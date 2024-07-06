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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 13. Стадион: . Зрители: 5905
Эльфсборг
3:0
Конец матча
Броммапойкарна
0'
27' Желтая карточка
Хольмен Себастьян
1:0
30' Гол
Хедлунд Симон
45' Желтая карточка
Besfort Zeneli
2:0
82' Гол
Michael Baidoo
3:0
87' Гол
Гвюдмюндссон Эггерт-Арон
88' Желтая карточка
Terry Yegbe
90'+4

Ход матча

27'
Хольмен Себастьян
 
30'
Хедлунд Симон
(Michael Baidoo)
1:0
45'
Besfort Zeneli
 
46'
 
Пичках Пайя
Ирандуст Далехо
46'
Седерберг Ноа
Хольмен Себастьян
 
66'
Camil Jebara
Зенели Арбер
 
73'
Кайб Рами
Касем Ахмед
 
78'
 
Evans Botchway
Кристенсен Фредерик
82'
 
Эрквист Расмус
Adam Jakobsen
82'
Michael Baidoo
(Хедлунд Симон)
2:0
86'
Фрик Пер
Хедлунд Симон
 
86'
Гвюдмюндссон Эггерт-Арон
Michael Baidoo
 
87'
Гвюдмюндссон Эггерт-Арон
3:0
88'
Terry Yegbe
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 6
  • 8 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 4
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
31
Петтерссон
Исак
8
Хольмен
Себастьян
4
Хенрикссон
Густав
2
Terry
Yegbe
15
Хедлунд
Симон
16
Оума
Тимоти
27
Besfort
Zeneli
23
Хульт
Никлас
18
Касем
Ахмед
10
Michael
Baidoo
9
Зенели
Арбер
20
Filip
Sidklev
17
Alexander
Jensen
4
Бьёркандер
Эрик
3
Абрахамссон
Александер
7
Кристенсен
Фредерик
21
Тимосси-Андерссон
Алекс
13
Фрицсон
Людвиг
10
Wilmer
Odefalk
16
Adam
Jakobsen
12
Ирандуст
Далехо
9
Васич
Никола
Эльфсборг
3-4-3
Броммапойкарна
4-4-2

История личных встреч

Эльфсборг
Броммапойкарна

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

120%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

15 матчей

60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

А
0:3
А
5:0
А
1:2
А
0:2
К
1:2
К
1:0
А
0:1
А
2:2
А
1:0
А
6:0
ШК
3:1
А
2:2
А
1:0
А
1:0
А
1:1

Голы

Всего голов

21
9

Голов в среднем за матч

2.33
1.5

Среднее время на гол

38
60

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

0.67
0.78

Среднее время на гол

135
115

Всего голов

25
16

Голов в среднем за матч

1.67
1.07

Тотал матчей

2.5
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

54
84

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael Baidoo 5 0.36
Хедлунд Симон 5 0.36
Касем Ахмед 4 (1) 0.29
Зенели Арбер 3 0.21
Jalal Abdulai 2 0.14
Ларссон Йохан 1 0.07
Седерберг Ноа 1 0.07
Фрик Пер 1 0.07
Гвюдмюндссон Эггерт-Арон 1 0.07
Оума Тимоти 0 0
Хульт Никлас 0 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 0 0
Buhari Ibrahim 0 0
Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васич Никола 7 0.54
Фрицсон Людвиг 3 0.23
Adam Jakobsen 2 0.15
Кристенсен Фредерик 1 0.08
Ирандуст Далехо 1 0.08
Торбьерн Эггем 1 0.08
Эрквист Расмус 1 0.08
Wilmer Odefalk 1 0.08
Барслунд Каре 1 0.08
Сёдерстрём Тим 0 0
Тимосси-Андерссон Алекс 0 0
Alexander Jensen 0 0

Карточки

Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хольмен Себастьян 5 0
Jalal Abdulai 5 0
Ларссон Йохан 3 0
Michael Baidoo 1 1
Terry Yegbe 1 1
Кайб Рами 2 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 2 0
Касем Ахмед 2 0
Хульт Никлас 1 0
Томасен Йенс 1 0
Marcus Bundgaard 1 0
Седерберг Ноа 1 0
Buhari Ibrahim 1 0
Camil Jebara 1 0
Оума Тимоти 1 0
Besfort Zeneli 1 0
Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьёркандер Эрик 1 1
Фрицсон Людвиг 2 0
Васич Никола 2 0
Тимосси-Андерссон Алекс 2 0
Барслунд Каре 2 0
Чалышир Андре 1 0
Эрквист Расмус 1 0
Filip Sidklev 1 0

Результаты матчей

Эльфсборг
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Броммапойкарна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
6
Эльфсборг
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Броммапойкарна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

14
8

Упущенные победы

1
7
Эльфсборг
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Броммапойкарна
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

17
9

Упущенные победы

4
13

Голы по времени матча

Забито

15
11
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
2
13%
2
18%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
3
20%
2
18%
31-45
5
33%
1
9%
46-60
1
7%
2
18%
61-75
2
13%
2
18%
76-90

