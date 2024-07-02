Тур: 3. Стадион: Интер-энд-Ко Стэдиум. Главный судья: Edina Alves Batista
Прогноз на матч от Liveresult
25
Роча
Йомар
21
Сагредо
Хосе
10
Вака
Рамиро
15
Дэвис
Эрик
14
Вельч
Ховани
16
Харви
Карлос
17
Фахардо
Хосе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Роча ЙомарЗащитник
-
21 Сагредо ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вака РамироПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Чавес ЛукасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Антонио Карлос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Дэвис ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Вельч ХованиПолузащитник
-
16 Харви КарлосПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Фахардо ХосеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Ленис КайсерПолузащитник
- Нападающий
-
11 Диас ИсмаэльНападающий
-
21 Янис СесарНападающий
-
Главный тренер: Кристиансен Томас
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Боливия
Панама
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
2
2.5
Среднее время на гол
45
36
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Боливия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Панама
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурильо Микаэль
|1
|0.5
|Блэкмэн Сезар
|1
|0.5
|Фахардо Хосе
|1
|0.5
|Аярза Абдиель
|0
|0
|Гондола Фредди
|0
|0
Карточки
Боливия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хустиниано Леонель
|1
|0
|Сагредо Хесус
|1
|0
|Акин Луис
|1
|0
|Вильямиль Габриэль
|1
|0
|Роча Йомар
|1
|0
Панама
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карраскилья Адальберто
|0
|1
|Герреро Эдуардо
|1
|0
|Вельч Ховани
|1
|0
|Гондола Фредди
|1
|0
|Фаринья Эдгардо
|1
|0
Результаты матчей
Боливия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Панама
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Боливия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Панама
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
2
Боливия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Панама
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
7
1
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
100%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Боливия
(20 матчей)
15%
5%
80%
3 победы 1 ничья 16 поражений
Уругвай - Боливия 5:0 США - Боливия 2:0 Колумбия - Боливия 3:0 Эквадор - Боливия 3:1
Мексика - Боливия 1:0 Боливия - Андорра 1:0 Алжир - Боливия 3:2 Уругвай - Боливия 3:0 Боливия - Перу 2:0 Парагвай - Боливия 1:0 Боливия - Эквадор 1:2 Боливия - Аргентина 0:3 Бразилия - Боливия 5:1 Боливия - Панама 1:2 Боливия - Чили 0:0 Эквадор - Боливия 1:0 Саудовская Аравия - Боливия 1:2 Узбекистан - Боливия 1:0 Боливия - Перу 0:1 Боливия - Сенегал 0:2
Панама
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Панама - США 2:1 Уругвай - Панама 3:1 Панама - Парагвай 0:1 Монтсеррат - Панама 1:3
Панама - Гайана 2:0 Ямайка - Панама 1:0 Панама - Мексика 0:3 Панама - Коста-Рика 3:1 Коста-Рика - Панама 0:3 Панама - Гватемала 3:0 Кюрасао - Панама 1:2 Гватемала - Панама 1:1 Панама - Мартиника 3:0 Боливия - Панама 1:2 Мексика - Панама 1:0 США - Панама 1:1 Панама - Катар 4:0 Панама - Сальвадор 2:2 Мартиника - Панама 1:2 Коста-Рика - Панама 1:2
Результаты матчей
Боливия
Панама
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Боливия
Панама
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа C
Группа C
- — Выход в плей-офф
|Аргентина
|Мартинес Лаутаро
|4
|Уругвай
|Араухо Максимилиано
|2 (1)
|Венесуэла
|Рондон Саломон
|2 (1)
|Венесуэла
|Бельо Эдуард
|2
|Бразилия
|Винисиус Жуниор
|2
|Чили
|Суасо Габриэль
|1 2
|Парагвай
|Кубас Андрес
|1 1
|Перу
|Самбрано Очандарте
|2
|Ямайка
|Гектор Майкл
|2
|Венесуэла
|Мачис Дарвин
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Боливия - Панама
Исход игры
Боливия
32.3% (42)
Ничья
14.6% (19)
Панама
53.1% (69)
Тотал 2.5
Больше
44.54% (53)
Меньше
55.46% (66)
Обе команды забьют
Да
54.62% (65)
Нет
45.38% (54)
Популярный счёт
1:2 Панама
24.6% (32)
0:1 Панама
13.8% (18)
1:0 Боливия
13.8% (18)
1:1 Ничья
12.3% (16)
2:1 Боливия
10.8% (14)
0:2 Панама
6.9% (9)
2:0 Боливия
3.8% (5)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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