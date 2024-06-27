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  3. Кубок Америки 2024
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Клаус Рафаэл
Венесуэла
FIFA #54
1:0
Второй тайм: 75'
Мексика
FIFA #15
0'
35' Желтая карточка
Феррареси Науэль
39' Желтая карточка
Хименес Сантьяго
1:0
57' Пенальти
Рондон Саломон
64' Желтая карточка
Вега Алексис
64' Желтая карточка
Наварро Мигель

Ход матча

35'
Феррареси Науэль
 
39'
 
Хименес Сантьяго
46'
 
Рейес Исраель
Монтес Сесар
46'
Кассерес Кристиан
Саварино Джефферсон
 
57'
Рондон Саломон
1:0
61'
 
Вега Алексис
Родригес Карлос
61'
 
Мартинес Гильермо
Хименес Сантьяго
64'
 
Вега Алексис
64'
Наварро Мигель
 
71'
Мачис Дарвин
Бельо Эдуард
 
73'
 
Уэрта Сесар
Антуна Уриэль

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 4 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 221 Количество передач 256
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 130
Венесуэла 6.2% (8)
X 20% (26)
Мексика 73.8% (96)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Венесуэла
Ничья
Мексика
5.50
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3.35
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9.50
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Ромо
Рафаэль
4
Арамбуру
Хон
2
Феррареси
Науэль
3
Осорио
Йордан
15
Наварро
Мигель
13
Мартинес
Хосе
Андрес
6
Эррера
Янхель
25
Бельо
Эдуард
7
Саварино
Джефферсон
10
Сотельдо
Йеферсон
23
Рондон
Саломон
1
Гонсалес
Хулио
2
Санчес
Хорхе
3
Монтес
Сесар
5
Васкес
Хоан
6
Артеага
Херардо
7
Ромо
Луис
24
Чавес
Луис
15
Антуна
Уриэль
8
Родригес
Карлос
9
Киньонес
Хулиан
11
Хименес
Сантьяго
II
Венесуэла
4-2-3-1
Мексика
4-2-3-1

История личных встреч

Венесуэла
Мексика

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

300%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

6 матчей

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

История матчей

ТМС
3:1
КА
1:1
ТМС
3:1
ТМС
3:0
ТМС
1:1
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

3
1.2

Среднее время на гол

30
75

Всего голов

10
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

2.17
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3

Среднее время на гол

41
90

Бомбардиры внутри турнира

Венесуэла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рондон Саломон 1 (1) 0.5
Кадис Хондер 1 0.5
Бельо Эдуард 1 0.5
Мексика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Артеага Херардо 1 0.5
Ромо Луис 0 0

Карточки

Венесуэла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мачис Дарвин 1 0
Феррареси Науэль 1 0
Кассерес Кристиан 1 0
Наварро Мигель 1 0
Мексика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вега Алексис 1 0
Хименес Сантьяго II 1 0

Результаты матчей

Венесуэла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мексика
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Венесуэла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мексика
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Венесуэла
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Эквадор - Венесуэла 1:2 Гватемала - Венесуэла 0:0 Италия - Венесуэла 2:1 Колумбия - Венесуэла 1:0
Перу - Венесуэла 1:1 Венесуэла - Эквадор 0:0 Венесуэла - Чили 3:0 Бразилия - Венесуэла 1:1 Венесуэла - Парагвай 1:0 Колумбия - Венесуэла 1:0 Гватемала - Венесуэла 0:1 Гондурас - Венесуэла 0:1 Узбекистан - Венесуэла 1:1 Саудовская Аравия - Венесуэла 1:2 Сирия - Венесуэла 1:2 Венесуэла - Панама 2:2 ОАЭ - Венесуэла 0:4 Исландия - Венесуэла 1:0 Саудовская Аравия - Венесуэла 0:1 Мальта - Венесуэла 0:1
Мексика
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Мексика - Ямайка 1:0 Мексика - Бразилия 2:3 Мексика - Уругвай 0:4 Мексика - Боливия 1:0
США - Мексика 2:0 Панама - Мексика 0:3 Мексика - Колумбия 2:3 Мексика - Гондурас 2:0 Гондурас - Мексика 2:0 Мексика - Германия 2:2 Мексика - Гана 2:0 Мексика - Узбекистан 3:3 Мексика - Австралия 2:2 Мексика - Панама 1:0 Ямайка - Мексика 0:3 Мексика - Коста-Рика 2:0 Мексика - Катар 0:1 Гаити - Мексика 1:3 Мексика - Гондурас 4:0 Панама - Мексика 0:1

