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  3. Кубок Америки 2024
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Juan Benitez
Уругвай
FIFA #14
4:0
Второй тайм: 87'
Боливия
FIFA #84
0'
1:0
8' Гол
Пельистри Факундо
2:0
21' Гол
Нуньес Дарвин
65' Желтая карточка
Роша Йомар
3:0
77' Гол
Араухо Максимилиано
4:0
81' Гол
Вальверде Федерико

Ход матча

8'
Пельистри Факундо
(Араухо Рональд)
1:0
21'
Нуньес Дарвин
(Араухо Максимилиано)
2:0
46'
 
Суарес Марсело
Роберто Фернандес
65'
 
Роша Йомар
68'
 
Чавес Лукас
Терсерос Мигель
74'
 
Куэльяр Хауме
Вака Рамиро
74'
 
Медина Даниэль
Роша Йомар
77'
Араухо Максимилиано
(Де ла Крус Николас)
3:0
81'
Вальверде Федерико
(Пельистри Факундо)
4:0
82'
 
Террасас Адалид
Вильямиль Габриэль
83'
Суарес Луис
Нуньес Дарвин
 
86'
Бентанкур Родриго
Вальверде Федерико
 
86'
Олаcа Лукас
Винья Матиас
 

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 295 Количество передач 179
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 125
Уругвай 94.4% (118)
X 2.4% (3)
Боливия 3.2% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Уругвай
Ничья
Боливия
1.20
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9.00
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8.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рочет
Серхио
8
Нандес
Найтан
4
Араухо
Рональд
16
Оливера
Матиас
17
Винья
Матиас
15
Вальверде
Федерико
5
Угарте
Мануэль
11
Пельистри
Факундо
7
Де
ла
Крус
Николас
20
Араухо
Максимилиано
19
Нуньес
Дарвин
23
Вискарра
Гильермо
22
Куэльяр
Эктор
4
Хакин
Луис
II
21
Сагредо
Хосе
25
Роша
Йомар
17
Фернандес
Роберто
II
16
Сеспедес
Борис
15
Вильямиль
Габриэль
7
Терсерос
Мигель
11
Альгараньяс
Кармело
10
Вака
Рамиро
Уругвай
4-2-3-1
Боливия
5-2-3

История личных встреч

Уругвай
Боливия

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

10 матчей

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

70%
30%
7 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

Ч2КЮА
3:0
Ч2КЮА
3:0
Ч2КЮА
4:2
КА
0:2
Ч2КЮА
4:2
Ч2КЮА
0:2
ЧМОМ
4:1
ЧМОМ
4:2
ЧМОМ
2:2
ЧМОМ
5:0

Голы

Всего голов

20
7

Голов в среднем за матч

4
1.4

Среднее время на гол

22
64

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.8
1.2

Среднее время на гол

50
75

Всего голов

29
13

Голов в среднем за матч

2.9
1.3

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7

Среднее время на гол

31
69

Бомбардиры внутри турнира

Уругвай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуньес Дарвин 2 1
Винья Матиас 1 0.5
Араухо Максимилиано 1 0.5
Пельистри Факундо 1 0.5
Де ла Крус Николас 0 0
Араухо Рональд 0 0
Боливия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Уругвай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боливия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хустиниано Леонель 1 0
Сагредо Хесус 1 0
Хакин Луис II 1 0
Вильямиль Габриэль 1 0
Роша Йомар 1 0

Результаты матчей

Уругвай
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Боливия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Уругвай
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Боливия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Уругвай
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Уругвай - Панама 3:1 Мексика - Уругвай 0:4 Коста-Рика - Уругвай 0:0 Кот-д'Ивуар - Уругвай 2:1
Уругвай - Боливия 3:0 Аргентина - Уругвай 0:2 Уругвай - Бразилия 2:0 Колумбия - Уругвай 2:2 Эквадор - Уругвай 2:1 Уругвай - Чили 3:1 Уругвай - Куба 2:0 Уругвай - Никарагуа 4:1 Южная Корея - Уругвай 1:2 Япония - Уругвай 1:1 Гана - Уругвай 0:2 Португалия - Уругвай 2:0 Уругвай - Южная Корея 0:0 Уругвай - Канада 2:0 Иран - Уругвай 1:0 Уругвай - Панама 5:0
Боливия
(20 матчей)
15%
5%
80%
3 победы 1 ничья 16 поражений
США - Боливия 2:0 Колумбия - Боливия 3:0 Эквадор - Боливия 3:1 Мексика - Боливия 1:0
Боливия - Андорра 1:0 Алжир - Боливия 3:2 Уругвай - Боливия 3:0 Боливия - Перу 2:0 Парагвай - Боливия 1:0 Боливия - Эквадор 1:2 Боливия - Аргентина 0:3 Бразилия - Боливия 5:1 Боливия - Панама 1:2 Боливия - Чили 0:0 Эквадор - Боливия 1:0 Саудовская Аравия - Боливия 1:2 Узбекистан - Боливия 1:0 Боливия - Перу 0:1 Боливия - Сенегал 0:2 Боливия - Бразилия 0:4

