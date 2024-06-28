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  3. Кубок Америки 2024
Тур: 3. Стадион: .
Ямайка
FIFA #53
 
Позже
Венесуэла
FIFA #54
Прогнозы 54
Ямайка 25.9% (14)
X 9.3% (5)
Венесуэла 64.8% (35)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ямайка
Ничья
Венесуэла
4.70
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4.40
3.30
Все Коэффициенты

История личных встреч

Ямайка
Венесуэла

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

КА
0:1
ТМС
2:1
ТМС
0:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

0.67
0

Среднее время на гол

135
0

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
1.33

Среднее время на гол

0
67

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
67

Бомбардиры внутри турнира

Ямайка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонио Майкл 1 0.5
Венесуэла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рондон Саломон 1 (1) 0.5
Кадис Хондер 1 0.5
Бельо Эдуард 1 0.5

Карточки

Ямайка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гектор Майкл 1 0
Лоу Дэмион 1 0
Латибодьер Жоэль 1 0
Андерсон Карой 1 0
Венесуэла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мачис Дарвин 1 0
Феррареси Науэль 1 0
Кассерес Кристиан 1 0
Наварро Мигель 1 0

Результаты матчей

Ямайка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Венесуэла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Ямайка
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Венесуэла
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1
Ямайка
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Венесуэла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ямайка
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Эквадор - Ямайка 3:1 Мексика - Ямайка 1:0 Доминика - Ямайка 2:3 Ямайка - Доминиканская Республика 1:0
Ямайка - Панама 1:0 США - Ямайка 3:1 Тринидад и Тобаго - Ямайка 0:0 Тринидад и Тобаго - Ямайка 0:1 Канада - Ямайка 2:3 Ямайка - Канада 1:2 Гватемала - Ямайка 0:0 Гаити - Ямайка 2:3 Гренада - Ямайка 1:4 Ямайка - Гаити 2:2 Ямайка - Гондурас 1:0 Ямайка - Мексика 0:3 Гватемала - Ямайка 0:1 Ямайка - Сент-Китс и Невис 5:0 Ямайка - Тринидад и Тобаго 4:1 США - Ямайка 1:1
Венесуэла
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Венесуэла - Мексика 1:0 Эквадор - Венесуэла 1:2 Гватемала - Венесуэла 0:0 Италия - Венесуэла 2:1
Колумбия - Венесуэла 1:0 Перу - Венесуэла 1:1 Венесуэла - Эквадор 0:0 Венесуэла - Чили 3:0 Бразилия - Венесуэла 1:1 Венесуэла - Парагвай 1:0 Колумбия - Венесуэла 1:0 Гватемала - Венесуэла 0:1 Гондурас - Венесуэла 0:1 Узбекистан - Венесуэла 1:1 Саудовская Аравия - Венесуэла 1:2 Сирия - Венесуэла 1:2 Венесуэла - Панама 2:2 ОАЭ - Венесуэла 0:4 Исландия - Венесуэла 1:0 Саудовская Аравия - Венесуэла 0:1

Результаты матчей

Ямайка
Венесуэла

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Ямайка
Венесуэла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венесуэла
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Эквадор
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
3.
Мексика
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
4.
Ямайка
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мексика
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Венесуэла
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Эквадор
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
Ямайка
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венесуэла
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Эквадор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Мексика
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Ямайка
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Уругвай Араухо Максимилиано 2 (1)
Аргентина Мартинес Лаутаро 2
Уругвай Нуньес Дарвин 2
США Балогун Фоларин 2
США Пулишич Кристиан 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Эквадор Валенсия Эннер 1
Панама Карраскилья Адальберто 1
Перу Араухо Мигель 1
США Веа Тимоти 1
Чили Исла Маурисио 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ямайка - Венесуэла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 июня 2024, осталось 2 дня 17 часов 5 минут.



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    • Прогнозы 54
    Ямайка 25.9% (14)
    X 9.3% (5)
    Венесуэла 64.8% (35)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ямайка
    Ничья
    Венесуэла
    4.70
    Реклама, betcity.ru
    4.40
    3.30
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    Прогнозы на матч Ямайка - Венесуэла

    Исход игры
    Ямайка
    25.9% (14)
    Ничья
    9.3% (5)
    Венесуэла
    64.8% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.14% (22)
    Меньше
    56.86% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    52.94% (27)
    Нет
    47.06% (24)
    Популярный счёт
    0:1 Венесуэла
    27.8% (15)
    1:2 Венесуэла
    27.8% (15)
    2:1 Ямайка
    11.1% (6)
    1:0 Ямайка
    9.3% (5)
    1:1 Ничья
    9.3% (5)
    0:2 Венесуэла
    7.4% (4)
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    Ямайка
    Венесуэла
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