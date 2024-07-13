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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 14. Стадион: . Зрители: 5170
Сириус
3:1
Конец матча
ГАИС
0'
24' Желтая карточка
Amin Boudri
24' Желтая карточка
Кастегрен Хенрик
24' Желтая карточка
Axel Henriksson
1:0
40' Гол
Кастегрен Хенрик
1:1
51' Гол
Axel Henriksson
2:1
55' Гол
Хейер Мелкер
60' Желтая карточка
Линдберг Маркус
87' Желтая карточка
Стенссон Даниэль
3:1
90' Гол
Салех Юсеф
90' Желтая карточка
Видгрен Деннис
90'+9
30
Тоннандер
Якоб
4
Кастегрен
Хенрик
2
Нвадике
Патрик
31
Malcolm
Jeng
21
Видгрен
Деннис
8
Стенссон
Даниэль
14
Валта
Лео
19
Миллескуг
Ноэль
17
Линдберг
Маркус
10
Хейер
Мелкер
9
Салех
Юсеф
1
Красники
Мергим
6
Вангберг
Август
4
Норен
Аксель
22
Anes
Cardaklija
12
Robin
Frej
21
Axel
Henriksson
14
Густафссон
Филип
17
Amin
Boudri
9
Gustav
Lundgren
18
Хольмстрём
Александр
Аль
10
Селик
Мерван
Сириус
4-2-3-1
ГАИС
4-3-3

История личных встреч

Сириус
ГАИС

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

История матчей

С
0:0
С
0:0
С
2:3
С
5:0
С
0:1
С
1:0
КШ
0:2

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.14
0.86

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

78
105

Бомбардиры внутри турнира

Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салех Юсеф 9 0.64
Миллескуг Ноэль 5 0.36
Линдберг Маркус 2 0.14
Хейер Мелкер 1 0.07
Кастегрен Хенрик 1 0.07
Олссон Филип 1 0.07
Валта Лео 1 0.07
Вельчерлинг-Перссон Якоб 0 0
Перссон Хоаким 0 0
Сьогрелл Херман 0 0
August Ljungberg 0 0
ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Axel Henriksson 4 0.29
Лав Джек Купер 4 0.29
Хольмстрём Александр Аль 4 0.29
Милованович Вилльям 2 0.14
Линдберг Йонас 2 0.14
Amin Boudri 1 0.07
Robin Wendin Thomasson 0 0
Gustav Lundgren 0 0
Селик Мерван 0 0
Вангберг Август 0 0
Chovanie Amatkarijo 0 0
Ибрагим Харун 0 0

Карточки

Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастегрен Хенрик 4 0
Нвадике Патрик 4 0
Валта Лео 3 0
Линдберг Маркус 2 0
Перссон Хоаким 2 0
Видгрен Деннис 2 0
Стенссон Даниэль 2 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 2 0
Хейер Мелкер 2 0
Мурбек Андреас 1 0
Сьогрелл Херман 1 0
Салех Юсеф 1 0
Миллескуг Ноэль 1 0
Викман Адам 1 0
ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Axel Henriksson 6 0
Amin Boudri 4 0
Милованович Вилльям 3 0
Оберг Йоаким 3 0
Ибрагим Харун 3 0
Линдберг Йонас 2 0
Хольмстрём Александр Аль 2 0
Robin Frej 2 0
Вангберг Август 1 0
Красники Мергим 1 0
Норен Аксель 1 0
Бечирович Эдвин 1 0
Густафссон Филип 1 0
Anes Cardaklija 1 0
Robin Wendin Thomasson 1 0

Результаты матчей

Сириус
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
ГАИС
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

3
1
Сириус
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
ГАИС
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

6
11
Сириус
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
ГАИС
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

13
6

Упущенные победы

9
12

Голы по времени матча

Забито

13
6
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
2
15%
1
17%
1-15
3
23%
2
33%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
2
33%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
1
17%
76-90

Пропущено

8
13
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
13%
1
8%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
13%
2
15%
46-60
3
38%
2
15%
61-75
1
13%
4
31%
76-90

Забито

8
12
1 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
0
0%
3
25%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
3
38%
1
8%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
4
33%
76-90

Пропущено

13
6
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
2
33%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
4
31%
1
17%
61-75
3
23%
2
33%
76-90

Забито

21
18
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
5 Не забивали 5
2
10%
4
22%
1-15
4
19%
3
17%
16-30
2
10%
3
17%
31-45
5
24%
3
17%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
5
24%
5
28%
76-90

