Тур: 2. Стадион: Соу-Фай Стэдиум. Главный судья: Клаус Рафаэл
0'
35' Желтая карточкаФеррареси Науэль
39' Желтая карточкаХименес Сантьяго
1:0
57' ПенальтиРондон Саломон
64' Желтая карточкаВега Алексис
64' Желтая карточкаНаварро Мигель
Ход матча
35'
39'
57'
1:0
64'
64'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
4 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
221 Количество передач 256
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Ромо
Рафаэль
25
Бельо
Эдуард
- Основной состав
-
22 Ромо РафаэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Бельо ЭдуардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Мачис ДарвинНападающий
-
19 Рамирес ЭрикНападающий
-
Главный тренер: Батиста Фернандо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Чавес ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Ороско ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Санчес ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Уэрта СесарНападающий
-
10 Вега АлексисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лосано Хайме
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Венесуэла
Мексика
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
300%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
6 матчей
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
3
1.2
Среднее время на гол
30
75
Всего голов
10
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
2.17
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
Среднее время на гол
41
90
Бомбардиры внутри турнира
Венесуэла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рондон Саломон
|1 (1)
|0.5
|Кадис Хондер
|1
|0.5
|Бельо Эдуард
|1
|0.5
Мексика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Артеага Херардо
|1
|0.5
|Ромо Луис
|0
|0
Карточки
Венесуэла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мачис Дарвин
|1
|0
|Феррареси Науэль
|1
|0
|Кассерес Кристиан
|1
|0
|Наварро Мигель
|1
|0
Мексика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вега Алексис
|1
|0
|Хименес Сантьяго II
|1
|0
Результаты матчей
Венесуэла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мексика
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Венесуэла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мексика
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Венесуэла
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Эквадор - Венесуэла 1:2 Гватемала - Венесуэла 0:0 Италия - Венесуэла 2:1 Колумбия - Венесуэла 1:0
Перу - Венесуэла 1:1 Венесуэла - Эквадор 0:0 Венесуэла - Чили 3:0 Бразилия - Венесуэла 1:1 Венесуэла - Парагвай 1:0 Колумбия - Венесуэла 1:0 Гватемала - Венесуэла 0:1 Гондурас - Венесуэла 0:1 Узбекистан - Венесуэла 1:1 Саудовская Аравия - Венесуэла 1:2 Сирия - Венесуэла 1:2 Венесуэла - Панама 2:2 ОАЭ - Венесуэла 0:4 Исландия - Венесуэла 1:0 Саудовская Аравия - Венесуэла 0:1 Мальта - Венесуэла 0:1
Мексика
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Мексика - Ямайка 1:0 Мексика - Бразилия 2:3 Мексика - Уругвай 0:4 Мексика - Боливия 1:0
США - Мексика 2:0 Панама - Мексика 0:3 Мексика - Колумбия 2:3 Мексика - Гондурас 2:0 Гондурас - Мексика 2:0 Мексика - Германия 2:2 Мексика - Гана 2:0 Мексика - Узбекистан 3:3 Мексика - Австралия 2:2 Мексика - Панама 1:0 Ямайка - Мексика 0:3 Мексика - Коста-Рика 2:0 Мексика - Катар 0:1 Гаити - Мексика 1:3 Мексика - Гондурас 4:0 Панама - Мексика 0:1
Результаты матчей
Венесуэла
Мексика
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Венесуэла
Мексика
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа B
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Аргентина
|Мартинес Лаутаро
|2
|США
|Пулишич Кристиан
|1 (1)
|Уругвай
|Винья Матиас
|1 (1)
|Венесуэла
|Рондон Саломон
|1 (1)
|Ямайка
|Антонио Майкл
|1
|Эквадор
|Валенсия Эннер
|1
|Перу
|Араухо Мигель
|1
|Чили
|Исла Маурисио
|1
|Чили
|Санчес Алексис
|1
|Перу
|Самбрано Очандарте
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Венесуэла 1:0 Мексика
Исход игры
Венесуэла
6.2% (8)
Ничья
20% (26)
Мексика
73.8% (96)
Тотал 2.5
Больше
56.25% (63)
Меньше
43.75% (49)
Обе команды забьют
Да
75% (84)
Нет
25% (28)
Популярный счёт
1:2 Мексика
38.5% (50)
1:1 Ничья
16.2% (21)
0:1 Мексика
13.1% (17)
0:2 Мексика
6.2% (8)
1:3 Мексика
3.8% (5)
2:1 Венесуэла
3.8% (5)
0:0 Ничья
1.5% (2)
2:3 Мексика
1.5% (2)
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