Тур: 14. Стадион: Страндваллен. Зрители: 5919
0'
1' Желтая карточкаМойсандер Никлас
1:0
33' ГолElliot Stroud
2:0
46' ГолБергстрем Якоб
50' Желтая карточкаГустафссон Виктор
64' Желтая карточкаAbdoulie Manneh
2:1
79' Гол в свои воротаПеттерссон Том
90' Желтая карточкаДалин Юхан
90'+9
Ход матча
33'
1:0
46'
2:0
64'
79'
2:1
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 11
-
4 Удары в створ 5
-
3 Угловые 15
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
32 Владение мячом, % 68
11
Штоль
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Штоль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Берг ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
38 Болин УгоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
История личных встреч
Мьельбю
Мальмё
13 матчей
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
69.2%
46.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед
25 матчей
28%
28%
44%
7 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
36%
44%
20%
9 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
12%
48%
40%
3 победы 12 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
8
Голов в среднем за матч
1.46
0.67
Среднее время на гол
61
135
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
1.42
1.15
Среднее время на гол
63
78
Всего голов
36
23
Голов в среднем за матч
1.44
0.92
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
62
97
Бомбардиры внутри турнира
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергстрем Якоб
|6
|0.4
|Elliot Stroud
|3
|0.2
|Йоханссон Херман
|3
|0.2
|Штоль Адам
|2 (2)
|0.13
|Рёйкьер Никлас
|2
|0.13
|Seedy Jagne
|2
|0.13
|Густафссон Виктор
|2
|0.13
|Jakob Kiilerich Rask
|2
|0.13
|Йоханссон Александр
|1
|0.07
|Брорссон Арвид
|1
|0.07
|Silas Nwankwo
|1
|0.07
|Викстрём Расмус
|1
|0.07
|Петтерссон Том
|0
|0
|Рослер Колин
|0
|0
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|11
|0.73
|Ботхейм Эрик
|9
|0.6
|Нанаси Себастьян
|5
|0.33
|Болин Уго
|4
|0.27
|Рикс Сёрен
|2
|0.13
|Корнелиус Дерек
|2
|0.13
|Йонсен Лассер Берг
|1
|0.07
|Кристиансен Андерс
|1
|0.07
|Янссон Понтус
|1
|0.07
|Веккья Стефано
|1
|0.07
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|1
|0.07
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
|Пенья Серхио
|0
|0
|Али Таха Абди
|0
|0
|Мойсандер Никлас
|0
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|0
|0
|Берг Оливер
|0
|0
Карточки
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йоханссон Херман
|3
|0
|Густавссон Йеспер
|2
|0
|Брорссон Арвид
|2
|0
|Jakob Kiilerich Rask
|2
|0
|Густафссон Виктор
|2
|0
|Бергстрем Якоб
|2
|0
|Seedy Jagne
|2
|0
|Abdoulie Manneh
|2
|0
|Штоль Адам
|1
|0
|Викстрём Расмус
|1
|0
|Рослер Колин
|1
|0
|Silas Nwankwo
|1
|0
|Тернквист Ноэль
|1
|0
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|4
|0
|Пенья Серхио
|2
|0
|Телин Исаак
|2
|0
|Йонсен Лассер Берг
|2
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|2
|0
|Розенгрен Отто
|2
|0
|Ольссон Мартин
|1
|0
|Мойсандер Никлас
|1
|0
|Кристиансен Андерс
|1
|0
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|Далин Юхан
|1
|0
|Рикс Сёрен
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Корнелиус Дерек
|1
|0
|Али Таха Абди
|1
|0
|Elison Makolli
|1
|0
Результаты матчей
Мьельбю
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Мальмё
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
2
6
Мьельбю
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Мальмё
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
6
20
Мьельбю
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Мальмё
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
8
26
Голы по времени матча
Забито
19
19
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
7 Не забивали 8
2
11%
3
16%
1-15
5
26%
1
5%
16-30
3
16%
5
26%
31-45
4
21%
3
16%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
3
16%
6
32%
76-90
Пропущено
11
10
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
3
27%
1
10%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
3
27%
4
40%
76-90
Забито
8
20
5 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
3
38%
3
15%
1-15
1
13%
1
5%
16-30
1
13%
6
30%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
2
25%
2
10%
61-75
1
13%
4
20%
76-90
Пропущено
7
3
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
4
57%
0
0%
76-90
Забито
27
39
15 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 12
2 Не забивали 1
5
19%
6
15%
1-15
6
22%
2
5%
16-30
4
15%
11
28%
31-45
4
15%
7
18%
46-60
4
15%
3
8%
61-75
4
15%
10
26%
76-90
Пропущено
18
13
5 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
1
6%
1
8%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
2
11%
3
23%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
3
17%
2
15%
61-75
7
39%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Мьельбю
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мьельбю - Сириус 3:2 Мьельбю - Видовре 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Хеккен 2:1
Мьельбю - Юргорден 1:3 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:2 Вестерос - Мьельбю 2:1 ГАИС - Мьельбю 2:1 Мьельбю - АИК 1:1 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 Хеккен - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Мьельбю - АИК 1:3 Хаммарбю - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Вестерос 2:0
Мальмё
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Мальмё - Хальмстад 5:1 Люнгбю - Мальмё 0:2 Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Мальмё - Эльфсборг 2:1
Мальмё - Кальмар 5:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Мальмё - ГАИС 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:3 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Мальмё - Юргорден 1:1 Мальмё - АИК 5:0 Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Вернаму - Мальмё 0:4 Мальмё - Хаммарбю 2:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Хальмстад - Мальмё 0:4 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Мальмё - Варберг БоИС 1:1 ИФК Лулео - Мальмё 0:8
Результаты матчей
Мьельбю
Мальмё
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
1:0
2 раза 29%
5:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
3
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
5
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
2:1
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
3
5 раз 33%
2
3 раза 20%
0
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
5
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Мьельбю
Мальмё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
52
45
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
53
15
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
87
105
510
69
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|11 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|9 (5)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|АИК
|Питтас Яннис
|8 (2)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|7 (4)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|7
|ГАИС
|Axel Henriksson
|6
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|5
|ИФК Норрчепинг
|Daniel Eid
|5
|Эльфсборг
|Jalal Abdulai
|5