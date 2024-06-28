Тур: 3. Стадион: Эрроухед Стэдиум.
История личных встреч
США
Уругвай
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Тотал матчей
0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
180
Бомбардиры внутри турнира
США
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балогун Фоларин
|2
|1
|Пулишич Кристиан
|1
|0.5
|Робинсон Энтони
|0
|0
|Веа Тимоти
|0
|0
Уругвай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Араухо Максимилиано
|2
|1
|Нуньес Дарвин
|2
|1
|Винья Матиас
|1
|0.5
|Пельистри Факундо
|1
|0.5
|Бентанкур Родриго
|1
|0.5
|Вальверде Федерико
|1
|0.5
|Де ла Крус Николас
|0
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|0
|0
|Араухо Рональд
|0
|0
Карточки
США
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Веа Тимоти
|0
|1
|Маккенни Уэстон
|1
|0
|Робинсон Энтони
|1
|0
|Ричардс Крис
|1
|0
Уругвай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
США
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Уругвай
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
США
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Уругвай
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
8
США
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Уругвай
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
8
Голы по времени матча
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
8
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
1
100%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
63%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Забито
3
8
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
33%
1
13%
1-15
1
33%
2
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
63%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
США
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Панама - США 2:1 США - Боливия 2:0 США - Бразилия 1:1 США - Колумбия 1:5
США - Мексика 2:0 США - Ямайка 3:1 США - Словения 0:1 Тринидад и Тобаго - США 2:1 США - Тринидад и Тобаго 3:0 США - Гана 4:0 США - Германия 1:3 США - Оман 4:0 США - Узбекистан 3:0 США - Панама 1:1 США - Канада 2:2 США - Тринидад и Тобаго 6:0 Сент-Китс и Невис - США 0:6 США - Ямайка 1:1 Канада - США 0:2 США - Мексика 3:0
Уругвай
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Уругвай - Боливия 5:0 Уругвай - Панама 3:1 Мексика - Уругвай 0:4 Коста-Рика - Уругвай 0:0
Кот-д'Ивуар - Уругвай 2:1 Уругвай - Боливия 3:0 Аргентина - Уругвай 0:2 Уругвай - Бразилия 2:0 Колумбия - Уругвай 2:2 Эквадор - Уругвай 2:1 Уругвай - Чили 3:1 Уругвай - Куба 2:0 Уругвай - Никарагуа 4:1 Южная Корея - Уругвай 1:2 Япония - Уругвай 1:1 Гана - Уругвай 0:2 Португалия - Уругвай 2:0 Уругвай - Южная Корея 0:0 Уругвай - Канада 2:0 Иран - Уругвай 1:0
Результаты матчей
США
Уругвай
Точный счет
2:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
США
Уругвай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Группа C
Группа C
- — Выход в плей-офф
|Уругвай
|Араухо Максимилиано
|2 (1)
|Аргентина
|Мартинес Лаутаро
|2
|Бразилия
|Винисиус Жуниор
|2
|Уругвай
|Нуньес Дарвин
|2
|США
|Балогун Фоларин
|2
|Парагвай
|Кубас Андрес
|1 1
|Коста-Рика
|Угальде Манфред
|2
|Эквадор
|Валенсия Эннер
|1
|Панама
|Карраскилья Адальберто
|1
|Перу
|Араухо Мигель
|1
Прогнозы на матч США - Уругвай
Исход игры
США
25.9% (15)
Ничья
24.1% (14)
Уругвай
50% (29)
Тотал 2.5
Больше
60% (33)
Меньше
40% (22)
Обе команды забьют
Да
85.45% (47)
Нет
14.55% (8)
Популярный счёт
1:2 Уругвай
41.4% (24)
1:1 Ничья
24.1% (14)
2:1 США
12.1% (7)
2:0 США
5.2% (3)
0:2 Уругвай
3.4% (2)
2:3 Уругвай
3.4% (2)
1:0 США
3.4% (2)
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