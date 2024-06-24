Тур: 2. Стадион: Эллиджент стэдиум.
История личных встреч
Эквадор
Ямайка
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
0
Голов в среднем за матч
2.33
0
Среднее время на гол
38
0
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
2.33
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
38
135
Бомбардиры внутри турнира
Эквадор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сармиенто Джереми
|1
|1
Ямайка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Эквадор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валенсия Эннер
|0
|1
|Сармиенто Джереми
|1
|0
|Паэс Кендри
|1
|0
Ямайка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Эквадор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ямайка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Эквадор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ямайка
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Эквадор
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эквадор - Венесуэла 1:2 Эквадор - Гондурас 2:1 Эквадор - Боливия 3:1 Аргентина - Эквадор 1:0
Италия - Эквадор 2:0 Гватемала - Эквадор 0:2 Эквадор - Чили 1:0 Венесуэла - Эквадор 0:0 Эквадор - Колумбия 0:0 Боливия - Эквадор 1:2 Эквадор - Уругвай 2:1 Аргентина - Эквадор 1:0 Эквадор - Коста-Рика 3:1 Эквадор - Боливия 1:0 Австралия - Эквадор 1:2 Австралия - Эквадор 3:1 Эквадор - Сенегал 1:2 Нидерланды - Эквадор 1:1 Катар - Эквадор 0:2 Эквадор - Ирак 0:0
Ямайка
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мексика - Ямайка 1:0 Доминика - Ямайка 2:3 Ямайка - Доминиканская Республика 1:0 Ямайка - Панама 1:0
США - Ямайка 3:1 Тринидад и Тобаго - Ямайка 0:0 Тринидад и Тобаго - Ямайка 0:1 Канада - Ямайка 2:3 Ямайка - Канада 1:2 Гватемала - Ямайка 0:0 Гаити - Ямайка 2:3 Гренада - Ямайка 1:4 Ямайка - Гаити 2:2 Ямайка - Гондурас 1:0 Ямайка - Мексика 0:3 Гватемала - Ямайка 0:1 Ямайка - Сент-Китс и Невис 5:0 Ямайка - Тринидад и Тобаго 4:1 США - Ямайка 1:1 Ямайка - Иордания 1:2
Результаты матчей
Эквадор
Ямайка
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Эквадор
Ямайка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа B
Группа B
- — Выход в плей-офф
|США
|Пулишич Кристиан
|1 (1)
|Уругвай
|Винья Матиас
|1 (1)
|Венесуэла
|Кадис Хондер
|1
|Венесуэла
|Бельо Эдуард
|1
|Панама
|Мурильо Микаэль
|1
|Эквадор
|Валенсия Эннер
|1
|Чили
|Санчес Алексис
|1
|Перу
|Самбрано Очандарте
|1
|Венесуэла
|Мачис Дарвин
|1
|Боливия
|Хустиниано Леонель
|1
Прогнозы на матч Эквадор - Ямайка
Исход игры
Эквадор
87.2% (41)
Ничья
4.3% (2)
Ямайка
8.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
38.64% (17)
Меньше
61.36% (27)
Обе команды забьют
Да
40.91% (18)
Нет
59.09% (26)
Популярный счёт
2:0 Эквадор
27.7% (13)
2:1 Эквадор
27.7% (13)
1:0 Эквадор
23.4% (11)
1:2 Ямайка
6.4% (3)
1:1 Ничья
4.3% (2)
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