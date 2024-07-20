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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 15. Стадион: .
Вернаму
2:2
Конец матча
Хеккен
0'
0:1
7' Гол в свои ворота
Hampus Naesstroem
0:2
14' Гол
Инусса Зейдан
35' Желтая карточка
Johnbosco Samuel Kalu
40' Желтая карточка
Jeremy Agbonifo
1:2
52' Гол
Энгвалль Густав
75' Желтая карточка
Винст Фредди
81' Желтая карточка
Лундквист Адам
2:2
90' Гол
Johnbosco Samuel Kalu
90'+10

Ход матча

7'
0:1
Hampus Naesstroem
14'
0:2
Инусса Зейдан
(Линдберг Юлиус)
35'
Johnbosco Samuel Kalu
 
40'
 
Jeremy Agbonifo
46'
Mohammad Alsalkhadi
Frank Junior Adjei
 
52'
Энгвалль Густав
(Mohammad Alsalkhadi)
1:2
59'
 
Хрстич Срджан
Jeremy Agbonifo
64'
Ле Ру Люк
Терн Симон
 
64'
Хасич Эмин
Штайнвендер Михаэль
 
74'
 
Дабо Понтус
Юссеф Али
75'
Винст Фредди
 
81'
 
Лундквист Адам
90'
 
Лаурсен Якоб-Баррет
Инусса Зейдан
90'
Johnbosco Samuel Kalu
(Hampus Naesstroem)
2:2

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 8
  • 3 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
1
Рашид
Джонатан
20
Винст
Фредди
15
Штайнвендер
Михаэль
24
Грозданич
Эмин
3
Берг
Виктор
28
Frank
Junior
Adjei
6
Hampus
Naesstroem
22
Терн
Симон
10
Зелькович
Айдин
9
Johnbosco
Samuel
Kalu
14
Энгвалль
Густав
26
Абрахамссон
Петер
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
5
Ховланд
Эвен
4
Лоде
Мариус
21
Лундквист
Адам
18
Рюгор
Миккель
27
Ромео
Аман
11
Линдберг
Юлиус
23
Jeremy
Agbonifo
10
Юссеф
Али
29
Инусса
Зейдан
Вернаму
4-4-2
Хеккен
4-3-3

История личных встреч

Вернаму
Хеккен

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

История матчей

А
1:0
А
3:1
А
4:1
А
1:2
К
2:0
КШ
0:3

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Среднее время на гол

135
135

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

3
1.67

Среднее время на гол

30
54

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.83
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

49
77

Бомбардиры внутри турнира

Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Johnbosco Samuel Kalu 7 0.47
Зелькович Айдин 4 (1) 0.27
Энгвалль Густав 3 0.2
Берг Виктор 2 0.13
Юханссон Карл 1 0.07
Hampus Naesstroem 1 0.07
Оливейра Вендерсон 1 0.07
Frank Junior Adjei 0 0
Mohammad Alsalkhadi 0 0
Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Инусса Зейдан 5 0.31
Густафссон Симон 4 (1) 0.25
Хрстич Срджан 4 0.25
Лаюни Амор 3 0.19
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 3 0.19
Линдберг Юлиус 3 0.19
Рюгор Миккель 2 0.13
Чилуфя Эдвард 2 0.13
Юссеф Али 2 0.13
Ховланд Эвен 1 0.06
Ромео Аман 0 0
Лундквист Адам 0 0
Дабо Понтус 0 0

Карточки

Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samuel Kotto 4 0
Frank Junior Adjei 4 0
Хасич Эмин 3 0
Винст Фредди 2 0
Энгвалль Густав 2 0
Albin Lohikangas 2 0
Johnbosco Samuel Kalu 2 0
Терн Симон 1 0
Зелькович Айдин 1 0
Рапп Йохан 1 0
Оливейра Вендерсон 1 0
Ларссон Виктор 1 0
Берг Виктор 1 0
Hampus Naesstroem 1 0
Mohammad Alsalkhadi 1 0
Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лундквист Адам 3 0
Густафссон Симон 3 0
Рюгор Миккель 2 0
Лаюни Амор 2 0
Чилуфя Эдвард 2 0
Линдаль Аксель 2 0
Линдберг Юлиус 2 0
Ховланд Эвен 1 0
Лоде Мариус 1 0
Линде Андреас 1 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 1 0
Юссеф Али 1 0
Абдулразак Исхак 1 0
Инусса Зейдан 1 0
Ромео Аман 1 0
Дабо Понтус 1 0
Jeremy Agbonifo 1 0

Результаты матчей

Вернаму
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Хеккен
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

7
5
Вернаму
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Хеккен
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

11
15
Вернаму
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Хеккен
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

3
10

Упущенные победы

18
20

Голы по времени матча

Забито

9
10
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
11%
1
10%
1-15
1
11%
3
30%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
3
33%
2
20%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
1
11%
1
10%
76-90

Пропущено

15
16
11 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
5
33%
5
31%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
4
27%
2
13%
31-45
1
7%
4
25%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
13%
4
25%
76-90

Забито

11
19
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
2
18%
1
5%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
18%
4
21%
31-45
3
27%
5
26%
46-60
3
27%
4
21%
61-75
1
9%
3
16%
76-90

Пропущено

6
16
5 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
1
17%
1
6%
1-15
3
50%
5
31%
16-30
1
17%
1
6%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
1
17%
1
6%
61-75
0
0%
3
19%
76-90

