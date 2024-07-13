Тур: 14. Стадион: Студентернас. Зрители: 5170
0'
24' Желтая карточкаAmin Boudri
24' Желтая карточкаКастегрен Хенрик
24' Желтая карточкаAxel Henriksson
1:0
40' ГолКастегрен Хенрик
1:1
51' ГолAxel Henriksson
2:1
55' ГолХейер Мелкер
60' Желтая карточкаЛиндберг Маркус
87' Желтая карточкаСтенссон Даниэль
3:1
90' ГолСалех Юсеф
90' Желтая карточкаВидгрен Деннис
90'+9
Ход матча
24'
24'
24'
40'
1:0
51'
1:1
55'
2:1
60'
87'
90'
3:1
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 4
-
6 Угловые 10
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
31
Malcolm
Jeng
14
Валта
Лео
10
Хейер
Мелкер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Malcolm JengЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Валта ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хейер МелкерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Олссон ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Викман АдамПолузащитник
-
-
34 David Celic
-
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Robin FrejЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Amin BoudriПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Селик МерванНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Erik Krantz
-
-
-
27 Mohamed Bawa
-
Главный тренер: Фредрик Холмберг
История личных встреч
Сириус
ГАИС
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.14
0.86
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
78
105
Бомбардиры внутри турнира
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салех Юсеф
|9
|0.64
|Миллескуг Ноэль
|5
|0.36
|Линдберг Маркус
|2
|0.14
|Хейер Мелкер
|1
|0.07
|Кастегрен Хенрик
|1
|0.07
|Олссон Филип
|1
|0.07
|Валта Лео
|1
|0.07
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|0
|0
|Перссон Хоаким
|0
|0
|Сьогрелл Херман
|0
|0
|August Ljungberg
|0
|0
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Axel Henriksson
|4
|0.29
|Лав Джек Купер
|4
|0.29
|Хольмстрём Александр Аль
|4
|0.29
|Милованович Вилльям
|2
|0.14
|Линдберг Йонас
|2
|0.14
|Amin Boudri
|1
|0.07
|Robin Wendin Thomasson
|0
|0
|Gustav Lundgren
|0
|0
|Селик Мерван
|0
|0
|Вангберг Август
|0
|0
|Chovanie Amatkarijo
|0
|0
|Ибрагим Харун
|0
|0
Карточки
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастегрен Хенрик
|4
|0
|Нвадике Патрик
|4
|0
|Валта Лео
|3
|0
|Линдберг Маркус
|2
|0
|Перссон Хоаким
|2
|0
|Видгрен Деннис
|2
|0
|Стенссон Даниэль
|2
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|2
|0
|Хейер Мелкер
|2
|0
|Мурбек Андреас
|1
|0
|Сьогрелл Херман
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
|Миллескуг Ноэль
|1
|0
|Викман Адам
|1
|0
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Axel Henriksson
|6
|0
|Amin Boudri
|4
|0
|Милованович Вилльям
|3
|0
|Оберг Йоаким
|3
|0
|Ибрагим Харун
|3
|0
|Линдберг Йонас
|2
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0
|Robin Frej
|2
|0
|Вангберг Август
|1
|0
|Красники Мергим
|1
|0
|Норен Аксель
|1
|0
|Бечирович Эдвин
|1
|0
|Густафссон Филип
|1
|0
|Anes Cardaklija
|1
|0
|Robin Wendin Thomasson
|1
|0
Результаты матчей
Сириус
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
ГАИС
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
3
1
Сириус
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
ГАИС
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
6
11
Сириус
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
ГАИС
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
13
6
Упущенные победы
9
12
Голы по времени матча
Забито
13
6
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
2
15%
1
17%
1-15
3
23%
2
33%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
2
33%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
1
17%
76-90
Пропущено
8
13
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
13%
1
8%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
13%
2
15%
46-60
3
38%
2
15%
61-75
1
13%
4
31%
76-90
Забито
8
12
1 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
0
0%
3
25%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
3
38%
1
8%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
4
33%
76-90
Пропущено
13
6
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
2
33%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
4
31%
1
17%
61-75
3
23%
2
33%
76-90
Забито
21
18
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
5 Не забивали 5
2
10%
4
22%
1-15
4
19%
3
17%
16-30
2
10%
3
17%
31-45
5
24%
3
17%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
5
24%
5
28%
76-90
Пропущено
21
19
6 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
1
5%
2
11%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
2
10%
5
26%
31-45
4
19%
2
11%
46-60
7
33%
3
16%
61-75
4
19%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Сириус
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Мьельбю - Сириус 3:2 Сириус - Юргорден 2:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 Хаммарбю - Сириус 3:0
Сириус - Вестерос 0:0 Сириус - Гётеборг 2:2 АИК - Сириус 1:3 Сириус - Хеккен 0:3 Эльфсборг - Сириус 2:0 Броммапойкарна - Сириус 1:1 Сириус - Вернаму 0:1 Юргорден - Сириус 2:0 Кальмар - Сириус 1:2 Сириус - Хальмстад 3:0 Сириус - Браге 3:0 Кальмар - Сириус 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 Браге - Сириус 0:0 Сириус - Утсиктенс 2:0 Сириус - Раннерс 0:3
ГАИС
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ГАИС - Хаммарбю 0:0 ГАИС - Венсюссель 3:1 ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0
ГАИС - Хеккен 3:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Мальмё - ГАИС 1:0 ГАИС - Вестерос 2:0 ГАИС - Гётеборг 2:1 Юргорден - ГАИС 1:0 Кальмар - ГАИС 2:3 ГАИС - Мьельбю 2:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Вернаму - ГАИС 1:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4 ГАИС - Варберг БоИС 1:1 ГАИС - Ландскруна 1:0 ГАИС - Утсиктенс 0:0 ГАИС - Эргрюте 3:0 Дегерфорс - ГАИС 2:2
Результаты матчей
Сириус
ГАИС
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
2:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
3:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
6 раз 43%
2
5 раз 36%
3
2 раза 14%
1
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Сириус
ГАИС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
43
52
34
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
34
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
86
77
77
410
212
113
113
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|11 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|9 (5)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|АИК
|Питтас Яннис
|8 (2)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|7 (4)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|7
|ГАИС
|Axel Henriksson
|6
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|5
|ИФК Норрчепинг
|Daniel Eid
|5
|Эльфсборг
|Jalal Abdulai
|5