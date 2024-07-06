Тур: 13. Стадион: Страндваллен. Зрители: 3374
0'
50' Желтая карточкаРослер Колин
0:1
51' ГолВалта Лео
56' Желтая карточкаНвадике Патрик
61' Желтая карточкаЙоханссон Херман
1:1
63' ГолЙоханссон Херман
65' Желтая карточкаЛиндберг Маркус
2:1
68' ГолЙоханссон Херман
2:2
84' ГолОлссон Филип
90' Желтая карточкаМурбек Андреас
3:2
90' ПенальтиШтоль Адам
90'+9
Ход матча
50'
51'
0:1
56'
61'
63'
1:1
65'
68'
2:1
84'
2:2
90'
90'
3:2
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 21
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
11
Штоль
Адам
31
Malcolm
Jeng
14
Валта
Лео
10
Хейер
Мелкер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Штоль АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Malcolm JengЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Валта ЛеоПолузащитник
-
10 Хейер МелкерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 Олссон ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Викман АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
34 David Celic
-
-
-
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
История личных встреч
Мьельбю
Сириус
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
14 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
2.14
1.57
Среднее время на гол
42
57
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1
0.86
Среднее время на гол
90
105
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
1.57
1.21
Тотал матчей
2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
Среднее время на гол
57
74
Бомбардиры внутри турнира
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергстрем Якоб
|5
|0.36
|Йоханссон Херман
|3
|0.21
|Elliot Stroud
|2
|0.14
|Рёйкьер Никлас
|2
|0.14
|Seedy Jagne
|2
|0.14
|Густафссон Виктор
|2
|0.14
|Jakob Kiilerich Rask
|2
|0.14
|Штоль Адам
|1 (1)
|0.07
|Йоханссон Александр
|1
|0.07
|Брорссон Арвид
|1
|0.07
|Silas Nwankwo
|1
|0.07
|Викстрём Расмус
|1
|0.07
|Петтерссон Том
|0
|0
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салех Юсеф
|8
|0.62
|Миллескуг Ноэль
|5
|0.38
|Линдберг Маркус
|2
|0.15
|Олссон Филип
|1
|0.08
|Валта Лео
|1
|0.08
|Хейер Мелкер
|0
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|0
|0
|Кастегрен Хенрик
|0
|0
|Сьогрелл Херман
|0
|0
|August Ljungberg
|0
|0
Карточки
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йоханссон Херман
|3
|0
|Густавссон Йеспер
|2
|0
|Брорссон Арвид
|2
|0
|Jakob Kiilerich Rask
|2
|0
|Бергстрем Якоб
|2
|0
|Seedy Jagne
|2
|0
|Штоль Адам
|1
|0
|Викстрём Расмус
|1
|0
|Рослер Колин
|1
|0
|Густафссон Виктор
|1
|0
|Silas Nwankwo
|1
|0
|Тернквист Ноэль
|1
|0
|Abdoulie Manneh
|1
|0
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нвадике Патрик
|4
|0
|Кастегрен Хенрик
|3
|0
|Валта Лео
|3
|0
|Перссон Хоаким
|2
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|2
|0
|Хейер Мелкер
|2
|0
|Линдберг Маркус
|1
|0
|Видгрен Деннис
|1
|0
|Стенссон Даниэль
|1
|0
|Мурбек Андреас
|1
|0
|Сьогрелл Херман
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
|Миллескуг Ноэль
|1
|0
|Викман Адам
|1
|0
Результаты матчей
Мьельбю
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сириус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
2
1
Мьельбю
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сириус
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
6
9
Мьельбю
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Сириус
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
8
10
Голы по времени матча
Забито
13
6
9 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
2
15%
0
0%
1-15
5
38%
1
17%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
8%
2
33%
76-90
Пропущено
9
10
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
2
22%
3
30%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
2
22%
2
20%
76-90
Забито
8
10
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
3
38%
2
20%
1-15
1
13%
3
30%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
1
13%
1
10%
76-90
Пропущено
7
7
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
3
43%
61-75
4
57%
1
14%
76-90
Забито
21
16
14 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
5
24%
2
13%
1-15
6
29%
4
25%
16-30
3
14%
1
6%
31-45
3
14%
3
19%
46-60
2
10%
3
19%
61-75
2
10%
3
19%
76-90
Пропущено
16
17
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
1
6%
1
6%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
2
13%
3
18%
46-60
3
19%
5
29%
29%
61-75
6
38%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Мьельбю
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мьельбю - Видовре 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Хеккен 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:3
Гётеборг - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:2 Вестерос - Мьельбю 2:1 ГАИС - Мьельбю 2:1 Мьельбю - АИК 1:1 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 Хеккен - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Мьельбю - АИК 1:3 Хаммарбю - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Вестерос 2:0 Мьельбю - Сундсвалль 3:2
Сириус
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сириус - Юргорден 2:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 Хаммарбю - Сириус 3:0 Сириус - Вестерос 0:0
Сириус - Гётеборг 2:2 АИК - Сириус 1:3 Сириус - Хеккен 0:3 Эльфсборг - Сириус 2:0 Броммапойкарна - Сириус 1:1 Сириус - Вернаму 0:1 Юргорден - Сириус 2:0 Кальмар - Сириус 1:2 Сириус - Хальмстад 3:0 Сириус - Браге 3:0 Кальмар - Сириус 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 Браге - Сириус 0:0 Сириус - Утсиктенс 2:0 Сириус - Раннерс 0:3 Сириус - Вестерос 1:3
Результаты матчей
Мьельбю
Сириус
Точный счет
1:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
3
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
3
4 раза 31%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
0
6 раз 50%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Мьельбю
Сириус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
33
34
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
24
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
66
67
57
49
39
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|10 (3)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|8 (5)
|Сириус
|Салех Юсеф
|8 (1)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|7 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|7 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|6
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|5
|ИФК Норрчепинг
|Daniel Eid
|5
|Эльфсборг
|Jalal Abdulai
|5
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 3