Результаты матчей

Уругвай
Боливия

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Уругвай
Боливия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уругвай
 4:0 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
США
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
3.
Панама
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
4.
Боливия
 0:4 Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уругвай
 4:0 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
США
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Панама
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Боливия
 0:4 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уругвай
 4:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
США
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
3.
Панама
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
Боливия
 0:4 Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аргентина Мартинес Лаутаро 2
Уругвай Нуньес Дарвин 2
США Балогун Фоларин 2
США Пулишич Кристиан 1 (1)
Уругвай Винья Матиас 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Эквадор Валенсия Эннер 1
Панама Карраскилья Адальберто 1
Перу Араухо Мигель 1
США Веа Тимоти 1
Чили Исла Маурисио 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 86'
    Кристиан Оливера совершил рывок по правому флангу и выполнил прострел в штрафную площадь, мяч попал в защитника сборной Боливии, а затем улетел в аут. 
  • Замена
    85'
    Вновь вторую подряд замену провёл Марсело Бьелса. Вместо Факундо Пельистри на поле вышел Кристиан Оливера. 
  • Замена
    84'
    В составе сборной Уругвая произошла замена. Вместо Федерико Вальверде на поле вышел Родриго Бентанкур. 
  • Замена
    83'
    Вторую подряд замену провёл Марсело Бьелса. Вместо Матиаса Виньи на поле вышел Лукас Оласа. 
  • Замена
    82'
    В составе сборной Боливии произошла последняя замена. Вместо Кармело Альгараньяса на поле вышел Адалид Террасас. 
  • Замена
    81'
    В составе сборной Уругвая произошла замена. Вместо Дарвина Нуньеса на поле вышел Луис Суарес. 
  • Описание гола
    80'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ! 4:0!!! Вальверде!!! Вот и завершилась очередная атака сборной Уругвая голом. Вальверде разогнал атаку по правой половине поля, а затем сделав передачу на ближний угол штрафной площади на ход Пельистри сам быстро сделал смещение к центру штрафной площади, Факундо в свою очередь сделал хороший ответный пас на Федерико, который в касание отправил мяч под левую штангу. 
  • 79'
    Сборная Уругвая конечно же не бросает попытки атаковать и будет стараться до последнего забить и четвёртый мяч. 
  • Фол, нарушение
    78'
    Нуньес перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Сагредо. 
  • 77'
    Теперь уже последние вопросы о победителе сняли игроки сборной Уругвая. Марсело Бьелсе всё же пора начать проводить ротацию. 
  • Описание гола
    76'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ! 3:0!!! Максимилиано Араухо!!! Де ла Крус при продвижении по правой половине поля удачно отыгрался с Нуньесом, а затем Николас выполнил передачу практически в центр штрафной площади на ход Максимилиано Араухо, который под давлением соперника удачно пробил под левый угол ворот, Вискарра сокращая дистанцию задел мяч, но не смог спасти свою команду. 
  • Замена
    75'
    Вторую подряд замену провёл Антонио Карлос Заго. Вместо Рамиро Ваки на поле вышел Хауме Куэльяр. 
  • Замена
    74'
    В составе сборной Боливии произошла замена. Вместо Йомара Рочи, который получил повреждение, на поле вышел Даниэль Медина. 
  • Травма, повреждение
    73'
    Роча получил мышечное повреждение в борьбе за мяч на своей половине поля. Вышли на поле врачи сборной Боливии, пауза в игре. 
  • Офсайд
    72'
    Максимилиано Араухо ворвался в штрафную площадь по левой половине поля и пробил под правый угол ворот, Вискарра сократил дистанцию и отбил мяч к правому углу вратарской, где Пельистри, который был в офсайде, махнул мимо мяча. 
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    • 71'
      Нуньес совершил рывок по правому флангу и затем выполнил прострел в штрафную площадь от лицевой линии поля, защитники сборной Боливии сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • Замена
      70'
      В составе сборной Боливии произошла замена. Вместо Мигеля Терсероса на поле вышел Лукас Чавес. 
