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Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Рамос Сесар Артуро
Аргентина
FIFA #1
 
Позже
Перу
FIFA #31
Прогнозы 154
Аргентина 97.4% (150)
X 0.6% (1)
Перу 1.9% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
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23
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3
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5
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16
Ло
Чельсо
Джовани
11
Ди
Мария
Анхель
22
Мартинес
Лаутаро
17
Гарначо
Алехандро
1
Гальесе
Педро
3
Корсо
Альдо
5
Самбрано
Очандарте
22
Кальенс
Александр
7
Поло Энди
8
Пенья
Серхио
16
Вильдер
Картахена
11
Рейна
Брайан
6
Лопес
Маркос
9
Герреро
Паоло
20
Флорес
Эдисон
Аргентина
4-3-3
Перу
3-5-2

История личных встреч

Аргентина
Перу

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа

История матчей

Ч2КЮА
0:2
Ч2КЮА
1:0
Ч2КЮА
0:2
Ч2КЮА
0:0
Ч2КЮА
2:2
ЧМОМ
3:1
ЧМОМ
1:1
ЧМОМ
2:1
ЧМОМ
1:1

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.6

Среднее время на гол

60
56

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

0.8
0.5

Среднее время на гол

112
180

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.11
1.11

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

81
81

Бомбардиры внутри турнира

Аргентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 2 1
Альварес Хулиан 1 0.5
Месси Лионель 0 0
Макаллистер Алексис 0 0
Перу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Аргентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Пауль Родриго 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Перу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Араухо Мигель 0 1
Самбрано Очандарте 1 0

Результаты матчей

Аргентина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Перу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Аргентина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Перу
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Аргентина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Перу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аргентина
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 0 ничьих 1 поражение
Чили - Аргентина 0:1 Аргентина - Канада 2:0 Гватемала - Аргентина 1:4 Аргентина - Эквадор 1:0
Аргентина - Коста-Рика 3:1 Сальвадор - Аргентина 0:3 Бразилия - Аргентина 0:1 Аргентина - Уругвай 0:2 Перу - Аргентина 0:2 Аргентина - Парагвай 1:0 Боливия - Аргентина 0:3 Аргентина - Эквадор 1:0 Индонезия - Аргентина 0:2 Аргентина - Австралия 2:0 Аргентина - Кюрасао 7:0 Аргентина - Панама 2:0 Аргентина - Франция 3:3 Аргентина - Хорватия 3:0 Нидерланды - Аргентина 2:2 Аргентина - Австралия 2:1
Перу
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Перу - Канада 0:1 Перу - Чили 0:0 Перу - Сальвадор 1:0 Перу - Парагвай 0:0
Перу - Доминиканская Республика 4:1 Перу - Никарагуа 2:0 Перу - Венесуэла 1:1 Боливия - Перу 2:0 Перу - Аргентина 0:2 Чили - Перу 2:0 Перу - Бразилия 0:1 Парагвай - Перу 0:0 Япония - Перу 4:1 Южная Корея - Перу 0:1 Марокко - Перу 0:0 Германия - Перу 2:0 Боливия - Перу 0:1 Перу - Парагвай 1:0 Перу - Сальвадор 4:1 Мексика - Перу 1:0

Результаты матчей

Аргентина
Перу

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Аргентина
Перу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Канада
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
3.
Чили
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
4.
Перу
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Перу
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
3.
Канада
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Чили
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Канада
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
3.
Чили
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Перу
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Уругвай Араухо Максимилиано 2 (1)
Аргентина Мартинес Лаутаро 2
Бразилия Винисиус Жуниор 2
Уругвай Нуньес Дарвин 2
США Балогун Фоларин 2
Весь список

Топ нарушителей
Парагвай Кубас Андрес 1 1
Коста-Рика Угальде Манфред 2
Эквадор Валенсия Эннер 1
Панама Карраскилья Адальберто 1
Перу Араухо Мигель 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аргентина - Перу от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 июня 2024, осталось 28 минут.

    Главный судья: Рамос Сесар Артуро

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    • Прогнозы 154
    Аргентина 97.4% (150)
    X 0.6% (1)
    Перу 1.9% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аргентина
    Ничья
    Перу
    7.20
    4.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аргентина - Перу

    Исход игры
    Аргентина
    96.8% (153)
    Ничья
    0.6% (1)
    Перу
    2.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.62% (39)
    Меньше
    66.38% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    23.28% (27)
    Нет
    76.72% (89)
    Популярный счёт
    2:0 Аргентина
    32.9% (52)
    1:0 Аргентина
    15.8% (25)
    2:1 Аргентина
    11.4% (18)
    3:0 Аргентина
    7% (11)
    3:1 Аргентина
    5.1% (8)
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