Забито

20
29
7 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
3
15%
2
7%
1-15
1
5%
5
17%
16-30
3
15%
6
21%
31-45
6
30%
7
24%
46-60
5
25%
5
17%
61-75
2
10%
4
14%
76-90

Пропущено

21
32
16 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 15
6
29%
6
19%
1-15
5
24%
6
19%
16-30
5
24%
3
9%
31-45
1
5%
9
28%
46-60
2
10%
1
3%
61-75
2
10%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Вернаму
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Юргорден - Вернаму 1:0 Вернаму - Гётеборг 2:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2
ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Вернаму - Кальмар 0:2 Вестерос - Вернаму 0:2 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Вернаму - Хальмстад 1:3 АИК - Вернаму 2:0 Сириус - Вернаму 0:1 Вернаму - Мальмё 0:4 Вернаму - ГАИС 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хельсинборг - Вернаму 0:1 Вернаму - Треллеборг 2:0
Хеккен
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хеккен - Эльфсборг 3:5 Вестерос - Хеккен 1:2 Хеккен - Хальмстад 4:2 Кальмар - Хеккен 3:2
Хеккен - АИК 4:1 Мьельбю - Хеккен 2:1 ГАИС - Хеккен 3:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хеккен - Кальмар 3:1 Сириус - Хеккен 0:3 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 Гётеборг - Хеккен 0:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Юргорден - Хеккен 3:3 Хеккен - Мьельбю 0:1 Хеккен - Нествед 5:1 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Хеккен - Хаммарбю 2:1

Результаты матчей

Вернаму
Хеккен

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:5
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Точный счет

1:2
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
4
1 раз 7%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
4
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Вернаму
Хеккен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
6
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
2
4
3
1.5
4
4
1
6
2.5
2
6
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
13
3
6
9
1.5
10
6
1
14
2.5
6
10
1
14
3.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 16 12 2 2 44 - 15 38
2.
Юргорден
 15 10 1 4 29 - 14 31
3.
Мьельбю
 15 9 2 4 27 - 18 29
4.
Хеккен
 16 7 3 6 31 - 30 24
5.
Хаммарбю
 14 7 1 6 21 - 16 22
6.
ГАИС
 14 7 1 6 17 - 20 22
7.
Эльфсборг
 15 7 1 7 29 - 23 22
8.
АИК
 14 6 2 6 26 - 30 20
9.
Хальмстад
 14 6 0 8 19 - 26 18
10.
Броммапойкарна
 14 4 6 4 20 - 24 18
11.
Сириус
 15 5 3 7 24 - 25 18
12.
Вернаму
 15 5 3 7 19 - 22 18
13.
Гётеборг
 14 5 2 7 14 - 21 17
14.
Кальмар
 15 5 1 9 21 - 31 16
15.
Вестерос
 14 3 2 9 11 - 17 11
16.
ИФК Норрчепинг
 14 3 2 9 17 - 37 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 7 0 0 21 - 2 21
2.
Мьельбю
 9 6 2 1 19 - 11 20
3.
Эльфсборг
 7 5 1 1 19 - 6 16
4.
ГАИС
 7 5 1 1 11 - 7 16
5.
Юргорден
 8 5 1 2 11 - 7 16
6.
АИК
 7 5 0 2 18 - 9 15
7.
Хаммарбю
 7 5 0 2 14 - 6 15
8.
Хеккен
 8 4 1 3 19 - 16 13
9.
Хальмстад
 7 4 0 3 12 - 8 12
10.
Сириус
 8 3 2 3 16 - 12 11
11.
Гётеборг
 6 2 1 3 4 - 9 7
12.
Кальмар
 8 2 1 5 11 - 15 7
13.
Вестерос
 8 2 1 5 6 - 11 7
14.
ИФК Норрчепинг
 6 2 0 4 8 - 16 6
15.
Броммапойкарна
 6 1 3 2 7 - 14 6
16.
Вернаму
 8 1 2 5 8 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 9 5 2 2 23 - 13 17
2.
Юргорден
 7 5 0 2 18 - 7 15
3.
Вернаму
 7 4 1 2 11 - 6 13
4.
Броммапойкарна
 8 3 3 2 13 - 10 12
5.
Хеккен
 8 3 2 3 12 - 14 11
6.
Гётеборг
 8 3 1 4 10 - 12 10
7.
Мьельбю
 6 3 0 3 8 - 7 9
8.
Кальмар
 7 3 0 4 10 - 16 9
9.
Хаммарбю
 7 2 1 4 7 - 10 7
10.
Сириус
 7 2 1 4 8 - 13 7
11.
ГАИС
 7 2 0 5 6 - 13 6
12.
Хальмстад
 7 2 0 5 7 - 18 6
13.
Эльфсборг
 8 2 0 6 10 - 17 6
14.
АИК
 7 1 2 4 8 - 21 5
15.
ИФК Норрчепинг
 8 1 2 5 9 - 21 5
16.
Вестерос
 6 1 1 4 5 - 6 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 9 (5)
АИК Питтас Яннис 9 (2)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
Юргорден Хуммет Денис 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 8
ГАИС Axel Henriksson 6
Эльфсборг Хольмен Себастьян 5
Юргорден Сабович Бесард 5
АИК Беширович Дино 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Jeremy Agbonifo получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Johnbosco Samuel Kalu получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Линдберг Юлиус сделал результативную передачу.
    • 14'
      Г О О О О Л - Инусса Зейдан бьет в цель!
    • 7'
      Рюгор Миккель сделал результативную передачу.
    • 7'
      Г О О О О Л - Hampus Naesstroem уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Вернаму 2:2 Хеккен онлайн

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