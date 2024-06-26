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Тур: 2. Стадион: .
Парагвай
FIFA #58
 
Позже
Бразилия
FIFA #4
Прогнозы 73
Парагвай 1.4% (1)
X 0% (0)
Бразилия 98.6% (72)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Парагвай
Ничья
Бразилия
9.40
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5.30
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5.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Парагвай
Бразилия

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

10 матчей

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

Ч2КЮА
4:0
Ч2КЮА
0:2
КА
0:0
Ч2КЮА
3:0
Ч2КЮА
2:2
КА
1:1
КА
0:0
КА
2:2
ЧМОМ
2:1
ЧМОМ
2:0

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
0.57

Среднее время на гол

67
157

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

1.71
1.33

Среднее время на гол

52
67

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.6
0.8

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7

Среднее время на гол

56
112

Бомбардиры внутри турнира

Парагвай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энсисо Хулио 1 1
Соса Рамон 0 0
Бразилия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Парагвай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубас Андрес 1 0
Веласкес Густаво 1 0
Гарнеро Даниэль (тренер) 1 0
Бразилия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милитао Эдер 1 0

Результаты матчей

Парагвай
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бразилия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Парагвай
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бразилия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Парагвай
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Колумбия - Парагвай 2:1 Панама - Парагвай 0:1 Чили - Парагвай 3:0 Перу - Парагвай 0:0
Парагвай - Колумбия 0:1 Чили - Парагвай 0:0 Парагвай - Боливия 1:0 Аргентина - Парагвай 1:0 Венесуэла - Парагвай 1:0 Парагвай - Перу 0:0 Парагвай - Никарагуа 2:0 Чили - Парагвай 3:2 Парагвай - Колумбия 0:2 Перу - Парагвай 1:0 Парагвай - Марокко 0:0 Парагвай - ОАЭ 1:0 Мексика - Парагвай 0:1 Южная Корея - Парагвай 2:2 Япония - Парагвай 4:1 Перу - Парагвай 2:0
Бразилия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Бразилия - Коста-Рика 0:0 США - Бразилия 1:1 Мексика - Бразилия 2:3 Испания - Бразилия 3:3
Англия - Бразилия 0:1 Бразилия - Аргентина 0:1 Колумбия - Бразилия 2:1 Уругвай - Бразилия 2:0 Бразилия - Венесуэла 1:1 Перу - Бразилия 0:1 Бразилия - Боливия 5:1 Бразилия - Сенегал 2:4 Бразилия - Гвинея 4:1 Марокко - Бразилия 2:1 Хорватия - Бразилия 1:1 Бразилия - Южная Корея 4:1 Камерун - Бразилия 1:0 Бразилия - Швейцария 1:0 Бразилия - Сербия 2:0 Тунис - Бразилия 1:5

Результаты матчей

Парагвай
Бразилия

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Парагвай
Бразилия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Колумбия
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Бразилия
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Коста-Рика
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Парагвай
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Колумбия
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Бразилия
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Парагвай
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Коста-Рика
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коста-Рика
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Бразилия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Колумбия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Парагвай
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аргентина Мартинес Лаутаро 2
США Пулишич Кристиан 1 (1)
Уругвай Винья Матиас 1 (1)
Венесуэла Кадис Хондер 1
Венесуэла Бельо Эдуард 1
Весь список

Топ нарушителей
Эквадор Валенсия Эннер 1
Перу Араухо Мигель 1
Чили Исла Маурисио 1
Чили Санчес Алексис 1
Перу Самбрано Очандарте 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Парагвай - Бразилия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 июня 2024, осталось 2 дня 16 часов 38 минут.



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    • Прогнозы 73
    Парагвай 1.4% (1)
    X 0% (0)
    Бразилия 98.6% (72)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Парагвай
    Ничья
    Бразилия
    9.40
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    5.30
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    Прогнозы на матч Парагвай - Бразилия

    Исход игры
    Парагвай
    1.4% (1)
    Ничья
    0% (0)
    Бразилия
    98.6% (72)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.88% (38)
    Меньше
    44.12% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    48.53% (33)
    Нет
    51.47% (35)
    Популярный счёт
    1:2 Бразилия
    28.8% (21)
    0:2 Бразилия
    28.8% (21)
    1:3 Бразилия
    12.3% (9)
    0:1 Бразилия
    11% (8)
    0:3 Бразилия
    4.1% (3)
    0:4 Бразилия
    2.7% (2)
    1:4 Бразилия
    2.7% (2)
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