Пропущено

7
8
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
1
14%
1
13%
76-90

Забито

5
7
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
20%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

14
14
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
7%
2
14%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
4
29%
4
29%
46-60
4
29%
2
14%
61-75
2
14%
4
29%
76-90

Забито

20
18
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
3
15%
3
17%
1-15
3
15%
3
17%
16-30
5
25%
4
22%
31-45
5
25%
2
11%
46-60
2
10%
3
17%
61-75
2
10%
3
17%
76-90

Пропущено

21
22
6 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
1
5%
3
14%
1-15
1
5%
4
18%
16-30
4
19%
2
9%
31-45
6
29%
5
23%
46-60
6
29%
3
14%
61-75
3
14%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Эльфсборг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0 Мальмё - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - Хальмстад 2:0
ГАИС - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Эльфсборг - Сириус 2:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Эльфсборг - Кальмар 1:2 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Вестерос - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Эргрюте - Эльфсборг 3:2 Эльфсборг - Одд 3:1 Эльфсборг - ГАИС 2:0
Броммапойкарна
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1
Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Броммапойкарна - Сириус 1:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Броммапойкарна - АИК 2:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Хальмстад 0:1 Хеккен - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Эребру - Броммапойкарна 1:0

Результаты матчей

Эльфсборг
Броммапойкарна

Точный счет

2:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:1
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

2:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Эльфсборг
Броммапойкарна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
3
3
2
4
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
2
6
7
1.5
6
6
2
11
2.5
2
10
1
12
3.5
1
11
1
12
4.5
1
12
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 13 10 2 1 34 - 9 32
2.
Мьельбю
 14 8 2 4 25 - 17 26
3.
Юргорден
 12 8 1 3 24 - 11 25
4.
Хаммарбю
 12 7 0 5 21 - 15 21
5.
ГАИС
 12 7 0 5 16 - 17 21
6.
Хеккен
 13 6 2 5 24 - 22 20
7.
Эльфсборг
 14 6 1 7 24 - 20 19
8.
Хальмстад
 12 6 0 6 17 - 19 18
9.
АИК
 12 5 2 5 23 - 27 17
10.
Сириус
 13 4 3 6 18 - 20 15
11.
Броммапойкарна
 13 3 6 4 19 - 24 15
12.
Вернаму
 12 4 2 6 15 - 19 14
13.
Гётеборг
 12 4 2 6 13 - 19 14
14.
ИФК Норрчепинг
 12 3 2 7 15 - 32 11
15.
Кальмар
 12 3 1 8 17 - 28 10
16.
Вестерос
 12 2 2 8 8 - 14 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 6 6 0 0 16 - 1 18
2.
Мьельбю
 8 5 2 1 17 - 10 17
3.
Эльфсборг
 7 5 1 1 19 - 6 16
4.
АИК
 6 5 0 1 17 - 7 15
5.
Хаммарбю
 6 5 0 1 14 - 5 15
6.
ГАИС
 6 5 0 1 11 - 7 15
7.
Хеккен
 7 4 1 2 16 - 11 13
8.
Юргорден
 7 4 1 2 10 - 7 13
9.
Хальмстад
 6 4 0 2 11 - 6 12
10.
Сириус
 6 2 2 2 10 - 7 8
11.
Гётеборг
 6 2 1 3 4 - 9 7
12.
ИФК Норрчепинг
 5 2 0 3 7 - 13 6
13.
Броммапойкарна
 6 1 3 2 7 - 14 6
14.
Кальмар
 6 1 1 4 9 - 13 4
15.
Вестерос
 6 1 1 4 3 - 8 4
16.
Вернаму
 6 0 1 5 4 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 4 2 1 18 - 8 14
2.
Вернаму
 6 4 1 1 11 - 5 13
3.
Юргорден
 5 4 0 1 14 - 4 12
4.
Мьельбю
 6 3 0 3 8 - 7 9
5.
Броммапойкарна
 7 2 3 2 12 - 10 9
6.
Гётеборг
 6 2 1 3 9 - 10 7
7.
Хеккен
 6 2 1 3 8 - 11 7
8.
Сириус
 7 2 1 4 8 - 13 7
9.
Хаммарбю
 6 2 0 4 7 - 10 6
10.
ГАИС
 6 2 0 4 5 - 10 6
11.
Кальмар
 6 2 0 4 8 - 15 6
12.
Хальмстад
 6 2 0 4 6 - 13 6
13.
ИФК Норрчепинг
 7 1 2 4 8 - 19 5
14.
Вестерос
 6 1 1 4 5 - 6 4
15.
Эльфсборг
 7 1 0 6 5 - 14 3
16.
АИК
 6 0 2 4 6 - 20 2
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 10 (3)
Мальмё Ботхейм Эрик 8 (5)
Сириус Салех Юсеф 8 (1)
Броммапойкарна Васич Никола 7 (4)
АИК Питтас Яннис 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 6
Эльфсборг Хольмен Себастьян 5
ИФК Норрчепинг Daniel Eid 5
Эльфсборг Jalal Abdulai 5
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Besfort Zeneli получил желтую карточку от судьи
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