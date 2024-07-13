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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 14. Стадион: .
Мьельбю
2:0
Второй тайм: 70'
Мальмё
0'
1' Желтая карточка
Мойсандер Никлас
1:0
33' Гол
Elliot Stroud
2:0
46' Гол
Бергстрем Якоб
50' Желтая карточка
Густафссон Виктор
64' Желтая карточка
Abdoulie Manneh

Ход матча

1'
 
Мойсандер Никлас
33'
Elliot Stroud
(Рослер Колин)
1:0
46'
Бергстрем Якоб
(Штоль Адам)
2:0
50'
Густафссон Виктор
 
62'
 
Болин Уго
Ботхейм Эрик
62'
 
Али Таха Абди
Кристиансен Андерс
64'
Abdoulie Manneh
 
64'
Seedy Jagne
Abdoulie Manneh
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Лучшие коэффициенты
Мьельбю
Ничья
Мальмё
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Все Коэффициенты
1
Тернквист
Ноэль
4
Викстрём
Расмус
5
Рослер
Колин
24
Петтерссон
Том
11
Штоль
Адам
10
Рёйкьер
Никлас
22
Густавссон
Йеспер
17
Elliot
Stroud
7
Густафссон
Виктор
18
Бергстрем
Якоб
19
Abdoulie
Manneh
27
Далин
Юхан
17
Стрюгер-Ларсен
Йенс
18
Янссон
Понтус
4
Мойсандер
Никлас
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
16
Берг
Оливер
10
Кристиансен
Андерс
23
Йонсен
Лассер
Берг
11
Нанаси
Себастьян
20
Ботхейм
Эрик
9
Телин
Исаак
Мьельбю
3-4-3
Мальмё
4-4-2

История личных встреч

Мьельбю
Мальмё

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

69.2%
46.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед

25 матчей

28%
28%
44%
7 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

36%
44%
20%
9 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

12%
48%
40%
3 победы 12 ничьих 10 побед

История матчей

А
1:0
А
1:2
А
1:1
А
2:0
А
0:1
А
0:2
ТМК
0:2
А
2:2
К
0:0
А
2:0
А
4:1
А
0:1
ТМС
2:1
А
1:0
А
2:2
А
1:1
А
2:2
А
1:1
А
1:0
А
2:0
ШК
4:1
А
4:2
ШК
1:0
ТМС
1:1
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

19
8

Голов в среднем за матч

1.46
0.67

Среднее время на гол

61
135

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.42
1.15

Среднее время на гол

63
78

Всего голов

36
23

Голов в среднем за матч

1.44
0.92

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

62
97

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергстрем Якоб 6 0.4
Elliot Stroud 3 0.2
Йоханссон Херман 3 0.2
Штоль Адам 2 (2) 0.13
Рёйкьер Никлас 2 0.13
Seedy Jagne 2 0.13
Густафссон Виктор 2 0.13
Jakob Kiilerich Rask 2 0.13
Йоханссон Александр 1 0.07
Брорссон Арвид 1 0.07
Silas Nwankwo 1 0.07
Викстрём Расмус 1 0.07
Петтерссон Том 0 0
Рослер Колин 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 11 0.73
Ботхейм Эрик 9 0.6
Нанаси Себастьян 5 0.33
Болин Уго 4 0.27
Рикс Сёрен 2 0.13
Корнелиус Дерек 2 0.13
Йонсен Лассер Берг 1 0.07
Кристиансен Андерс 1 0.07
Янссон Понтус 1 0.07
Веккья Стефано 1 0.07
Йоргенсен Себастьян Винтер 1 0.07
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Пенья Серхио 0 0
Али Таха Абди 0 0
Мойсандер Никлас 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Берг Оливер 0 0

Карточки

Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йоханссон Херман 3 0
Густавссон Йеспер 2 0
Брорссон Арвид 2 0
Jakob Kiilerich Rask 2 0
Густафссон Виктор 2 0
Бергстрем Якоб 2 0
Seedy Jagne 2 0
Штоль Адам 1 0
Викстрём Расмус 1 0
Рослер Колин 1 0
Silas Nwankwo 1 0
Тернквист Ноэль 1 0
Abdoulie Manneh 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стрюгер-Ларсен Йенс 4 0
Пенья Серхио 2 0
Телин Исаак 2 0
Йонсен Лассер Берг 2 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 2 0
Розенгрен Отто 2 0
Ольссон Мартин 1 0
Мойсандер Никлас 1 0
Кристиансен Андерс 1 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Рикс Сёрен 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Корнелиус Дерек 1 0
Али Таха Абди 1 0
Elison Makolli 1 0

Результаты матчей

Мьельбю
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Мальмё
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

2
6
Мьельбю
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Мальмё
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

6
20
Мьельбю
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Мальмё
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
7% (1)
64% (9)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

8
26

Голы по времени матча

Забито

16
19
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
7 Не забивали 7
2
13%
3
16%
1-15
5
31%
1
5%
16-30
2
13%
5
26%
31-45
3
19%
3
16%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
2
13%
6
32%
76-90

Пропущено

11
7
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
3
27%
3
43%
76-90

Забито

8
20
5 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
3
38%
3
15%
1-15
1
13%
1
5%
16-30
1
13%
6
30%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
2
25%
2
10%
61-75
1
13%
4
20%
76-90

Пропущено

7
3
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Забито

24
39
14 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 12
2 Не забивали 0
5
21%
6
15%
1-15
6
25%
2
5%
16-30
3
13%
11
28%
31-45
3
13%
7
18%
46-60
4
17%
3
8%
61-75
3
13%
10
26%
76-90