Результаты матчей

Венесуэла
Мексика

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Венесуэла
Мексика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венесуэла
 1:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Эквадор
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
3.
Мексика
 0:1 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
4.
Ямайка
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мексика
 0:1 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Венесуэла
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Эквадор
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
Ямайка
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венесуэла
 1:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Эквадор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Мексика
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Ямайка
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аргентина Мартинес Лаутаро 2
США Пулишич Кристиан 1 (1)
Уругвай Винья Матиас 1 (1)
Венесуэла Рондон Саломон 1 (1)
Ямайка Антонио Майкл 1
Весь список

Топ нарушителей
Эквадор Валенсия Эннер 1
Перу Араухо Мигель 1
Чили Исла Маурисио 1
Чили Санчес Алексис 1
Перу Самбрано Очандарте 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    73'
    В составе сборной Мексики произошла замена. Вместо Уриэля Антуны на поле вышел Сесар Уэрта. 
  • Угловой
    72'
    Угловой у ворот сборной Венесуэлы. Мексиканцы быстро разыграли корнер, но затем ничего интересного на правом фланге им придумать не удалось. 
  • Замена
    71'
    В составе сборной Венесуэлы произошла замена. Вместо Эдуарда Бельо на поле вышел Дарвин Мачис. 
  • Угловой
    70'
    Игроки сборной Мексики в очередной раз не особо удачно разыграли угловой. Пока что Венесуэла неплохо играет по счёту и становится всё ближе к заветной победе. 
  • Опасный момент
    69'
    Киньонес с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Мартинес под давлением соперника не смог головой пробить по воротам, но мяч в итоге пошёл под правую штангу и без этого, Рафаэль Ромо успел среагировать, но отбил мяч перед сбой, далее Наварро выбил мяч на угловой. 
  • 68'
    Санчес с правой половины поля выполнил заброс в центр штрафной площади, игроки сборной Венесуэлы общими усилиями перехватили мяч. 
  • Желтая карточка
    67'
    Фланговый защитник сборной Венесуэлы Мигель Наварро также получил жёлтую карточку за неспортивное поведение, что уже более удивительно. 
  • Желтая карточка
    66'
    Форвард сборной Мексики Алексис Вега получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
  • Фол, нарушение
    65'
    Антуна теперь уже на правом углу штрафной площади сборной Венесуэлы нарушил правила. После этого Вега решил начать толкаться с Наварро. 
  • Фол, нарушение
    64'
    Вега перестарался в борьбе за мяч у правого угла штрафной площади сборной Венесуэлы и в итоге нарушил правила. 
  • Замена
    63'
    Вторую подряд замену провёл Хайме Лосано. Вместо Карлоса Родригеса на поле вышел Алексис Вега. 
  • Замена
    62'
    В составе сборной Мексики произошла замена. Вместо Сантьяго Хименеса на поле вышел Гильермо Мартинес. 
  • Угловой
    61'
    Угловой у ворот сборной Мексики. Сотельдо выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел высоковато и в итоге Осорио не смог головой пробить по воротам. 
  • Травма, повреждение
    60'
    Эррера по итогам прошлого эпизода получил небольшое повреждение, но после паузы Янхель показал, что он готов играть дальше. 
  • 59'
    Сотельдо совершил рывок по левому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Эррера и Рондон не разобрались, кто будет играть по мячу и в итоге помешали друг другу завершить момент ударом по воротам. 
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    • Пенальти
      58'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Рондон!!! Саломон Рондон с "точки" уверенно пробил под левую штангу, Гонсалес гадал и прыгну в правый угол ворот. 
    • Пенальти!
      57'
      Пенальти назначается в ворота сборной Мексики! Арамбуру при входе в штрафную площадь с правого фланга отыгрался с Кассересом, а затем Киньонес в своей штрафной сбил защитника сборной Венесуэлы, Рафаэл Клаус дал свисток и указал на "точку". 
    • 56'
      Кассерес подкараулил отскок мяча на правой половине поля и затем пробил в ближний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
    • Угловой
      55'
      Бельо с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, игроки сборной Мексики сыграли внимательно и выбили мяч на правую половину поля. 
    • Опасный момент
      54'
      Сотельдо совершил рывок по левой половине поля к углу штрафной площади и затем выполнил передачу в радиус штрафной, Рондон подработал мяч и пробил в правый угол ворот, мяч задел ногу Васкеса, пролетел рядом со штангой и ушёл на угловой. 
    • 53'
      Бельо пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника сборной Мексики. 
    • Опасный момент
      52'
