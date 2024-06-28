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Тур: 3. Стадион: .
Мексика
FIFA #15
 
Позже
Эквадор
FIFA #30
Прогнозы 53
Мексика 86.8% (46)
X 7.5% (4)
Эквадор 5.7% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Мексика
Ничья
Эквадор
2.95
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3.15
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3.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Мексика
Эквадор

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
100%
2 победы 7 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

10 матчей

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
0:0
ТМС
2:3
ТМС
3:2
КА
1:2
ТМС
1:0
ТМС
3:1
ТМС
1:1
ТМС
1:2
ТМС
0:0
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

14
0

Голов в среднем за матч

1.4
0

Среднее время на гол

64
0

Всего голов

0
12

Голов в среднем за матч

0
1.2

Среднее время на гол

0
75

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.4
1.2

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

64
75

Бомбардиры внутри турнира

Мексика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Артеага Херардо 1 0.5
Ромо Луис 0 0
Эквадор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сармиенто Джереми 1 0.5
Минда Алан 1 0.5
Паэс Кендри 1 (1) 0.5
Груэсо Карлос 0 0

Карточки

Мексика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вега Алексис 1 0
Хименес Сантьяго II 1 0
Эквадор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валенсия Эннер 0 1
Сармиенто Джереми 1 0
Паэс Кендри 1 0

Результаты матчей

Мексика
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эквадор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Мексика
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эквадор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
2
Мексика
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Эквадор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мексика
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Венесуэла - Мексика 1:0 Мексика - Ямайка 1:0 Мексика - Бразилия 2:3 Мексика - Уругвай 0:4
Мексика - Боливия 1:0 США - Мексика 2:0 Панама - Мексика 0:3 Мексика - Колумбия 2:3 Мексика - Гондурас 2:0 Гондурас - Мексика 2:0 Мексика - Германия 2:2 Мексика - Гана 2:0 Мексика - Узбекистан 3:3 Мексика - Австралия 2:2 Мексика - Панама 1:0 Ямайка - Мексика 0:3 Мексика - Коста-Рика 2:0 Мексика - Катар 0:1 Гаити - Мексика 1:3 Мексика - Гондурас 4:0
Эквадор
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Эквадор - Ямайка 3:1 Эквадор - Венесуэла 1:2 Эквадор - Гондурас 2:1 Эквадор - Боливия 3:1
Аргентина - Эквадор 1:0 Италия - Эквадор 2:0 Гватемала - Эквадор 0:2 Эквадор - Чили 1:0 Венесуэла - Эквадор 0:0 Эквадор - Колумбия 0:0 Боливия - Эквадор 1:2 Эквадор - Уругвай 2:1 Аргентина - Эквадор 1:0 Эквадор - Коста-Рика 3:1 Эквадор - Боливия 1:0 Австралия - Эквадор 1:2 Австралия - Эквадор 3:1 Эквадор - Сенегал 1:2 Нидерланды - Эквадор 1:1 Катар - Эквадор 0:2

Результаты матчей

Мексика
Эквадор

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
2 раза 100%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Мексика
Эквадор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венесуэла
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Эквадор
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
3.
Мексика
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
4.
Ямайка
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мексика
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Венесуэла
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Эквадор
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
Ямайка
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венесуэла
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Эквадор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Мексика
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Ямайка
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Уругвай Араухо Максимилиано 2 (1)
Аргентина Мартинес Лаутаро 2
Уругвай Нуньес Дарвин 2
США Балогун Фоларин 2
США Пулишич Кристиан 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Эквадор Валенсия Эннер 1
Панама Карраскилья Адальберто 1
Перу Араухо Мигель 1
США Веа Тимоти 1
Чили Исла Маурисио 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Мексика - Эквадор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 июля 2024, осталось 2 дня 17 часов 5 минут.



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    • Прогнозы 53
    Мексика 86.8% (46)
    X 7.5% (4)
    Эквадор 5.7% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Мексика
    Ничья
    Эквадор
    2.95
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    Прогнозы на матч Мексика - Эквадор

    Исход игры
    Мексика
    86.8% (46)
    Ничья
    7.5% (4)
    Эквадор
    5.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.69% (30)
    Меньше
    42.31% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    61.54% (32)
    Нет
    38.46% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Мексика
    45.3% (24)
    2:0 Мексика
    17% (9)
    1:0 Мексика
    17% (9)
    1:1 Ничья
    5.7% (3)
    3:1 Мексика
    3.8% (2)
    1:2 Эквадор
    3.8% (2)
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    Мексика
    Эквадор
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