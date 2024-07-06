Тур: 13. Стадион: Boraas Arena. Зрители: 5905
3:0
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаХольмен Себастьян
1:0
30' ГолХедлунд Симон
45' Желтая карточкаBesfort Zeneli
2:0
82' ГолMichael Baidoo
3:0
87' ГолГвюдмюндссон Эггерт-Арон
88' Желтая карточкаTerry Yegbe
90'+4
Ход матча
30'
1:0
45'
73'
82'
2:0
87'
88'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 3
-
9 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 4
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
16
Оума
Тимоти
23
Хульт
Никлас
18
Касем
Ахмед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Оума ТимотиПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Хульт НикласПолузащитник
-
18 Касем АхмедНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Кайб РамиЗащитник
-
21 Боман АндреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фрик ПерНападающий
-
-
24 Camil Jebara
-
Главный тренер: Oscar Hiljemark
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Жута ЛеонардЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Пичках ПайяПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
История личных встреч
Эльфсборг
Броммапойкарна
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
120%
0 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
15 матчей
60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
21
9
Голов в среднем за матч
2.33
1.5
Среднее время на гол
38
60
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
0.67
0.78
Среднее время на гол
135
115
Всего голов
25
16
Голов в среднем за матч
1.67
1.07
Тотал матчей
2.5
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
54
84
Бомбардиры внутри турнира
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Michael Baidoo
|5
|0.36
|Хедлунд Симон
|5
|0.36
|Касем Ахмед
|4 (1)
|0.29
|Зенели Арбер
|3
|0.21
|Jalal Abdulai
|2
|0.14
|Ларссон Йохан
|1
|0.07
|Седерберг Ноа
|1
|0.07
|Фрик Пер
|1
|0.07
|Гвюдмюндссон Эггерт-Арон
|1
|0.07
|Оума Тимоти
|0
|0
|Хульт Никлас
|0
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|0
|0
|Buhari Ibrahim
|0
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васич Никола
|7
|0.54
|Фрицсон Людвиг
|3
|0.23
|Adam Jakobsen
|2
|0.15
|Кристенсен Фредерик
|1
|0.08
|Ирандуст Далехо
|1
|0.08
|Торбьерн Эггем
|1
|0.08
|Эрквист Расмус
|1
|0.08
|Wilmer Odefalk
|1
|0.08
|Барслунд Каре
|1
|0.08
|Сёдерстрём Тим
|0
|0
|Тимосси-Андерссон Алекс
|0
|0
|Alexander Jensen
|0
|0
Карточки
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хольмен Себастьян
|5
|0
|Jalal Abdulai
|5
|0
|Ларссон Йохан
|3
|0
|Michael Baidoo
|1
|1
|Terry Yegbe
|1
|1
|Кайб Рами
|2
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|2
|0
|Касем Ахмед
|2
|0
|Хульт Никлас
|1
|0
|Томасен Йенс
|1
|0
|Marcus Bundgaard
|1
|0
|Седерберг Ноа
|1
|0
|Buhari Ibrahim
|1
|0
|Camil Jebara
|1
|0
|Оума Тимоти
|1
|0
|Besfort Zeneli
|1
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьёркандер Эрик
|1
|1
|Фрицсон Людвиг
|2
|0
|Васич Никола
|2
|0
|Тимосси-Андерссон Алекс
|2
|0
|Барслунд Каре
|2
|0
|Чалышир Андре
|1
|0
|Эрквист Расмус
|1
|0
|Filip Sidklev
|1
|0
Результаты матчей
Эльфсборг
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Броммапойкарна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
3
6
Эльфсборг
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Броммапойкарна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
14
8
Упущенные победы
1
7
Эльфсборг
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Броммапойкарна
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
17
9
Упущенные победы
4
13
Голы по времени матча
Забито
15
11
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
2
13%
2
18%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
3
20%
2
18%
31-45
5
33%
1
9%
46-60
1
7%
2
18%
61-75
2
13%
2
18%
76-90
Пропущено
7
8
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
1
14%
1
13%
76-90
Забито
5
7
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
20%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
14
14
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
7%
2
14%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
4
29%
4
29%
46-60
4
29%
2
14%
61-75
2
14%
4
29%
76-90
Забито
20
18
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
3
15%
3
17%
1-15
3
15%
3
17%
16-30
5
25%
4
22%
31-45
5
25%
2
11%
46-60
2
10%
3
17%
61-75
2
10%
3
17%
76-90
Пропущено
21
22
6 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
1
5%
3
14%
1-15
1
5%
4
18%
16-30
4
19%
2
9%
31-45
6
29%
5
23%
46-60
6
29%
3
14%
61-75
3
14%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Эльфсборг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0 Мальмё - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - Хальмстад 2:0
ГАИС - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Эльфсборг - Сириус 2:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Эльфсборг - Кальмар 1:2 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Вестерос - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Эргрюте - Эльфсборг 3:2 Эльфсборг - Одд 3:1 Эльфсборг - ГАИС 2:0
Броммапойкарна
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1
Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Броммапойкарна - Сириус 1:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Броммапойкарна - АИК 2:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Хальмстад 0:1 Хеккен - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Эребру - Броммапойкарна 1:0
Результаты матчей
Эльфсборг
Броммапойкарна
Точный счет
2:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:1
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
2:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Эльфсборг
Броммапойкарна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
24
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
16
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
102
67
66
211
210
112
111
112
112
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|10 (3)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|8 (5)
|Сириус
|Салех Юсеф
|8 (1)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|7 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|7 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|6
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|5
|ИФК Норрчепинг
|Daniel Eid
|5
|Эльфсборг
|Jalal Abdulai
|5
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 3