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Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Валенсуэла Хесус
Бразилия
FIFA #4
 
Позже
Колумбия
FIFA #13
Прогнозы 171
Бразилия 76% (130)
X 18.7% (32)
Колумбия 5.3% (9)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Алиссон
Бекер
2
Данило
Луис
3
Милитао
Эдер
4
Маркиньос
Маркос
6
Венделл
Боргес
5
Гимараэс
Бруно
15
Гомес
Жоао
11
Рафинья
Диас
8
Пакета
Лукас
7
Винисиус
Жуниор
10
Родриго
12
Варгас
Камило
21
Муньос
Даниэль
23
Санчес
Давинсон
2
Куэста
Карлос
26
Мачадо
Дейвер
6
Риос
Ричард
16
Лерма
Хефферсон
11
Ариас
Джон
10
Родригес
Хамес
24
Кордоба
Джон
7
Диас
Луис
Бразилия
4-2-3-1
Колумбия
4-3-3

История личных встреч

Бразилия
Колумбия

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

14 матчей

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

Ч2КЮА
2:1
Ч2КЮА
1:0
Ч2КЮА
0:0
КА
2:1
ТМС
2:2
Ч2КЮА
1:1
ТМС
1:0
Ч2КЮА
2:1
КА
0:1
ТМС
1:0
ЧМ
2:1
ММ
1:1
ЧМОМ
0:0
ЧМОМ
0:0

Голы

Всего голов

12
2

Голов в среднем за матч

1.2
0.5

Среднее время на гол

75
180

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

0.75
0.7

Среднее время на гол

120
128

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.07
0.64

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

84
140

Бомбардиры внутри турнира

Бразилия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винисиус Жуниор 2 1
Пакета Лукас 1 (1) 0.5
Савио III 1 0.5
Колумбия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 1 0.5
Лерма Хефферсон 1 0.5
Санчес Давинсон 1 0.5
Муньос Даниэль 1 0.5
Диас Луис 1 (1) 0.5
Родригес Хамес 0 0
Ариас Джон 0 0

Карточки

Бразилия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Венделл Боргес 1 0
Пакета Лукас 1 0
Винисиус Жуниор 1 0
Милитао Эдер 1 0
Колумбия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кордоба Джон 1 0
Лерма Хефферсон 1 0
Риос Ричард 1 0

Результаты матчей

Бразилия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Колумбия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
5
Бразилия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Колумбия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бразилия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Парагвай - Бразилия 1:4 Бразилия - Коста-Рика 0:0 США - Бразилия 1:1 Мексика - Бразилия 2:3
Испания - Бразилия 3:3 Англия - Бразилия 0:1 Бразилия - Аргентина 0:1 Колумбия - Бразилия 2:1 Уругвай - Бразилия 2:0 Бразилия - Венесуэла 1:1 Перу - Бразилия 0:1 Бразилия - Боливия 5:1 Бразилия - Сенегал 2:4 Бразилия - Гвинея 4:1 Марокко - Бразилия 2:1 Хорватия - Бразилия 1:1 Бразилия - Южная Корея 4:1 Камерун - Бразилия 1:0 Бразилия - Швейцария 1:0 Бразилия - Сербия 2:0
Колумбия
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Колумбия - Коста-Рика 3:0 Колумбия - Парагвай 2:1 Колумбия - Боливия 3:0 США - Колумбия 1:5
Румыния - Колумбия 2:3 Испания - Колумбия 0:1 Мексика - Колумбия 2:3 Колумбия - Венесуэла 1:0 Парагвай - Колумбия 0:1 Колумбия - Бразилия 2:1 Эквадор - Колумбия 0:0 Колумбия - Уругвай 2:2 Чили - Колумбия 0:0 Колумбия - Венесуэла 1:0 Германия - Колумбия 0:2 Колумбия - Ирак 1:0 Япония - Колумбия 1:2 Южная Корея - Колумбия 2:2 США - Колумбия 0:0 Парагвай - Колумбия 0:2

Результаты матчей

Бразилия
Колумбия

Точный счет

1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Бразилия
Колумбия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Колумбия
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Бразилия
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Коста-Рика
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
4.
Парагвай
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Колумбия
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Бразилия
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Коста-Рика
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Парагвай
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бразилия
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Коста-Рика
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
3.
Колумбия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Парагвай
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аргентина Мартинес Лаутаро 4
Уругвай Араухо Максимилиано 2 (1)
Венесуэла Рондон Саломон 2 (1)
Венесуэла Бельо Эдуард 2
Бразилия Винисиус Жуниор 2
Весь список

Топ нарушителей
Чили Суасо Габриэль 1 2
Парагвай Кубас Андрес 1 1
Перу Самбрано Очандарте 2
Ямайка Гектор Майкл 2
Венесуэла Мачис Дарвин 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бразилия - Колумбия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 июля 2024, осталось 27 минут.

    Главный судья: Валенсуэла Хесус

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    • Прогнозы 171
    Бразилия 76% (130)
    X 18.7% (32)
    Колумбия 5.3% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бразилия
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бразилия - Колумбия

    Исход игры
    Бразилия
    76% (130)
    Ничья
    18.7% (32)
    Колумбия
    5.3% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.85% (70)
    Меньше
    42.15% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    71.07% (86)
    Нет
    28.93% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Бразилия
    29.8% (51)
    1:0 Бразилия
    10.5% (18)
    1:1 Ничья
    9.9% (17)
    2:0 Бразилия
    9.4% (16)
    3:1 Бразилия
    4.1% (7)
    2:2 Ничья
    3.5% (6)
    3:2 Бразилия
    2.3% (4)
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