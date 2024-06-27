Тур: 2. Стадион: Мерседес-Бенц Стэдиум. Главный судья: Бартон Иван
Прогноз на матч от Liveresult
15
Дэвис
Эрик
13
Рим
Тим
21
Веа
Тимоти
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Дэвис ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
16 Харви КарлосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Диас ИсмаэльПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Вельч ХованиПолузащитник
-
21 Янис СесарПолузащитник
-
26 Ленис КайсерПолузащитник
-
17 Фахардо ХосеНападающий
-
Главный тренер: Кристиансен Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Рим ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Веа ТимотиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Хорват ИтанВратарь
-
25 Джонсон ШонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Мур ШакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Райт ХаджиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Берхалтер Грегг
История личных встреч
Панама
США
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 11 побед
19 матчей
21.1%
15.8%
63.1%
4 победы 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
5.3%
36.8%
57.9%
1 победа 7 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
0.83
0.69
Среднее время на гол
108
130
Всего голов
30
7
Голов в среднем за матч
2.31
1.17
Среднее время на гол
39
77
Всего голов
35
16
Голов в среднем за матч
1.84
0.84
Тотал матчей
2.5
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
48
106
Бомбардиры внутри турнира
Панама
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурильо Микаэль
|1
|1
|Гондола Фредди
|0
|0
США
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пулишич Кристиан
|1
|1
|Балогун Фоларин
|1
|1
|Веа Тимоти
|0
|0
Карточки
Панама
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вельч Ховани
|1
|0
США
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маккенни Уэстон
|1
|0
Результаты матчей
Панама
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
США
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
2
Панама
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
США
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Панама
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Уругвай - Панама 3:1 Панама - Парагвай 0:1 Монтсеррат - Панама 1:3 Панама - Гайана 2:0
Ямайка - Панама 1:0 Панама - Мексика 0:3 Панама - Коста-Рика 3:1 Коста-Рика - Панама 0:3 Панама - Гватемала 3:0 Кюрасао - Панама 1:2 Гватемала - Панама 1:1 Панама - Мартиника 3:0 Боливия - Панама 1:2 Мексика - Панама 1:0 США - Панама 1:1 Панама - Катар 4:0 Панама - Сальвадор 2:2 Мартиника - Панама 1:2 Коста-Рика - Панама 1:2 Панама - Мексика 0:1
США
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
США - Боливия 2:0 США - Бразилия 1:1 США - Колумбия 1:5 США - Мексика 2:0
США - Ямайка 3:1 США - Словения 0:1 Тринидад и Тобаго - США 2:1 США - Тринидад и Тобаго 3:0 США - Гана 4:0 США - Германия 1:3 США - Оман 4:0 США - Узбекистан 3:0 США - Панама 1:1 США - Канада 2:2 США - Тринидад и Тобаго 6:0 Сент-Китс и Невис - США 0:6 США - Ямайка 1:1 Канада - США 0:2 США - Мексика 3:0 США - Мексика 1:1
Результаты матчей
Панама
США
Точный счет
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Панама
США
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа C
Группа C
- — Выход в плей-офф
|Аргентина
|Мартинес Лаутаро
|2
|США
|Пулишич Кристиан
|1 (1)
|Уругвай
|Винья Матиас
|1 (1)
|Венесуэла
|Рондон Саломон
|1 (1)
|Ямайка
|Антонио Майкл
|1
|Эквадор
|Валенсия Эннер
|1
|Перу
|Араухо Мигель
|1
|Чили
|Исла Маурисио
|1
|Чили
|Санчес Алексис
|1
|Перу
|Самбрано Очандарте
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Панама - США
Исход игры
Панама
6.9% (10)
Ничья
7.6% (11)
США
85.5% (124)
Тотал 2.5
Больше
49.55% (55)
Меньше
50.45% (56)
Обе команды забьют
Да
52.25% (58)
Нет
47.75% (53)
Популярный счёт
1:2 США
30.3% (44)
0:2 США
20.7% (30)
0:1 США
13.1% (19)
1:1 Ничья
4.1% (6)
1:3 США
4.1% (6)
0:3 США
2.1% (3)
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