    • Травма, повреждение
      69'
      Вышли на поле врачи сборной Уругвая, но после паузы Де ла Крус показал, что он готов играть дальше. 
    • Желтая карточка
      68'
      Защитник сборной Боливии Йомар Роча получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Де ла Круса. 
    • Угловой
      67'
      Угловой игроки сборной Боливии разыграли крайне неудачно и получили контратаку на свои ворота. 
    • 66'
      Вака со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки сборной Уругвая сыграли немного сумбурно и в итоге отправили мяч на угловой. 
    • Фол, нарушение
      65'
      Вальверде на левом фланге нарушил правила против Суареса. Игроки сборной Боливии тщательно готовятся к стандарту. 
    • 64'
      Максимилиано Араухо разогнал атаку по левой половине поля, но затем ошибся с подачей на дальний угол вратарской и подарил мяч Вискарре. 
    • 63'
      Поднялся Вискарра после паузы, показал голкипер сборной Боливии, что он готов играть дальше. 
    • Травма, повреждение
      62'
      Гильермо Вискарра получил мышечное повреждение. Вышли на поле врачи сборной Боливии, пауза в игре. 
    • 61'
      Нуньес по левой половине поля убежал в штрафную площадь, но затем Дарвин заигрался и под давлением двух соперников упустил мяч за лицевую линию поля. 
    • Фол, нарушение
      60'
      Пельистри в центре поля нарушил правила против Рочи и тем самым не позволил Боливии провести быструю ответную атаку. 
    • Угловой
      59'
      Де ла Крус с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки сборной Боливии достаточно уверенно перехватили мяч. 
    • 58'
      Пельистри совершил рывок по правому флангу и попытался войти в штрафную площадь, Сагредо хорошо сыграл в подкате и выбил мяч на угловой. 
    • 57'
      Винья совершил рывок по левому флангу, но затем под давлением соперника Матиас упустил мяч за лицевую линию поля. 
    • Офсайд
      56'
      Из центра поля последовал заброс на ход Пельистри по правому флангу, вновь Факундо забрался в офсайд. 
    • Травма, повреждение
      55'
      Акину досталось в борьбе за верховой мяч с Нуньесом в прошлом эпизоде, но после паузы капитан сборной Боливии конечно же показал, что он готов играть дальше. 
    • 54'
      Нандес с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Нуньес под давлением соперника не смог головой пробить по воротам. 
    • Офсайд
      53'
      Вальверде при развитии атаки по правой половины поля выполнил передачу к линии штрафной площади, Пельистри забрался в небольшой офсайд. 
    • 52'
      Максимилиано Араухо попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, Акин вновь накрыл соперника и выбил мяч в аут. 
    • Судья
      51'
      Максимилиано Араухо при смещении к линии штрафной площади с левого фланга в борьбе с Куэльяром оказался на газоне, но Хуан Габриэль Бенитес показал, что нужно играть дальше. 
    • 50'
      Вака из центра поля сделал плохую передачу на правую половины поля, Оливера перехватил мяч без особого труда. 
    • 49'
      Из центра поля последовала передача на ход Пельистри по правой половине поля, Акин накрыл соперника и выбил мяч в аут. 
    • 48'
      Из центра поля со стандарта последовал безадресный заброс на правый угол штрафной площади сборной Уругвая, Рочет немного размялся при игре на выходе. 
    • Замена
      47'
      В составе сборной Боливии после перерыва произошла замена. Вместо Роберто Фернандеса на поле вышел Марсело Суарес. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. Сейчас Марсело Бьелса может дать постепенно отдых игрокам основного состава и своим лидерам, учитывая, что заключительный тур группового этапа будет против сборной США. Уругвай в любом случае продолжит играть первым номером, а Боливия может рассчитывать только на редкие контратаки и стандарты. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Пельистри активно поработал на правом фланге и под давлением Фернандеса заработал угловой для Уругвая, но Хуан Габриэль Бенитес дал свисток на перерыв и оставил команду Марсело Бьелсы без стандарта. В первом тайме Уругвай играл в своё удовольствие и заслуженно забил два гола. Во втором тайме вряд ли что-то серьёзно изменится и вряд ли Боливия сможет избегать крупного поражения сегодня. 
    • Дополнительное время
      45'
