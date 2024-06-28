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  3. Кубок Америки 2024
Тур: 3. Стадион: .
США
FIFA #11
 
Позже
Уругвай
FIFA #14
Прогнозы 58
США 25.9% (15)
X 24.1% (14)
Уругвай 50% (29)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
США
Ничья
Уругвай
2.95
3.40
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3.20
Все Коэффициенты

История личных встреч

США
Уругвай

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМС
0:0
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
180

Бомбардиры внутри турнира

США
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балогун Фоларин 2 1
Пулишич Кристиан 1 0.5
Робинсон Энтони 0 0
Веа Тимоти 0 0
Уругвай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Араухо Максимилиано 2 1
Нуньес Дарвин 2 1
Винья Матиас 1 0.5
Пельистри Факундо 1 0.5
Бентанкур Родриго 1 0.5
Вальверде Федерико 1 0.5
Де ла Крус Николас 0 0
Де Арраскаэта Джорджиан 0 0
Араухо Рональд 0 0

Карточки

США
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Веа Тимоти 0 1
Маккенни Уэстон 1 0
Робинсон Энтони 1 0
Ричардс Крис 1 0
Уругвай
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

США
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Уругвай
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
США
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Уругвай
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
8
США
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Уругвай
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
8

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
8
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
1
100%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
63%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

3
8
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
33%
1
13%
1-15
1
33%
2
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
63%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

США
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Панама - США 2:1 США - Боливия 2:0 США - Бразилия 1:1 США - Колумбия 1:5
США - Мексика 2:0 США - Ямайка 3:1 США - Словения 0:1 Тринидад и Тобаго - США 2:1 США - Тринидад и Тобаго 3:0 США - Гана 4:0 США - Германия 1:3 США - Оман 4:0 США - Узбекистан 3:0 США - Панама 1:1 США - Канада 2:2 США - Тринидад и Тобаго 6:0 Сент-Китс и Невис - США 0:6 США - Ямайка 1:1 Канада - США 0:2 США - Мексика 3:0
Уругвай
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Уругвай - Боливия 5:0 Уругвай - Панама 3:1 Мексика - Уругвай 0:4 Коста-Рика - Уругвай 0:0
Кот-д'Ивуар - Уругвай 2:1 Уругвай - Боливия 3:0 Аргентина - Уругвай 0:2 Уругвай - Бразилия 2:0 Колумбия - Уругвай 2:2 Эквадор - Уругвай 2:1 Уругвай - Чили 3:1 Уругвай - Куба 2:0 Уругвай - Никарагуа 4:1 Южная Корея - Уругвай 1:2 Япония - Уругвай 1:1 Гана - Уругвай 0:2 Португалия - Уругвай 2:0 Уругвай - Южная Корея 0:0 Уругвай - Канада 2:0 Иран - Уругвай 1:0

Результаты матчей

США
Уругвай

Точный счет

2:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

США
Уругвай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уругвай
 Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
2.
США
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
3.
Панама
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
4.
Боливия
 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уругвай
 Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
2.
США
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Панама
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Боливия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уругвай
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
США
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
3.
Панама
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
Боливия
 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Уругвай Араухо Максимилиано 2 (1)
Аргентина Мартинес Лаутаро 2
Бразилия Винисиус Жуниор 2
Уругвай Нуньес Дарвин 2
США Балогун Фоларин 2
Весь список

Топ нарушителей
Парагвай Кубас Андрес 1 1
Коста-Рика Угальде Манфред 2
Эквадор Валенсия Эннер 1
Панама Карраскилья Адальберто 1
Перу Араухо Мигель 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча США - Уругвай от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 июля 2024, осталось 2 дня 20 часов 20 минут.



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    • Прогнозы 58
    США 25.9% (15)
    X 24.1% (14)
    Уругвай 50% (29)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    США
    Ничья
    Уругвай
    2.95
    3.40
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    Прогнозы на матч США - Уругвай

    Исход игры
    США
    25.9% (15)
    Ничья
    24.1% (14)
    Уругвай
    50% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (33)
    Меньше
    40% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    85.45% (47)
    Нет
    14.55% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Уругвай
    41.4% (24)
    1:1 Ничья
    24.1% (14)
    2:1 США
    12.1% (7)
    2:0 США
    5.2% (3)
    0:2 Уругвай
    3.4% (2)
    2:3 Уругвай
    3.4% (2)
    1:0 США
    3.4% (2)
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    США
    Уругвай
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