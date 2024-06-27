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Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Бартон Иван
Панама
FIFA #43
 
Позже
США
FIFA #11
Прогнозы 142
Панама 7% (10)
X 7.7% (11)
США 85.2% (121)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Панама
Ничья
США
9.88
5.20
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22
Москера
Орландо
25
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Родерик
3
Кордоба
Хосе
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Эдгардо
2
Блэкмэн
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15
Дэвис
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Мурильо
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6
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Кристиан
VIII
8
Карраскилья
Адальберто
10
Барсенас
Эдгар
9
Герреро
Эдуардо
1
Тёрнер
Мэтт
22
Скалли
Джозеф
3
Ричардс
Крис
13
Рим
Тим
5
Робинсон
Энтони
8
Маккенни
Уэстон
4
Адамс
Тайлер
7
Рейна
Джованни
21
Веа
Тимоти
20
Балогун
Фоларин
10
Пулишич
Кристиан
Панама
5-4-1
США
4-3-3

История личных встреч

Панама
США

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 11 побед

19 матчей

21.1%
15.8%
63.1%
4 победы 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

5.3%
36.8%
57.9%
1 победа 7 ничьих 11 побед

История матчей

ЗКК
1:1
Ч2КСИЦА
5:1
Ч2КСИЦА
1:0
ТМС
6:2
ЗКК
0:1
ТМС
3:0
Ч2КСИЦА
4:0
ЗКК
1:1
Ч2КСИЦА
1:1
ЗКК
1:1
ЗКК
1:1
ТМС
2:0
ЧМОМ
2:3
ММ
1:0
ММ
2:0
ТМС
0:1
К
1:0
К
1:2
К
2:1

Голы

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

0.83
0.69

Среднее время на гол

108
130

Всего голов

30
7

Голов в среднем за матч

2.31
1.17

Среднее время на гол

39
77

Всего голов

35
16

Голов в среднем за матч

1.84
0.84

Тотал матчей

2.5
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

48
106

Бомбардиры внутри турнира

Панама
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурильо Микаэль 1 1
Гондола Фредди 0 0
США
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пулишич Кристиан 1 1
Балогун Фоларин 1 1
Веа Тимоти 0 0

Карточки

Панама
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вельч Ховани 1 0
США
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маккенни Уэстон 1 0

Результаты матчей

Панама
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
США
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2
Панама
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
США
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Панама
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Уругвай - Панама 3:1 Панама - Парагвай 0:1 Монтсеррат - Панама 1:3 Панама - Гайана 2:0
Ямайка - Панама 1:0 Панама - Мексика 0:3 Панама - Коста-Рика 3:1 Коста-Рика - Панама 0:3 Панама - Гватемала 3:0 Кюрасао - Панама 1:2 Гватемала - Панама 1:1 Панама - Мартиника 3:0 Боливия - Панама 1:2 Мексика - Панама 1:0 США - Панама 1:1 Панама - Катар 4:0 Панама - Сальвадор 2:2 Мартиника - Панама 1:2 Коста-Рика - Панама 1:2 Панама - Мексика 0:1
США
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
США - Боливия 2:0 США - Бразилия 1:1 США - Колумбия 1:5 США - Мексика 2:0
США - Ямайка 3:1 США - Словения 0:1 Тринидад и Тобаго - США 2:1 США - Тринидад и Тобаго 3:0 США - Гана 4:0 США - Германия 1:3 США - Оман 4:0 США - Узбекистан 3:0 США - Панама 1:1 США - Канада 2:2 США - Тринидад и Тобаго 6:0 Сент-Китс и Невис - США 0:6 США - Ямайка 1:1 Канада - США 0:2 США - Мексика 3:0 США - Мексика 1:1

Результаты матчей

Панама
США

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Панама
США

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уругвай
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
США
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Панама
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
Боливия
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уругвай
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
США
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Панама
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Боливия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уругвай
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
США
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Панама
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
Боливия
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аргентина Мартинес Лаутаро 2
США Пулишич Кристиан 1 (1)
Уругвай Винья Матиас 1 (1)
Венесуэла Рондон Саломон 1 (1)
Ямайка Антонио Майкл 1
Весь список

Топ нарушителей
Эквадор Валенсия Эннер 1
Перу Араухо Мигель 1
Чили Исла Маурисио 1
Чили Санчес Алексис 1
Перу Самбрано Очандарте 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Панама - США от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 июня 2024, осталось 10 минут.

    Главный судья: Бартон Иван

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    • Прогнозы 142
    Панама 7% (10)
    X 7.7% (11)
    США 85.2% (121)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Панама
    Ничья
    США
    9.88
    5.20
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Панама - США

    Исход игры
    Панама
    6.9% (10)
    Ничья
    7.6% (11)
    США
    85.5% (124)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.55% (55)
    Меньше
    50.45% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    52.25% (58)
    Нет
    47.75% (53)
    Популярный счёт
    1:2 США
    30.3% (44)
    0:2 США
    20.7% (30)
    0:1 США
    13.1% (19)
    1:1 Ничья
    4.1% (6)
    1:3 США
    4.1% (6)
    0:3 США
    2.1% (3)
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    Панама
    США
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