Пропущено

21
19
6 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
1
5%
2
11%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
2
10%
5
26%
31-45
4
19%
2
11%
46-60
7
33%
3
16%
61-75
4
19%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Сириус
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Мьельбю - Сириус 3:2 Сириус - Юргорден 2:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 Хаммарбю - Сириус 3:0
Сириус - Вестерос 0:0 Сириус - Гётеборг 2:2 АИК - Сириус 1:3 Сириус - Хеккен 0:3 Эльфсборг - Сириус 2:0 Броммапойкарна - Сириус 1:1 Сириус - Вернаму 0:1 Юргорден - Сириус 2:0 Кальмар - Сириус 1:2 Сириус - Хальмстад 3:0 Сириус - Браге 3:0 Кальмар - Сириус 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 Браге - Сириус 0:0 Сириус - Утсиктенс 2:0 Сириус - Раннерс 0:3
ГАИС
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ГАИС - Хаммарбю 0:0 ГАИС - Венсюссель 3:1 ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0
ГАИС - Хеккен 3:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Мальмё - ГАИС 1:0 ГАИС - Вестерос 2:0 ГАИС - Гётеборг 2:1 Юргорден - ГАИС 1:0 Кальмар - ГАИС 2:3 ГАИС - Мьельбю 2:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Вернаму - ГАИС 1:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4 ГАИС - Варберг БоИС 1:1 ГАИС - Ландскруна 1:0 ГАИС - Утсиктенс 0:0 ГАИС - Эргрюте 3:0 Дегерфорс - ГАИС 2:2

Результаты матчей

Сириус
ГАИС

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
2:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

3:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
6 раз 43%
2
5 раз 36%
3
2 раза 14%
1
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Сириус
ГАИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
5
2
3
4
2.5
1
6
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
4
3
4
1.5
2
5
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
8
6
7
7
1.5
7
7
4
10
2.5
2
12
1
13
3.5
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 15 11 2 2 40 - 12 35
2.
Мьельбю
 15 9 2 4 27 - 18 29
3.
Юргорден
 13 9 1 3 27 - 12 28
4.
Хеккен
 14 7 2 5 26 - 23 23
5.
Хаммарбю
 13 7 1 5 21 - 15 22
6.
ГАИС
 14 7 1 6 17 - 20 22
7.
Эльфсборг
 14 6 1 7 24 - 20 19
8.
Хальмстад
 13 6 0 7 18 - 24 18
9.
Сириус
 14 5 3 6 21 - 21 18
10.
Вернаму
 13 5 2 6 17 - 19 17
11.
АИК
 13 5 2 6 24 - 29 17
12.
Броммапойкарна
 13 3 6 4 19 - 24 15
13.
Гётеборг
 13 4 2 7 13 - 21 14
14.
Кальмар
 13 4 1 8 19 - 29 13
15.
ИФК Норрчепинг
 13 3 2 8 16 - 35 11
16.
Вестерос
 13 2 2 9 9 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 7 0 0 21 - 2 21
2.
Мьельбю
 9 6 2 1 19 - 11 20
3.
Эльфсборг
 7 5 1 1 19 - 6 16
4.
ГАИС
 7 5 1 1 11 - 7 16
5.
Хаммарбю
 6 5 0 1 14 - 5 15
6.
АИК
 7 5 0 2 18 - 9 15
7.
Хеккен
 7 4 1 2 16 - 11 13
8.
Юргорден
 7 4 1 2 10 - 7 13
9.
Хальмстад
 6 4 0 2 11 - 6 12
10.
Сириус
 7 3 2 2 13 - 8 11
11.
Гётеборг
 6 2 1 3 4 - 9 7
12.
ИФК Норрчепинг
 6 2 0 4 8 - 16 6
13.
Броммапойкарна
 6 1 3 2 7 - 14 6
14.
Кальмар
 6 1 1 4 9 - 13 4
15.
Вестерос
 7 1 1 5 4 - 10 4
16.
Вернаму
 7 1 1 5 6 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 6 5 0 1 17 - 5 15
2.
Мальмё
 8 4 2 2 19 - 10 14
3.
Вернаму
 6 4 1 1 11 - 5 13
4.
Хеккен
 7 3 1 3 10 - 12 10
5.
Мьельбю
 6 3 0 3 8 - 7 9
6.
Кальмар
 7 3 0 4 10 - 16 9
7.
Броммапойкарна
 7 2 3 2 12 - 10 9
8.
Гётеборг
 7 2 1 4 9 - 12 7
9.
Хаммарбю
 7 2 1 4 7 - 10 7
10.
Сириус
 7 2 1 4 8 - 13 7
11.
ГАИС
 7 2 0 5 6 - 13 6
12.
Хальмстад
 7 2 0 5 7 - 18 6
13.
ИФК Норрчепинг
 7 1 2 4 8 - 19 5
14.
Вестерос
 6 1 1 4 5 - 6 4
15.
Эльфсборг
 7 1 0 6 5 - 14 3
16.
АИК
 6 0 2 4 6 - 20 2
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Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 11 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 9 (5)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
АИК Питтас Яннис 8 (2)
Броммапойкарна Васич Никола 7 (4)
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Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 7
ГАИС Axel Henriksson 6
Эльфсборг Хольмен Себастьян 5
ИФК Норрчепинг Daniel Eid 5
Эльфсборг Jalal Abdulai 5
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      Г О О О О Л - Хейер Мелкер бьет в цель!
    • 51'
      Селик Мерван сделал результативную передачу.
    • 51'
      Г О О О О Л - Аксель Хенрикссон бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 24'
      Amin Boudri получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сириус 3:1 ГАИС онлайн

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