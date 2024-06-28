ГО-О-О-О-О-ОЛ! 4:0!!! Вальверде!!! Вот и завершилась очередная атака сборной Уругвая голом. Вальверде разогнал атаку по правой половине поля, а затем сделав передачу на ближний угол штрафной площади на ход Пельистри сам быстро сделал смещение к центру штрафной площади, Факундо в свою очередь сделал хороший ответный пас на Федерико, который в касание отправил мяч под левую штангу.

Кристиан Оливера совершил рывок по правому флангу и выполнил прострел в штрафную площадь, мяч попал в защитника сборной Боливии, а затем улетел в аут.

Максимилиано Араухо ворвался в штрафную площадь по левой половине поля и пробил под правый угол ворот, Вискарра сократил дистанцию и отбил мяч к правому углу вратарской, где Пельистри, который был в офсайде, махнул мимо мяча.

Роча получил мышечное повреждение в борьбе за мяч на своей половине поля. Вышли на поле врачи сборной Боливии, пауза в игре.

В составе сборной Боливии произошла замена. Вместо Йомара Рочи, который получил повреждение, на поле вышел Даниэль Медина.

ГО-О-О-О-О-ОЛ! 3:0!!! Максимилиано Араухо!!! Де ла Крус при продвижении по правой половине поля удачно отыгрался с Нуньесом, а затем Николас выполнил передачу практически в центр штрафной площади на ход Максимилиано Араухо, который под давлением соперника удачно пробил под левый угол ворот, Вискарра сокращая дистанцию задел мяч, но не смог спасти свою команду.

Теперь уже последние вопросы о победителе сняли игроки сборной Уругвая. Марсело Бьелсе всё же пора начать проводить ротацию.

Нуньес перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Сагредо.

Сборная Уругвая конечно же не бросает попытки атаковать и будет стараться до последнего забить и четвёртый мяч.

Поднялся Вискарра после паузы, показал голкипер сборной Боливии, что он готов играть дальше.

Максимилиано Араухо разогнал атаку по левой половине поля, но затем ошибся с подачей на дальний угол вратарской и подарил мяч Вискарре.

Вальверде на левом фланге нарушил правила против Суареса. Игроки сборной Боливии тщательно готовятся к стандарту.

Вака со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки сборной Уругвая сыграли немного сумбурно и в итоге отправили мяч на угловой.

Угловой игроки сборной Боливии разыграли крайне неудачно и получили контратаку на свои ворота.

Защитник сборной Боливии Йомар Роча получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Де ла Круса.

Вышли на поле врачи сборной Уругвая, но после паузы Де ла Крус показал, что он готов играть дальше.

Нуньес совершил рывок по правому флангу и затем выполнил прострел в штрафную площадь от лицевой линии поля, защитники сборной Боливии сыграли внимательно и перехватили мяч.

Начинается второй тайм. Сейчас Марсело Бьелса может дать постепенно отдых игрокам основного состава и своим лидерам, учитывая, что заключительный тур группового этапа будет против сборной США. Уругвай в любом случае продолжит играть первым номером, а Боливия может рассчитывать только на редкие контратаки и стандарты.

В составе сборной Боливии после перерыва произошла замена. Вместо Роберто Фернандеса на поле вышел Марсело Суарес.

Из центра поля со стандарта последовал безадресный заброс на правый угол штрафной площади сборной Уругвая, Рочет немного размялся при игре на выходе.

Из центра поля последовала передача на ход Пельистри по правой половине поля, Акин накрыл соперника и выбил мяч в аут.

Вака из центра поля сделал плохую передачу на правую половины поля, Оливера перехватил мяч без особого труда.

Максимилиано Араухо при смещении к линии штрафной площади с левого фланга в борьбе с Куэльяром оказался на газоне, но Хуан Габриэль Бенитес показал, что нужно играть дальше.

Максимилиано Араухо попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, Акин вновь накрыл соперника и выбил мяч в аут.

