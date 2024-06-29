Тур: 2. Стадион: Эллиджент стэдиум. Главный судья: Piero Maza
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
14
Кубас
Андрес
18
Арсе
Алекс
19
Энсисо
Хулио
15
Гомес
Жоао
20
Савио
III
10
Родриго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Кубас АндресПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Арсе АлексНападающий
-
19 Энсисо ХулиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Рохас МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Соса РамонНападающий
-
Главный тренер: Гарнеро Даниэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Гомес ЖоаоПолузащитник
-
20 СавиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 РодригоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Коуто ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Рафинья ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 ЭндрикНападающий
-
21 ЭванилсонНападающий
- Нападающий
-
26 Пепе АкиноНападающий
-
Главный тренер: Доривал Жуниор
История личных встреч
Парагвай
Бразилия
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
10 матчей
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
0.57
Среднее время на гол
67
157
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
1.71
1.33
Среднее время на гол
52
67
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
1.6
0.8
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
Среднее время на гол
56
112
Бомбардиры внутри турнира
Парагвай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энсисо Хулио
|1
|1
|Соса Рамон
|0
|0
Бразилия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Парагвай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубас Андрес
|1
|0
|Веласкес Густаво
|1
|0
|Гарнеро Даниэль (тренер)
|1
|0
Бразилия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милитао Эдер
|1
|0
Результаты матчей
Парагвай
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бразилия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Парагвай
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бразилия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Парагвай
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Колумбия - Парагвай 2:1 Панама - Парагвай 0:1 Чили - Парагвай 3:0 Перу - Парагвай 0:0
Парагвай - Колумбия 0:1 Чили - Парагвай 0:0 Парагвай - Боливия 1:0 Аргентина - Парагвай 1:0 Венесуэла - Парагвай 1:0 Парагвай - Перу 0:0 Парагвай - Никарагуа 2:0 Чили - Парагвай 3:2 Парагвай - Колумбия 0:2 Перу - Парагвай 1:0 Парагвай - Марокко 0:0 Парагвай - ОАЭ 1:0 Мексика - Парагвай 0:1 Южная Корея - Парагвай 2:2 Япония - Парагвай 4:1 Перу - Парагвай 2:0
Бразилия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Бразилия - Коста-Рика 0:0 США - Бразилия 1:1 Мексика - Бразилия 2:3 Испания - Бразилия 3:3
Англия - Бразилия 0:1 Бразилия - Аргентина 0:1 Колумбия - Бразилия 2:1 Уругвай - Бразилия 2:0 Бразилия - Венесуэла 1:1 Перу - Бразилия 0:1 Бразилия - Боливия 5:1 Бразилия - Сенегал 2:4 Бразилия - Гвинея 4:1 Марокко - Бразилия 2:1 Хорватия - Бразилия 1:1 Бразилия - Южная Корея 4:1 Камерун - Бразилия 1:0 Бразилия - Швейцария 1:0 Бразилия - Сербия 2:0 Тунис - Бразилия 1:5
Результаты матчей
Парагвай
Бразилия
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Парагвай
Бразилия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа D
Группа D
- — Выход в плей-офф
|Уругвай
|Араухо Максимилиано
|2 (1)
|Аргентина
|Мартинес Лаутаро
|2
|Уругвай
|Нуньес Дарвин
|2
|США
|Балогун Фоларин
|2
|США
|Пулишич Кристиан
|1 (1)
|Коста-Рика
|Угальде Манфред
|2
|Эквадор
|Валенсия Эннер
|1
|Панама
|Карраскилья Адальберто
|1
|Перу
|Араухо Мигель
|1
|США
|Веа Тимоти
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Парагвай 0:0 Бразилия
Исход игры
Парагвай
1.4% (2)
Ничья
2.8% (4)
Бразилия
95.7% (135)
Тотал 2.5
Больше
46.09% (53)
Меньше
53.91% (62)
Обе команды забьют
Да
40.87% (47)
Нет
59.13% (68)
Популярный счёт
0:2 Бразилия
28.4% (40)
1:2 Бразилия
22.7% (32)
0:1 Бразилия
14.2% (20)
1:3 Бразилия
8.5% (12)
0:3 Бразилия
2.8% (4)
0:4 Бразилия
1.4% (2)
1:4 Бразилия
1.4% (2)
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