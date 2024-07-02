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Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Edina Alves Batista
Боливия
FIFA #84
 
Позже
Панама
FIFA #43
Прогнозы 129
Боливия 32.6% (42)
X 14.7% (19)
Панама 52.7% (68)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боливия
Ничья
Панама
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23
Вискарра
Гильермо
22
Куэльяр
Эктор
4
Акин
Луис
24
Суарес
Марсело
25
Роча
Йомар
21
Сагредо
Хосе
16
Сеспедес
Борис
15
Вильямиль
Габриэль
7
Терсерос
Мигель
10
Вака
Рамиро
11
Альгараньяс
Кармело
22
Москера
Орландо
23
Мурильо
Микаэль
3
Кордоба
Хосе
24
Фаринья
Эдгардо
15
Дэвис
Эрик
6
Мартинес
Кристиан
VIII
2
Блэкмэн
Сезар
14
Вельч
Ховани
16
Харви
Карлос
10
Барсенас
Эдгар
17
Фахардо
Хосе
Боливия
3-4-2-1
Панама
4-1-4-1

История личных встреч

Боливия
Панама

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ТМС
1:2
КА
2:1
ТМС
1:3
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

2
2.5

Среднее время на гол

45
36

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Боливия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Панама
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурильо Микаэль 1 0.5
Блэкмэн Сезар 1 0.5
Фахардо Хосе 1 0.5
Аярза Абдиель 0 0
Гондола Фредди 0 0

Карточки

Боливия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хустиниано Леонель 1 0
Сагредо Хесус 1 0
Акин Луис 1 0
Вильямиль Габриэль 1 0
Роча Йомар 1 0
Панама
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карраскилья Адальберто 0 1
Герреро Эдуардо 1 0
Вельч Ховани 1 0
Гондола Фредди 1 0
Фаринья Эдгардо 1 0

Результаты матчей

Боливия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Панама
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Боливия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Панама
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
2
Боливия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Панама
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

7
1
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
100%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Боливия
(20 матчей)
15%
5%
80%
3 победы 1 ничья 16 поражений
Уругвай - Боливия 5:0 США - Боливия 2:0 Колумбия - Боливия 3:0 Эквадор - Боливия 3:1
Мексика - Боливия 1:0 Боливия - Андорра 1:0 Алжир - Боливия 3:2 Уругвай - Боливия 3:0 Боливия - Перу 2:0 Парагвай - Боливия 1:0 Боливия - Эквадор 1:2 Боливия - Аргентина 0:3 Бразилия - Боливия 5:1 Боливия - Панама 1:2 Боливия - Чили 0:0 Эквадор - Боливия 1:0 Саудовская Аравия - Боливия 1:2 Узбекистан - Боливия 1:0 Боливия - Перу 0:1 Боливия - Сенегал 0:2
Панама
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Панама - США 2:1 Уругвай - Панама 3:1 Панама - Парагвай 0:1 Монтсеррат - Панама 1:3
Панама - Гайана 2:0 Ямайка - Панама 1:0 Панама - Мексика 0:3 Панама - Коста-Рика 3:1 Коста-Рика - Панама 0:3 Панама - Гватемала 3:0 Кюрасао - Панама 1:2 Гватемала - Панама 1:1 Панама - Мартиника 3:0 Боливия - Панама 1:2 Мексика - Панама 1:0 США - Панама 1:1 Панама - Катар 4:0 Панама - Сальвадор 2:2 Мартиника - Панама 1:2 Коста-Рика - Панама 1:2

Результаты матчей

Боливия
Панама

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Боливия
Панама

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уругвай
 Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
2.
США
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
3.
Панама
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
4.
Боливия
 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уругвай
 Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
2.
США
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Панама
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Боливия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уругвай
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
США
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
3.
Панама
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
Боливия
 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аргентина Мартинес Лаутаро 4
Уругвай Араухо Максимилиано 2 (1)
Венесуэла Рондон Саломон 2 (1)
Венесуэла Бельо Эдуард 2
Бразилия Винисиус Жуниор 2
Весь список

Топ нарушителей
Чили Суасо Габриэль 1 2
Парагвай Кубас Андрес 1 1
Перу Самбрано Очандарте 2
Ямайка Гектор Майкл 2
Венесуэла Мачис Дарвин 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Боливия - Панама от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 июля 2024, осталось 19 минут.

    Главный судья: Edina Alves Batista

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 129
    Боливия 32.6% (42)
    X 14.7% (19)
    Панама 52.7% (68)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Боливия
    Ничья
    Панама
    6.90
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боливия - Панама

    Исход игры
    Боливия
    32.3% (42)
    Ничья
    14.6% (19)
    Панама
    53.1% (69)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.54% (53)
    Меньше
    55.46% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    54.62% (65)
    Нет
    45.38% (54)
    Популярный счёт
    1:2 Панама
    24.6% (32)
    0:1 Панама
    13.8% (18)
    1:0 Боливия
    13.8% (18)
    1:1 Ничья
    12.3% (16)
    2:1 Боливия
    10.8% (14)
    0:2 Панама
    6.9% (9)
    2:0 Боливия
    3.8% (5)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
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    Боливия
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