Тур: 15. Стадион: Финнведсваллен.
0'
0:1
7' Гол в свои воротаHampus Naesstroem
0:2
14' ГолИнусса Зейдан
35' Желтая карточкаJohnbosco Samuel Kalu
40' Желтая карточкаJeremy Agbonifo
1:2
52' ГолЭнгвалль Густав
75' Желтая карточкаВинст Фредди
81' Желтая карточкаЛундквист Адам
2:2
90' ГолJohnbosco Samuel Kalu
90'+10
Ход матча
7'
14'
0:2
40'
52'
64'
74'
75'
81'
90'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 4
-
6 Угловые 8
-
3 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
20
Винст
Фредди
22
Терн
Симон
27
Ромео
Аман
10
Юссеф
Али
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Терн СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Бастос МаркоПолузащитник
-
21 Ле Ру ЛюкПолузащитник
-
-
-
23 Samuel Kotto
-
Главный тренер: Anes Mravac
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Ромео АманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Юссеф АлиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Янссон СиггеЗащитник
-
16 Дабо ПонтусНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
История личных встреч
Вернаму
Хеккен
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
6 матчей
16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.67
Среднее время на гол
135
135
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
3
1.67
Среднее время на гол
30
54
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.83
1.17
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
49
77
Бомбардиры внутри турнира
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Johnbosco Samuel Kalu
|7
|0.47
|Зелькович Айдин
|4 (1)
|0.27
|Энгвалль Густав
|3
|0.2
|Берг Виктор
|2
|0.13
|Юханссон Карл
|1
|0.07
|Hampus Naesstroem
|1
|0.07
|Оливейра Вендерсон
|1
|0.07
|Frank Junior Adjei
|0
|0
|Mohammad Alsalkhadi
|0
|0
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Инусса Зейдан
|5
|0.31
|Густафссон Симон
|4 (1)
|0.25
|Хрстич Срджан
|4
|0.25
|Лаюни Амор
|3
|0.19
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|3
|0.19
|Линдберг Юлиус
|3
|0.19
|Рюгор Миккель
|2
|0.13
|Чилуфя Эдвард
|2
|0.13
|Юссеф Али
|2
|0.13
|Ховланд Эвен
|1
|0.06
|Ромео Аман
|0
|0
|Лундквист Адам
|0
|0
|Дабо Понтус
|0
|0
Карточки
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samuel Kotto
|4
|0
|Frank Junior Adjei
|4
|0
|Хасич Эмин
|3
|0
|Винст Фредди
|2
|0
|Энгвалль Густав
|2
|0
|Albin Lohikangas
|2
|0
|Johnbosco Samuel Kalu
|2
|0
|Терн Симон
|1
|0
|Зелькович Айдин
|1
|0
|Рапп Йохан
|1
|0
|Оливейра Вендерсон
|1
|0
|Ларссон Виктор
|1
|0
|Берг Виктор
|1
|0
|Hampus Naesstroem
|1
|0
|Mohammad Alsalkhadi
|1
|0
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лундквист Адам
|3
|0
|Густафссон Симон
|3
|0
|Рюгор Миккель
|2
|0
|Лаюни Амор
|2
|0
|Чилуфя Эдвард
|2
|0
|Линдаль Аксель
|2
|0
|Линдберг Юлиус
|2
|0
|Ховланд Эвен
|1
|0
|Лоде Мариус
|1
|0
|Линде Андреас
|1
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|1
|0
|Юссеф Али
|1
|0
|Абдулразак Исхак
|1
|0
|Инусса Зейдан
|1
|0
|Ромео Аман
|1
|0
|Дабо Понтус
|1
|0
|Jeremy Agbonifo
|1
|0
Результаты матчей
Вернаму
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Хеккен
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
7
5
Вернаму
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Хеккен
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
8
Упущенные победы
11
15
Вернаму
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Хеккен
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
3
10
Упущенные победы
18
20
Голы по времени матча
Забито
9
10
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
11%
1
10%
1-15
1
11%
3
30%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
3
33%
2
20%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
1
11%
1
10%
76-90
Пропущено
15
16
11 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
5
33%
5
31%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
4
27%
2
13%
31-45
1
7%
4
25%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
13%
4
25%
76-90
Забито
11
19
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
2
18%
1
5%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
18%
4
21%
31-45
3
27%
5
26%
46-60
3
27%
4
21%
61-75
1
9%
3
16%
76-90
Пропущено
6
16
5 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
1
17%
1
6%
1-15
3
50%
5
31%
16-30
1
17%
1
6%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
1
17%
1
6%
61-75
0
0%
3
19%
76-90
Забито
20
29
7 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
3
15%
2
7%
1-15
1
5%
5
17%
16-30
3
15%
6
21%
31-45
6
30%
7
24%
46-60
5
25%
5
17%
61-75
2
10%
4
14%
76-90
Пропущено
21
32
16 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 15
6
29%
6
19%
1-15
5
24%
6
19%
16-30
5
24%
3
9%
31-45
1
5%
9
28%
46-60
2
10%
1
3%
61-75
2
10%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Вернаму
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Юргорден - Вернаму 1:0 Вернаму - Гётеборг 2:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2
ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Вернаму - Кальмар 0:2 Вестерос - Вернаму 0:2 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Вернаму - Хальмстад 1:3 АИК - Вернаму 2:0 Сириус - Вернаму 0:1 Вернаму - Мальмё 0:4 Вернаму - ГАИС 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хельсинборг - Вернаму 0:1 Вернаму - Треллеборг 2:0
Хеккен
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хеккен - Эльфсборг 3:5 Вестерос - Хеккен 1:2 Хеккен - Хальмстад 4:2 Кальмар - Хеккен 3:2
Хеккен - АИК 4:1 Мьельбю - Хеккен 2:1 ГАИС - Хеккен 3:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хеккен - Кальмар 3:1 Сириус - Хеккен 0:3 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 Гётеборг - Хеккен 0:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Юргорден - Хеккен 3:3 Хеккен - Мьельбю 0:1 Хеккен - Нествед 5:1 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Хеккен - Хаммарбю 2:1
Результаты матчей
Вернаму
Хеккен
Точный счет
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:5
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
Точный счет
1:2
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
4
1 раз 7%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
4
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Вернаму
Хеккен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
26
62
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
62
43
44
16
26
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
133
69
106
114
610
114
214
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|9 (5)
|АИК
|Питтас Яннис
|9 (2)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|8 (3)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|8
|ГАИС
|Axel Henriksson
|6
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|5
|Юргорден
|Сабович Бесард
|5
|АИК
|Беширович Дино
|5