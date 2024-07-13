Тур: 14. Стадион: Страндваллен.
0'
1' Желтая карточкаМойсандер Никлас
1:0
33' ГолElliot Stroud
2:0
46' ГолБергстрем Якоб
50' Желтая карточкаГустафссон Виктор
64' Желтая карточкаAbdoulie Manneh
Ход матча
33'
1:0
46'
2:0
64'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 1
-
2 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 6
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
11
Штоль
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Штоль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Берг ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
38 Болин УгоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
История личных встреч
Мьельбю
Мальмё
13 матчей
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
69.2%
46.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед
25 матчей
28%
28%
44%
7 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
36%
44%
20%
9 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
12%
48%
40%
3 победы 12 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
8
Голов в среднем за матч
1.46
0.67
Среднее время на гол
61
135
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
1.42
1.15
Среднее время на гол
63
78
Всего голов
36
23
Голов в среднем за матч
1.44
0.92
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
62
97
Бомбардиры внутри турнира
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергстрем Якоб
|6
|0.4
|Elliot Stroud
|3
|0.2
|Йоханссон Херман
|3
|0.2
|Штоль Адам
|2 (2)
|0.13
|Рёйкьер Никлас
|2
|0.13
|Seedy Jagne
|2
|0.13
|Густафссон Виктор
|2
|0.13
|Jakob Kiilerich Rask
|2
|0.13
|Йоханссон Александр
|1
|0.07
|Брорссон Арвид
|1
|0.07
|Silas Nwankwo
|1
|0.07
|Викстрём Расмус
|1
|0.07
|Петтерссон Том
|0
|0
|Рослер Колин
|0
|0
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|11
|0.73
|Ботхейм Эрик
|9
|0.6
|Нанаси Себастьян
|5
|0.33
|Болин Уго
|4
|0.27
|Рикс Сёрен
|2
|0.13
|Корнелиус Дерек
|2
|0.13
|Йонсен Лассер Берг
|1
|0.07
|Кристиансен Андерс
|1
|0.07
|Янссон Понтус
|1
|0.07
|Веккья Стефано
|1
|0.07
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|1
|0.07
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
|Пенья Серхио
|0
|0
|Али Таха Абди
|0
|0
|Мойсандер Никлас
|0
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|0
|0
|Берг Оливер
|0
|0
Карточки
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йоханссон Херман
|3
|0
|Густавссон Йеспер
|2
|0
|Брорссон Арвид
|2
|0
|Jakob Kiilerich Rask
|2
|0
|Густафссон Виктор
|2
|0
|Бергстрем Якоб
|2
|0
|Seedy Jagne
|2
|0
|Штоль Адам
|1
|0
|Викстрём Расмус
|1
|0
|Рослер Колин
|1
|0
|Silas Nwankwo
|1
|0
|Тернквист Ноэль
|1
|0
|Abdoulie Manneh
|1
|0
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|4
|0
|Пенья Серхио
|2
|0
|Телин Исаак
|2
|0
|Йонсен Лассер Берг
|2
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|2
|0
|Розенгрен Отто
|2
|0
|Ольссон Мартин
|1
|0
|Мойсандер Никлас
|1
|0
|Кристиансен Андерс
|1
|0
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|Рикс Сёрен
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Корнелиус Дерек
|1
|0
|Али Таха Абди
|1
|0
|Elison Makolli
|1
|0
Результаты матчей
Мьельбю
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Мальмё
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
2
6
Мьельбю
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Мальмё
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
6
20
Мьельбю
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Мальмё
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
7% (1)
64% (9)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
8
26
Голы по времени матча
Забито
16
19
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
7 Не забивали 7
2
13%
3
16%
1-15
5
31%
1
5%
16-30
2
13%
5
26%
31-45
3
19%
3
16%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
2
13%
6
32%
76-90
Пропущено
11
7
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
3
27%
3
43%
76-90
Забито
8
20
5 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
3
38%
3
15%
1-15
1
13%
1
5%
16-30
1
13%
6
30%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
2
25%
2
10%
61-75
1
13%
4
20%
76-90
Пропущено
7
3
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
4
57%
0
0%
76-90
Забито
24
39
14 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 12
2 Не забивали 0
5
21%
6
15%
1-15
6
25%
2
5%
