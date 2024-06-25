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Тур: 2. Стадион: .
Уругвай
FIFA #14
 
Позже
Боливия
FIFA #84
Прогнозы 63
Уругвай 96.8% (61)
X 1.6% (1)
Боливия 1.6% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Уругвай
Ничья
Боливия
1.16
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8.80
8.70
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Уругвай
Боливия

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

10 матчей

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

70%
30%
7 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

Ч2КЮА
3:0
Ч2КЮА
3:0
Ч2КЮА
4:2
КА
0:2
Ч2КЮА
4:2
Ч2КЮА
0:2
ЧМОМ
4:1
ЧМОМ
4:2
ЧМОМ
2:2
ЧМОМ
5:0

Голы

Всего голов

20
7

Голов в среднем за матч

4
1.4

Среднее время на гол

22
64

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.8
1.2

Среднее время на гол

50
75

Всего голов

29
13

Голов в среднем за матч

2.9
1.3

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7

Среднее время на гол

31
69

Бомбардиры внутри турнира

Уругвай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винья Матиас 1 1
Нуньес Дарвин 1 1
Араухо Максимилиано 1 1
Де ла Крус Николас 0 0
Боливия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Уругвай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боливия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хустиниано Леонель 1 0
Сагредо Хесус 1 0
Хакин Луис II 1 0
Вильямиль Габриэль 1 0

Результаты матчей

Уругвай
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Боливия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Уругвай
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Боливия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Уругвай
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Уругвай - Панама 3:1 Мексика - Уругвай 0:4 Коста-Рика - Уругвай 0:0 Кот-д'Ивуар - Уругвай 2:1
Уругвай - Боливия 3:0 Аргентина - Уругвай 0:2 Уругвай - Бразилия 2:0 Колумбия - Уругвай 2:2 Эквадор - Уругвай 2:1 Уругвай - Чили 3:1 Уругвай - Куба 2:0 Уругвай - Никарагуа 4:1 Южная Корея - Уругвай 1:2 Япония - Уругвай 1:1 Гана - Уругвай 0:2 Португалия - Уругвай 2:0 Уругвай - Южная Корея 0:0 Уругвай - Канада 2:0 Иран - Уругвай 1:0 Уругвай - Панама 5:0
Боливия
(20 матчей)
15%
5%
80%
3 победы 1 ничья 16 поражений
США - Боливия 2:0 Колумбия - Боливия 3:0 Эквадор - Боливия 3:1 Мексика - Боливия 1:0
Боливия - Андорра 1:0 Алжир - Боливия 3:2 Уругвай - Боливия 3:0 Боливия - Перу 2:0 Парагвай - Боливия 1:0 Боливия - Эквадор 1:2 Боливия - Аргентина 0:3 Бразилия - Боливия 5:1 Боливия - Панама 1:2 Боливия - Чили 0:0 Эквадор - Боливия 1:0 Саудовская Аравия - Боливия 1:2 Узбекистан - Боливия 1:0 Боливия - Перу 0:1 Боливия - Сенегал 0:2 Боливия - Бразилия 0:4

Результаты матчей

Уругвай
Боливия

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Уругвай
Боливия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
США
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Уругвай
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Боливия
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Панама
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уругвай
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
США
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Панама
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Боливия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уругвай
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
США
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Панама
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
Боливия
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
США Пулишич Кристиан 1 (1)
Уругвай Винья Матиас 1 (1)
Венесуэла Кадис Хондер 1
Венесуэла Бельо Эдуард 1
Панама Мурильо Микаэль 1
Весь список

Топ нарушителей
Эквадор Валенсия Эннер 1
Чили Санчес Алексис 1
Перу Самбрано Очандарте 1
Коста-Рика Кальво Франсиско 1
Венесуэла Мачис Дарвин 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Уругвай - Боливия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 июня 2024, осталось 2 дня 18 часов 27 минут.



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    • Прогнозы 63
    Уругвай 96.8% (61)
    X 1.6% (1)
    Боливия 1.6% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Уругвай
    Ничья
    Боливия
    1.16
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    8.80
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    Прогнозы на матч Уругвай - Боливия

    Исход игры
    Уругвай
    96.8% (60)
    Ничья
    1.6% (1)
    Боливия
    1.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.1% (25)
    Меньше
    56.9% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    34.48% (20)
    Нет
    65.52% (38)
    Популярный счёт
    2:0 Уругвай
    37.1% (23)
    2:1 Уругвай
    29% (18)
    1:0 Уругвай
    14.5% (9)
    3:0 Уругвай
    9.7% (6)
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