадор - Чили 1:0 Чили - Парагвай 0:0 Венесуэла - Чили 3:0 Чили - Перу 2:0 Чили - Колумбия 0:0 Уругвай - Чили 3:1 Боливия - Чили 0:0 Чили - Доминиканская Республика 5:0 Чили - Куба 3:0 Чили - Парагвай 3:2 Словакия - Чили 0:0 Польша - Чили 1:0 Катар - Чили 2:2 Марокко - Чили 2:0 Гана - Чили 0:0 Чили - Тунис 0:2
Аргентина
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 0 ничьих 1 поражение
Аргентина - Канада 2:0 Гватемала - Аргентина 1:4 Аргентина - Эквадор 1:0 Аргентина - Коста-Рика 3:1
Сальвадор - Аргентина 0:3 Бразилия - Аргентина 0:1 Аргентина - Уругвай 0:2 Перу - Аргентина 0:2 Аргентина - Парагвай 1:0 Боливия - Аргентина 0:3 Аргентина - Эквадор 1:0 Индонезия - Аргентина 0:2 Аргентина - Австралия 2:0 Аргентина - Кюрасао 7:0 Аргентина - Панама 2:0 Аргентина - Франция 3:3 Аргентина - Хорватия 3:0 Нидерланды - Аргентина 2:2 Аргентина - Австралия 2:1 Польша - Аргентина 0:2

Результаты матчей

Чили
Аргентина

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Чили
Аргентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Перу
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Чили
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Канада
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Перу
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Канада
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Чили
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чили
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Перу
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Аргентина
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Канада
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Венесуэла Кадис Хондер 1
Венесуэла Бельо Эдуард 1
Аргентина Мартинес Лаутаро 1
Мексика Артеага Херардо 1
Аргентина Альварес Хулиан 1
Весь список

Топ нарушителей
Эквадор Валенсия Эннер 1
Чили Санчес Алексис 1
Перу Самбрано Очандарте 1
Венесуэла Мачис Дарвин 1
Аргентина Де Пауль Родриго 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Чили - Аргентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 июня 2024, осталось 2 дня 19 часов 55 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 45.8% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 48
    Чили 2.1% (1)
    X 10.4% (5)
    Аргентина 87.5% (42)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Чили
    Ничья
    Аргентина
    8.00
    4.41
    4.20
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Чили - Аргентина онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Чили - Аргентина

    Исход игры
    Чили
    2.1% (1)
    Ничья
    10.4% (5)
    Аргентина
    87.5% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.36% (27)
    Меньше
    38.64% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    68.18% (30)
    Нет
    31.82% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Аргентина
    45.8% (22)
    0:2 Аргентина
    14.6% (7)
    0:1 Аргентина
    10.4% (5)
    1:3 Аргентина
    8.3% (4)
    1:1 Ничья
    6.3% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Чили
    Аргентина
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный