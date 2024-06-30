Тур: 3. Стадион: Стадион Стейт Фарм. Главный судья: Эскобар Марио
Прогноз на матч от Liveresult
24
Чавес
Луис
21
Уэрта
Сесар
21
Франко
Алан
10
Паэс
Кендри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Чавес ЛуисПолузащитник
-
21 Уэрта СесарНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Ороско ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Санчес ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вега АлексисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лосано Хайме
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Паэс КендриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Уртадо ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Минда АланПолузащитник
-
15 Мена АнхельПолузащитник
-
18 Ортис ХулиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Санчес Бас Феликс
История личных встреч
Мексика
Эквадор
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
100%
2 победы 7 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
10 матчей
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
14
0
Голов в среднем за матч
1.4
0
Среднее время на гол
64
0
Всего голов
0
12
Голов в среднем за матч
0
1.2
Среднее время на гол
0
75
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.4
1.2
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
64
75
Бомбардиры внутри турнира
Мексика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Артеага Херардо
|1
|0.5
|Ромо Луис
|0
|0
Эквадор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сармиенто Джереми
|1
|0.5
|Минда Алан
|1
|0.5
|Паэс Кендри
|1 (1)
|0.5
|Груэсо Карлос
|0
|0
Карточки
Мексика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вега Алексис
|1
|0
|Хименес Сантьяго II
|1
|0
Эквадор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валенсия Эннер
|0
|1
|Сармиенто Джереми
|1
|0
|Паэс Кендри
|1
|0
Результаты матчей
Мексика
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эквадор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Мексика
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эквадор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
2
Мексика
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Эквадор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мексика
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Венесуэла - Мексика 1:0 Мексика - Ямайка 1:0 Мексика - Бразилия 2:3 Мексика - Уругвай 0:4
Мексика - Боливия 1:0 США - Мексика 2:0 Панама - Мексика 0:3 Мексика - Колумбия 2:3 Мексика - Гондурас 2:0 Гондурас - Мексика 2:0 Мексика - Германия 2:2 Мексика - Гана 2:0 Мексика - Узбекистан 3:3 Мексика - Австралия 2:2 Мексика - Панама 1:0 Ямайка - Мексика 0:3 Мексика - Коста-Рика 2:0 Мексика - Катар 0:1 Гаити - Мексика 1:3 Мексика - Гондурас 4:0
Эквадор
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Эквадор - Ямайка 3:1 Эквадор - Венесуэла 1:2 Эквадор - Гондурас 2:1 Эквадор - Боливия 3:1
Аргентина - Эквадор 1:0 Италия - Эквадор 2:0 Гватемала - Эквадор 0:2 Эквадор - Чили 1:0 Венесуэла - Эквадор 0:0 Эквадор - Колумбия 0:0 Боливия - Эквадор 1:2 Эквадор - Уругвай 2:1 Аргентина - Эквадор 1:0 Эквадор - Коста-Рика 3:1 Эквадор - Боливия 1:0 Австралия - Эквадор 1:2 Австралия - Эквадор 3:1 Эквадор - Сенегал 1:2 Нидерланды - Эквадор 1:1 Катар - Эквадор 0:2
Результаты матчей
Мексика
Эквадор
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
2 раза 100%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Мексика
Эквадор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Группа B
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Аргентина
|Мартинес Лаутаро
|4
|Уругвай
|Араухо Максимилиано
|2 (1)
|Бразилия
|Винисиус Жуниор
|2
|Уругвай
|Нуньес Дарвин
|2
|США
|Балогун Фоларин
|2
|Чили
|Суасо Габриэль
|1 2
|Парагвай
|Кубас Андрес
|1 1
|Перу
|Самбрано Очандарте
|2
|Коста-Рика
|Угальде Манфред
|2
|Эквадор
|Валенсия Эннер
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мексика - Эквадор
Исход игры
Мексика
62.6% (82)
Ничья
27.5% (36)
Эквадор
9.9% (13)
Тотал 2.5
Больше
48.33% (58)
Меньше
51.67% (62)
Обе команды забьют
Да
71.67% (86)
Нет
28.33% (34)
Популярный счёт
2:1 Мексика
35.9% (47)
1:1 Ничья
22.1% (29)
1:0 Мексика
12.2% (16)
2:0 Мексика
10.7% (14)
1:2 Эквадор
5.3% (7)
2:2 Ничья
1.5% (2)
0:1 Эквадор
1.5% (2)
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