      Одну минуту добавил Хуан Габриэль Бенитес к основному времени первого тайма. 
    • Угловой
      44'
      Де ла Крус с углового выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, на этот раз никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • 43'
      Нуньес получил передачу на ход к линии штрафной площади от Де ла Круса, который был у радиуса штрафной, Дарвин убежал на левый угол штрафной и под давлением двух соперников заработал угловой. 
    • Угловой
      42'
      Вака вновь закрутил мяч на ближний угол ворот, игроки сборной Уругвая сыграли внимательно и выбили мяч к центру поля без особого труда. 
    • Угловой
      41'
      Вака с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Угарте не стал рисковать и выбил мяч на повторный корнер. 
    • 40'
      Терсерос неплохо поработал на левом фланге и под давлением Пельистри заработал угловой для своей команды. 
    • 39'
      Из центра поля последовал удар по воротам сборной Уругвая в исполнении Альгараньяса после перехвата мяча, но попытка вышла неудачной, мяч улетел в сторону от правой штанги. 
    • Опасный момент
      38'
      Винья получил передачу на ход к левому углу штрафной площади от Максимилиано Араухо, далее Матиас выполнил передачу от лицевой линии поля назад к центру штрафной, Нуньес обыграл соперника и пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
    • 37'
      Пельистри с правого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Максимилиано Араухо под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч слабо полетел в руки Вискарре. 
    • Угловой
      36'
      Угловой у ворот сборной Боливии. Де ла Крус выполнил подачу в центр штрафной площади, боливийцы уверенно выбили мяч к центру поля, но подбор конечно же был за игроками сборной Уругвая. 
    • 35'
      Заканчивается у нас постепенно первый тайм, но конечно же нельзя исключать, что до перерыва Уругвай сможет забить ещё. 
    • 34'
      Нандес с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • 33'
      Максимилиан Араухо попытался разогнать атаку по левому флангу, Куэльяр быстро накрыл соперника и выбил мяч в аут. 
    • 32'
      Альгараньяс зацепился за мяч на левом углу штрафной площади и под давлением соперника пробил в ближний угол ворот, Рочет поймал мяч без особого труда.  
    • 31'
      Вака со стандарта выполнил подачу к центру штрафной площади, но мяч полетел довольно низко, а поэтому игроки сборной Уругвая спокойно выбили его в аут. 
    • Фол, нарушение
      30'
      Нандес на левом фланге нарушил правила против Ваки. Сборная Боливии теперь уже тщательно готовится к стандарту. 
    • Штанга
      29'
      Де ла Крус с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Нуньес под давлением соперника головой пробил в правый угол ворот, мяч задел перекладину и ушёл за лицевую линию поля. 
    • 28'
      Сборная Уругвая продолжает играть в достаточно высоком прессинге, пока что у Боливии никак не получается выйти со своей половины поля. 
    • 27'
      Де ла Крус со стандарта выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Пельистри головой сбросил мяч в центр штрафной, никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам. 
    • Фол, нарушение
      26'
      Терсерос на правом фланге огрел по ногам Нуньеса. Сборная Уругвая тщательно готовится к стандарту. 
    • 25'
      Нуньес совершил рывок по правому флангу и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.  
    • 24'
      Быстро Уругвай снял практически все вопросы о победителе, всё же разница между командами слишком серьёзная. 
    • Описание гола
      23'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0!!! Нуньес!!! Максимилиано Араухо разогнал атаку по левому флангу и затем выполнил передачу на ближний угол штрафной площади на ход Нуньесу, Дарвин зацепился за мяч и уверенно пробил под дальний угол ворот над плечом Вискарры, который заранее опустился на колени и ждал удара низом. 
    • 22'
      Последовала передача на ход Вильямилю по левому флангу из центра поля, Де ла Крус хорошо отработал в обороне и выбил мяч в аут. 
    • Опасный момент
      21'
      Игроки сборной Уругвая перехватили мяч за счёт высокого прессинга на правом фланге, далее последовала передача на правый угол штрафной площади на ход Нуньесу, Вискарра быстро сократил дистанцию и ногой отбил мяч после удара в ближний угол ворот. 