Вальверде при развитии атаки по правой половины поля выполнил передачу к линии штрафной площади, Пельистри забрался в небольшой офсайд.

Нандес с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Нуньес под давлением соперника не смог головой пробить по воротам.

Акину досталось в борьбе за верховой мяч с Нуньесом в прошлом эпизоде, но после паузы капитан сборной Боливии конечно же показал, что он готов играть дальше.

Из центра поля последовал заброс на ход Пельистри по правому флангу, вновь Факундо забрался в офсайд.

Винья совершил рывок по левому флангу, но затем под давлением соперника Матиас упустил мяч за лицевую линию поля.

Пельистри совершил рывок по правому флангу и попытался войти в штрафную площадь, Сагредо хорошо сыграл в подкате и выбил мяч на угловой.

Пельистри в центре поля нарушил правила против Рочи и тем самым не позволил Боливии провести быструю ответную атаку.

Нуньес по левой половине поля убежал в штрафную площадь, но затем Дарвин заигрался и под давлением двух соперников упустил мяч за лицевую линию поля.

Первый тайм

— Пельистри активно поработал на правом фланге и под давлением Фернандеса заработал угловой для Уругвая, но Хуан Габриэль Бенитес дал свисток на перерыв и оставил команду Марсело Бьелсы без стандарта. В первом тайме Уругвай играл в своё удовольствие и заслуженно забил два гола. Во втором тайме вряд ли что-то серьёзно изменится и вряд ли Боливия сможет избегать крупного поражения сегодня.

45' Одну минуту добавил Хуан Габриэль Бенитес к основному времени первого тайма.

44' Де ла Крус с углового выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, на этот раз никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

43' Нуньес получил передачу на ход к линии штрафной площади от Де ла Круса, который был у радиуса штрафной, Дарвин убежал на левый угол штрафной и под давлением двух соперников заработал угловой.

42' Вака вновь закрутил мяч на ближний угол ворот, игроки сборной Уругвая сыграли внимательно и выбили мяч к центру поля без особого труда.

41' Вака с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Угарте не стал рисковать и выбил мяч на повторный корнер.

40' Терсерос неплохо поработал на левом фланге и под давлением Пельистри заработал угловой для своей команды.

39' Из центра поля последовал удар по воротам сборной Уругвая в исполнении Альгараньяса после перехвата мяча, но попытка вышла неудачной, мяч улетел в сторону от правой штанги.

38' Винья получил передачу на ход к левому углу штрафной площади от Максимилиано Араухо, далее Матиас выполнил передачу от лицевой линии поля назад к центру штрафной, Нуньес обыграл соперника и пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

37' Пельистри с правого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Максимилиано Араухо под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч слабо полетел в руки Вискарре.

36' Угловой у ворот сборной Боливии. Де ла Крус выполнил подачу в центр штрафной площади, боливийцы уверенно выбили мяч к центру поля, но подбор конечно же был за игроками сборной Уругвая.

35' Заканчивается у нас постепенно первый тайм, но конечно же нельзя исключать, что до перерыва Уругвай сможет забить ещё.

34' Нандес с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

33' Максимилиан Араухо попытался разогнать атаку по левому флангу, Куэльяр быстро накрыл соперника и выбил мяч в аут.

32' Альгараньяс зацепился за мяч на левом углу штрафной площади и под давлением соперника пробил в ближний угол ворот, Рочет поймал мяч без особого труда.

31' Вака со стандарта выполнил подачу к центру штрафной площади, но мяч полетел довольно низко, а поэтому игроки сборной Уругвая спокойно выбили его в аут.

30' Нандес на левом фланге нарушил правила против Ваки. Сборная Боливии теперь уже тщательно готовится к стандарту.

29' Де ла Крус с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Нуньес под давлением соперника головой пробил в правый угол ворот, мяч задел перекладину и ушёл за лицевую линию поля.

28' Сборная Уругвая продолжает играть в достаточно высоком прессинге, пока что у Боливии никак не получается выйти со своей половины поля.

