  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 13. Стадион: . Зрители: 3374
Мьельбю
3:2
Конец матча
Сириус
0'
50' Желтая карточка
Рослер Колин
0:1
51' Гол
Валта Лео
56' Желтая карточка
Нвадике Патрик
61' Желтая карточка
Йоханссон Херман
1:1
63' Гол
Йоханссон Херман
65' Желтая карточка
Линдберг Маркус
2:1
68' Гол
Йоханссон Херман
2:2
84' Гол
Олссон Филип
90' Желтая карточка
Мурбек Андреас
3:2
90' Пенальти
Штоль Адам
90'+9
1
Тернквист
Ноэль
4
Викстрём
Расмус
5
Рослер
Колин
24
Петтерссон
Том
14
Йоханссон
Херман
10
Рёйкьер
Никлас
22
Густавссон
Йеспер
11
Штоль
Адам
7
Густафссон
Виктор
18
Бергстрем
Якоб
6
Seedy
Jagne
30
Тоннандер
Якоб
2
Нвадике
Патрик
15
Мурбек
Андреас
31
Malcolm
Jeng
21
Видгрен
Деннис
8
Стенссон
Даниэль
14
Валта
Лео
10
Хейер
Мелкер
17
Линдберг
Маркус
19
Миллескуг
Ноэль
9
Салех
Юсеф
Мьельбю
3-4-3
Сириус
4-2-3-1

История личных встреч

Мьельбю
Сириус

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

14 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

А
2:3
А
3:0
А
0:1
А
3:0
А
2:3
А
2:1
А
0:1
А
1:1
С
1:2
С
1:0
С
1:4
С
4:0
С
1:0
С
1:1

Голы

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

2.14
1.57

Среднее время на гол

42
57

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1
0.86

Среднее время на гол

90
105

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.57
1.21

Тотал матчей

2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11

Среднее время на гол

57
74

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергстрем Якоб 5 0.36
Йоханссон Херман 3 0.21
Elliot Stroud 2 0.14
Рёйкьер Никлас 2 0.14
Seedy Jagne 2 0.14
Густафссон Виктор 2 0.14
Jakob Kiilerich Rask 2 0.14
Штоль Адам 1 (1) 0.07
Йоханссон Александр 1 0.07
Брорссон Арвид 1 0.07
Silas Nwankwo 1 0.07
Викстрём Расмус 1 0.07
Петтерссон Том 0 0
Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салех Юсеф 8 0.62
Миллескуг Ноэль 5 0.38
Линдберг Маркус 2 0.15
Олссон Филип 1 0.08
Валта Лео 1 0.08
Хейер Мелкер 0 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 0 0
Кастегрен Хенрик 0 0
Сьогрелл Херман 0 0
August Ljungberg 0 0

Карточки

Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йоханссон Херман 3 0
Густавссон Йеспер 2 0
Брорссон Арвид 2 0
Jakob Kiilerich Rask 2 0
Бергстрем Якоб 2 0
Seedy Jagne 2 0
Штоль Адам 1 0
Викстрём Расмус 1 0
Рослер Колин 1 0
Густафссон Виктор 1 0
Silas Nwankwo 1 0
Тернквист Ноэль 1 0
Abdoulie Manneh 1 0
Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нвадике Патрик 4 0
Кастегрен Хенрик 3 0
Валта Лео 3 0
Перссон Хоаким 2 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 2 0
Хейер Мелкер 2 0
Линдберг Маркус 1 0
Видгрен Деннис 1 0
Стенссон Даниэль 1 0
Мурбек Андреас 1 0
Сьогрелл Херман 1 0
Салех Юсеф 1 0
Миллескуг Ноэль 1 0
Викман Адам 1 0

Результаты матчей

Мьельбю
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сириус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

2
1
Мьельбю
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сириус
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

6
9
Мьельбю
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Сириус
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

8
10

Голы по времени матча

Забито

13
6
9 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
2
15%
0
0%
1-15
5
38%
1
17%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
8%
2
33%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
2
22%
3
30%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
2
22%
2
20%
76-90

Забито

8
10
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
3
38%
2
20%
1-15
1
13%
3
30%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
1
13%
1
10%
76-90

Пропущено

7
7
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
3
43%
61-75
4
57%
1
14%
76-90

Забито

21
16
14 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
5
24%
2
13%
1-15
6
29%
4
25%
16-30
3
14%
1
6%
31-45
3
14%
3
19%
46-60
2
10%
3
19%
61-75
2
10%
3
19%
76-90

