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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 14. Стадион: . Зрители: 5919
Мьельбю
2:1
Конец матча
Мальмё
0'
1' Желтая карточка
Мойсандер Никлас
1:0
33' Гол
Elliot Stroud
2:0
46' Гол
Бергстрем Якоб
50' Желтая карточка
Густафссон Виктор
64' Желтая карточка
Abdoulie Manneh
2:1
79' Гол в свои ворота
Петтерссон Том
90' Желтая карточка
Далин Юхан
90'+9

Ход матча

1'
 
Мойсандер Никлас
33'
Elliot Stroud
(Рослер Колин)
1:0
46'
Бергстрем Якоб
(Штоль Адам)
2:0
50'
Густафссон Виктор
 
62'
 
Болин Уго
Ботхейм Эрик
62'
 
Али Таха Абди
Кристиансен Андерс
64'
Abdoulie Manneh
 
64'
Seedy Jagne
Abdoulie Manneh
 
76'
 
Рикс Сёрен
Мойсандер Никлас
76'
 
Розенгрен Отто
Йонсен Лассер Берг
79'
2:1
Петтерссон Том
80'
Брорссон Арвид
Густафссон Виктор
 
90'
 
Далин Юхан
90'
 
Ольссон Мартин
Берг Оливер

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 11
  • 4 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 15
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 32 Владение мячом, % 68
1
Тернквист
Ноэль
4
Викстрём
Расмус
5
Рослер
Колин
24
Петтерссон
Том
11
Штоль
Адам
10
Рёйкьер
Никлас
22
Густавссон
Йеспер
17
Elliot
Stroud
7
Густафссон
Виктор
18
Бергстрем
Якоб
19
Abdoulie
Manneh
27
Далин
Юхан
17
Стрюгер-Ларсен
Йенс
18
Янссон
Понтус
4
Мойсандер
Никлас
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
16
Берг
Оливер
10
Кристиансен
Андерс
23
Йонсен
Лассер
Берг
11
Нанаси
Себастьян
20
Ботхейм
Эрик
9
Телин
Исаак
Мьельбю
3-4-3
Мальмё
4-4-2

История личных встреч

Мьельбю
Мальмё

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

69.2%
46.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед

25 матчей

28%
28%
44%
7 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

36%
44%
20%
9 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

12%
48%
40%
3 победы 12 ничьих 10 побед

История матчей

А
1:0
А
1:2
А
1:1
А
2:0
А
0:1
А
0:2
ТМК
0:2
А
2:2
К
0:0
А
2:0
А
4:1
А
0:1
ТМС
2:1
А
1:0
А
2:2
А
1:1
А
2:2
А
1:1
А
1:0
А
2:0
ШК
4:1
А
4:2
ШК
1:0
ТМС
1:1
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

19
8

Голов в среднем за матч

1.46
0.67

Среднее время на гол

61
135

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.42
1.15

Среднее время на гол

63
78

Всего голов

36
23

Голов в среднем за матч

1.44
0.92

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

62
97

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергстрем Якоб 6 0.4
Elliot Stroud 3 0.2
Йоханссон Херман 3 0.2
Штоль Адам 2 (2) 0.13
Рёйкьер Никлас 2 0.13
Seedy Jagne 2 0.13
Густафссон Виктор 2 0.13
Jakob Kiilerich Rask 2 0.13
Йоханссон Александр 1 0.07
Брорссон Арвид 1 0.07
Silas Nwankwo 1 0.07
Викстрём Расмус 1 0.07
Петтерссон Том 0 0
Рослер Колин 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 11 0.73
Ботхейм Эрик 9 0.6
Нанаси Себастьян 5 0.33
Болин Уго 4 0.27
Рикс Сёрен 2 0.13
Корнелиус Дерек 2 0.13
Йонсен Лассер Берг 1 0.07
Кристиансен Андерс 1 0.07
Янссон Понтус 1 0.07
Веккья Стефано 1 0.07
Йоргенсен Себастьян Винтер 1 0.07
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Пенья Серхио 0 0
Али Таха Абди 0 0
Мойсандер Никлас 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Берг Оливер 0 0

Карточки

Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йоханссон Херман 3 0
Густавссон Йеспер 2 0
Брорссон Арвид 2 0
Jakob Kiilerich Rask 2 0
Густафссон Виктор 2 0
Бергстрем Якоб 2 0
Seedy Jagne 2 0
Abdoulie Manneh 2 0
Штоль Адам 1 0
Викстрём Расмус 1 0
Рослер Колин 1 0
Silas Nwankwo 1 0
Тернквист Ноэль 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стрюгер-Ларсен Йенс 4 0
Пенья Серхио 2 0
Телин Исаак 2 0
Йонсен Лассер Берг 2 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 2 0
Розенгрен Отто 2 0
Ольссон Мартин 1 0
Мойсандер Никлас 1 0
Кристиансен Андерс 1 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Далин Юхан 1 0
Рикс Сёрен 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Корнелиус Дерек 1 0
Али Таха Абди 1 0
Elison Makolli 1 0

Результаты матчей

Мьельбю
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Мальмё
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

2
6
Мьельбю
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Мальмё
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

6
20
Мьельбю
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Мальмё
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

8
26

Голы по времени матча

Забито

19
19
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
7 Не забивали 8
2
11%
3
16%
1-15
5
26%
1
5%
16-30
3
16%
5
26%
31-45
4
21%
3
16%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
3
16%
6
32%
76-90

Пропущено

11
10
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
3
27%
1
10%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
3
27%
4
40%
76-90

