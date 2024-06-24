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Тур: 2. Стадион: .
Венесуэла
FIFA #54
 
Позже
Мексика
FIFA #15
Прогнозы 46
Венесуэла 6.5% (3)
X 21.7% (10)
Мексика 71.7% (33)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Венесуэла
Ничья
Мексика
3.90
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3.30
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3.15
Все Коэффициенты

История личных встреч

Венесуэла
Мексика

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

300%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

6 матчей

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

История матчей

ТМС
3:1
КА
1:1
ТМС
3:1
ТМС
3:0
ТМС
1:1
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

3
1.2

Среднее время на гол

30
75

Всего голов

10
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

2.17
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3

Среднее время на гол

41
90

Бомбардиры внутри турнира

Венесуэла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадис Хондер 1 1
Бельо Эдуард 1 1
Рондон Саломон 0 0
Мексика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Артеага Херардо 1 1
Ромо Луис 0 0

Карточки

Венесуэла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мачис Дарвин 1 0
Кассерес Кристиан 1 0
Мексика
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Венесуэла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мексика
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Венесуэла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мексика
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Венесуэла
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Эквадор - Венесуэла 1:2 Гватемала - Венесуэла 0:0 Италия - Венесуэла 2:1 Колумбия - Венесуэла 1:0
Перу - Венесуэла 1:1 Венесуэла - Эквадор 0:0 Венесуэла - Чили 3:0 Бразилия - Венесуэла 1:1 Венесуэла - Парагвай 1:0 Колумбия - Венесуэла 1:0 Гватемала - Венесуэла 0:1 Гондурас - Венесуэла 0:1 Узбекистан - Венесуэла 1:1 Саудовская Аравия - Венесуэла 1:2 Сирия - Венесуэла 1:2 Венесуэла - Панама 2:2 ОАЭ - Венесуэла 0:4 Исландия - Венесуэла 1:0 Саудовская Аравия - Венесуэла 0:1 Мальта - Венесуэла 0:1
Мексика
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Мексика - Ямайка 1:0 Мексика - Бразилия 2:3 Мексика - Уругвай 0:4 Мексика - Боливия 1:0
США - Мексика 2:0 Панама - Мексика 0:3 Мексика - Колумбия 2:3 Мексика - Гондурас 2:0 Гондурас - Мексика 2:0 Мексика - Германия 2:2 Мексика - Гана 2:0 Мексика - Узбекистан 3:3 Мексика - Австралия 2:2 Мексика - Панама 1:0 Ямайка - Мексика 0:3 Мексика - Коста-Рика 2:0 Мексика - Катар 0:1 Гаити - Мексика 1:3 Мексика - Гондурас 4:0 Панама - Мексика 0:1

Результаты матчей

Венесуэла
Мексика

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Венесуэла
Мексика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венесуэла
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Мексика
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Эквадор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Ямайка
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мексика
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Ямайка
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Венесуэла
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Эквадор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венесуэла
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Мексика
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Эквадор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ямайка
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
США Пулишич Кристиан 1 (1)
Уругвай Винья Матиас 1 (1)
Венесуэла Кадис Хондер 1
Венесуэла Бельо Эдуард 1
Панама Мурильо Микаэль 1
Весь список

Топ нарушителей
Эквадор Валенсия Эннер 1
Чили Санчес Алексис 1
Перу Самбрано Очандарте 1
Венесуэла Мачис Дарвин 1
Боливия Хустиниано Леонель 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Венесуэла - Мексика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 июня 2024, осталось 2 дня 19 часов 4 минуты.



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    • Прогнозы 46
    Венесуэла 6.5% (3)
    X 21.7% (10)
    Мексика 71.7% (33)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Венесуэла
    Ничья
    Мексика
    3.90
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    3.15
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Венесуэла - Мексика

    Исход игры
    Венесуэла
    6.4% (3)
    Ничья
    21.3% (10)
    Мексика
    72.3% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.18% (30)
    Меньше
    31.82% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    86.36% (38)
    Нет
    13.64% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Мексика
    44.7% (21)
    1:1 Ничья
    17% (8)
    0:1 Мексика
    8.5% (4)
    2:1 Венесуэла
    6.4% (3)
    1:3 Мексика
    6.4% (3)
    2:3 Мексика
    4.3% (2)
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