Пропущено

16
17
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
1
6%
1
6%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
2
13%
3
18%
46-60
3
19%
5
29%
29%
61-75
6
38%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Мьельбю
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мьельбю - Видовре 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Хеккен 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:3
Гётеборг - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:2 Вестерос - Мьельбю 2:1 ГАИС - Мьельбю 2:1 Мьельбю - АИК 1:1 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 Хеккен - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Мьельбю - АИК 1:3 Хаммарбю - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Вестерос 2:0 Мьельбю - Сундсвалль 3:2
Сириус
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сириус - Юргорден 2:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 Хаммарбю - Сириус 3:0 Сириус - Вестерос 0:0
Сириус - Гётеборг 2:2 АИК - Сириус 1:3 Сириус - Хеккен 0:3 Эльфсборг - Сириус 2:0 Броммапойкарна - Сириус 1:1 Сириус - Вернаму 0:1 Юргорден - Сириус 2:0 Кальмар - Сириус 1:2 Сириус - Хальмстад 3:0 Сириус - Браге 3:0 Кальмар - Сириус 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 Браге - Сириус 0:0 Сириус - Утсиктенс 2:0 Сириус - Раннерс 0:3 Сириус - Вестерос 1:3

Результаты матчей

Мьельбю
Сириус

Точный счет

1:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
3
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
3
4 раза 31%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
0
6 раз 50%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Мьельбю
Сириус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
3
3
3
4
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
6
6
6
7
1.5
5
7
4
9
2.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 13 10 2 1 34 - 9 32
2.
Мьельбю
 14 8 2 4 25 - 17 26
3.
Юргорден
 12 8 1 3 24 - 11 25
4.
Хаммарбю
 12 7 0 5 21 - 15 21
5.
ГАИС
 12 7 0 5 16 - 17 21
6.
Хеккен
 13 6 2 5 24 - 22 20
7.
Эльфсборг
 14 6 1 7 24 - 20 19
8.
Хальмстад
 12 6 0 6 17 - 19 18
9.
АИК
 12 5 2 5 23 - 27 17
10.
Сириус
 13 4 3 6 18 - 20 15
11.
Броммапойкарна
 13 3 6 4 19 - 24 15
12.
Вернаму
 12 4 2 6 15 - 19 14
13.
Гётеборг
 12 4 2 6 13 - 19 14
14.
ИФК Норрчепинг
 12 3 2 7 15 - 32 11
15.
Кальмар
 12 3 1 8 17 - 28 10
16.
Вестерос
 12 2 2 8 8 - 14 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 6 6 0 0 16 - 1 18
2.
Мьельбю
 8 5 2 1 17 - 10 17
3.
Эльфсборг
 7 5 1 1 19 - 6 16
4.
АИК
 6 5 0 1 17 - 7 15
5.
Хаммарбю
 6 5 0 1 14 - 5 15
6.
ГАИС
 6 5 0 1 11 - 7 15
7.
Хеккен
 7 4 1 2 16 - 11 13
8.
Юргорден
 7 4 1 2 10 - 7 13
9.
Хальмстад
 6 4 0 2 11 - 6 12
10.
Сириус
 6 2 2 2 10 - 7 8
11.
Гётеборг
 6 2 1 3 4 - 9 7
12.
ИФК Норрчепинг
 5 2 0 3 7 - 13 6
13.
Броммапойкарна
 6 1 3 2 7 - 14 6
14.
Кальмар
 6 1 1 4 9 - 13 4
15.
Вестерос
 6 1 1 4 3 - 8 4
16.
Вернаму
 6 0 1 5 4 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 4 2 1 18 - 8 14
2.
Вернаму
 6 4 1 1 11 - 5 13
3.
Юргорден
 5 4 0 1 14 - 4 12
4.
Мьельбю
 6 3 0 3 8 - 7 9
5.
Броммапойкарна
 7 2 3 2 12 - 10 9
6.
Гётеборг
 6 2 1 3 9 - 10 7
7.
Хеккен
 6 2 1 3 8 - 11 7
8.
Сириус
 7 2 1 4 8 - 13 7
9.
Хаммарбю
 6 2 0 4 7 - 10 6
10.
ГАИС
 6 2 0 4 5 - 10 6
11.
Кальмар
 6 2 0 4 8 - 15 6
12.
Хальмстад
 6 2 0 4 6 - 13 6
13.
ИФК Норрчепинг
 7 1 2 4 8 - 19 5
14.
Вестерос
 6 1 1 4 5 - 6 4
15.
Эльфсборг
 7 1 0 6 5 - 14 3
16.
АИК
 6 0 2 4 6 - 20 2
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Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 10 (3)
Мальмё Ботхейм Эрик 8 (5)
Сириус Салех Юсеф 8 (1)
Броммапойкарна Васич Никола 7 (4)
АИК Питтас Яннис 7 (2)
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Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 6
Эльфсборг Хольмен Себастьян 5
ИФК Норрчепинг Daniel Eid 5
Эльфсборг Jalal Abdulai 5
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 3
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      Г О О О О Л - Herman Johansson бьет в цель!
    • 61'
      Herman Johansson получил желтую карточку от судьи
    • 56'
      Нвадике Патрик получил желтую карточку от судьи
    • 51'
      Г О О О О Л - Валта Лео бьет в цель!
    • 50'
      Колин Рослер получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Мьельбю 3:2 Сириус онлайн

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