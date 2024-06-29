Первый тайм

4' Винисиус разыграл корнер вместе с партнёром по команде, далее с левого фланга последовала подача в центр штрафной площади, защитники сборной Парагвая сыграли внимательно и перехватили мяч.

3' Винисиус совершил ещё один рывок по левому флангу и на этот раз ему удалось заработать угловой для своей команды.

2' Винисиус совершил рывок по левому флангу и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, совсем немного не хватило Пакета, чтобы завершить момент ударом по воротам.