    • Судья
      20'
      Максимилиано Араухо в борьбе с Куэльяром на левом углу штрафной площади сборной Боливии оказался на газоне, Хуан Габриэль Бенитес показал, что нужно играть дальше. 
    • 19'
      Нандес с правого фланга от боковой линии штрафной площади выполнил подачу в центр к линии вратарской, Вискарра сыграл на выходе и кулаками в прыжке выбил мяч за пределы штрафной площади. 
    • 18'
      Нуньес с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в дальний угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
    • Угловой
      17'
      Де ла Крус разыграл корнер вместе с Вальверде, после небольшой комбинации Федерико с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в левый угол ворот, Вискарра в прыжке отбил мяч к левому углу вратарской, далее уже защитники сборной Боливии не позволили Нуньесу сыграть на добивании. 
    • 16'
      Угарте пробил по воротам от радиуса штрафной площади, Сагредо удачно сыграл в подкате и блокировал попытку. 
    • 15'
      Нандес с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • 14'
      На стадионе "Метлайф" болельщики уже активно запускают "волну", что уже является практически традицией на этом Кубке Америки. 
    • 13'
      Пельистри совершил рывок по правому флангу и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники сборной Боливии теперь уже сыграли не особо уверенно, в итоге Максимилиано Араухо с левого угла штрафной сделал скидку на Нуньеса, а Дарвин пробил в защитника сборной Боливии. 
    • 12'
      Рональд Араухо пробил в ближний угол ворот с правой половины поля из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели. 
    • 11'
      Винья выполнил передачу на ход Араухо по левому флангу, Максимилиано разогнал атаку и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • Описание гола
      10'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Пельистри!!! Де ла Крус со стандарта выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Рональд Араухо головой сбросил мяч в центр к линии вратарской, Оливера немного не попал головой по мячу, но следом на мяч удачно набежал Пельистри, который спокойно отправил его в сетку. 
    • Фол, нарушение
      9'
      Вильямиль на своей половине поля нарушил правила против Вальверде. Сборная Уругвая тщательно готовится к стандарту. 
    • 8'
      Поднялся Роча после паузы, показал защитник сборной Боливии, что с ним всё нормально, Йомар готов продолжать матч. 
    • Травма, повреждение
      7'
      Роче прилетело мячом в лицо в центре поля, Хуан Габриэль Бенитес остановил игру, вышли на поле врачи сборной Боливии. 
    • 6'
      С правой половины поля последовала подача на дальний угол штрафной площади сборной Боливии, защитники боливийской сборной вновь сыграли без ошибок и спокойно выбили мяч в аут. 
    • 5'
      Нуньес попытался убежать на левый угол штрафной площади на этот раз, но под давлением Куэльяра Дарвин упустил мяч за лицевую линию поля. 
    • Опасный момент
      4'
      Нуньес совершил рывок по правому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Нуньес хорошо выпрыгнул и головой пробил в правый угол ворот, мяч пролетел в сантиметрах от штанги. 
    • 3'
      Винья с левого фланга сделал заброс на ближний угол штрафной площади на ход Араухо, Акин оказался первым на мяче и выбил его в аут. 
    • Фол, нарушение
      2'
      Альгараньяс перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Оливеры. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт наверняка довольно интересная игра. Уругвай против скромной Боливии должен попытаться сыграть в качественный атакующий футбол и быть может команда Марсело Бьелсы вновь сможет порадовать нас обилием голов, как это было в первом туре. 
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Уругвай 4:0 Боливия

    Исход игры
    Уругвай
    94.4% (118)
    Ничья
    2.4% (3)
    Боливия
    3.2% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.79% (54)
    Меньше
    52.21% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    33.63% (38)
    Нет
    66.37% (75)
    Популярный счёт
    2:0 Уругвай
    36.8% (46)
    2:1 Уругвай
    22.4% (28)
    3:0 Уругвай
    12.8% (16)
    1:0 Уругвай
    8.8% (11)
    3:1 Уругвай
    5.6% (7)
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