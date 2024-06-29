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Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Piero Maza
Парагвай
FIFA #58
0:0
Первый тайм: 5'
Бразилия
FIFA #4
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 138
Парагвай 1.4% (2)
X 2.9% (4)
Бразилия 95.7% (132)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Парагвай
Ничья
Бразилия
9.00
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5.40
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5.20
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Мориниго
Родриго
25
Веласкес
Густаво
5
Бальбуэна
Фабиан
3
Альдерете
Омар
4
Эспиноса
Матиас
23
Вильясанти
Матиас
14
Кубас
Андрес
8
Бобадиллья
Дамиан
10
Альмирон
Мигель
18
Арсе
Алекс
19
Энсисо
Хулио
1
Алиссон
Бекер
2
Данило
Луис
3
Милитао
Эдер
4
Маркиньос
Маркос
6
Венделл
Боргес
5
Гимараэс
Бруно
15
Гомес
Жоао
20
Савио
III
8
Пакета
Лукас
7
Винисиус
Жуниор
10
Родриго
Парагвай
4-3-3
Бразилия
4-2-3-1

История личных встреч

Парагвай
Бразилия

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

10 матчей

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

Ч2КЮА
4:0
Ч2КЮА
0:2
КА
0:0
Ч2КЮА
3:0
Ч2КЮА
2:2
КА
1:1
КА
0:0
КА
2:2
ЧМОМ
2:1
ЧМОМ
2:0

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
0.57

Среднее время на гол

67
157

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

1.71
1.33

Среднее время на гол

52
67

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.6
0.8

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7

Среднее время на гол

56
112

Бомбардиры внутри турнира

Парагвай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энсисо Хулио 1 1
Соса Рамон 0 0
Бразилия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Парагвай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубас Андрес 1 0
Веласкес Густаво 1 0
Гарнеро Даниэль (тренер) 1 0
Бразилия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милитао Эдер 1 0

Результаты матчей

Парагвай
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бразилия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Парагвай
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бразилия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Парагвай
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Колумбия - Парагвай 2:1 Панама - Парагвай 0:1 Чили - Парагвай 3:0 Перу - Парагвай 0:0
Парагвай - Колумбия 0:1 Чили - Парагвай 0:0 Парагвай - Боливия 1:0 Аргентина - Парагвай 1:0 Венесуэла - Парагвай 1:0 Парагвай - Перу 0:0 Парагвай - Никарагуа 2:0 Чили - Парагвай 3:2 Парагвай - Колумбия 0:2 Перу - Парагвай 1:0 Парагвай - Марокко 0:0 Парагвай - ОАЭ 1:0 Мексика - Парагвай 0:1 Южная Корея - Парагвай 2:2 Япония - Парагвай 4:1 Перу - Парагвай 2:0
Бразилия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Бразилия - Коста-Рика 0:0 США - Бразилия 1:1 Мексика - Бразилия 2:3 Испания - Бразилия 3:3
Англия - Бразилия 0:1 Бразилия - Аргентина 0:1 Колумбия - Бразилия 2:1 Уругвай - Бразилия 2:0 Бразилия - Венесуэла 1:1 Перу - Бразилия 0:1 Бразилия - Боливия 5:1 Бразилия - Сенегал 2:4 Бразилия - Гвинея 4:1 Марокко - Бразилия 2:1 Хорватия - Бразилия 1:1 Бразилия - Южная Корея 4:1 Камерун - Бразилия 1:0 Бразилия - Швейцария 1:0 Бразилия - Сербия 2:0 Тунис - Бразилия 1:5

Результаты матчей

Парагвай
Бразилия

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Парагвай
Бразилия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Колумбия
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Бразилия
 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
3.
Парагвай
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
4.
Коста-Рика
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Колумбия
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Бразилия
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Парагвай
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Коста-Рика
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бразилия
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Коста-Рика
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
3.
Колумбия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Парагвай
 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Уругвай Араухо Максимилиано 2 (1)
Аргентина Мартинес Лаутаро 2
Уругвай Нуньес Дарвин 2
США Балогун Фоларин 2
США Пулишич Кристиан 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Коста-Рика Угальде Манфред 2
Эквадор Валенсия Эннер 1
Панама Карраскилья Адальберто 1
Перу Араухо Мигель 1
США Веа Тимоти 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    4'
    Винисиус разыграл корнер вместе с партнёром по команде, далее с левого фланга последовала подача в центр штрафной площади, защитники сборной Парагвая сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • 3'
    Винисиус совершил ещё один рывок по левому флангу и на этот раз ему удалось заработать угловой для своей команды. 
  • 2'
    Винисиус совершил рывок по левому флангу и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, совсем немного не хватило Пакета, чтобы завершить момент ударом по воротам. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Совсем недавно сборная Колумбии разгромила Коста-Рику со счётом 3:0 и уже набрала шесть очков. Если сборная Бразилии планирует спокойно побороться за первое место в группе D и выход в плей-офф, сегодня команда Доривала Жуниора обязательно должна побеждать. 
  • До матча
  • Напомним, что сборная Бразилии в первом туре группового этапа Кубка Америки в группе D сыграла нестабильно и сыграла вничью с Коста-Рикой со счётом 0:0. Сборная Парагвая в свою очередь в первом туре уступила Колумбии со счётом 1:2. 
  • Рассудит этот матч бригада арбитров из Чили во главе с Пьеро-Масой Гомесом. Помогать ему на бровках будут Клаудио Уррутия Кордова и Мигель Роча. Резервным арбитром на этот матч назначен Маурицио Мариани из Италии. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на заключительном матче второго тура группового этапа Кубка Америки, который проходит в США. Сегодня в Лас-Вегасе между собой сойдутся сборные Бразилии и Парагвая. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
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  • До матча
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Парагвай 0:0 Бразилия

Исход игры
Парагвай
1.4% (2)
Ничья
2.8% (4)
Бразилия
95.7% (135)
Тотал 2.5
Больше
46.09% (53)
Меньше
53.91% (62)
Обе команды забьют
Да
40.87% (47)
Нет
59.13% (68)
Популярный счёт
0:2 Бразилия
28.4% (40)
1:2 Бразилия
22.7% (32)
0:1 Бразилия
14.2% (20)
1:3 Бразилия
8.5% (12)
0:3 Бразилия
2.8% (4)
0:4 Бразилия
1.4% (2)
1:4 Бразилия
1.4% (2)
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Бразилия
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