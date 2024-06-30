Тур: 3. Стадион: Ливайс.
История личных встреч
Бразилия
Колумбия
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
14 матчей
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
2
Голов в среднем за матч
1.2
0.5
Среднее время на гол
75
180
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
0.75
0.7
Среднее время на гол
120
128
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.07
0.64
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
84
140
Бомбардиры внутри турнира
Бразилия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винисиус Жуниор
|2
|1
|Пакета Лукас
|1 (1)
|0.5
|Савио III
|1
|0.5
Колумбия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|1
|0.5
|Лерма Хефферсон
|1
|0.5
|Санчес Давинсон
|1
|0.5
|Муньос Даниэль
|1
|0.5
|Диас Луис
|1 (1)
|0.5
|Родригес Хамес
|0
|0
|Ариас Джон
|0
|0
Карточки
Бразилия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Венделл Боргес
|1
|0
|Пакета Лукас
|1
|0
|Винисиус Жуниор
|1
|0
|Милитао Эдер
|1
|0
Колумбия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кордоба Джон
|1
|0
|Лерма Хефферсон
|1
|0
|Риос Ричард
|1
|0
Результаты матчей
Бразилия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Колумбия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
5
Бразилия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Колумбия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бразилия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Парагвай - Бразилия 1:4 Бразилия - Коста-Рика 0:0 США - Бразилия 1:1 Мексика - Бразилия 2:3
Испания - Бразилия 3:3 Англия - Бразилия 0:1 Бразилия - Аргентина 0:1 Колумбия - Бразилия 2:1 Уругвай - Бразилия 2:0 Бразилия - Венесуэла 1:1 Перу - Бразилия 0:1 Бразилия - Боливия 5:1 Бразилия - Сенегал 2:4 Бразилия - Гвинея 4:1 Марокко - Бразилия 2:1 Хорватия - Бразилия 1:1 Бразилия - Южная Корея 4:1 Камерун - Бразилия 1:0 Бразилия - Швейцария 1:0 Бразилия - Сербия 2:0
Колумбия
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Колумбия - Коста-Рика 3:0 Колумбия - Парагвай 2:1 Колумбия - Боливия 3:0 США - Колумбия 1:5
Румыния - Колумбия 2:3 Испания - Колумбия 0:1 Мексика - Колумбия 2:3 Колумбия - Венесуэла 1:0 Парагвай - Колумбия 0:1 Колумбия - Бразилия 2:1 Эквадор - Колумбия 0:0 Колумбия - Уругвай 2:2 Чили - Колумбия 0:0 Колумбия - Венесуэла 1:0 Германия - Колумбия 0:2 Колумбия - Ирак 1:0 Япония - Колумбия 1:2 Южная Корея - Колумбия 2:2 США - Колумбия 0:0 Парагвай - Колумбия 0:2
Результаты матчей
Бразилия
Колумбия
Точный счет
1:4
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Бразилия
Колумбия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
Группа D
Группа D
- — Выход в плей-офф
|Аргентина
|Мартинес Лаутаро
|4
|Уругвай
|Араухо Максимилиано
|2 (1)
|Бразилия
|Винисиус Жуниор
|2
|Уругвай
|Нуньес Дарвин
|2
|США
|Балогун Фоларин
|2
|Чили
|Суасо Габриэль
|1 2
|Парагвай
|Кубас Андрес
|1 1
|Перу
|Самбрано Очандарте
|2
|Коста-Рика
|Угальде Манфред
|2
|Эквадор
|Валенсия Эннер
|1
Прогнозы на матч Бразилия - Колумбия
Исход игры
Бразилия
81.8% (54)
Ничья
12.1% (8)
Колумбия
6.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
67.8% (40)
Меньше
32.2% (19)
Обе команды забьют
Да
72.88% (43)
Нет
27.12% (16)
Популярный счёт
2:1 Бразилия
43.9% (29)
2:0 Бразилия
15.2% (10)
1:0 Бразилия
9.1% (6)
2:2 Ничья
6.1% (4)
3:1 Бразилия
6.1% (4)
1:1 Ничья
4.5% (3)
3:2 Бразилия
3% (2)
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