      Рондон с правой половины поля от радиуса штрафной площади выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Сотельдо подработал мяч и плотно пробил в ближний угол ворот, Гонсалес грамотно сыграл по позиции и отбил мяч на своего партнёра по команде. 
    • 51'
      Сборная Венесуэлы старается начать второй тайм с фланговых атак, для команды Фернандо Батисты важно в таком противостоянии забить первой, чтобы далее чувствовать себя более спокойно. 
    • 50'
      Арамбуру совершил рывок по правому флангу, но под давлением сразу двух соперников Хон упустил мяч в аут. 
    • 49'
      Рондон отправился в высокий прессинг в штрафную площадь сборной Мексики, но без помощи партнёров по команде Саломон ничего не смог сделать. 
    • Замена
      48'
      В составе сборной Венесуэлы после перерыва также произошла замена. Вместо Джефферсона Саварино на поле вышел Кристиан Кассерес. 
    • Замена
      47'
      В составе сборной Мексики после перерыва произошла замена. Вместо Сесара Монтеса на поле вышел Исраэль Рейес. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает сборная Мексики, чтобы вновь попытаться добавить в атаке, как это было в противостоянии с Ямайкой, и уже начать забивать. Если же мексиканцы вновь будут ждать изначально "дополнительного стимула", они рискуют в этом противостоянии потерять важные очки. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча сборные Венесуэлы и Мексики в Инглвуде играют между собой вничью со счётом 0:0. Сборная Мексики работает с мячом более активно и старается регулярно что-то придумывать в атаке, но всё же в завершении редких качественных моментов у подопечных Хайме Лосано игра пока что не складывается. 
    • Фол, нарушение
      45'
      Хименес перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Осорио. 
    • Дополнительное время
      45'
      Две минуты добавил Рафаэл Клаус к основному времени первого тайма. 
    • 44'
      Регулярно Мексика старается что-то придумывать в атаке, но вот с созданием голевых моментов у команды Хайме Лосано остаётся немало проблем. 
    • Фол, нарушение
      43'
      Киньонес в борьбе за мяч в центре поля нарушил правила. Игроки сборной Венесуэлы не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 42'
      Хименес с правой половины поля выполнил передачу на ближний угол штрафной площади на ход Родригесу, защитники сборной Венесуэлы сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч. 
    • Офсайд
      41'
      Хименес получил передачу в центр к линии штрафной площади с левого фланга, Сантьяго зацепился за мяч и под давлением соперника пяткой сделал пас на правый угол штрафной, Антуна на этот раз забрался в офсайд. 
    • 40'
      Хименес по правой половине поля убежал к линии штрафной площади, но уже при входе в штрафную Сантьяго упустил мяч в борьбе с Осорио. 
    • 39'
      Мартинес поднялся после паузы, но пока что Хосе-Андрес довольно сильно прихрамывает, нельзя исключать, что потребуется замена. 
    • Травма, повреждение
      38'
      Мартинес по итогам прошлого эпизода получил повреждение. Вышли на поле врачи сборной Венесуэлы, пауза в игре. 
    • Желтая карточка
      37'
      Форвард сборной Мексики Сантьяго Хименес получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля соперника против Мартинеса. 
    • 36'
      Родригес из центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади на Антуну, Рафаэль Ромо выбежал за пределы штрафной и выбил мяч обратно к центру поля. 
    • 35'
      Эррера ошибся с переводом на левый фланг из центра поля, мяч полетел слишком высоко, Сотельдо никак не мог сохранить его в игре. 
    • 34'
      Антуна с правого угла штрафной площади под давлением соперника пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл. 
    • 33'
      Чавес с левого фланга сместился к радиусу штрафной площади, но Луис под давлением соперника не смог завершить момент ударом по воротам. 
    • Желтая карточка
      32'
      Фланговый защитник сборной Венесуэлы Науэль Феррареси получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Чавеса. 
    • Штанга
      31'
      С правого фланга последовал заброс в исполнении Саварино к центру штрафной площади, Рондон обрабатывая мяч сместился чуть левее и затем пробил в правый угол ворот, мяч попал в штангу и ушёл за лицевую линию поля. 
    • 30'
      Довольно много мелких стычек стало на поле у нас после любого стыка, но Рафаэл Клаус по-прежнему хочет без карточек всех успокаивать. 
    • Фол, нарушение
      29'
      Киньонес в центре поля в борьбе за мяч наступил на ногу Эррере. Рафаэл Клаус решил обойтись без жёлтой карточки. 
    • 28'
      Артеага попытался разогнать атаку по левому флангу, но Осорио быстро накрыл Херардо и выбил мяч в аут. 
    • 27'
      Из центра поля последовала передача на ход Бельо по левому флангу, но мяч полетел довольно сильно и в итоге под давлением соперника Эдуард упустил мяч в аут. 
    • 26'
      Достаточно неплохо пока что Венесуэла играет от обороны, но всё же Мексика в атаке смотрится куда активнее. 
    • Угловой
      25'
      Чавес с углового выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, игроки сборной Венесуэлы уверенно перехватили мяч, но провести контратаку им не удалось. 
