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  3. Кубок Америки 2024
Тур: 2. Стадион: .
Эквадор
FIFA #30
 
Позже
Ямайка
FIFA #53
Прогнозы 47
Эквадор 87.2% (41)
X 4.3% (2)
Ямайка 8.5% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Эквадор
Ничья
Ямайка
1.57
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7.30
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7.20
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Эквадор
Ямайка

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМС
2:0
ТМС
5:2
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

2.33
0

Среднее время на гол

38
0

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

2.33
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
135

Бомбардиры внутри турнира

Эквадор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сармиенто Джереми 1 1
Ямайка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Эквадор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валенсия Эннер 0 1
Сармиенто Джереми 1 0
Паэс Кендри 1 0
Ямайка
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Эквадор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ямайка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Эквадор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ямайка
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эквадор
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эквадор - Венесуэла 1:2 Эквадор - Гондурас 2:1 Эквадор - Боливия 3:1 Аргентина - Эквадор 1:0
Италия - Эквадор 2:0 Гватемала - Эквадор 0:2 Эквадор - Чили 1:0 Венесуэла - Эквадор 0:0 Эквадор - Колумбия 0:0 Боливия - Эквадор 1:2 Эквадор - Уругвай 2:1 Аргентина - Эквадор 1:0 Эквадор - Коста-Рика 3:1 Эквадор - Боливия 1:0 Австралия - Эквадор 1:2 Австралия - Эквадор 3:1 Эквадор - Сенегал 1:2 Нидерланды - Эквадор 1:1 Катар - Эквадор 0:2 Эквадор - Ирак 0:0
Ямайка
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мексика - Ямайка 1:0 Доминика - Ямайка 2:3 Ямайка - Доминиканская Республика 1:0 Ямайка - Панама 1:0
США - Ямайка 3:1 Тринидад и Тобаго - Ямайка 0:0 Тринидад и Тобаго - Ямайка 0:1 Канада - Ямайка 2:3 Ямайка - Канада 1:2 Гватемала - Ямайка 0:0 Гаити - Ямайка 2:3 Гренада - Ямайка 1:4 Ямайка - Гаити 2:2 Ямайка - Гондурас 1:0 Ямайка - Мексика 0:3 Гватемала - Ямайка 0:1 Ямайка - Сент-Китс и Невис 5:0 Ямайка - Тринидад и Тобаго 4:1 США - Ямайка 1:1 Ямайка - Иордания 1:2

Результаты матчей

Эквадор
Ямайка

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Эквадор
Ямайка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венесуэла
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Мексика
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Эквадор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Ямайка
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мексика
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Ямайка
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Венесуэла
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Эквадор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венесуэла
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Мексика
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Эквадор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ямайка
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
США Пулишич Кристиан 1 (1)
Уругвай Винья Матиас 1 (1)
Венесуэла Кадис Хондер 1
Венесуэла Бельо Эдуард 1
Панама Мурильо Микаэль 1
Весь список

Топ нарушителей
Эквадор Валенсия Эннер 1
Чили Санчес Алексис 1
Перу Самбрано Очандарте 1
Венесуэла Мачис Дарвин 1
Боливия Хустиниано Леонель 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Эквадор - Ямайка от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 июня 2024, осталось 2 дня 16 часов 5 минут.



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    • Прогнозы 47
    Эквадор 87.2% (41)
    X 4.3% (2)
    Ямайка 8.5% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эквадор
    Ничья
    Ямайка
    1.57
    Реклама, pari.ru
    7.30
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    7.20
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    Прогнозы на матч Эквадор - Ямайка

    Исход игры
    Эквадор
    87.2% (41)
    Ничья
    4.3% (2)
    Ямайка
    8.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.64% (17)
    Меньше
    61.36% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    40.91% (18)
    Нет
    59.09% (26)
    Популярный счёт
    2:0 Эквадор
    27.7% (13)
    2:1 Эквадор
    27.7% (13)
    1:0 Эквадор
    23.4% (11)
    1:2 Ямайка
    6.4% (3)
    1:1 Ничья
    4.3% (2)
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