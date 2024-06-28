Тур: 3. Стадион: Стадион Ку2.
История личных встреч
Ямайка
Венесуэла
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
0.67
0
Среднее время на гол
135
0
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
1.33
Среднее время на гол
0
67
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.67
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
67
Бомбардиры внутри турнира
Ямайка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонио Майкл
|1
|0.5
Венесуэла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рондон Саломон
|1 (1)
|0.5
|Кадис Хондер
|1
|0.5
|Бельо Эдуард
|1
|0.5
Карточки
Ямайка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гектор Майкл
|1
|0
|Лоу Дэмион
|1
|0
|Латибодьер Жоэль
|1
|0
|Андерсон Карой
|1
|0
Венесуэла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мачис Дарвин
|1
|0
|Феррареси Науэль
|1
|0
|Кассерес Кристиан
|1
|0
|Наварро Мигель
|1
|0
Результаты матчей
Ямайка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Венесуэла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Ямайка
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Венесуэла
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
1
Ямайка
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Венесуэла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ямайка
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Эквадор - Ямайка 3:1 Мексика - Ямайка 1:0 Доминика - Ямайка 2:3 Ямайка - Доминиканская Республика 1:0
Ямайка - Панама 1:0 США - Ямайка 3:1 Тринидад и Тобаго - Ямайка 0:0 Тринидад и Тобаго - Ямайка 0:1 Канада - Ямайка 2:3 Ямайка - Канада 1:2 Гватемала - Ямайка 0:0 Гаити - Ямайка 2:3 Гренада - Ямайка 1:4 Ямайка - Гаити 2:2 Ямайка - Гондурас 1:0 Ямайка - Мексика 0:3 Гватемала - Ямайка 0:1 Ямайка - Сент-Китс и Невис 5:0 Ямайка - Тринидад и Тобаго 4:1 США - Ямайка 1:1
Венесуэла
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Венесуэла - Мексика 1:0 Эквадор - Венесуэла 1:2 Гватемала - Венесуэла 0:0 Италия - Венесуэла 2:1
Колумбия - Венесуэла 1:0 Перу - Венесуэла 1:1 Венесуэла - Эквадор 0:0 Венесуэла - Чили 3:0 Бразилия - Венесуэла 1:1 Венесуэла - Парагвай 1:0 Колумбия - Венесуэла 1:0 Гватемала - Венесуэла 0:1 Гондурас - Венесуэла 0:1 Узбекистан - Венесуэла 1:1 Саудовская Аравия - Венесуэла 1:2 Сирия - Венесуэла 1:2 Венесуэла - Панама 2:2 ОАЭ - Венесуэла 0:4 Исландия - Венесуэла 1:0 Саудовская Аравия - Венесуэла 0:1
Результаты матчей
Ямайка
Венесуэла
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Ямайка
Венесуэла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Группа B
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Уругвай
|Араухо Максимилиано
|2 (1)
|Аргентина
|Мартинес Лаутаро
|2
|Уругвай
|Нуньес Дарвин
|2
|США
|Балогун Фоларин
|2
|США
|Пулишич Кристиан
|1 (1)
|Эквадор
|Валенсия Эннер
|1
|Панама
|Карраскилья Адальберто
|1
|Перу
|Араухо Мигель
|1
|США
|Веа Тимоти
|1
|Чили
|Исла Маурисио
|1
Прогнозы на матч Ямайка - Венесуэла
Исход игры
Ямайка
25.9% (14)
Ничья
9.3% (5)
Венесуэла
64.8% (35)
Тотал 2.5
Больше
43.14% (22)
Меньше
56.86% (29)
Обе команды забьют
Да
52.94% (27)
Нет
47.06% (24)
Популярный счёт
0:1 Венесуэла
27.8% (15)
1:2 Венесуэла
27.8% (15)
2:1 Ямайка
11.1% (6)
1:0 Ямайка
9.3% (5)
1:1 Ничья
9.3% (5)
0:2 Венесуэла
7.4% (4)
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