27' Де ла Крус со стандарта выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Пельистри головой сбросил мяч в центр штрафной, никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам.

26' Терсерос на правом фланге огрел по ногам Нуньеса. Сборная Уругвая тщательно готовится к стандарту.

25' Нуньес совершил рывок по правому флангу и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

24' Быстро Уругвай снял практически все вопросы о победителе, всё же разница между командами слишком серьёзная.

23' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0!!! Нуньес!!! Максимилиано Араухо разогнал атаку по левому флангу и затем выполнил передачу на ближний угол штрафной площади на ход Нуньесу, Дарвин зацепился за мяч и уверенно пробил под дальний угол ворот над плечом Вискарры, который заранее опустился на колени и ждал удара низом.

22' Последовала передача на ход Вильямилю по левому флангу из центра поля, Де ла Крус хорошо отработал в обороне и выбил мяч в аут.

21' Игроки сборной Уругвая перехватили мяч за счёт высокого прессинга на правом фланге, далее последовала передача на правый угол штрафной площади на ход Нуньесу, Вискарра быстро сократил дистанцию и ногой отбил мяч после удара в ближний угол ворот.

20' Максимилиано Араухо в борьбе с Куэльяром на левом углу штрафной площади сборной Боливии оказался на газоне, Хуан Габриэль Бенитес показал, что нужно играть дальше.

19' Нандес с правого фланга от боковой линии штрафной площади выполнил подачу в центр к линии вратарской, Вискарра сыграл на выходе и кулаками в прыжке выбил мяч за пределы штрафной площади.

18' Нуньес с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в дальний угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

17' Де ла Крус разыграл корнер вместе с Вальверде, после небольшой комбинации Федерико с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в левый угол ворот, Вискарра в прыжке отбил мяч к левому углу вратарской, далее уже защитники сборной Боливии не позволили Нуньесу сыграть на добивании.

16' Угарте пробил по воротам от радиуса штрафной площади, Сагредо удачно сыграл в подкате и блокировал попытку.

15' Нандес с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

14' На стадионе "Метлайф" болельщики уже активно запускают "волну", что уже является практически традицией на этом Кубке Америки.

13' Пельистри совершил рывок по правому флангу и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники сборной Боливии теперь уже сыграли не особо уверенно, в итоге Максимилиано Араухо с левого угла штрафной сделал скидку на Нуньеса, а Дарвин пробил в защитника сборной Боливии.

12' Рональд Араухо пробил в ближний угол ворот с правой половины поля из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.

11' Винья выполнил передачу на ход Араухо по левому флангу, Максимилиано разогнал атаку и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

10' ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Пельистри!!! Де ла Крус со стандарта выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Рональд Араухо головой сбросил мяч в центр к линии вратарской, Оливера немного не попал головой по мячу, но следом на мяч удачно набежал Пельистри, который спокойно отправил его в сетку.

9' Вильямиль на своей половине поля нарушил правила против Вальверде. Сборная Уругвая тщательно готовится к стандарту.

8' Поднялся Роча после паузы, показал защитник сборной Боливии, что с ним всё нормально, Йомар готов продолжать матч.

7' Роче прилетело мячом в лицо в центре поля, Хуан Габриэль Бенитес остановил игру, вышли на поле врачи сборной Боливии.

6' С правой половины поля последовала подача на дальний угол штрафной площади сборной Боливии, защитники боливийской сборной вновь сыграли без ошибок и спокойно выбили мяч в аут.

5' Нуньес попытался убежать на левый угол штрафной площади на этот раз, но под давлением Куэльяра Дарвин упустил мяч за лицевую линию поля.

4' Нуньес совершил рывок по правому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Нуньес хорошо выпрыгнул и головой пробил в правый угол ворот, мяч пролетел в сантиметрах от штанги.

3' Винья с левого фланга сделал заброс на ближний угол штрафной площади на ход Араухо, Акин оказался первым на мяче и выбил его в аут.

2' Альгараньяс перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Оливеры.