Забито

8
20
5 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
3
38%
3
15%
1-15
1
13%
1
5%
16-30
1
13%
6
30%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
2
25%
2
10%
61-75
1
13%
4
20%
76-90

Пропущено

7
3
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Забито

27
39
15 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 12
2 Не забивали 1
5
19%
6
15%
1-15
6
22%
2
5%
16-30
4
15%
11
28%
31-45
4
15%
7
18%
46-60
4
15%
3
8%
61-75
4
15%
10
26%
76-90

Пропущено

18
13
5 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
1
6%
1
8%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
2
11%
3
23%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
3
17%
2
15%
61-75
7
39%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Мьельбю
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мьельбю - Сириус 3:2 Мьельбю - Видовре 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Хеккен 2:1
Мьельбю - Юргорден 1:3 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:2 Вестерос - Мьельбю 2:1 ГАИС - Мьельбю 2:1 Мьельбю - АИК 1:1 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 Хеккен - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Мьельбю - АИК 1:3 Хаммарбю - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Вестерос 2:0
Мальмё
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Мальмё - Хальмстад 5:1 Люнгбю - Мальмё 0:2 Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Мальмё - Эльфсборг 2:1
Мальмё - Кальмар 5:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Мальмё - ГАИС 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:3 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Мальмё - Юргорден 1:1 Мальмё - АИК 5:0 Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Вернаму - Мальмё 0:4 Мальмё - Хаммарбю 2:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Хальмстад - Мальмё 0:4 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Мальмё - Варберг БоИС 1:1 ИФК Лулео - Мальмё 0:8

Результаты матчей

Мьельбю
Мальмё

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
1:0
2 раза 29%
5:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

3
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
5
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

2:1
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
3
5 раз 33%
2
3 раза 20%
0
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
5
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Мьельбю
Мальмё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
5
2
4
5
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
5
3
1
5
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
8
7
1.5
10
5
5
10
2.5
6
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 15 11 2 2 40 - 12 35
2.
Мьельбю
 15 9 2 4 27 - 18 29
3.
Юргорден
 13 9 1 3 27 - 12 28
4.
Хеккен
 14 7 2 5 26 - 23 23
5.
Хаммарбю
 13 7 1 5 21 - 15 22
6.
ГАИС
 14 7 1 6 17 - 20 22
7.
Эльфсборг
 14 6 1 7 24 - 20 19
8.
Хальмстад
 13 6 0 7 18 - 24 18
9.
Сириус
 14 5 3 6 21 - 21 18
10.
Вернаму
 13 5 2 6 17 - 19 17
11.
АИК
 13 5 2 6 24 - 29 17
12.
Броммапойкарна
 13 3 6 4 19 - 24 15
13.
Гётеборг
 13 4 2 7 13 - 21 14
14.
Кальмар
 13 4 1 8 19 - 29 13
15.
ИФК Норрчепинг
 13 3 2 8 16 - 35 11
16.
Вестерос
 13 2 2 9 9 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 7 0 0 21 - 2 21
2.
Мьельбю
 9 6 2 1 19 - 11 20
3.
Эльфсборг
 7 5 1 1 19 - 6 16
4.
ГАИС
 7 5 1 1 11 - 7 16
5.
Хаммарбю
 6 5 0 1 14 - 5 15
6.
АИК
 7 5 0 2 18 - 9 15
7.
Хеккен
 7 4 1 2 16 - 11 13
8.
Юргорден
 7 4 1 2 10 - 7 13
9.
Хальмстад
 6 4 0 2 11 - 6 12
10.
Сириус
 7 3 2 2 13 - 8 11
11.
Гётеборг
 6 2 1 3 4 - 9 7
12.
ИФК Норрчепинг
 6 2 0 4 8 - 16 6
13.
Броммапойкарна
 6 1 3 2 7 - 14 6
14.
Кальмар
 6 1 1 4 9 - 13 4
15.
Вестерос
 7 1 1 5 4 - 10 4
16.
Вернаму
 7 1 1 5 6 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 6 5 0 1 17 - 5 15
2.
Мальмё
 8 4 2 2 19 - 10 14
3.
Вернаму
 6 4 1 1 11 - 5 13
4.
Хеккен
 7 3 1 3 10 - 12 10
5.
Мьельбю
 6 3 0 3 8 - 7 9
6.
Кальмар
 7 3 0 4 10 - 16 9
7.
Броммапойкарна
 7 2 3 2 12 - 10 9
8.
Гётеборг
 7 2 1 4 9 - 12 7
9.
Хаммарбю
 7 2 1 4 7 - 10 7
10.
Сириус
 7 2 1 4 8 - 13 7
11.
ГАИС
 7 2 0 5 6 - 13 6
12.
Хальмстад
 7 2 0 5 7 - 18 6
13.
ИФК Норрчепинг
 7 1 2 4 8 - 19 5
14.
Вестерос
 6 1 1 4 5 - 6 4
15.
Эльфсборг
 7 1 0 6 5 - 14 3
16.
АИК
 6 0 2 4 6 - 20 2
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 11 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 9 (5)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
АИК Питтас Яннис 8 (2)
Броммапойкарна Васич Никола 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 7
ГАИС Axel Henriksson 6
Эльфсборг Хольмен Себастьян 5
ИФК Норрчепинг Daniel Eid 5
Эльфсборг Jalal Abdulai 5
Весь список
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    • 46'
      Г О О О О Л - Бергстрем Якоб бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 33'
      Колин Рослер сделал результативную передачу.
    • 33'
      Г О О О О Л - Эллиот Страуд бьет в цель!
    • 1'
      Мойсандер Никлас получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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