Пропущено

18
10
5 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 7
1
6%
1
10%
1-15
2
11%
2
20%
16-30
2
11%
2
20%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
3
17%
2
20%
61-75
7
39%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Мьельбю
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мьельбю - Сириус 3:2 Мьельбю - Видовре 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Хеккен 2:1
Мьельбю - Юргорден 1:3 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:2 Вестерос - Мьельбю 2:1 ГАИС - Мьельбю 2:1 Мьельбю - АИК 1:1 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 Хеккен - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Мьельбю - АИК 1:3 Хаммарбю - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Вестерос 2:0
Мальмё
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Мальмё - Хальмстад 5:1 Люнгбю - Мальмё 0:2 Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Мальмё - Эльфсборг 2:1
Мальмё - Кальмар 5:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Мальмё - ГАИС 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:3 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Мальмё - Юргорден 1:1 Мальмё - АИК 5:0 Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Вернаму - Мальмё 0:4 Мальмё - Хаммарбю 2:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Хальмстад - Мальмё 0:4 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Мальмё - Варберг БоИС 1:1 ИФК Лулео - Мальмё 0:8

Результаты матчей

Мьельбю
Мальмё

Точный счет

1:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
5:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

3
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
5
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
3
5 раз 36%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
5
4 раза 29%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Мьельбю
Мальмё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
5
2
4
4
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
5
2
1
5
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
7
7
1.5
10
4
5
9
2.5
6
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 0:2 15 11 2 2 39 - 12 35
2.
Мьельбю
 2:0 15 9 2 4 27 - 17 29
3.
Юргорден
 13 9 1 3 27 - 12 28
4.
Хеккен
 14 7 2 5 26 - 23 23
5.
Хаммарбю
 13 7 1 5 21 - 15 22
6.
ГАИС
 13 7 1 5 16 - 17 22
7.
Эльфсборг
 14 6 1 7 24 - 20 19
8.
Хальмстад
 13 6 0 7 18 - 24 18
9.
Вернаму
 13 5 2 6 17 - 19 17
10.
АИК
 13 5 2 6 24 - 29 17
11.
Сириус
 13 4 3 6 18 - 20 15
12.
Броммапойкарна
 13 3 6 4 19 - 24 15
13.
Гётеборг
 13 4 2 7 13 - 21 14
14.
Кальмар
 13 4 1 8 19 - 29 13
15.
ИФК Норрчепинг
 13 3 2 8 16 - 35 11
16.
Вестерос
 13 2 2 9 9 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 0:2 7 7 0 0 21 - 2 21
2.
Мьельбю
 2:0 9 6 2 1 19 - 10 20
3.
Эльфсборг
 7 5 1 1 19 - 6 16
4.
ГАИС
 7 5 1 1 11 - 7 16
5.
Хаммарбю
 6 5 0 1 14 - 5 15
6.
АИК
 7 5 0 2 18 - 9 15
7.
Хеккен
 7 4 1 2 16 - 11 13
8.
Юргорден
 7 4 1 2 10 - 7 13
9.
Хальмстад
 6 4 0 2 11 - 6 12
10.
Сириус
 6 2 2 2 10 - 7 8
11.
Гётеборг
 6 2 1 3 4 - 9 7
12.
ИФК Норрчепинг
 6 2 0 4 8 - 16 6
13.
Броммапойкарна
 6 1 3 2 7 - 14 6
14.
Кальмар
 6 1 1 4 9 - 13 4
15.
Вестерос
 7 1 1 5 4 - 10 4
16.
Вернаму
 7 1 1 5 6 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 6 5 0 1 17 - 5 15
2.
Мальмё
 0:2 8 4 2 2 18 - 10 14
3.
Вернаму
 6 4 1 1 11 - 5 13
4.
Хеккен
 7 3 1 3 10 - 12 10
5.
Мьельбю
 2:0 6 3 0 3 8 - 7 9
6.
Кальмар
 7 3 0 4 10 - 16 9
7.
Броммапойкарна
 7 2 3 2 12 - 10 9
8.
Гётеборг
 7 2 1 4 9 - 12 7
9.
Хаммарбю
 7 2 1 4 7 - 10 7
10.
Сириус
 7 2 1 4 8 - 13 7
11.
ГАИС
 6 2 0 4 5 - 10 6
12.
Хальмстад
 7 2 0 5 7 - 18 6
13.
ИФК Норрчепинг
 7 1 2 4 8 - 19 5
14.
Вестерос
 6 1 1 4 5 - 6 4
15.
Эльфсборг
 7 1 0 6 5 - 14 3
16.
АИК
 6 0 2 4 6 - 20 2
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 11 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 9 (5)
АИК Питтас Яннис 8 (2)
Сириус Салех Юсеф 8 (1)
Броммапойкарна Васич Никола 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 7
Эльфсборг Хольмен Себастьян 5
ИФК Норрчепинг Daniel Eid 5
ГАИС Axel Henriksson 5
Эльфсборг Jalal Abdulai 5
Весь список
  • 46'
    Штоль Адам сделал результативную передачу.
  • 46'
    Г О О О О Л - Бергстрем Якоб бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 33'
    Колин Рослер сделал результативную передачу.
  • 33'
    Г О О О О Л - Эллиот Страуд бьет в цель!
  • 1'
    Мойсандер Никлас получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 61% завершится победой Мальмё.
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