    • 24'
      Хименес активно поработал на правом фланге и в борьбе с Наварро заработал угловой для своей команды. 
    • Офсайд
      23'
      Из центра поля последовал заброс в центр к линии штрафной площади сборной Мексики на ход Рондону, Саломон вновь забрался в небольшой офсайд. 
    • 22'
      С правого фланга последовала подача в центр штрафной площади сборной Венесуэлы, Родригес головой пробил по воротам, мяч полетел слабо и точно по центру, Рафаэль Ромо спокойно выловил его. 
    • 21'
      Киньонес при развитии атаки по левой половине поля сделал передачу к левому углу штрафной площади на ход Артеаге, Херардо не был готов к рывку и в итоге упустил мяч за лицевую линию поля. 
    • Офсайд
      20'
      Попытались игроки сборной Венесуэлы провести атаку по правому флангу, но Саломон при забросе на ход оказался в небольшом офсайде. 
    • 19'
      С правого фланга последовал прострел к радиусу штрафной площади сборной Венесуэлы, Артеага под давлением соперника пробил в правый угол ворот, мяч полетел значительно выше цели. 
    • 18'
      Карлос Родригес выполнил заброс на ход Ромо по правому флангу, Луис под давлением соперника не смог зацепиться за мяч, защитник сборной Венесуэлы выбил мяч в аут. 
    • 17'
      Сборная Мексики по большей части всё же старается играть первым номером сегодня, что вполне ожидаемо, но Венесуэла старается временами более-менее неплохо отвечать. 
    • Опасный момент
      16'
      Из центра поля последовал заброс в центр к линии штрафной площади сборной Венесуэлы, Хименес подработал мяч, а затем пробил под правый угол ворот, Рафаэль Ромо быстро сократил дистанцию и спас свою команду в очень непростой ситуации. 
    • 15'
      Бельо с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в защитника сборной Мексики. 
    • 14'
      Антуна активно поработал на правом фланге у штрафной площади сборной Венесуэлы, но под давлением соперника Уриэль всё же упустил мяч за лицевую линию поля. 
    • 13'
      Рондон получил передачу на левый угол штрафной площади сборной Мексики, Саломон неплохо набежал на мяч, но затем не смог сделать точный прострел в центр штрафной. 
    • 12'
      Антуна по правой половине поля совершил рывок и затем пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника сборной Венесуэлы. 
    • 11'
      Сотельдо с левой половины поля из-за пределов штрафной площади на исполнение пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной, но Гонсалес всё контролировал. 
    • 10'
      Из центра поля последовал безадресный заброс в центр штрафной площади сборной Венесуэлы, Рафаэль Ромо спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • 9'
      Родригес с левого угла штрафной площади плотно пробил в дальний угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
    • Опасный момент
      8'
      Киньонес с левого фланга выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Чавес в касание плотно пробил в ближний угол ворот, Рафаэль Ромо грамотно сложился и отбил мяч в сторону от своих владений. 
    • Офсайд
      7'
      По левой половине поля игроки сборной Венесуэлы провели атаку, Наварро сделал скидку к левому углу штрафной площади, но Эррера забрался в небольшой офсайд. 
    • 6'
      Игроки сборной Венесуэлы пока что перехватили контроль над мячом, но дальше центра поля ей продвинуться на данный момент не удаётся. 
    • Офсайд
      5'
      Из цента поля последовала передача на ход Антуне по правой половине поля, Уриэль забрался в небольшой офсайд. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Санчес перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника и в итоге огрел по ногам Сотельдо. 
    • 3'
      Из центра поля последовал заброс к левому углу штрафной площади, Киньонес подработал мяч, но затем передача в центр штрафной площади у него не прошла. 
    • Опасный момент
      2'
      Сразу же сборная Мексики бросилась в атаку. Из глубины поля последовал заброс к радиусу штрафной площади, Киньонес зацепился за мяч и сделал скидку к правому углу штрафной площади, далее Антуна сделал перевод к левой штанге, Хименесу совсем немного не хватило, чтобы завершить момент ударом по воротам. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за очки, сборная Венесуэлы является достаточно крепкой командой, а учитывая, что Мексика довольно много сил потратила в битве с Ямайкой, сегодня команда Хайме Лосано вполне может потерять очки. 
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Венесуэла 1:0 Мексика

    Исход игры
    Венесуэла
    6.2% (8)
    Ничья
    20% (26)
    Мексика
    73.8% (96)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.25% (63)
    Меньше
    43.75% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (84)
    Нет
    25% (28)
    Популярный счёт
    1:2 Мексика
    38.5% (50)
    1:1 Ничья
    16.2% (21)
    0:1 Мексика
    13.1% (17)
    0:2 Мексика
    6.2% (8)
    1:3 Мексика
    3.8% (5)
    2:1 Венесуэла
    3.8% (5)
    0:0 Ничья
    1.5% (2)
    2:3 Мексика
    1.5% (2)
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