16-30
3
13%
11
28%
31-45
3
13%
7
18%
46-60
4
17%
3
8%
61-75
3
13%
10
26%
76-90
Пропущено
18
10
5 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 7
1
6%
1
10%
1-15
2
11%
2
20%
16-30
2
11%
2
20%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
3
17%
2
20%
61-75
7
39%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Мьельбю
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мьельбю - Сириус 3:2 Мьельбю - Видовре 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Хеккен 2:1
Мьельбю - Юргорден 1:3 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:2 Вестерос - Мьельбю 2:1 ГАИС - Мьельбю 2:1 Мьельбю - АИК 1:1 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 Хеккен - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Мьельбю - АИК 1:3 Хаммарбю - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Вестерос 2:0
Мальмё
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Мальмё - Хальмстад 5:1 Люнгбю - Мальмё 0:2 Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Мальмё - Эльфсборг 2:1
Мальмё - Кальмар 5:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Мальмё - ГАИС 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:3 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Мальмё - Юргорден 1:1 Мальмё - АИК 5:0 Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Вернаму - Мальмё 0:4 Мальмё - Хаммарбю 2:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Хальмстад - Мальмё 0:4 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Мальмё - Варберг БоИС 1:1 ИФК Лулео - Мальмё 0:8
Результаты матчей
Мьельбю
Мальмё
Точный счет
1:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
5:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
3
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
5
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
3
5 раз 36%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
5
4 раза 29%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Мьельбю
Мальмё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
52
44
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
52
15
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
77
104
59
68
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|15
|11
|2
|2
|39 - 12
|35
|2.
|2:0
|15
|9
|2
|4
|27 - 17
|29
|3.
|13
|9
|1
|3
|27 - 12
|28
|4.
|14
|7
|2
|5
|26 - 23
|23
|5.
|13
|7
|1
|5
|21 - 15
|22
|6.
|13
|7
|1
|5
|16 - 17
|22
|7.
|14
|6
|1
|7
|24 - 20
|19
|8.
|13
|6
|0
|7
|18 - 24
|18
|9.
|13
|5
|2
|6
|17 - 19
|17
|10.
|13
|5
|2
|6
|24 - 29
|17
|11.
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|12.
|13
|3
|6
|4
|19 - 24
|15
|13.
|13
|4
|2
|7
|13 - 21
|14
|14.
|13
|4
|1
|8
|19 - 29
|13
|15.
|13
|3
|2
|8
|16 - 35
|11
|16.
|13
|2
|2
|9
|9 - 16
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|7
|7
|0
|0
|21 - 2
|21
|2.
|2:0
|9
|6
|2
|1
|19 - 10
|20
|3.
|7
|5
|1
|1
|19 - 6
|16
|4.
|7
|5
|1
|1
|11 - 7
|16
|5.
|6
|5
|0
|1
|14 - 5
|15
|6.
|7
|5
|0
|2
|18 - 9
|15
|7.
|7
|4
|1
|2
|16 - 11
|13
|8.
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|9.
|6
|4
|0
|2
|11 - 6
|12
|10.
|6
|2
|2
|2
|10 - 7
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|4 - 9
|7
|12.
|6
|2
|0
|4
|8 - 16
|6
|13.
|6
|1
|3
|2
|7 - 14
|6
|14.
|6
|1
|1
|4
|9 - 13
|4
|15.
|7
|1
|1
|5
|4 - 10
|4
|16.
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|17 - 5
|15
|2.
|0:2
|8
|4
|2
|2
|18 - 10
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|4.
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|5.
|2:0
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|6.
|7
|3
|0
|4
|10 - 16
|9
|7.
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
|8.
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|9.
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|10.
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|11.
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|12.
|7
|2
|0
|5
|7 - 18
|6
|13.
|7
|1
|2
|4
|8 - 19
|5
|14.
|6
|1
|1
|4
|5 - 6
|4
|15.
|7
|1
|0
|6
|5 - 14
|3
|16.
|6
|0
|2
|4
|6 - 20
|2
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|11 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|9 (5)
|АИК
|Питтас Яннис
|8 (2)
|Сириус
|Салех Юсеф
|8 (1)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|7 (4)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|7
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|5
|ИФК Норрчепинг
|Daniel Eid
|5
|ГАИС
|Axel Henriksson
|5
|Эльфсборг
|Jalal Abdulai
|5